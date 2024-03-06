Как сохранить репродуктивное здоровье в XXI веке? Эволюционный генетик — о плюсах и минусах раннего полового созревания и противозачаточных

Казалось бы, разнообразие фармрынка, высокие медицинские технологии созданы нам только во благо! Однако порой они меняют процессы жизнедеятельности тела настолько, что оно не успевает к ним приспособиться, и особенно при этом страдает фертильность. На какой скорости организм не готов развиваться и чем может повредить (!) полноценное питание — рассказывает старший научный сотрудник Центра репродуктивного долголетия и равенства при Институте исследований старения имени Бака Дина Эмера в книге «Женщина. Эволюционный взгляд на то, как и почему появилась женская форма» от издательства «КоЛибри».
У количества овуляций есть «лимит»
Давайте вернемся к юной девушке времен последнего ледникового периода. Когда мы разговариваем о менструациях, мы не можем не думать о нашем собственном опыте и опыте женщин из европейских стран, которые контролируют свое деторождение. Большинство американок проживают в среднем четыреста репродуктивных циклов, и большинство из них не заканчиваются беременностью. Но что насчет женщины, не имеющей возможность контролировать деторождение? Как в ледниковый период. Сколько менструаций у нее было? Что она при этом испытывала?
Мы знаем, что женщина в прошлом (а у некоторых народов и в наши дни) проводила большую часть жизни либо в состоянии беременности, либо в состоянии кормления. Поскольку овуляция не происходит во время беременности и при частом кормлении грудью, количество репродуктивных циклов у женщин, не применяющих противозачаточные средства, около ста, так подсчитала Беверли Штрассман, изучая женщин племени догонов в Мали. Многие доктора и биологи комментируют последствия для здоровья из-за такой разницы. Независимо от того, есть ли у вас дети, важно понимать, что в ходе эволюции наши тела развивались, чтобы повторять цикл около ста раз, а не четыреста. Одним из серьезных последствий увеличения числа бесплодных циклов стало повышение риска развития рака молочной железы.
Помните, что в течение каждого цикла наши репродуктивные ткани, готовясь к беременности, сперва размножаются, а потом трансформируются? Мы обсуждали это в контексте матки, но пролиферация (размножение) также происходит в груди во время каждого цикла в ответ на эстроген. Каждый раз, когда клетка делится, существует вероятность возникновения раковой мутации. Результатом стала большая частота рака молочный железы среди женщин Северной Америки и Западной Европы в сравнении с женщинами, которые не практикуют контроль рождаемости.
Можно ожидать, что противозачаточные средства, незадействующие гормоны (например, презервативы), больше повышают вероятность заболеть раком молочной железы, чем гормональные противозачаточные (таблетки), но ситуация с гормональными препаратами тоже сложная, поскольку гормоны влияют на многие ткани организма разом, а еще на рынке представлено множество разных вариантов таких препаратов, которые могут оказывать различный эффект. Штрассман активно исследует этот вопрос. На данный момент есть факты, доказывающие, что оральные контрацептивы повышают риск рака молочной железы и шейки матки, но снижают риск рака эндометрия, яичников и колоректального рака. Необходимо продолжать исследования гормональных противозачаточных, потому что множество женщин перешли на этот способ предохранения.
Репродуктивный цикл определяется...питанием
Антрополог Венда Треватан в своей книге много писала об этой проблеме. Основной тезис — что многие нарушения, с которыми женщины сталкиваются сегодня (в том числе рак молочной железы), являются результатом несоответствия нашего тела и современного образа жизни — мы еще обсудим это в восьмой главе. Вы наверняка слышали похожие рассуждения в разговорах о диетах и ожирении. Современное питание — у большинства оно с избытком сахаров, жира и максимально калорийное — совершенно не похоже на питание наших предков. Модные диеты, такие как палеодиета или прерывистое голодание, пытаются воспроизвести манеру питания древних людей, предполагая, что оно больше подходит для нашего организма. Современное питание, похоже, влияет не только на нашу талию, но и на гормоны и репродуктивные циклы. Треватан поднимает на этот счет несколько вопросов.
Во-первых, более питательная диета и уменьшение физической активности способствуют повышению уровня циркулирующих гормонов яичников. У женщин, использующих противозачаточные средства, в дополнение к большему количеству менструальных циклов добавляется циркуляция большего количества эстрогена и прогестерона. Например, у американки их больше, чем у среднестатистической женщины, например у представительницы племени Кунг Сан из Ботсваны. Это никак не влияет на фертильность, но повышенный уровень гормонов влияет на другие аспекты нашего репродуктивного здоровья и благополучия. Он может вызывать рак органов репродуктивной системы, способствовать предменструальному синдрому (ПМС) и более длительным кровотечениям во время менструации. ПМС — это совокупность симптомов (включая боль в груди, перепады настроения и чувство тревоги) за несколько дней до начала месячных, которая чаще проявляется у женщин, живущих в западных странах.
Как предполагают Треватан и другие ученые, ПМС может быть следствием обильного питания и малоподвижного образа жизни и, как результат, повышенного уровня гормонов яичников. Чем выше уровень подъема прогестерона во второй половине цикла, тем сильнее его падение в конце цикла, эта «отмена» может привести к симптомам ПМС, с которыми сталкиваются многие из нас. Повышенный прогестерон может быть причиной еще одного феномена, характерного для женщин из США и Европы, — продолжительной менструации. Исследования показали, что у женщин в развивающихся странах менструация длится 3–4 дня, а у женщин из США и Западной Европы почти шесть дней.
Второй важный момент касательно питания и менструаций, заключается в том, что современная диета способствует наступлению раннего менархе (такая тенденция наблюдается последние сто-двести лет). Менархе (первая менструация) наступает у современных девочек в возрасте 11–12 лет, но если бы вы могли спросить свою пра- или прапрабабушку, она наверняка бы сказала, что ее первая менструация началась значительно позже. Раннее созревание — горячая тема среди врачей и экспертов общественного здравоохранения. Хотя очевидно, что сейчас девочки достигают половой зрелости раньше, чем в недавнем прошлом, ведется много споров о том, почему так происходит и является ли это поводом для беспокойства.
Почему ментальное развитие не успевает за физическим
Еда точно на это влияет. Питание детей и общее состояние здоровья улучшились за последние два века, и это точно сказалось на периоде полового созревания. Многочисленные исследования доказали, что у здоровых девочек с полноценным питанием первые менструации начинаются раньше, чем у нездоровых, испытывающих стресс или истощенных. И мы знаем, как это работает. Пищевой режим оказывает прямое влияние на мозг, стимулируя секрецию ГнРГ, ФСГ и ЛГ. Поскольку в период полового созревания активация яичников происходит за счет этих же гормонов, диета может влиять на сроки полового созревания, которое точно начинается раньше у девочек с избыточным весом и ожирением.
Есть множество доказательств, что дети мирантов, которые переехали из развивающихся стран в развитые, выше своих родителей. Такая же тенденция у созревания. Время полового созревания определяется генетически, но условия окружающей среды в детстве и даже в период внутриутробного развития влияют на то, произойдет это раньше или позже. Те же самые высокие девочки с невысокими родителями, приехавшими из развивающихся стран, достигают половой зрелости раньше, чем их мамы, отчасти из-за лучшего питания в новой стране. Но многие обеспокоены тем, что тенденции, которые мы наблюдаем сейчас, не находятся в пределах нормы.
Богатая и обильная диета запускает более ранее менархе, связанное, в свою очередь, с более высоким риском развития диабета, метаболических заболеваний, болезней сердца и некоторых видов рака. Хотя эти взаимозависимости до конца не изучены, одной из причин может быть детское ожирение, которое влияет как на сроки полового созревания, так и на риск развития многих заболеваний в более позднем возрасте. Более того, поскольку тела девочек взрослеют раньше, им приходится тратить больше времени на приобретение навыков и знаний, необходимых для функционирования во взрослом возрасте в условиях все более усложняющегося и напряженного мира. Такое несоответствие между нашим репродуктивным и психосоциальным созреванием, возможно, встречается в истории человечества впервые и порождает новый вид стресса — ты физически зрелый, но не состоялся ни социально, ни профессионально, ни финансово. [...]
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