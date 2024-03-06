Как сохранить репродуктивное здоровье в XXI веке? Эволюционный генетик — о плюсах и минусах раннего полового созревания и противозачаточных

У количества овуляций есть «лимит»

Давайте вернемся к юной девушке времен последнего ледникового периода. Когда мы разговариваем о менструациях, мы не можем не думать о нашем собственном опыте и опыте женщин из европейских стран, которые контролируют свое деторождение. Большинство американок проживают в среднем четыреста репродуктивных циклов, и большинство из них не заканчиваются беременностью. Но что насчет женщины, не имеющей возможность контролировать деторождение? Как в ледниковый период. Сколько менструаций у нее было? Что она при этом испытывала?

Мы знаем, что женщина в прошлом (а у некоторых народов и в наши дни) проводила большую часть жизни либо в состоянии беременности, либо в состоянии кормления. Поскольку овуляция не происходит во время беременности и при частом кормлении грудью, количество репродуктивных циклов у женщин, не применяющих противозачаточные средства, около ста, так подсчитала Беверли Штрассман, изучая женщин племени догонов в Мали. Многие доктора и биологи комментируют последствия для здоровья из-за такой разницы. Независимо от того, есть ли у вас дети, важно понимать, что в ходе эволюции наши тела развивались, чтобы повторять цикл около ста раз, а не четыреста. Одним из серьезных последствий увеличения числа бесплодных циклов стало повышение риска развития рака молочной железы.

Помните, что в течение каждого цикла наши репродуктивные ткани, готовясь к беременности, сперва размножаются, а потом трансформируются? Мы обсуждали это в контексте матки, но пролиферация (размножение) также происходит в груди во время каждого цикла в ответ на эстроген. Каждый раз, когда клетка делится, существует вероятность возникновения раковой мутации. Результатом стала большая частота рака молочный железы среди женщин Северной Америки и Западной Европы в сравнении с женщинами, которые не практикуют контроль рождаемости.

Можно ожидать, что противозачаточные средства, незадействующие гормоны (например, презервативы), больше повышают вероятность заболеть раком молочной железы, чем гормональные противозачаточные (таблетки), но ситуация с гормональными препаратами тоже сложная, поскольку гормоны влияют на многие ткани организма разом, а еще на рынке представлено множество разных вариантов таких препаратов, которые могут оказывать различный эффект. Штрассман активно исследует этот вопрос. На данный момент есть факты, доказывающие, что оральные контрацептивы повышают риск рака молочной железы и шейки матки, но снижают риск рака эндометрия, яичников и колоректального рака. Необходимо продолжать исследования гормональных противозачаточных, потому что множество женщин перешли на этот способ предохранения.