«Это не я, это все тестостерон!» Мужской мозг правда отличается от женского? За агрессию и измены отвечает гормон? Объясняет эволюционный биолог

Тестостерон (Т) разделяет

Двух одинаковых животных не бывает, даже если они однояйцевые близнецы. Причина тому — воздействие окружающей среды, вариации в экспрессии генов и случайные события, меняющие траекторию развития. Но однояйцевые близнецы встречаются редко. Все остальные приходят в мир с уникальной последовательностью ДНК , которая обусловливает различия между людьми. Несмотря на это генетическое многообразие, все люди очень похожи. Тем не менее, если смотреть на человечество в целом, люди относятся к двум визуально различимым типам: к мужскому или женскому полу. Это связано с небольшим генетическим различием: на Y-хромосоме имеется ген SRY. Без него организм почти всегда развивается как женский.

Сам факт существования этих двух типов никак не влияет на ценность человеческой жизни. Например, это не влечет никаких последствий для людей, чьи первичные или вторичные половые признаки не совпадают с их половыми хромосомами. Равным образом нет тут никаких последствий и для многих людей, которые не соответствуют социальным ожиданиям, связанным с их полом. Как мы видели, ген SRY разделяет два пола, потому что его активность приводит к образованию семенников и выработке высоких уровней тестостерона.

Образуясь в основном в семенниках (у мужчин), Т разносится с кровью и улавливается андрогенными рецепторами клеток всего организма, включая мозг. Как только тестостероновый ключ оказывается в замке, то есть в андрогенном рецепторе, возникший комплекс проникает в ядро клетки, где увеличивает скорость чтения определенных генных рецептов и выпечки соответствующих им белков. (Какие это будут рецепты, зависит от того, какие страницы геномной книги доступны, что, в свою очередь, зависит среди прочего от типа клетки.)

Основная эволюционная функция тестостерона заключается в координации в целях размножения анатомии и физиологии мужского организма, с одной стороны, и поведения — с другой. Для этого у многих самцов млекопитающих (включая людей) раннее воздействие тестостерона маскулинизирует мозг, определяя развитие нейронных контуров, которые активируются позже, в период полового созревания.

Тестостерон меняет все. Он меняет то, каким образом экспрессируются гены любой из хромосом: в мужском организме белки, кодируемые тысячами генов, предсказуемо производятся в иные моменты и в иных количествах, чем в женском. Эти белки воздействуют на организм и мозг сначала в утробе матери, затем вскоре после рождения и, наконец, в период полового созревания, когда снова происходят взрывообразные изменения. Tестостерон влияет на организм и поведение, что, в свою очередь, влияет на социальную среду, а та, в свою очередь, влияет на организм и поведение — и так далее до самой смерти. Т разделяет.