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Здоровье

5 вопросов о клещах + инструкция, как защитить себя от них! Точно не прыгают? Что делать при укусе? Энцефалит неизлечим?

Первый пик активности членистоногих-«вампиров» (мини-урок биологии: клещи не насекомые!) начался, так что самое время освежить свою память и вспомнить, как обезопасить себя от их, пусть и безболезненных, но несущих риск опасного заражения укусов. Читайте главный ОБЖ-гайд сезона пикников и лесных прогулок, надевайте светлое и подумайте про прививку.

Melnikov Dmitriy

Почему в борьбе с клещами важна (как никогда) профилактика?

Сейчас мы говорим не обо всех клещах (ведь есть клещи пыли, муки и т.д.), а именно об иксодовых. Некоторые представители этого семейства (не все, а только зараженные, но это не повод снизить бдительность!) — переносчики двух опасных инфекций: клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза или болезни Лайма.

При неблагоприятном течении оба заболевания могут привести к серьезным неврологическим отклонениям (поражениям головного и спинного мозга, нервной системы вплоть до паралича), а энцефалит — даже к летальному исходу. Специфического и эффективного лечения этих проблем в медицине еще нет. Потому важно защищать себя заранее. 

Против клещевого энцефалита есть вакцина. Прививку делают дважды (одной для формирования иммунитета недостаточно!), интервал между дозами зависит от препарата. К сезону вакцинация не привязана, ее можно сделать в любое время года, но перед этим необходимо получить допуск врача.

С болезнью Лайма дела обстоят немного сложнее, потому что нет и вакцины. Выход один — выбирать, где гулять, и подбирать правильный образ для променада.

Где зоны риска?

Клещи любят растения, но, как правило, на высоте, превышающей 1,5 метра, их не встретить. Членистоногие поджидают своих «жертв» в траве, на кустах и на лесной подстилке из опавших листьев. Чаще всего, разумеется, клещи живут в лесу, но совершенно не исключено, что они обнаружат свое присутствие, к примеру, в парках (узнайте заранее, проведена ли противоклещевая обработка) или на загородном участке (здесь ответственность уже на самом хозяине).

Районы Петербурга, для которых характерен клещевой энцефалит (эти территории еще называются эндемичными): Колпинский, Красносельский, Курортный, Приморский, Петродворцовый, Пушкинский.

Перманентно бояться клещей не стоит, у их неприятной деятельности есть определенная периодичность. Первый пик активности  начинается в апреле и заканчивается в июне, а второй приходится на интервал с августа по октябрь. Агрессивнее всего клещи с 8 до 11 часов и с 17 до 20 часов в теплую погоду, без жары или дождя.

Прыгает, летает или ползает?

Клещи не прыгают и не летают, а цепляются. Так что выбирайте одежду, обувь и аксессуары, максимально закрывающие тело (не забывайте про голову!) и пользуйтесь репеллентами, отпугивающими кровососов. Если контакт с кожей при первом касании будет исключен, то и риск укуса заметно снизится.

Кстати, кусаются клещи безболезненно (!), поэтому обнаружить их можно преимущественно случайно при самостоятельном или взаимном осмотре: отсюда еще одна фэшн + ЗОЖ рекомендация — надевайте светлое, так легче вовремя увидеть нежелательный элемент.

Melnikov Dmitriy

Обнаружен клещ: что делать?

Вопреки распространенным страшилкам, клеща можно удалить самостоятельно. Так что если неприятность случилась на лесном пикнике далеко от клиники, то первая помощь в прямом смысле оказывается своими руками. Но важно соблюсти несколько правил:

  • Если есть возможность, вымыть руки с мылом / обработать антисептиком / хотя бы ополоснуть водой, надеть стерильные перчатки.
  • Аккуратно захватить клеща пинцетом / обвязать его ниткой и растянуть ее концы в стороны / ухватить паразита пальцами (если нет перчаток, обмотайте пальцы бинтом) как можно ближе к хоботку, то есть к вашей коже.
  • Плавными покачивающими или вращающими движениями извлечь паразита из кожи.
  • Поместить клеща в герметичную емкость и привезти в больницу на исследование, чтобы убедиться, что он не заразен.

Что делать точно нельзя:

  1. Не вырывайте клеща — тогда его слюнные железы с возможной инфекцией могут остаться под кожей и начать воспаляться.
  2. Не давите клеща — опять же, его содержимое может попасть в кровь.
  3. Не обливайте клеща уксусом или маслом — он не оторвется и не задохнется, а выпрыснет жидкость в тело, почувствовав опасность. Либо эти действия спровоцируют у членистоногого тошноту, и зараженные массы все равно окажутся внутри.

Извлечь клеща можно и в больнице, а заодно сразу сдать его в лабораторию на проверку.

Экстренную помощь по удалению клеща и организации его лабораторного исследования всему городу проводят:

СПб ГБУЗ «Больница Боткина»

По будням:

  • С 09:00 до 15:30 в поликлиническом отделении больницы Боткина (Пискаревский пр., 49 и Миргородская ул., д.3)
  • С 16:00 до 09:00 (след. дня) в приемном отделении стационара (Миргородская ул., д.3)

В выходные и праздничные дни:

  • Круглосуточно в приемном отделении стационара (Миргородская ул., д.3)

Телефон: 670-78-87

СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница №3»

  • Круглосуточно все дни в приемном отделении (Большой проспект Васильевского острова 77/17)

Телефон: 246-57-82

Список районных больниц, которые экстренно принимают, по ссылке.

Есть укус, нет виновника — все равно к врачу?

Если на коже появилось подозрительное воспаление, похожее на укус, то не пытайтесь идентифицировать его cамостоятельно. Только специалист может правильно оценить клиническую ситуацию и поставить предварительный диагноз. При подозрении или подтвержденном укусе клещом, когда его самого в наличии нет и нельзя убедиться, что он не является переносчиком клещевого энцефалита, профилактика заболевания обязательна.

Экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита у детей и взрослых по всему городу проводят:

СПб ГБУЗ «Больница Боткина»

! В течение 72 часов после укуса клеща (помощь взрослым)

  • В будни, выходные и праздничные дни — круглосуточно в приемном отделении стационара (Миргородская ул., д.3)
  • В будни — с 12:00 до 15:00 в отделении №17 (Миргородская ул., д.3)

Телефон: 670-78-87

СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница №3»

! В течение 72 часов после укуса клеща (помощь детям)

  • В любой день — круглосуточно в приемном отделении (Большой проспект Васильевского острова 77/17)

Телефон: 246-57-82

А здесь перечень районных медорганизаций, которые проводят экстренную профилактику у детей.

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