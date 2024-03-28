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Здоровье

В Петербурге пройдет научпоп конференция об актуальной медицине: про недодопинг, наивный биохакинг и опыты над ИИ (и людьми?) расскажут ученые

Конференция международной экосистемы sci-стартапов EarlyBirds «StereotaX | Клинические исследования» пройдет 11 апреля в AF BREW TAPROOM.  Формат неформальный: Pint of Science (фестиваль науки с презентацией новейших инсайдов) + Science Slam (соревнование научпоп докладов). Без требований на входе доказать свой индекс Хирша и без строгого протокола!

Adisak Riwkratok

Пилотный проект StereotaX — закрытую конференцию по биомедицине — курировали СПбГУ и Институт трансляционной медицины. Второе мероприятие «StereotaX | Клинические исследования» из запланированного цикла пройдет уже в открытом формате.

В программе конференции 6 докладов о разработке лекарств (в историях и анекдотах),  серьезном и наивном биохакинге, искусственном интеллекте в медицине и фармацевтике. Также спикеры затронут тему спортивного допинга и — внимание —недодопинга и расскажут о том, как эволюционировало отношение науки к опытам на людях (в гуманную сторону!).

Хэдлайнеры: 

  1. Константин Захаров, к.м.н., медицинский директор исследовательской компании «Экселлена» (именно они занимались фармакопроверкой вакцины «Спутник V»!)
  2. Надежда Лубенец, начальник отдела внедрения инновационных лекарственных средств и медицинских изделий в производство ФГБУ НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России
  3. Артем Полторацкий, к.м.н., заведующий отделом организации доклинических и клинических исследований, старший научный сотрудник НМИЦ им. Н.Н. Петрова, врач-онколог
  4. Евгений Рогов, к.м.н., независимый GCP/GLP-аудитор
  5. Олег Талибов, к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии, терапии и СМП Российского университета медицины
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