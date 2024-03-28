В Петербурге пройдет научпоп конференция об актуальной медицине: про недодопинг, наивный биохакинг и опыты над ИИ (и людьми?) расскажут ученые

Пилотный проект StereotaX — закрытую конференцию по биомедицине — курировали СПбГУ и Институт трансляционной медицины. Второе мероприятие «StereotaX | Клинические исследования» из запланированного цикла пройдет уже в открытом формате.

В программе конференции 6 докладов о разработке лекарств (в историях и анекдотах), серьезном и наивном биохакинге, искусственном интеллекте в медицине и фармацевтике. Также спикеры затронут тему спортивного допинга и — внимание —недодопинга и расскажут о том, как эволюционировало отношение науки к опытам на людях (в гуманную сторону!).

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