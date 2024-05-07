5 вопросов о клещах + инструкция, как защитить себя от них! Точно не прыгают? Что делать при укусе? Энцефалит неизлечим?

Почему в борьбе с клещами важна (как никогда) профилактика?

Сейчас мы говорим не обо всех клещах (ведь есть клещи пыли, муки и т.д.), а именно об иксодовых. Некоторые представители этого семейства (не все, а только зараженные, но это не повод снизить бдительность!) — переносчики двух опасных инфекций: клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза или болезни Лайма.

При неблагоприятном течении оба заболевания могут привести к серьезным неврологическим отклонениям (поражениям головного и спинного мозга, нервной системы вплоть до паралича), а энцефалит — даже к летальному исходу. Специфического и эффективного лечения этих проблем в медицине еще нет. Потому важно защищать себя заранее.

Против клещевого энцефалита есть вакцина. Прививку делают дважды (одной для формирования иммунитета недостаточно!), интервал между дозами зависит от препарата. К сезону вакцинация не привязана, ее можно сделать в любое время года, но перед этим необходимо получить допуск врача.

С болезнью Лайма дела обстоят немного сложнее, потому что нет и вакцины. Выход один — выбирать, где гулять, и подбирать правильный образ для променада.

Где зоны риска?

Клещи любят растения, но, как правило, на высоте, превышающей 1,5 метра, их не встретить. Членистоногие поджидают своих «жертв» в траве, на кустах и на лесной подстилке из опавших листьев. Чаще всего, разумеется, клещи живут в лесу, но совершенно не исключено, что они обнаружат свое присутствие, к примеру, в парках (узнайте заранее, проведена ли противоклещевая обработка) или на загородном участке (здесь ответственность уже на самом хозяине).

Районы Петербурга, для которых характерен клещевой энцефалит (эти территории еще называются эндемичными): Колпинский, Красносельский, Курортный, Приморский, Петродворцовый, Пушкинский.

Перманентно бояться клещей не стоит, у их неприятной деятельности есть определенная периодичность. Первый пик активности начинается в апреле и заканчивается в июне, а второй приходится на интервал с августа по октябрь. Агрессивнее всего клещи с 8 до 11 часов и с 17 до 20 часов в теплую погоду, без жары или дождя.

Прыгает, летает или ползает?

Клещи не прыгают и не летают, а цепляются. Так что выбирайте одежду, обувь и аксессуары, максимально закрывающие тело (не забывайте про голову!) и пользуйтесь репеллентами, отпугивающими кровососов. Если контакт с кожей при первом касании будет исключен, то и риск укуса заметно снизится.

Кстати, кусаются клещи безболезненно (!), поэтому обнаружить их можно преимущественно случайно при самостоятельном или взаимном осмотре: отсюда еще одна фэшн + ЗОЖ рекомендация — надевайте светлое, так легче вовремя увидеть нежелательный элемент.