Как понять людей с ограниченными возможностями здоровья? Советуем 7 сильных инклюзивных фильмов

«Я тоже» / Yo, tambien, 2009 (16+)

Лента, разрушающая многочисленные стереотипы о людях с хромосомными нарушениями. Главную роль исполнил Пабло Пинеда — первый в Европе человек с синдромом Дауна, получивший высшее образование (дипломы бакалавра искусств и педагога-психолога).

Даниэль — преподаватель университета, обладатель утонченного вкуса (и не менее тонкого чувства юмора), с диагностированным синдромом Дауна. Он влюбляется в Лауру — немного сумасбродную и глубоко несчастную девушку. И она отвечает ему взаимностью. Практически несмотря ни на что.