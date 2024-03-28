В Петербурге пройдет научпоп конференция об актуальной медицине: про недодопинг, наивный биохакинг и опыты над ИИ (и людьми?) расскажут ученые

Конференция международной экосистемы sci-стартапов EarlyBirds «StereotaX | Клинические исследования» пройдет 11 апреля в AF BREW TAPROOM. Формат неформальный: Pint of Science (фестиваль науки с презентацией новейших инсайдов) + Science Slam (соревнование научпоп докладов). Без требований на входе доказать свой индекс Хирша и без строгого протокола!
Пилотный проект StereotaX — закрытую конференцию по биомедицине — курировали СПбГУ и Институт трансляционной медицины. Второе мероприятие «StereotaX | Клинические исследования» из запланированного цикла пройдет уже в открытом формате.
В программе конференции 6 докладов о разработке лекарств (в историях и анекдотах), серьезном и наивном биохакинге, искусственном интеллекте в медицине и фармацевтике. Также спикеры затронут тему спортивного допинга и — внимание —недодопинга и расскажут о том, как эволюционировало отношение науки к опытам на людях (в гуманную сторону!).
Хэдлайнеры:
- Константин Захаров, к.м.н., медицинский директор исследовательской компании «Экселлена» (именно они занимались фармакопроверкой вакцины «Спутник V»!)
- Надежда Лубенец, начальник отдела внедрения инновационных лекарственных средств и медицинских изделий в производство ФГБУ НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России
- Артем Полторацкий, к.м.н., заведующий отделом организации доклинических и клинических исследований, старший научный сотрудник НМИЦ им. Н.Н. Петрова, врач-онколог
- Евгений Рогов, к.м.н., независимый GCP/GLP-аудитор
- Олег Талибов, к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии, терапии и СМП Российского университета медицины
Комментарии (0)