Наивный биохакинг: почему опасно принимать витамины «на всякий случай» и правда ли, что взлом организма — путь в никуда (а не в вечную жизнь)

Биохакинг-эксперимент

В конце 2022 года Тереза Скробанек, ответственная мама и бабушка, решила попробовать включить в свой рацион добавки «долголетия». Генеральная цель: прожить как можно дольше (для себя и своей семьи) и избежать рака груди и болезней сердца, риск которых выше у женщин старше пятидесяти (а Терезе к тому моменту было 57 лет).

Антиэйдж-лекарства были назначены врачом, но, видимо, специалист свободно относился к соотношению анамнеза и целей приема препаратов. В апреле 2023-го Тереза обнаружила, что капсулы в ее аптечке — это метформин, который обычно выписывают пациентам с диабетом II типа. Хотя этим заболеванием женщина не страдала, доктор прописал препарат из-за того, что результаты исследований обнадеживали (но не гарантировали!) — помогает бороться со старением.

Так же Тереза попробовала и безрецептурные вещества, к примеру, добавки никотинамида мононуклеотида (NMN), которые предположительно, но не доказано ускоряют метаболизм и уменьшают признаки взросления. По словам экспериментаторши, она последовала примеру самого яркого биохакера — IT-миллиардера Брайана Джонсона, который принимает около двух десятков добавок в день, использует минимум 7 кремов для кожи и ежегодно тратит 2 миллиона долларов на необычные процедуры по восстановлению молодости (к примеру, фото кишечника, переливание крови, еженедельный кислотный пилинг и лазерную терапию).