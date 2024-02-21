Настороже: 4 факта об онкопрофилактике и лечении рака у детей

Как самые «простые» анализы предупреждают об опасности онкозаболевания у ребенка, чем вредно курение матери во время беременности и есть ли у опухолей генетика — объяснила детский онколог, эксперт фонда «Не напрасно» Ирина Безъязычная.
Факт 1. Злокачественные новообразования у детей встречаются реже, чем у взрослых
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно у 400 000 детей в возрасте 0 — 19 лет во всем мире развивается рак, в то время, как у взрослых (по статистике за 2020 год) выявляется 10 000 000 случаев.
Опухоли, которые чаще всего встречаются у детей, отличаются от наблюдаемых у взрослых. Новообразования у взрослых имеют в основном эпителиальное происхождение и часто вызваны длительным воздействием канцерогенов (например, курения) и изменениями, происходящими в клетках в течение жизни. Опухоли в детском возрасте нередко связаны с нарушением индивидуального развития организма и молекулярно-генетическими изменениями в нем.
Наиболее распространенные виды детских раковых заболеваний и злокачественных опухолей по местам их локализации:
- Острые лейкозы — кроветворная система (развиваются из незрелых клеток крови);
- Опухоли центральной нервной системы — головной и/или спинной мозг;
- Лимфомы (Ходжкинские и Неходжкинские) — лимфоидная ткань;
- Нейробластома — симпатическая нервная система (развивается из ее незрелых клеток);
- Нефробластома (опухоль Вилмса) — почки;
- Саркомы мягких тканей — мышцы, связки, сухожилия и пр.;
- Ретинобластома — сетчатка глаза;
- Саркомы костей (включает остеогенную саркому и саркому Юинга) — скелет;
- Гепатобластома — печень.
К счастью, дети в большинстве случаев выздоравливают (даже на поздних этапах заболевания!). Сегодня общая выживаемость составляет около 80%, а при некоторых диагнозах — до 95%. Но это не значит, что если у ребенка подтвердили наличие злокачественной опухоли, то она пройдет сама — необходимо лечение. Обычно детская терапия занимает 1-2 года.
Факт 2. Сложно определить, какие факторы точно влияют на развитие детского рака
Несмотря на множество исследований, остается большая неопределенность в том, что вызывает онкозаболевания у детей. Сложности в изучении связаны с тем, что триггер-факторов множество, степень достоверности влияния у всех разная, а детский рак — относительно редкое заболевание (то есть выборка не репрезентативная). Вероятно, необходимо воздействие более чем одного из этих факторов, причем на разных этапах жизни ребенка.
Тем не менее, ключевые причины для особой онконастороженности все-таки можно выделить.
Генетика. Так называемая «генетическая предрасположенность» к развитию онкозаболевания не гарантирует, но повышает вероятность возникновения злокачественного новообразования. Она может быть либо унаследована от одного из родителей, либо может стать результатом генетической мутации, которая возникает, когда ребенок находится в утробе матери (поскольку прежде, чем клетка становится раковой, в ней происходит ряд изменений). Наличие генетических синдромов, таких как синдром Дауна, нейрофиброматоз 1 типа, синдром Ли-Фраумени, синдром Беквита-Видемана, гемигипертрофия, синдром Гарднера, семейный аденоматозный полипоз, врожденный иммунодефицит, повышают риск развития злокачественных новообразований — дети с таким диагнозом требуют более тщательного наблюдения.
Возраст родителей. Конечно, достаточных доказательств влияния возраста родителей на возникновение опухолей у детей нет. Но мы знаем, чем старше женщина, тем выше риск рождения ребенка с синдрома Дауна, а у детей с синдромом Дауна выше риск развития острых лейкозов.
Курение матери. Метаанализ более 30 исследований показал увеличение риска всех видов рака на 10% при курении матери во время беременности, но в нем не было доказательств повышенного риска какого-либо конкретного рака.
Окружающая среда. Подтверждающие данные минимальны, но они есть. Считается, что некоторые известные факторы риска (в частности, ионизирующее излучение) объясняют менее 10% случаев возникновения опухолей у детей. А такие действия, как загрязнение воздуха и окружающей среды в целом, в том числе использование бензола, пестицидов, входят в список предполагаемых (не подтвержденных окончательно!) причин, повышающих вероятность заболевания.
Факт 3. Лучше перестраховаться, чем недосмотреть
К сожалению, чек-апов или массового скрининга в детской онкологии нет. У детей рак развивается довольно быстро, поэтому существующие методики просто не успевают его «поймать» — и отличить злокачественный процесс от любого другого заболевания бывает сложно. Не стоит дома заниматься лечением каких-то отдельно взятых симптомов, проводить самостоятельную диагностику и сдавать огромное количество анализов, которые могут не иметь отношения к заболеванию и навести на ложный путь.
Многие виды рака у детей обнаруживаются на начальных стадиях либо детским врачом, либо родителями или родственниками. Но онкозаболевание часто трудно распознать сразу, потому что первые симптомы похожи на те, которые вызваны гораздо более распространенными болезнями или травмами. Дети не редко болеют, у них появляются шишки и синяки, которые могут маскировать ранние признаки рака. Именно поэтому при появлении красных флагов, необходимо сразу обратиться к специалисту.
Факт 4. Сложность в том, что красные флаги часто не специфичны
Обычно на начальных стадиях развития болезни дети не имеют жалоб. Некоторые опухоли же могут быть обнаружены случайно во время сеанса массажа, купания ребенка или после получения им травмы, планового осмотра врачом, поэтому у педиатров и докторов смежных специальностей должна быть высокая онконастороженность, позволяющая вовремя заподозрить болезнь и не потерять время на лечение.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание:
- длительное повышение температуры без признаков инфекционного заболевания и/или без ответа на лечение антибиотиками;
- кашель, одышка, без признаков инфекционного заболевания, аллергии, также отечность на лице и шее;
- увеличение лимфатических узлов (длительное);
- изменения в поведении ребенка: постоянная усталость, отказ от еды;
- выраженная потливость в ночное время;
- быстрое снижение массы тела;
- появление синяков или множества мелких кровоизлияний на коже и слизистых оболочках;
- развитие повышенной кровоточивости, увеличение длительности кровотечения после травм;
- боли в костях, суставах (преимущественно в ночное время);
- появление хромоты или перелома кости при незначительном травмирующем воздействии;
- появление объемных образований в брюшной полости, в коже, костях и мягких тканях, которые тоже могут сопровождаться болевым синдромом, увеличение печени, селезенки;
- быстрое увеличение головы в объеме, особенно у детей раннего возраста;
- головная боль — постоянная или периодическая, чаще в утренние часы, сопровождающаяся рвотой, с последующим облегчением;
- жалобы ребенка на резкое снижение зрения, двоение в глазах, также появление косоглазия, опущение века, сужение зрачка на одной стороне;
- нарушение походки и равновесия, хромота;
- судороги, не связанные с повышением температуры;
- лейкокория или белый зрачок, который может быть лучше виден на фотографиях со вспышкой;
- повышение артериального давления;
- задержка роста, преждевременное половое созревание или его «запаздывание»;
- изменения в клиническом анализе крови — анемия, снижение количества тромбоцитов, гиперлейкоцитоз (повышенное количество лейкоцитов > 50 * 10^9/л);
- изменение в анализе мочи — появление большого количества эритроцитов в моче (гематурия).
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