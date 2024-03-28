В Джазовой филармонии пройдет фотовыставка, посвященная новому выпуску онкохирургов Школы Павленко

Один из лучших в Петербурге хирургов-онкологов и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Павленко стал первым врачом, который публично рассказал о своем опыте борьбы с раком. В 2019 году он основал школу для хирургов-онкологов, чтобы за счет повышения квалификации врачей суметь спасти еще больше жизней. В 2020 году Андрея Павленко не стало, но его школа продолжает развитие, и открытие выставки приурочено уже ко второму выпуску резидентов школы — торакальных и абдоминальных онкохирургов.

«Сегодня Школа Павленко — это единственный в России проект по подготовке специализированных хирургов-онкологов для выпускников ординатур. Наши резиденты и выпускники уже помогают тысячам пациентов с диагнозом рак в разных городах страны. Для нас особенно ценно, что этот праздник пройдет в Санкт-Петербурге, где школа задумывалась и начиналась», — говорит директор Школы Павленко Надежда Кузнецова.