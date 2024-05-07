5 вопросов о клещах + инструкция, как защитить себя от них! Точно не прыгают? Что делать при укусе? Энцефалит неизлечим?

Первый пик активности членистоногих-«вампиров» (мини-урок биологии: клещи не насекомые!) начался, так что самое время освежить свою память и вспомнить, как обезопасить себя от их, пусть и безболезненных, но несущих риск опасного заражения укусов. Читайте главный ОБЖ-гайд сезона пикников и лесных прогулок, надевайте светлое и подумайте про прививку.
Почему в борьбе с клещами важна (как никогда) профилактика?
Сейчас мы говорим не обо всех клещах (ведь есть клещи пыли, муки и т.д.), а именно об иксодовых. Некоторые представители этого семейства (не все, а только зараженные, но это не повод снизить бдительность!) — переносчики двух опасных инфекций: клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза или болезни Лайма.
При неблагоприятном течении оба заболевания могут привести к серьезным неврологическим отклонениям (поражениям головного и спинного мозга, нервной системы вплоть до паралича), а энцефалит — даже к летальному исходу. Специфического и эффективного лечения этих проблем в медицине еще нет. Потому важно защищать себя заранее.
Против клещевого энцефалита есть вакцина. Прививку делают дважды (одной для формирования иммунитета недостаточно!), интервал между дозами зависит от препарата. К сезону вакцинация не привязана, ее можно сделать в любое время года, но перед этим необходимо получить допуск врача.
С болезнью Лайма дела обстоят немного сложнее, потому что нет и вакцины. Выход один — выбирать, где гулять, и подбирать правильный образ для променада.
Где зоны риска?
Клещи любят растения, но, как правило, на высоте, превышающей 1,5 метра, их не встретить. Членистоногие поджидают своих «жертв» в траве, на кустах и на лесной подстилке из опавших листьев. Чаще всего, разумеется, клещи живут в лесу, но совершенно не исключено, что они обнаружат свое присутствие, к примеру, в парках (узнайте заранее, проведена ли противоклещевая обработка) или на загородном участке (здесь ответственность уже на самом хозяине).
Районы Петербурга, для которых характерен клещевой энцефалит (эти территории еще называются эндемичными): Колпинский, Красносельский, Курортный, Приморский, Петродворцовый, Пушкинский.
Перманентно бояться клещей не стоит, у их неприятной деятельности есть определенная периодичность. Первый пик активности начинается в апреле и заканчивается в июне, а второй приходится на интервал с августа по октябрь. Агрессивнее всего клещи с 8 до 11 часов и с 17 до 20 часов в теплую погоду, без жары или дождя.
Прыгает, летает или ползает?
Клещи не прыгают и не летают, а цепляются. Так что выбирайте одежду, обувь и аксессуары, максимально закрывающие тело (не забывайте про голову!) и пользуйтесь репеллентами, отпугивающими кровососов. Если контакт с кожей при первом касании будет исключен, то и риск укуса заметно снизится.
Кстати, кусаются клещи безболезненно (!), поэтому обнаружить их можно преимущественно случайно при самостоятельном или взаимном осмотре: отсюда еще одна фэшн + ЗОЖ рекомендация — надевайте светлое, так легче вовремя увидеть нежелательный элемент.
Обнаружен клещ: что делать?
Вопреки распространенным страшилкам, клеща можно удалить самостоятельно. Так что если неприятность случилась на лесном пикнике далеко от клиники, то первая помощь в прямом смысле оказывается своими руками. Но важно соблюсти несколько правил:
- Если есть возможность, вымыть руки с мылом / обработать антисептиком / хотя бы ополоснуть водой, надеть стерильные перчатки.
- Аккуратно захватить клеща пинцетом / обвязать его ниткой и растянуть ее концы в стороны / ухватить паразита пальцами (если нет перчаток, обмотайте пальцы бинтом) как можно ближе к хоботку, то есть к вашей коже.
- Плавными покачивающими или вращающими движениями извлечь паразита из кожи.
- Поместить клеща в герметичную емкость и привезти в больницу на исследование, чтобы убедиться, что он не заразен.
Что делать точно нельзя:
- Не вырывайте клеща — тогда его слюнные железы с возможной инфекцией могут остаться под кожей и начать воспаляться.
- Не давите клеща — опять же, его содержимое может попасть в кровь.
- Не обливайте клеща уксусом или маслом — он не оторвется и не задохнется, а выпрыснет жидкость в тело, почувствовав опасность. Либо эти действия спровоцируют у членистоногого тошноту, и зараженные массы все равно окажутся внутри.
Извлечь клеща можно и в больнице, а заодно сразу сдать его в лабораторию на проверку.
Экстренную помощь по удалению клеща и организации его лабораторного исследования всему городу проводят:
СПб ГБУЗ «Больница Боткина»
По будням:
- С 09:00 до 15:30 в поликлиническом отделении больницы Боткина (Пискаревский пр., 49 и Миргородская ул., д.3)
- С 16:00 до 09:00 (след. дня) в приемном отделении стационара (Миргородская ул., д.3)
В выходные и праздничные дни:
- Круглосуточно в приемном отделении стационара (Миргородская ул., д.3)
Телефон: 670-78-87
СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница №3»
- Круглосуточно все дни в приемном отделении (Большой проспект Васильевского острова 77/17)
Телефон: 246-57-82
Список районных больниц, которые экстренно принимают, по ссылке.
Есть укус, нет виновника — все равно к врачу?
Если на коже появилось подозрительное воспаление, похожее на укус, то не пытайтесь идентифицировать его cамостоятельно. Только специалист может правильно оценить клиническую ситуацию и поставить предварительный диагноз. При подозрении или подтвержденном укусе клещом, когда его самого в наличии нет и нельзя убедиться, что он не является переносчиком клещевого энцефалита, профилактика заболевания обязательна.
Экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита у детей и взрослых по всему городу проводят:
СПб ГБУЗ «Больница Боткина»
! В течение 72 часов после укуса клеща (помощь взрослым)
- В будни, выходные и праздничные дни — круглосуточно в приемном отделении стационара (Миргородская ул., д.3)
- В будни — с 12:00 до 15:00 в отделении №17 (Миргородская ул., д.3)
Телефон: 670-78-87
СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница №3»
! В течение 72 часов после укуса клеща (помощь детям)
- В любой день — круглосуточно в приемном отделении (Большой проспект Васильевского острова 77/17)
Телефон: 246-57-82
А здесь перечень районных медорганизаций, которые проводят экстренную профилактику у детей.
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