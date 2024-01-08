Что такое фейсбилдинг? И какие упражнения для лица помогают отложить ботокс минимум на 20 лет?

10 крутых упражнений для лица

Помогают бороться с основными признаками старения, дольше сохранять молодость и свежесть лица.

Против морщин на лбу

Сначала разогреем лобно-затылочную мышцу. Для этого ставим одну ладонь на лоб, другую на затылок и небольшими движениями вверх-вниз, не отрывая ладони от лба, растираем эти зоны.

Располагаем пальцы над надбровными дугами. Не отрывая руки от кожи лба, совершаем круговые движения, продвигаясь вверх к волосистой части головы. Повторяем 4-5 раз. Это упражнение можно делать с маслом, если у вас сухая кожа.

Для высоких бровей

Складываем руки в замок и ставим их на лоб. Важно, чтобы морщин под ладонями не было. Поднимаем брови вверх 15 раз.

Для высоких скул

Ставим указательные пальцы на скуловые яблоки (самую высокую точку на скулах), практически под глазами. Складываем губы в букву «О» и растягиваем их из этого положения, как будто в улыбке. Пальцы также растягиваем в разные стороны, усиливая движение. Повторяем 10-15 раз.

Для распахнутых глаз

Мысленно делим область под бровями на три части, выделяем три точки — у основания, середины и кончиков бровей. Подушечками указательных пальцев массируем каждую из точек надавливающими круговыми движениями 3-5 раз, от внутренних уголков к внешним. В области века действуем аккуратно: кожа здесь нежная.

Надавливающим движением соединяем все точки в единую линию, от основания бровей к вискам.

Для точеного носа

Ставим подушечки указательных пальцев на крылья носа. Массирующими движениями поднимаемся вверх, до уровня глаз. Затем вновь возвращаем положение пальцев к крыльям носа. Повторяем 5-6 раз.

Несколько раз проходимся от крыльев носа в разные стороны, выполняя горизонтальные движения. Затем ставим указательные пальцы на участок между верхней губой и носом. Аккуратно, массирующими движениями разводим пальцы: одновременно вверх к носу и вниз к губе. Повторяем 5-6 раз.

Для пухлых губ

Приставляем ладонь ко рту, не касаясь его, и начинаем вытягивать губы, пробуя «толкнуть» ладонь, как бы целуя ее. Повторяем 10-15 раз.

Для красивой линии челюсти

Разминаем и растираем пальцами подъязычную зону в области второго подбородка. Там, где чувствуется дискомфорт, задерживаемся чуть дольше. Смыкаем руки в замок, соединив ладони. Прижимаем руки к подбородку: указательные пальцы под нижней губой, большие — под подбородком за линией челюсти. Легкими продавливающими движениями ведем большие пальцы от шеи до кончика подбородка.

Расслабляем грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Она располагается на шее и доходит до ключи: ее легко найти, повернув голову до упора влево или вправо. Защипываем ее в складку около мочки уха и у ключиц большим и указательным пальцами. Слегка массируем, двигаясь сверху вниз. Держим немного и растягиваем мышцу двумя пальцами.

Против второго подбородка

Скрещиваем ладони на груди. Плавно запрокидываем голову, затем возвращаем ее в обычное положение. Повторяем 10-15 раз.

Против морщин на шее

Одну ладонь кладем на подбородок, другую — на зону декольте, если точнее, в место расположения второго ребра. Растягиваем шею сначала в одну, затем в другую сторону. Придерживаем кожу в области ключиц одной рукой, а второй поддерживаем подбородок. Движения должны быть медленными и плавными. Повторяем 10-15 раз.

Против отечности лица и для ровного цвета кожи

Прыгаем на носочках 15-20 раз, отрывая от земли только пятки.

Переходим к лицу. Легкими вдавливающими движениями проходимся ладонями от центра к боковым сторонам, начиная со лба и заканчивая подбородком.

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