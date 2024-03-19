Спину прямо! Кому грозит сколиоз? Почему «правильной» осанки не бывает? И как позвоночник влияет на мозг?

Внимание, кое-что о сверхценных свойствах оптимальной (вот корректное слово!) осанки. Она предупреждает проблемы с легкими и сердцем, сохраняет четкость овала лица (уверенное «нет» второму подбородку) и в прямом смысле помогает в работе. Как научиться сидеть ровно и что делать, заметив «сдвиг по фазе» — рассказал главный врач клиники спортивной и восстановительной медицины Regen Clinic Борис Доев.
В медицине все начинается с терминов :). Что такое осанка и какие функции она выполняет?
Осанка — это физиологические изгибы, которые позволяют нам держать свое тело в вертикальной плоскости, осознанно и неосознанно, без напряжения, боли и желания себя исправить. Ее основная функция — помогать нам чувствовать себя максимально комфортно в разных положениях, которые мы принимаем. Так осанка:
- Предохраняет опорно-двигательную систему от перегрузок и травм за счет рационального выравнивания сегментов тела и баланса мышц;
- Помогает выполнять простые и сложные движения без проблем, болей, дискомфорта и затрат энергии;
- Способствует правильной работе других систем и органов.
- Искривленный в разных сегментах позвоночник может «зажимать» легкие, ухудшать проходимость сосудов и так далее. Соответственно, осанка влияет на дыхание, объем поступающего кислорода, на работу пищеварительной системы, достаточное кровоснабжение и питание органов, в том числе и мозга.
- Влияет самочувствие и внешний вид. Неправильное положение тела может заставить вас выглядеть совсем не так, как вы хотите. И меры по борьбе с локальными проблемами (отеками, вторым подбородком, выпирающим животом, «впавшей» грудью — все это побочки нарушений осанки) не будут работать, потому что постоянное базовое положение тела, которое влияет на работу других систем и органов, останется неизменным.
! Поэтому о роли осанки необходимо вспоминать, когда вы будете искать решения эстетических проблем. Возможно, перед приемом у косметолога / пластического хирурга / фитнес-тренера стоит посетить ортопеда или же выбирать специалиста, который работает в комплексном подходе, рассматривает организм как систему и предложит вам последовательный и действительно работающий алгоритм действий, включающий коррекцию осанки.
Как проверить свою осанку?
Вам понадобится другой человек или камера в качестве наблюдателя. Встаньте ровно и представьте, что через вас проходит прямая вертикальная линия от макушки до пола через центр тела.
Смотрим на положение со спины или спереди:
- Голова. Вертикальная линия проходит через центр черепа, не должно быть наклонов или поворотов в сторону.
- Плечи и лопатки. Находятся примерно на одном уровне, одна сторона не выше чем другая.
- Спина. Позвоночник параллелен прямой вертикальной линии, не должно быть S или C-образных округлений.
- Линия таза. Горизонтальна, одна сторона не выше, чем другая.
- Стопы. Стоят рядом параллельно друг другу, пальцы ног направлены вперед, а не в стороны.
Сбоку:
- Голова и шея. Расположены прямо, голова находится над плечами и не выдвинута вперед, подбородок не опущен.
- Плечи и верхняя часть спины. Не должно быть сгорбленности или чрезмерного округления в грудном отделе позвоночника. Углы лопаток не должны сильно выпирать и не должны прилегать слишком плотно. Плечи не выдвинуты сильно вперед или назад.
- Корпус. Не отклонен сильно назад, нет чрезмерных прогибов в пояснице.
- Живот. Не выпячивается и не провисает.
- Ноги. Не должно быть сгибания в бедрах или коленях.
Если есть небольшие отклонения, но в целом вас все устраивает (нет болей, дискомфорта) не спешите впадать в панику — полной симметрии или идеального положения, как в учебниках анатомии, в природе не существует. Явные нарушения будут видны невооруженным глазом, так что с ними (и любыми беспокойствами) мы советуем идти к специалисту (самопомощь же здесь рискует обернуться самовредом).
Почему нарушается осанка?
Есть 3 непосредственные причины:
- Нарушения строения костных структур;
- Видоизменения связочного аппарата (например, околопозвоночных связок);
- Дисбаланс мышц (слабые или перенапряженные мышцы, неравномерное распределение нагрузки).
Однако в современных разговорах об осанке и ее нарушениях все как будто бы упускают обстоятельство, что мы живем далеко не так, как нам изначально уготовила природа (мы должны бы бегать по полям, лазить по горам, тянуться за плодами, то есть получать разнообразные нагрузки). Работа опорно-двигательной системы (ОДС) зависит от факторов среды и образа жизни. И она сильно трансформировалась с изобретением стула, распространением массового школьного обучения, сидячей диджитал-работы (ставим на то, что этот текст вы читаете сидя, слегка согнувшись к экрану смартфона!).
«Нарушения» осанки — всего лишь ответ организма на постоянное изменения в образе жизни. Теперь для того, чтобы вернуться к своим базовым настройкам, нам нужно целенаправленно работать над этим — делать упражнения для здоровой спины (вещь полезная!) или даже обучаться на курсах по индивидуально правильной осанке (особенно актуально для тех, чья ОДС — рабочий инструмент — спортсменов, артистов и моделей).
Когда риски нарушения осанки самые высокие?
В детстве, когда организм только развивается, кости мягкие (из-за высокого содержания воды и меньшего количестве минеральных солей) и могут менять свою форму, потому что в них мало кальция. Деформации костных структур по цепочке влекут за собой остальные нарушения в околопозвоночных связках и мышцах. С другой стороны, по той же причине детство — самый благоприятный период для исправления осанки, мы можем легко воздействовать на развивающийся и податливый организм, чтобы вернуть его в норму.
Все может начинаться элементарно с детской кроватки — например, если игрушки лежат только с одной стороны от малыша, он будет постоянно тянуться за ними, и это будет формировать определенный, отходящий от нормы формат ортопедии.
Поэтому нужно внимательно (но не маниакально) следить за тем, в каком положении ребенок проводит много времени, какие движения чаще всего делает и насколько среда способствует его правильному развитию. Если вы заметили, что начали развиваться нарушения (перекос таза, плеч, сильно выпирающий живот, сутулая спина), стоит проконсультироваться у специалиста, минимизировать вредные факторы и добавить нужные компенсирующие нагрузки.
Когда руку точно нужно держать «на пульсе» — на спине?
В период активного роста, особенно если ребенок быстро вырос за короткое время. Часто бывает такое, что после такого скачка организм какое-то время будет еще стабилизироваться и адаптироваться к изменениям. В этот период больше всего рисков, что начнутся искривления костных структур, а за ними и нарушения в работе околопозвоночных связок и мышц (допустим, сколиоз).
А во взрослом возрасте можно расслабиться?
Среда и наше собственное поведение влияют на нас всю жизнь. Да, после 16-20 лет кости уже не деформируются (одна опасность миновала!), но другие опорные структуры еще как могут. Например, если мы постоянно сидим на кривом стуле, одно бедро у нас выше другого, тело меняет свою работу, чтобы адаптироваться к этому положению — околопозвоночные связки и мышцы непропорционально укорачиваются и удлиняются, нагрузка распределяется неравномерно. Может, например, сформироваться сколиотическая осанка, напоминающая по форме сколиоз, но, в отличие от него, исправимая во взрослом возрасте.
Как скорректировать осанку?
В случайный момент времени, например, когда сидите за компьютером, осознайте свое положение и зафиксируете его особенности. Например, вы можете понять, что сидите откинувшись грудным отделом на спинку, поясница провисает, голова вжата в плечи и вы повернуты к экрану немного вправо. Постарайтесь соотнести нарушения осанки (которые вы увидели благодаря тестам) с обнаруженными особенностями ваших типичных поз и движений. Скорее всего, если вы сидите так постоянно, это положение уже отпечаталось на вашей осанке.
План действий такой:
- Самостоятельно: поменять среду!
По максимуму обеспечить себе условия, в которых на ваш опорно-двигательный аппарат не будет оказываться неправильного механического воздействия. Выкиньте кривой стул, поставьте компьютер по центру стола, исключите позы, где есть повороты, наклоны и перекосы. Кстати, очень важно обратить внимание на матрас, на котором вы спите на слишком мягком ваше тело будет проваливаться, ему будет трудно сохранять ровное положение.
Если не поработать с этими моментами, все остальные усилия по исправлению осанки будут саботироваться самим же организмом, который продолжит подстраиваться под неудобную среду.
Самостоятельно выполнять упражнения для коррекции осанки можно и даже желательно, но после того, как их подберет для вас врач-ортопед. Чтобы ничего не защемило и не заклинило после зарядки, основанной на интернет-ресерче. :)
- У ортопеда: поработать с мышцами и околопозвоночными связками, деформации которых и портят непосредственно вашу осанку.
Нужно вернуть их в гармоничное, сбалансированное состояние. По большей части нас ждут разнообразные упражнения, которые помогут укрепить слабые мышцы и снять напряжение с тех, кто берет на себя излишнюю нагрузку. План восстановления зависит от вашей индивидуальной ситуации и причин нарушений. Например, при распространенной проблеме сутулости и компьютерной шеи (спасибо сидячему образу жизни) нужно будет укреплять межлопаточные мышцы и мышцы спины. А иногда нарушения могут быть связаны с постановкой стоп и работой ног, тогда мы проведем программу восстановления именно для них.
Редакция напоминает, что материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской услуге и необходимости ее получения.
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