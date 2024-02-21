Настороже: 4 факта об онкопрофилактике и лечении рака у детей

Факт 1. Злокачественные новообразования у детей встречаются реже, чем у взрослых

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно у 400 000 детей в возрасте 0 — 19 лет во всем мире развивается рак, в то время, как у взрослых (по статистике за 2020 год) выявляется 10 000 000 случаев.

В России регистрируется около 4 000 — 4 500 случаев в год (это примерно 15 — 17 случаев на 100 000 детей).

Опухоли, которые чаще всего встречаются у детей, отличаются от наблюдаемых у взрослых. Новообразования у взрослых имеют в основном эпителиальное происхождение и часто вызваны длительным воздействием канцерогенов (например, курения) и изменениями, происходящими в клетках в течение жизни. Опухоли в детском возрасте нередко связаны с нарушением индивидуального развития организма и молекулярно-генетическими изменениями в нем.

Наиболее распространенные виды детских раковых заболеваний и злокачественных опухолей по местам их локализации:

Острые лейкозы — кроветворная система (развиваются из незрелых клеток крови); Опухоли центральной нервной системы — головной и/или спинной мозг; Лимфомы (Ходжкинские и Неходжкинские) — лимфоидная ткань; Нейробластома — симпатическая нервная система (развивается из ее незрелых клеток); Нефробластома (опухоль Вилмса) — почки; Саркомы мягких тканей — мышцы, связки, сухожилия и пр.; Ретинобластома — сетчатка глаза; Саркомы костей (включает остеогенную саркому и саркому Юинга) — скелет; Гепатобластома — печень.

К счастью, дети в большинстве случаев выздоравливают (даже на поздних этапах заболевания!). Сегодня общая выживаемость составляет около 80%, а при некоторых диагнозах — до 95%. Но это не значит, что если у ребенка подтвердили наличие злокачественной опухоли, то она пройдет сама — необходимо лечение. Обычно детская терапия занимает 1-2 года.