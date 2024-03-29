«Это не я, это все тестостерон!» Мужской мозг правда отличается от женского? За агрессию и измены отвечает гормон? Объясняет эволюционный биолог

Что формирует личность — гормоны или гендерная социализация? Как биохимия тела влияет на нейроконтуры мозга? Все о половых различиях и тестостероновых ключах в андрогенных замках рассказала лектор и со-директор бакалавриата кафедры эволюционной биологии человека Гарвардского университета Кэрол Хувен в книге «Тестостерон: гормон, который разделяет и властвует» (издательство «Альпина нон-фикшн»).
Тестостерон (Т) разделяет
Двух одинаковых животных не бывает, даже если они однояйцевые близнецы. Причина тому — воздействие окружающей среды, вариации в экспрессии генов и случайные события, меняющие траекторию развития. Но однояйцевые близнецы встречаются редко. Все остальные приходят в мир с уникальной последовательностью ДНК , которая обусловливает различия между людьми. Несмотря на это генетическое многообразие, все люди очень похожи. Тем не менее, если смотреть на человечество в целом, люди относятся к двум визуально различимым типам: к мужскому или женскому полу. Это связано с небольшим генетическим различием: на Y-хромосоме имеется ген SRY. Без него организм почти всегда развивается как женский.
Сам факт существования этих двух типов никак не влияет на ценность человеческой жизни. Например, это не влечет никаких последствий для людей, чьи первичные или вторичные половые признаки не совпадают с их половыми хромосомами. Равным образом нет тут никаких последствий и для многих людей, которые не соответствуют социальным ожиданиям, связанным с их полом. Как мы видели, ген SRY разделяет два пола, потому что его активность приводит к образованию семенников и выработке высоких уровней тестостерона.
Образуясь в основном в семенниках (у мужчин), Т разносится с кровью и улавливается андрогенными рецепторами клеток всего организма, включая мозг. Как только тестостероновый ключ оказывается в замке, то есть в андрогенном рецепторе, возникший комплекс проникает в ядро клетки, где увеличивает скорость чтения определенных генных рецептов и выпечки соответствующих им белков. (Какие это будут рецепты, зависит от того, какие страницы геномной книги доступны, что, в свою очередь, зависит среди прочего от типа клетки.)
Тестостерон меняет все. Он меняет то, каким образом экспрессируются гены любой из хромосом: в мужском организме белки, кодируемые тысячами генов, предсказуемо производятся в иные моменты и в иных количествах, чем в женском. Эти белки воздействуют на организм и мозг сначала в утробе матери, затем вскоре после рождения и, наконец, в период полового созревания, когда снова происходят взрывообразные изменения. Tестостерон влияет на организм и поведение, что, в свою очередь, влияет на социальную среду, а та, в свою очередь, влияет на организм и поведение — и так далее до самой смерти. Т разделяет.
Т властвует
Те, кто скептически относится к роли Т, говорят, что называть тестостерон мужским половым гормоном неправильно, потому что у женщин он тоже есть. Но, поскольку этот гормон отвечает за создание и обслуживание мужского организма (а в женском играет гораздо более скромную роль), это определение верно отражает его роль. Как я уже говорила, последствия воздействия тестостерона весьма глубоки и разнообразны.
Мальчишеская тяга к жестким контактным играм и дух соперничества у мужчин, их более высокое либидо и стремление к сексуальному разнообразию, а также преимущества перед женщинами в спорте — все это проявления работы тестостерона. Диапазоны содержания тестостерона в организмах здоровых мужчин и женщин абсолютно не перекрываются: у мужчин его в 10–20 раз больше, чем у женщин. В период полового созревания разрыв в уровне Т еще значительнее: у мальчиков пубертатного возраста тестостерона примерно в 30 раз больше, чем у девочек.
Уровень тестостерона у мужчины меняется на протяжении жизни, начиная с эмбрионального периода, когда он представляет собой плод не больше виноградины с крохотными неопущенными яичками.
На уровень тестостерона влияет не только то, что происходит внутри организма, но и то, что происходит вне его. Социальная среда может вызывать изменение уровня Т за считаные минуты. Повышенный уровень T после победы в поединке или пониженный после поражения позволяют участнику адаптивно реагировать при условии, что он имеет соответствующую конституцию и находится в соответствующих обстоятельствах. Победители должны извлекать выгоду из своего успеха и быть готовыми принять следующий вызов, который может потребовать значительных физических усилий, а проигравшим следует быть благоразумнее и впредь выбирать соперников себе по силам или просто отступать перед лицом угрозы.
Последствия этих краткосрочных изменений зависят от индивидуальных особенностей, а не только от влияния T. Они также зависят от количества и функциональности андрогенных рецепторов , что, в свою очередь, определяется генотипом. Т действует на всех по-разному, в зависимости от наследственности, статуса, личностных качеств, состояния здоровья и социальных условий в данный момент.
T влияет на социальную среду, оказывая прямое воздействие на мозг и поведение человека. Но он может влиять на социальную среду и косвенно, воздействуя на тело. Само по себе обладание определенными физиологическими чертами, такими как низкий голос, крупное туловище или мощные мышцы, также может оказывать значительное влияние на взаимоотношения между людьми.
Отцовство, при условии что мужчина занимается малышами, приводит к более долгосрочному изменению уровня T. Поддержание T на высоком уровне требует определенных затрат, поэтому уровень T имеет тенденцию снижаться, когда мужчине (или самцу овсянки , оленя или игуаны) нужно перенаправить свою энергию, чтобы вместо соперничества с другими самцами заняться заботой о своем здоровье и благополучии своей семьи.
Обвиняется Т
Когда детектив пытается раскрыть преступление, с его стороны неразумно полагаться на одну-единственную улику, будь то показания свидетеля, ДНК , оставленная на месте преступления, или признание подозреваемого. Свидетели могут ошибаться, образцы ДНК оказаться загрязненными, а признания — полученными под давлением.
Чтобы убедительно подтвердить гипотезу относительно, скажем, происхождения шумов в машине, причины оседания суфле или блокировки вашего аккаунта другим пользователем твиттера, стоит использовать сразу несколько независимых источников доказательств. То же самое и в науке. Поэтому на протяжении всей книги я пыталась продемонстрировать, как согласующиеся данные из разных независимых источников позволяют сделать обоснованные выводы о роли Т.
Во-первых, существует теория эволюции, одна из самых надежных из всех научных идей. Мы, как и прочие биологические виды, появились в процессе эволюции. Имеются убедительные доказательства того, что половой диморфизм человека в значительной степени является результатом полового отбора — эволюционного процесса, благоприятствующего признакам, которые повышают способность приобретать половых партнеров, делая их либо более многочисленными, либо более качественными. Репродуктивные интересы мужчин и женщин схожи, но не идентичны.
Учитывая ограничения, связанные с биологическими особенностями млекопитающих, представительницы женского пола больше вкладывают в размножение — чтобы обзавестись потомством, им приходится затрачивать значительное количество времени и энергии, в то время как мужчины добиваются этого с гораздо меньшими затратами.
Как и женщины, мужчины извлекают выгоду из соперничества с представителями своего пола за лучших партнеров, но тут есть некоторые важные различия. Для мужчин высокий социальный статус более выгоден с репродуктивной точки зрения, чем для женщин. Прямые формы конкуренции, включая физическую агрессию, помогают мужчинам подниматься выше по иерархической лестнице. Мужчины также обладают большим сексуальным влечением и в большей мере предпочитают сексуальное разнообразие. Все это указывает на то, что здесь не обошлось без тестостерона.
Во-вторых, существует поведенческая эндокринология, которая прошла долгий путь с момента своего возникновения в XIX в., когда Арнольд Бертольд пересаживал семенники в брюшную полость кастрированных цыплят. С тех мор мы установили химическую структуру гормонов, то, как они воздействуют на рецепторы и влияют на транскрипцию генов, а также многое другое. Мы теперь досконально разбираемся в биохимических механизмах, с помощью которых эти простые молекулы творят свое физиологическое волшебство.
В-третьих, существуют патологии наследственного характера, такие как синдром полной нечувствительности к андрогенам и врожденная гиперплазия коры надпочечников, которые дают исследователям возможность пронаблюдать, что происходит, когда из-за причуд матери- природы у некоторых людей резко меняется степень воздействия андрогенов на организм. Полученные таким образом данные указывают на Т как на мощную маскулинизирующую силу.
В-четвертых, нам известны искусственные эксперименты, вроде создания института евнухов в Древнем Китае и певцов- кастратов в Италии в XVI в. Уже в наше время для снижения или повышения уровня Т начала использоваться заместительная гормональная терапия. Несмотря на все это, гипотезы, альтернативные тем, которые я рассматривала в этой книге, действительно существуют. И прежде всего, это гипотеза, что половые различия в проявлении агрессии обусловлены главным образом социальной средой, а не эволюцией (с Т в роли соучастника). На протяжении всей книги я отстаивала мнение, что социализация не может конкурировать со своим эволюционным соперником, действующим на основе T. Мне кажется, что всю эту ситуацию хорошо описал психолог Стив Стюарт-Уильямс:
Как теории социализации могут объяснить разрыв в уровне насилия, который возникает между полами в период полового созревания? Связано ли это с внезапным всплеском гендерной социализации — всплеском, который по неизвестной причине происходит в один и тот же период жизни во всех человеческих культурах и у многих диморфных видов? Можно ли назвать простым совпадением то, что этот предполагаемый всплеск социализации происходит одновременно с резким скачком уровня циркулирующего в крови тестостерона , который сопровождает половое созревание у мужчин?
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