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Здоровье

В Джазовой филармонии пройдет фотовыставка, посвященная новому выпуску онкохирургов Школы Павленко

Проект чествует две профессии — большую музыку и большую хирургию. В фокусе фотографа Алены Новиковой — студентки кинематографической школы, любительницы джаза и медика по первому образованию, — руки мастеров, вложивших годы практики в свое дело.

Изображение предоставлено организаторами выставки
Изображение предоставлено организаторами выставки

Один из лучших в Петербурге хирургов-онкологов и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Павленко стал первым врачом, который публично рассказал о своем опыте борьбы с раком. В 2019 году он основал школу для хирургов-онкологов, чтобы за счет повышения квалификации врачей суметь спасти еще больше жизней. В 2020 году Андрея Павленко не стало, но его школа продолжает развитие, и открытие выставки приурочено уже ко второму выпуску резидентов школы — торакальных и абдоминальных онкохирургов.

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«Сегодня Школа Павленко — это единственный в России проект по подготовке специализированных хирургов-онкологов для выпускников ординатур. Наши резиденты и выпускники уже помогают тысячам пациентов с диагнозом рак в разных городах страны. Для нас особенно ценно, что этот праздник пройдет в Санкт-Петербурге, где школа задумывалась и начиналась», — говорит директор Школы Павленко Надежда Кузнецова.

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На вопрос, в чем созвучность онкохирургии и музыки, организаторы выставки отвечают так: «И врачи и музыканты отдают многие годы для достижения мастерства в своей профессии. В обеих сферах передача опыта невозможна без наставника, чуткого учителя, и внимательного ученика. Важны и инструменты, которые в руках мастера обретают особенный смысл, — с их помощью хирурги лечат тело и музыканты вдохновляют душу. А еще хирурги неравнодушны к джазовой музыке. Так, в этой выставке органично соединились две разные, но схожие во многом стихии».

Изображение предоставлено организаторами выставки
Изображение предоставлено организаторами выставки
Изображение предоставлено организаторами выставки
Изображение предоставлено организаторами выставки
Изображение предоставлено организаторами выставки
Изображение предоставлено организаторами выставки
Изображение предоставлено организаторами выставки
Изображение предоставлено организаторами выставки
Изображение предоставлено организаторами выставки
Изображение предоставлено организаторами выставки
Изображение предоставлено организаторами выставки

Фотовыставка «Первая скрипка», посвященная новому выпуску онкохирургов Школы Павленко, будет открыта с 31 марта по 30 апреля 2024 года в Джазовой филармонии Петербурга на Загородном проспекте, 27. 

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Андрей Павленко

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