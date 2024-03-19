Спину прямо! Кому грозит сколиоз? Почему «правильной» осанки не бывает? И как позвоночник влияет на мозг?

В медицине все начинается с терминов :). Что такое осанка и какие функции она выполняет?

Осанка — это физиологические изгибы, которые позволяют нам держать свое тело в вертикальной плоскости, осознанно и неосознанно, без напряжения, боли и желания себя исправить. Ее основная функция — помогать нам чувствовать себя максимально комфортно в разных положениях, которые мы принимаем. Так осанка:

Предохраняет опорно-двигательную систему от перегрузок и травм за счет рационального выравнивания сегментов тела и баланса мышц; Помогает выполнять простые и сложные движения без проблем, болей, дискомфорта и затрат энергии; Способствует правильной работе других систем и органов. Искривленный в разных сегментах позвоночник может «зажимать» легкие, ухудшать проходимость сосудов и так далее. Соответственно, осанка влияет на дыхание, объем поступающего кислорода, на работу пищеварительной системы, достаточное кровоснабжение и питание органов, в том числе и мозга. Влияет самочувствие и внешний вид. Неправильное положение тела может заставить вас выглядеть совсем не так, как вы хотите. И меры по борьбе с локальными проблемами (отеками, вторым подбородком, выпирающим животом, «впавшей» грудью — все это побочки нарушений осанки) не будут работать, потому что постоянное базовое положение тела, которое влияет на работу других систем и органов, останется неизменным.

! Поэтому о роли осанки необходимо вспоминать, когда вы будете искать решения эстетических проблем. Возможно, перед приемом у косметолога / пластического хирурга / фитнес-тренера стоит посетить ортопеда или же выбирать специалиста, который работает в комплексном подходе, рассматривает организм как систему и предложит вам последовательный и действительно работающий алгоритм действий, включающий коррекцию осанки.

Как проверить свою осанку?

Вам понадобится другой человек или камера в качестве наблюдателя. Встаньте ровно и представьте, что через вас проходит прямая вертикальная линия от макушки до пола через центр тела.

Смотрим на положение со спины или спереди:

Голова. Вертикальная линия проходит через центр черепа, не должно быть наклонов или поворотов в сторону.

Вертикальная линия проходит через центр черепа, не должно быть наклонов или поворотов в сторону. Плечи и лопатки. Находятся примерно на одном уровне, одна сторона не выше чем другая.

Находятся примерно на одном уровне, одна сторона не выше чем другая. Спина. Позвоночник параллелен прямой вертикальной линии, не должно быть S или C-образных округлений.

Позвоночник параллелен прямой вертикальной линии, не должно быть S или C-образных округлений. Линия таза. Горизонтальна, одна сторона не выше, чем другая.

Горизонтальна, одна сторона не выше, чем другая. Стопы. Стоят рядом параллельно друг другу, пальцы ног направлены вперед, а не в стороны.

Сбоку:

Голова и шея. Расположены прямо, голова находится над плечами и не выдвинута вперед, подбородок не опущен.

Расположены прямо, голова находится над плечами и не выдвинута вперед, подбородок не опущен. Плечи и верхняя часть спины. Не должно быть сгорбленности или чрезмерного округления в грудном отделе позвоночника. Углы лопаток не должны сильно выпирать и не должны прилегать слишком плотно. Плечи не выдвинуты сильно вперед или назад.

Не должно быть сгорбленности или чрезмерного округления в грудном отделе позвоночника. Углы лопаток не должны сильно выпирать и не должны прилегать слишком плотно. Плечи не выдвинуты сильно вперед или назад. Корпус. Не отклонен сильно назад, нет чрезмерных прогибов в пояснице.

Не отклонен сильно назад, нет чрезмерных прогибов в пояснице. Живот. Не выпячивается и не провисает.

Не выпячивается и не провисает. Ноги. Не должно быть сгибания в бедрах или коленях.

Если есть небольшие отклонения, но в целом вас все устраивает (нет болей, дискомфорта) не спешите впадать в панику — полной симметрии или идеального положения, как в учебниках анатомии, в природе не существует. Явные нарушения будут видны невооруженным глазом, так что с ними (и любыми беспокойствами) мы советуем идти к специалисту (самопомощь же здесь рискует обернуться самовредом).