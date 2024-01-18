Остеопатия, жужжание пчел и траволечение: чем опасно магическое мышление в медицине и каким альтернативным методам все-таки можно доверять?

Какие самые распространенные неакадемические методы?

Акупунктура. Она же иглотерапия, смысл которой заключается во введении тонких игл под кожу для воздействия на некие точки жизненной энергии. Доказано так можно занести в организм инфекцию, пораниться, повредить сосуды и нервные окончания, но не остановить болезнь.

В относительно безопасных целях акупунктура чаще всего используется для расслабления человека, однако вместо нее предлагаю заняться фитнесом или пройтись перед сном по парку — пользы для здоровья будет больше.

Гомеопатия. Применение маленьких дозировок препаратов, которые в больших объемах вызывают схожие с болезнью симптомы (отсюда главный постулат этого направления: «подобное лечим подобным»). Но поскольку в этих лекарствах нет активных веществ, то и оздоровительного действия они не имеют.

Хиропрактика и остепатия. Формы врачевания манипуляциями с опорно-двигательным аппаратом, особенно с позвоночником, суставами и мягкими тканями, а также физическими упражнениями и коррекцией образа жизни. Однако, вопреки словам целителей, не все болезни возникают из-за проблем с позвоночником, поэтому нельзя назвать эти методы универсально полезными и приемлемыми.

Натуропатия или исцеление природными средствами. Шум прибоя, капли дождя могут успокоить нас и усыпить, и на этом перечисление благотворных свойств можно было бы закончить, но альтернативщики идут дальше. Они утверждают (это страшный по своей абсурдности пример), что жужжание пчел справляется со всем, даже с болезнью Паркинсона и раком. В моей практике был случай, когда 35-летняя пациентка, организм которой хорошо ответил химиотерапию (были все шансы на выздоровление при продолжении лечения), ушла к адепту жужжания и умерла в течение нескольких месяцев.

Траволечение. Здесь нужно оговориться, что есть целая наука фармакогнозия, которая изучает свойства лекарственных трав и допускает их в определенных формах и дозировках до использования в медикаментах. Но, как правило, специалисты на науку не ориентируются и назначают стебельки, листочки и лепестки для устранения буквального любых патологий.

Отдельная боль — траволечение онкологических заболеваний (к счастью, недавно получилось выиграть судебное дело против травницы, призывающей отказаться от доказательной терапии рака). Есть немало реальных историй о том, как человек доверился чудо-адептам, а потом обратился к врачам, когда помочь уже было нельзя. Из моих последних кейсов — девушка с раком шейки матки 4-й стадии, ей 27 лет. Два года она пользовалась «медицинскими» услугами одной сибирской травницы, а сейчас у нее множественные метастазы, выраженный болевой синдром, а у нас, увы, уже не так много инструментов, чтобы спасти ее.

Прогревание. Самое частое, но бессмысленное и даже опасное воплощение теплового «хилинга» — бани, горчичники и банки при простуде. Во время болезни организм борется с вирусом, и дополнительная нагрузка в виде высокой температуры ему совсем не нужна. Хотя в обычной жизни, как средство гигиены и отдыха, баня, без сомнений, прекрасна.

Эзотерика. Чтение ауры и гадание на картах Таро — развлечение и только, не нужно ставить свое здоровье и жизненно важные решения в зависимость от расклада. Но поскольку некоторым все же хочется получить волшебную таблетку от всех проблем, адепты энергий, душ предков и расстановок просто пользуются нарушением критического мышления у уязвимого человека.