Наивный биохакинг: почему опасно принимать витамины «на всякий случай» и правда ли, что взлом организма — путь в никуда (а не в вечную жизнь)

Чтобы прожить дольше (для себя и своей семьи), избежать рака и болезней сердца биохакинг-энтузиастка (теперь уже в прошлом!) и лайфстайл-подкастер Тереза Скробанек провела эксперимент и погрузилась в мир тысячи и одной биодобавки для долголетия. Чьим заразительным примером она вдохновлялась? Чем были опасны принимаемые ей лекарство от диабета и капсулы витамина B (его же всем рекомендуют для успокоения!)? После какого биохак-приема Тереза действительно почувствовала себя лучше? Делимся пересказом ее истории.
Биохакинг-эксперимент
В конце 2022 года Тереза Скробанек, ответственная мама и бабушка, решила попробовать включить в свой рацион добавки «долголетия». Генеральная цель: прожить как можно дольше (для себя и своей семьи) и избежать рака груди и болезней сердца, риск которых выше у женщин старше пятидесяти (а Терезе к тому моменту было 57 лет).
Антиэйдж-лекарства были назначены врачом, но, видимо, специалист свободно относился к соотношению анамнеза и целей приема препаратов. В апреле 2023-го Тереза обнаружила, что капсулы в ее аптечке — это метформин, который обычно выписывают пациентам с диабетом II типа. Хотя этим заболеванием женщина не страдала, доктор прописал препарат из-за того, что результаты исследований обнадеживали (но не гарантировали!) — помогает бороться со старением.
Так же Тереза попробовала и безрецептурные вещества, к примеру, добавки никотинамида мононуклеотида (NMN), которые предположительно, но не доказано ускоряют метаболизм и уменьшают признаки взросления. По словам экспериментаторши, она последовала примеру самого яркого биохакера — IT-миллиардера Брайана Джонсона, который принимает около двух десятков добавок в день, использует минимум 7 кремов для кожи и ежегодно тратит 2 миллиона долларов на необычные процедуры по восстановлению молодости (к примеру, фото кишечника, переливание крови, еженедельный кислотный пилинг и лазерную терапию).
20 добавок в день и никакого омоложения
Чем больше и дольше Тереза принимала препараты, тем больше сомневалась. Самочувствие ухудшалось, а Скробанек с головой погружалась в изучение БАДов — результаты оказались противоречивыми.
К примеру, исследования показали, что активно рекламируемые слоу-эйдж добавки никотинамида рибозида (формы витамина B3) повышают риск развития рака мозга. А неприятными последствиями употребления метформина (помним, лекарство от диабета Тереза принимала, не будучи диабетиком!) оказались головные боли, сонливость и беспокойство.
«У меня начала болеть голова. Я чувствовала себя очень уставшей, хотя таблетки должны были придать мне сил», — рассказала Скробанек The New York Post, изданию, с которым она поделилась всей своей историей. — «Я постоянно беспокоилась о потенциальных побочных эффектах. Откуда мне знать, что прием этих веществ не нанесет вред моим почкам или печени и не вызовет рак через 5-10 лет?»
Ошибки, допущенные Терезой, которые нельзя совершать биохакерам-новичкам
В TikTok, где хэштег #BioHacking собрал более полумиллиарда просмотров, сторонники биохак-движения хвастаются, что проглатывают от 70 до 150 самых разных молодильных БАдов каждый день. К примеру, чтобы замедлить процесс старения, бизнесмен Джо Коэн принимает рапамицин — препарат, одобренный FDA, который, как показало исследование 2014 года, может способствовать увеличению продолжительности жизни.
Однако Коэн рассказал The Post, что не рекомендует своим последователям жесткий режим: бездумно копировать от и до антиэйдж-программу трендсеттеров — опасно! Вместо этого опытный биохакер (Джо говорит, что изучал это явление 20 лет!) призывает новичков сначала сдать анализы крови, чтобы определить биологические потребности и дефициты организма, тщательно изучить преимущества и побочки любых добавок и принимать только то, что кажется правильным.
Коэн уточняет: «Понимая свою физиологию, вы можете принимать определенные препараты, которые повысят вашу энергию, настроение и шансы избежать болезней, возникающих с возрастом. Сохранение здоровья гораздо важнее, чем просто продление существования». По признанию бизнесмена, его цель — прожить как можно более долгую и здоровую жизнь (и не обязательно до 150 лет)!
Если не биохакинг, то что (спойлер: еда)
Диетолог организации New York City Nutrition Диана Родригес во многом соглашается с Коэном. Но начать свой путь к долголетию предлагает все-таки не с таблеток, а со здорового рациона: «Рекомендуется использовать еду в качестве первого метода предотвращения опасных заболеваний. Фрукты, овощи, нежирные белки, орехи и бобовые, в которых "тонны" витаминов и минералов, могут быть очень полезны».
Увеличение потребления питательных веществ за счет органических цельных продуктов — то, чем Тереза Скробанек начала заниматься в июне 2023-го, когда она раз и навсегда отказалась от диеты с добавками. И она никогда не чувствовала себя лучше:
«Если бы долгая жизнь означала, что она достается мне с ужасными сайд-эффектами из-за приема добавок, то я бы предпочла более короткую, но более качественную жизнь, в основе которой правильное питание и тренировки» — подытожила Тереза.
Редакция напоминает, что лекарственные препараты, витамины, БАДы и пищевые продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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