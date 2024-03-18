«Особенный ребенок может родиться в любой семье»: 14 фактов о людях с синдромом Дауна, которые важно (и нужно!) знать

Синдром Дауна — не болезнь

Это врожденное и не опасное для жизни нарушение, которое определяется наличием в клетках человека дополнительной, 47-й хромосомы. С ним человек рождается, и «вылечить» эту особенность нельзя. В среднем сегодня люди с синдромом Дауна при соответствующей поддержке живут полноценной и активной жизнью около 60 лет (а в некоторых странах и значительно больше).

Точно сказать, что синдром Дауна — вариация нейроотличности, нельзя. Нейроотличность — собирательный термин (не диагноз!), который чаще всего используется для описания различий в том, как люди чувствуют, думают и воспринимают окружающий мир. Некоторые исследователи включают в нейроразнообразие широкий спектр неврологических расстройств, таких как аутизм, синдром Туретта, СДВГ, синдром Дауна и дислексия. Однако единого мнения по этому поводу в мире науки нет.

Люди с этим нарушением могут учиться и добиваться успехов

По данным Global Down Syndrome Foundation при адекватной поддержке и возможности жить в семье продолжительность жизни человека с особенностью здоровья увеличивается, как и его средний IQ. Все больше людей с синдромом Дауна оканчивают среднюю школу, некоторые учатся в университетах, многие устраиваются на работу, заводят семьи. Они могут добиться больших успехов! Как, например, австралийская модель Мадлен Стюарт, испанский актер и педагог Пабло Пинеда и звезда сериала «Американская история ужасов» Джейми Брюэр.

Потребности и интересы у всех одинаковы

Одним нравится петь, другим рисовать, кого-то привлекают машины, а кого-то — природа. Общение и социальная жизнь важны для каждого, люди с синдромом Дауна не исключение. Им свойственны все те же эмоции, что и остальным людям. Они так же удивляются, грустят и радуются.

С аутизмом синдром Дауна напрямую не связан

Однако исследования показывают, что у людей с синдромом Дауна расстройство аутистического спектра встречается несколько чаще — 16-18% среди них также имеют и аутизм, как дополнительный диагноз. В таких случаях ребенку и семье потребуется дополнительная помощь с применением поведенческих подходов и методов дополнительной коммуникации.