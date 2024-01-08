Что такое фейсбилдинг? И какие упражнения для лица помогают отложить ботокс минимум на 20 лет?

Торжественное обещание себе на Новый год — наконец-то включить в рутину не только фитнес ума и тела, но и заняться мышцами лица. Как снять отеки, сделать скулы острыми и разгладить морщины без инъекций и операций (вполне возможно, они вообще не понадобятся!) с помощью техник естественного лифтинга, лимфодренажа и омоложения — фейсбилдинга и массажа, рассказала эксперт Марина Колягина.
Что такое фейсбилдинг и массаж?
В повседневной жизни мы используем мышечный корсет лица неравномерно: какие-то части активно включаются в работу под воздействием эмоций, а некоторые наоборот не используются.
Фейсбилдинг — комплекс упражнений, который приводит мышцы в нормальный тонус. С его помощью ослабленные участки лица можно укрепить, а перенапряженные — расслабить. В итоге кожа приобретает более свежий вид, морщины разглаживаются, овал лица подтягивается.
Массаж лица — более известная практика. Благодаря физическому ручному воздействию на кожу, подкожную клетчатку и мышцы, уходят отечность и высыпания, улучшается лимфоток, кровообращение и секреция сальных желез. Клетки кожи насыщаются кислородом, уменьшаются морщины, складки, мимические заломы, уходят жировые отложения, овал лица становится четким.
Какие частые проблемы и как решаются этими техниками?
- В борьбе с отеками эффективен лимфодренажный массаж: он помогает убрать застои лимфы и приводит лимфоток в нормальное состояние.
- Поперечные заломы на лбу и вертикальные на переносице, гусиные лапки, носогубки, морщины-марионетки убираются путем приведения в нормотонус определенных мышц.
- Чтобы поднять нависшее веко и сделать взгляд более открытым, требуется «расшевелить» ткани апоневроза — сухожильного «шлема» под волосистой частью головы. С возрастом они срастаются с кожей, образуют спайки и провоцируют спазмы. Подвижность апоневроза играет важную роль в процессе омоложения лица. Также важно поработать над подвижностью лобной мышцы и расслаблением круговой мышцы глаза. Тогда снижается давление на глаза.
- Второй подбородок исчезает, когда в нормальное физиологическое положение встают шея и язык. Шею часто необходимо «задвигат», так как мы чрезмерно вытягиваем ее вперед из-за использования смартфонов и других гаджетов. А о правильном положении языка и вовсе знает не каждый — он должен прилегать к верхнему небу.
- Подтянуть овал лица можно, вернув шею в верное положение, а еще выдвинув верхнюю челюсть — максиллу или «кость красоты». Когда она на месте, исчезает эффект провалившихся глазниц, появляющийся с возрастом. Кроме того, расслабить черепные швы, благодаря которым череп подвижен. Добиться устойчивого результата можно, если прорабатывать твердые структуры, на которых лежат мягкие ткани.
- Комплексная проблема ассиметрии решается в несколько этапов: мышцы лица приводятся в нормотонус; расслабляется грудинно-ключично-сосцевидная мышца (находится в передней части шеи); выравнивается осанка; расслабляются кости и швы черепа.
Когда эти техники работают?
Фейсбилдинг и массаж лица подходят всем, независимо от возраста и состояния кожи (но если есть дерматологические проблемы или иные заболевания консультация врача по домашнему уходу обязательна!). Чем раньше вы начнете прибегать к этим техникам, тем позже у вас начнутся возрастные изменения. И помните о трех важных нюансах:
- при астеническом типе лица массаж можно делать не чаще 1-2 раз в неделю;
- при нормостеническом — 3-4 раза в неделю;
- при гиперстеническом — до 5 раз в неделю.
Как правильно выполнять упражнения?
- Обязательно умывайтесь перед занятиями и после них;
- Пальцы или гуаша — специальный инструмент для массажа, также должны быть чистыми;
- Если вы делаете интероральный массаж (через ротовую полость), надевайте перчатки.
- При массаже гуаша наносите масло для лица;
- Ручной массаж, при котором используются скользящие движения (например, лимфодренажный), выполняйте по маслу или массажному крему;
- Массаж, не требующий скользящих движений (например, коррекционный), можно выполнять без увлажняющих средств. Но если у вас сухой тип кожи, добавляйте немного крема или масла — это поможет избежать избыточного растяжения;
- После массажа масло / крем смывайте гидрофильным маслом, затем используйте обычное средство для умывания.
10 крутых упражнений для лица
Помогают бороться с основными признаками старения, дольше сохранять молодость и свежесть лица.
Против морщин на лбу
Сначала разогреем лобно-затылочную мышцу. Для этого ставим одну ладонь на лоб, другую на затылок и небольшими движениями вверх-вниз, не отрывая ладони от лба, растираем эти зоны.
Располагаем пальцы над надбровными дугами. Не отрывая руки от кожи лба, совершаем круговые движения, продвигаясь вверх к волосистой части головы. Повторяем 4-5 раз. Это упражнение можно делать с маслом, если у вас сухая кожа.
Для высоких бровей
Складываем руки в замок и ставим их на лоб. Важно, чтобы морщин под ладонями не было. Поднимаем брови вверх 15 раз.
Для высоких скул
Ставим указательные пальцы на скуловые яблоки (самую высокую точку на скулах), практически под глазами. Складываем губы в букву «О» и растягиваем их из этого положения, как будто в улыбке. Пальцы также растягиваем в разные стороны, усиливая движение. Повторяем 10-15 раз.
Для распахнутых глаз
Мысленно делим область под бровями на три части, выделяем три точки — у основания, середины и кончиков бровей. Подушечками указательных пальцев массируем каждую из точек надавливающими круговыми движениями 3-5 раз, от внутренних уголков к внешним. В области века действуем аккуратно: кожа здесь нежная.
Надавливающим движением соединяем все точки в единую линию, от основания бровей к вискам.
Для точеного носа
Ставим подушечки указательных пальцев на крылья носа. Массирующими движениями поднимаемся вверх, до уровня глаз. Затем вновь возвращаем положение пальцев к крыльям носа. Повторяем 5-6 раз.
Несколько раз проходимся от крыльев носа в разные стороны, выполняя горизонтальные движения. Затем ставим указательные пальцы на участок между верхней губой и носом. Аккуратно, массирующими движениями разводим пальцы: одновременно вверх к носу и вниз к губе. Повторяем 5-6 раз.
Для пухлых губ
Приставляем ладонь ко рту, не касаясь его, и начинаем вытягивать губы, пробуя «толкнуть» ладонь, как бы целуя ее. Повторяем 10-15 раз.
Для красивой линии челюсти
Разминаем и растираем пальцами подъязычную зону в области второго подбородка. Там, где чувствуется дискомфорт, задерживаемся чуть дольше. Смыкаем руки в замок, соединив ладони. Прижимаем руки к подбородку: указательные пальцы под нижней губой, большие — под подбородком за линией челюсти. Легкими продавливающими движениями ведем большие пальцы от шеи до кончика подбородка.
Расслабляем грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Она располагается на шее и доходит до ключи: ее легко найти, повернув голову до упора влево или вправо. Защипываем ее в складку около мочки уха и у ключиц большим и указательным пальцами. Слегка массируем, двигаясь сверху вниз. Держим немного и растягиваем мышцу двумя пальцами.
Против второго подбородка
Скрещиваем ладони на груди. Плавно запрокидываем голову, затем возвращаем ее в обычное положение. Повторяем 10-15 раз.
Против морщин на шее
Одну ладонь кладем на подбородок, другую — на зону декольте, если точнее, в место расположения второго ребра. Растягиваем шею сначала в одну, затем в другую сторону. Придерживаем кожу в области ключиц одной рукой, а второй поддерживаем подбородок. Движения должны быть медленными и плавными. Повторяем 10-15 раз.
Против отечности лица и для ровного цвета кожи
Прыгаем на носочках 15-20 раз, отрывая от земли только пятки.
Переходим к лицу. Легкими вдавливающими движениями проходимся ладонями от центра к боковым сторонам, начиная со лба и заканчивая подбородком.
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