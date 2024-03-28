В Джазовой филармонии пройдет фотовыставка, посвященная новому выпуску онкохирургов Школы Павленко

Проект чествует две профессии — большую музыку и большую хирургию. В фокусе фотографа Алены Новиковой — студентки кинематографической школы, любительницы джаза и медика по первому образованию, — руки мастеров, вложивших годы практики в свое дело.
Один из лучших в Петербурге хирургов-онкологов и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Павленко стал первым врачом, который публично рассказал о своем опыте борьбы с раком. В 2019 году он основал школу для хирургов-онкологов, чтобы за счет повышения квалификации врачей суметь спасти еще больше жизней. В 2020 году Андрея Павленко не стало, но его школа продолжает развитие, и открытие выставки приурочено уже ко второму выпуску резидентов школы — торакальных и абдоминальных онкохирургов.
«Сегодня Школа Павленко — это единственный в России проект по подготовке специализированных хирургов-онкологов для выпускников ординатур. Наши резиденты и выпускники уже помогают тысячам пациентов с диагнозом рак в разных городах страны. Для нас особенно ценно, что этот праздник пройдет в Санкт-Петербурге, где школа задумывалась и начиналась», — говорит директор Школы Павленко Надежда Кузнецова.
На вопрос, в чем созвучность онкохирургии и музыки, организаторы выставки отвечают так: «И врачи и музыканты отдают многие годы для достижения мастерства в своей профессии. В обеих сферах передача опыта невозможна без наставника, чуткого учителя, и внимательного ученика. Важны и инструменты, которые в руках мастера обретают особенный смысл, — с их помощью хирурги лечат тело и музыканты вдохновляют душу. А еще хирурги неравнодушны к джазовой музыке. Так, в этой выставке органично соединились две разные, но схожие во многом стихии».
Фотовыставка «Первая скрипка», посвященная новому выпуску онкохирургов Школы Павленко, будет открыта с 31 марта по 30 апреля 2024 года в Джазовой филармонии Петербурга на Загородном проспекте, 27.
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