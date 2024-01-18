Остеопатия, жужжание пчел и траволечение: чем опасно магическое мышление в медицине и каким альтернативным методам все-таки можно доверять?

Не призываем отказаться от чая с ромашкой перед сном, но вот надеяться после этого на избавление от головных болей, гастрита и даже на исправление позвоночника не стоит. Откуда берется желание поправить здоровье одним волшебным средством и почему, как бы целители ни уверяли, такого средства нет (зато есть доказательно работающая медицина!) — узнали у врача-онколога-гинеколога клиники «Евроонко» и автора телеграм-канала Fdt.doc Екатерины Тимофеевой.
Откуда в медицине магическое мышление?
Есть несколько причин. Во-первых, люди часто ищут простое и быстрое решение своих проблем, в том числе в области здоровья. Во-вторых, многие склонны видеть чудодейственные свойства любых средств в стрессовых ситуациях, например, при онкозаболеваниях. В-третьих, некоторые в принципе психологически более уязвимы и верят альтернативным, неким «чудодейственным» и уникальным авторским способам укрепления организма.
Что такое альтернативная медицина?
Методы и практики, которые не являются частью академической медицины, не основаны на научных доказательствах и не имеют клинической эффективности, но тем не менее позиционируются как лечебные.
Как проверить метод или препарат на доказательность?
Ознакомьтесь с научными исследованиями для оценки его эффективности (если тесты проводились, это уже хорошо). Они должны быть рандомизированными, контролируемыми и двойными слепыми. Это означает, что пациенты случайным образом распределяются на две группы: экспериментальную (получает исследуемое лечение) и контрольную (принимает плацебо или стандартную терапию), и ни участники, ни врачи не знают, кто и в какой находится. Затем результаты сравниваются, чтобы определить, является ли проверяемое средство результативнее, чем плацебо или классический протокол.
Какие самые распространенные неакадемические методы?
Акупунктура. Она же иглотерапия, смысл которой заключается во введении тонких игл под кожу для воздействия на некие точки жизненной энергии. Доказано так можно занести в организм инфекцию, пораниться, повредить сосуды и нервные окончания, но не остановить болезнь.
В относительно безопасных целях акупунктура чаще всего используется для расслабления человека, однако вместо нее предлагаю заняться фитнесом или пройтись перед сном по парку — пользы для здоровья будет больше.
Гомеопатия. Применение маленьких дозировок препаратов, которые в больших объемах вызывают схожие с болезнью симптомы (отсюда главный постулат этого направления: «подобное лечим подобным»). Но поскольку в этих лекарствах нет активных веществ, то и оздоровительного действия они не имеют.
Хиропрактика и остепатия. Формы врачевания манипуляциями с опорно-двигательным аппаратом, особенно с позвоночником, суставами и мягкими тканями, а также физическими упражнениями и коррекцией образа жизни. Однако, вопреки словам целителей, не все болезни возникают из-за проблем с позвоночником, поэтому нельзя назвать эти методы универсально полезными и приемлемыми.
Натуропатия или исцеление природными средствами. Шум прибоя, капли дождя могут успокоить нас и усыпить, и на этом перечисление благотворных свойств можно было бы закончить, но альтернативщики идут дальше. Они утверждают (это страшный по своей абсурдности пример), что жужжание пчел справляется со всем, даже с болезнью Паркинсона и раком. В моей практике был случай, когда 35-летняя пациентка, организм которой хорошо ответил химиотерапию (были все шансы на выздоровление при продолжении лечения), ушла к адепту жужжания и умерла в течение нескольких месяцев.
Траволечение. Здесь нужно оговориться, что есть целая наука фармакогнозия, которая изучает свойства лекарственных трав и допускает их в определенных формах и дозировках до использования в медикаментах. Но, как правило, специалисты на науку не ориентируются и назначают стебельки, листочки и лепестки для устранения буквального любых патологий.
Отдельная боль — траволечение онкологических заболеваний (к счастью, недавно получилось выиграть судебное дело против травницы, призывающей отказаться от доказательной терапии рака). Есть немало реальных историй о том, как человек доверился чудо-адептам, а потом обратился к врачам, когда помочь уже было нельзя. Из моих последних кейсов — девушка с раком шейки матки 4-й стадии, ей 27 лет. Два года она пользовалась «медицинскими» услугами одной сибирской травницы, а сейчас у нее множественные метастазы, выраженный болевой синдром, а у нас, увы, уже не так много инструментов, чтобы спасти ее.
Прогревание. Самое частое, но бессмысленное и даже опасное воплощение теплового «хилинга» — бани, горчичники и банки при простуде. Во время болезни организм борется с вирусом, и дополнительная нагрузка в виде высокой температуры ему совсем не нужна. Хотя в обычной жизни, как средство гигиены и отдыха, баня, без сомнений, прекрасна.
Эзотерика. Чтение ауры и гадание на картах Таро — развлечение и только, не нужно ставить свое здоровье и жизненно важные решения в зависимость от расклада. Но поскольку некоторым все же хочется получить волшебную таблетку от всех проблем, адепты энергий, душ предков и расстановок просто пользуются нарушением критического мышления у уязвимого человека.
Чем же объяснить многочисленные истории о волшебном выздоровлении?
Иногда немедицинские подходы могут иметь положительную динамику, но обычно состояние человека улучшается из-за его веры в эффективность такого подхода, а не из-за содержания самой практики — это называется эффектом плацебо. Зачастую подобный результат достигается в случаях, когда и без какого-либо воздействия бы наступили положительные перемены.
То есть альтернативное лечение в принципе не «работает»?
Не совсем, некоторые методы могут применяться, но сфера безопасного и полезного действия у них крайне ограничена. Например, иглоукалывание и остеопатия имеют доказанную эффективность при болезнях позвоночника и суставов, неврологических заболеваниях и спортивных травмах. А терапия лекарственными травами, как правило, используется в качестве метода оздоровления (не больше!). И, конечно, все подобные мероприятия всегда должны проходить под контролем надежного врача.
По каким «красным флагам» определить подозрительного специалиста в жизни и в Интернете?
- Обещает быстрые и гарантированные результаты.
- Громко сопоставляет действенность его методики и доказательной медицины:
«Врачи говорят, что это не лечится, а я помог вернуть здоровье 500 человек со 100%-м эффектом».
- Использует ненаучную терминологию и не может объяснить, как работает предлагаемая терапия.
- Не имеет профильного медицинского образования и / или опыта работы по специальности.
- Требует предоплату или сразу же навязывает дополнительные услуги.
- Неохотно отвечает на вопросы или уклоняется от них.
- Использует агрессивную или манипулятивную тактику для привлечения клиентов.
А какие хорошие блоги можно почитать?
Чтобы разобраться в том, как заботиться о здоровье ребенка, рекомендую блог научпоп медицинского журнала «Педиатрия». Про взрослых отлично пишет терапевт Елена Аньшина. А если вам в принципе интересен докмед и актуальные новости, то почитайте «Элвис и медициноведение».
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
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