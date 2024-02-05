9 вопросов онкологам. Как найти хорошего врача? Почему одного человека лечат целые команды? Любую опухоль можно удалить?

Нормально ли, что некоторые онкологи уходят из профессии?

Иван Данилов: Как правило, это связано с тем же выгоранием — нарушением границ между личным и профессиональным. Через врача (который тоже человек со своими чувствами и переживаниями!) проходят тысячи пациентов, о прогнозах для жизни и здоровья которых, к сожалению, не всегда позитивных, он знает, как никто другой. А уходя с работы, онколог возвращается в свою жизнь, семью, для которых у него тоже должны быть силы. Это огромная нагрузка, которая, если вовремя ее не снизить, приводит к тому, что у врача заканчивается ресурс, страдает его здоровье и качество работы, что абсолютно недопустимо.

Если специалист чувствует, что ему не поможет ни длительный отдых, ни перезагрузка и попытка наладить режим, если он исчерпал себя и больше не готов работать на этом поприще — нет ничего стыдного в том, чтобы признаться себе в этом и уйти в другое дело. Но вообще существуют методы профилактики выгорания — к примеру, практика Балинтовских групп (психологических исследовательских тренингов для врачей). Надеюсь, ее активное внедрение снизит количество онкологов, уходящих из профессии.

Личный опыт: почему вы стали онкологом?

Иван Данилов: Я достаточно рано определился с вопросом, кем хочу быть. Еще в средней школе знал, что хочу быть хирургом и последовательно добивался своего. На отделении, где я работал после окончания ординатуры, выполнялись оперативные вмешательства и у онкологических больных. Объем и сложность таких операций были своеобразным вызовом, возникло желание освоить направление, что и привело к тому, что в 2005 году я прошел первичную специализацию по онкологии. Тема кандидатской диссертации уже была посвящена аспектам хирургического лечения рака желудка. И сейчас хирургия новообразований желудка является одним из наиболее привлекательных для меня направлений в онкологии.

Полина Шило: Когда я только поступала в университет, то, как и многие абитуриенты, хотела быть кардиохирургом или нейрохирургом, но потом на втором курсе, я прошла практику в больнице и поняла, что хирургия лично для меня (не для всех!) это супер-скучно, хочу в науку. Онкология — безумно увлекательная отрасль, потому что в организме происходит огромное количество интереснейших и сложнейших биохимических процессов. Заниматься нужно настоящими челленджами, зная не только онкологию, но и кардиологию, и неврологию, и гастроэнтерологию, чтобы у пациента не возникли самые разные проблемы на фоне терапии.

На том же втором курсе я пришла на заседание студенческого научного общества, услышала про молекулярные фенотипы рака молочной железы пришла в восторг, и больше уже не меняла свое мнение о том, в какой области медицины я останусь.

Где учиться на онколога?

Иван Данилов: У нас в стране всегда (еще с начала XX века, когда работали такие замечательные специалисты, как Русанов, Юдин, Савиных, Федоров) была прекрасная онкологическая школа. Исконно сильными в Москве считаются онкоцентр им. Н.Н. Блохина, институт им. П.А. Герцена, а в Петербурге — онкоцентр им. Н.Н. Петрова, медуниверситет им. И.П. Павлова. Активно развивается (и развивает новые направления, например, кардиоонкологию) институт медицинского образования на базе научно-исследовательского центра им. В.А. Алмазова.

Что касается зарубежных школ, если смотреть обобщенно, то ни для кого не секрет, что в Японии и Южной Корее мощная хирургическая школа по лечению рака желудка. В США (особенно в клинике Мейо) развита колопроктология, лечение рака поджелудочной железы.

Кроме классического образования у онколога должна быть хорошая клиническая практика и сильные, заинтересованные в его развитии, мотивирующие наставники. Поэтому здорово, что есть такие образовательные проекты как Высшая школа онкологии (ВШО), которую представляет Полина Сергеевна, и Школа практической онкологии имени Андрея Павленко, среди наставников которой Иван Николаевич. Они с коллегами проводят обучение молодых специалистов по всей стране и помогают им получить профессиональные знания на базах топовых клиник, например, в Клинике высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова и НМИЦ им. В.А. Алмазова.