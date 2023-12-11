Фонд помощи онкопациентам по всей России «Не напрасно» на грани закрытия! Как его поддержать?

Как «Не напрасно» делает лечение рака доступным для всех и формирует сообщество онкологов

Фонд «Не напрасно» занимается профилактикой и лечением рака в России больше 13 лет и, надеемся, продолжит! Расскажите, как дела у фонда? Чего добился фонд и что происходит сейчас?

Про дела легче ответить кратко — не очень. С момента основания мы продвигали самые современные методы диагностики и лечения рака, у нас были и взлеты, и падения, но тем не менее мы никогда не отклонялись от своей цели — сделать качественную медицину доступной каждому в нашей стране. Каждый месяц мы отвечаем на 250-300 новых срочных просьб о помощи, сопровождаем тысячи уже обратившихся пациентов, и представить, что этот показатель обнулится — немыслимо. Но, к сожалению, наши ресурсы (ведь мы благотворительная, некоммерческая платформа) начинают истощаться.

Мария Терехова руководитель направления фандрайзинга фонда «Не напрасно» Одна из наших задач — сделать медицину пациентоцентричной. Успех лечения во многом зависит от коммуникации врача и пациента. Пациент должен принимать активное участие в своем лечении, не бояться вести диалог с врачом, задавать ему вопросы, выглядеть уязвимым. Для этого мы создали «Профилактику Медиа» (ликбезы на платформе ежемесячно читают 146 000 человек!) и «Онко Вики» — ресурсы, в которых будет собрана вся актуальная информация, необходимая пациенту, от справочных материалов по его заболеванию до пациентских историй, которые помогают вдохновиться силой духа других больных и перенять их опыт. Если у пациента или его близкого есть вопросы, он в любое время может задать их нашему эксперту в справочной «Просто спросить».

Мы первыми в России стали популяризировать скрининг рака в качестве системной программы, способной снизить количество смертей от онкологических заболеваний. Одним из результатов нашей работы в этом направлении стал тест «Скрин», благодаря которому, каждый может получить персональные рекомендации по профилактике и ранней диагностике рака — и каждый месяц его проходит минимум 2 000 человек.

В 2021 году мы объединили все пациентские сервисы в единый информационный портал «Все не напрасно», где можно получить комплексную поддержку фонда. В этом году сервисами уже воспользовалось более 2 000 000 человек, и это число постоянно растет, что говорит о их высокой востребованности.

Благодаря чему появились такие результаты?

Фонд накопил значительную экспертизу в сфере онкологии благодаря развитию образовательных проектов. Одним из флагманских проектов фонда является программа дополнительного образования онкологов «Высшая школа онкологии». Эта программа реализуется совместно с крупнейшими западными и российскими специалистами и представляет собой надстройку стандартной ординатуры по онкологии, которая позволяет выпускать врачей международного уровня. С 2015 года мы выпустили 108 замечательных специалистов, еще 36 человек готовятся к выпуску.

Исторически так сложилось, что государственная ординатура повсеместно не обеспечивает современных компетенций врача: навыков эффективной коммуникации с пациентами, доказательного принятия решений совместно с пациентом, пациентоцентрической этики и многих других. Это несомненно касается всех врачебных специальностей, но в онкологии это наиболее критично. Высшая школа онкологии восполняет эти пробелы и формирует профессиональное сообщество.

Сегодня выпускники ВШО участвуют в разработке и реализации «Все не напрасно», таким образом мы обеспечиваем высокую экспертизу всех проектов фонда и формируем коллектив, который приобретает невероятный опыт в создании пациентских сервисов.

Что сейчас мешает фонду двигаться вперед?

В 2022 и 2023 годах практически все компании, которые ранее нам помогали, свернули свои благотворительные программы или переориентировали их на другие направления деятельности. Государственная поддержка в виде грантов на проекты в сфере охраны здоровья тоже была сокращена.

Какие есть способы решения?

Мы значительно сократили финансирование проектов. Два года мы пытались оптимизировать расходы, но, к сожалению, подошли к той черте, когда впереди возможно только приостановка деятельности фонда.

Как вам помочь?

Практически весь 2023 год сотрудники фонда работали на два фронта: с одной стороны, работали над пациентскими сервисами портала «Все не напрасно», отвечали на заявки пациентов, готовили различные для них материалы, стараясь сделать понятнее и удобнее, и с другой — реализовывали коммерческие проекты, чтобы хоть как-то профинансировать работу портала.

Мы благодарим каждого, кто был с нами в этом году, кто дал нам возможность работать. Неизменными партнерами остались фонды «Нужна помощь», VK Добро и «Код добра», где идут постоянные сборы на наши проекты.

Будет ли будущее светлым?

Я с фондом работаю уже много лет и была первым его волонтером в 2010 году, поэтому могу сказать только одно, я буду делать все возможное и невозможное, чтобы продлить работу «Все не напрасно» и Высшей школы онкологии хотя бы на один день, потому что за долгие годы работы, фонд и пациенты, которым мы помогаем, стали для меня как семья.