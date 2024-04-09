Как понять людей с ограниченными возможностями здоровья? Советуем 7 сильных инклюзивных фильмов

История любви человека с синдромом Дауна, оскароносная киноповесть о борьбе за право на жизнь (и смерть) с Хавьером Бардемом, сказка-правда про особенных детей и байопик об ученой с аутизмом — составили шорт-лист фильмов, которые помогают понять людей с неизлечимыми заболеваниями и нейроотличностью, разрушают стигмы о возрасте и физиологических качествах и борются с эйблизмом.
«Море внутри» / Mar adentro, 2004 (16+)
Меланхолично мрачное и режущее откровение, созданное Алехандро Аменабаром (режиссер) и Хавьером Бардемом (исполнитель главной роли).
Киноповесть, основанная на реальных событиях, рассказывает о борьбе испанца Рамона, парализованного более 25 лет, за право на добровольный уход из жизни. Его адвокат Хулиа (сама сражающаяся с рассеянным склерозом) пытается добиться от бюрократической системы разрешения на эвтаназию, а подруга Роза — от самого Рамона — изменения решения. И именно страстно желающий уйти человек помогает близким осознать ценность жизни.
«Я тоже» / Yo, tambien, 2009 (16+)
Лента, разрушающая многочисленные стереотипы о людях с хромосомными нарушениями. Главную роль исполнил Пабло Пинеда — первый в Европе человек с синдромом Дауна, получивший высшее образование (дипломы бакалавра искусств и педагога-психолога).
Даниэль — преподаватель университета, обладатель утонченного вкуса (и не менее тонкого чувства юмора), с диагностированным синдромом Дауна. Он влюбляется в Лауру — немного сумасбродную и глубоко несчастную девушку. И она отвечает ему взаимностью. Практически несмотря ни на что.
«Тэмпл Грандин», 2010 (16+)
Картина с участием Клэр Дэйнс, получившей за исполненную роль «Эмми», «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.
Байопик о жизни, социализации и борьбе с предрассудками Тэмпл Грандин — женщине с аутизмом, одном из ведущих экспертов в сельскохозяйственной промышленности, выступающей за наиболее гуманное отношение к животным.
«До костей», To the bone, 2017 (16+)
Несколько отшлифованная, но при этом не утратившая искренности история принятия себя и терапии расстройства пищевого поведения.
Молодая художница Эллен (Лили Коллинз) переживает личностный кризис, обернувшийся анорексией. Она не чувствует желание жить, а заболевание только способствует ее угасанию. Лечение в нескольких клиниках не дает результат, и мачеха Эллен (Кэрри Престон) знакомит девушку с доктором Уильямом Бекхэмом (Киану Ривз), который готов помогать своим пациентам самыми разными способами.
«Частная жизнь», Private Life, 2018 (18+)
Эмоциональное драмеди о сложностях, с которыми сталкиваются люди с проблемами с фертильностью. Фильм, кодирующий желание спрашивать у других людей, когда они собираются завести ребенка.
Пара средних лет безуспешно пытается стать родителями. Они пробуют все возможные пути, включая усыновление (окончившееся эмоциональным мошенничеством), репрооперации и ЭКО, но безуспешно. В качестве нового варианта доктор предлагает использовать при искусственном оплодотворении яйцеклетку донора, которым соглашается стать родственница пациентов. Но ее семья против, и шансы на успех не велики.
«Отец» / The Father, 2020 (16+)
Режиссерский дебют Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях.
Пси-драма о возрастной деменции, в которой можно взглянуть на происходящее глазами человека с заболеванием. Сюжет строится вокруг взаимоотношений пожилого отца (Хопкинс), теряющего память, и дочери (Колман), которая пытается ему помочь. От полной уверенности в своем здоровье герой проходит путь до леденящего душу осознания, что он теряет связь с происходящим, и разум отказывает ему.
«Мятежники», 2023 (12+)
Владимир Алеников (представитель советской школы кино, создатель фильмов про Петрова и Васечкина!) снял остро-правдивую протестную сказку про детей с особенностями слуха, зрения и движения.
Они брошены своими семьями и живут в детдоме, который предприимчивый бизнесмен и продажные чиновники собираются снести в интересах коммерческого проекта. Однако воспитанники интерната считают его настоящим домом, а друг друга — семьей, поэтому решают бороться до конца. И находят поддержку.
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