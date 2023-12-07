9 фактов о пирсинге! Зимой можно? Прокол пистолетом безопасен? Какое золото гипоаллергенно? Рассказывает пирсинг-мастер

В пирсинг входит больше, чем кажется

Пирсинг — это косметическая процедура по созданию прокола, в котором впоследствии носят украшение. Условно можно сказать, что есть два направления пирсинга — классическое и неклассическое (в нем работают далеко не все мастера). К первому мы относим проколы ушей, бровей, носа, языка, губ, пупка, а также установку микродермала (прокол совершается не насквозь, а точечно — в кожу устанавливается так называемый «якорь», на который сверху накручиваетя топ). Ко второму — интимный пирсинг и специфичные процедуры, которые относятся в целом к бодимодификациям (например, тоннели).

Здесь нет ничего маргинального

Наши мамы и бабушки носили сережки с самого детства, а сейчас пирсинг стал частью культуры гораздо более широкой аудитории. Ношение украшений в проколах не является атрибуцией конкретной социальной группы (моряков, артистов) — это зачастую эстетическое мероприятие, которое подчеркивает стиль и дополняет образ человека. Так, например, его можно часто увидеть на людях, которые просто любят классный визуал во всем .

Многие думают (почему, причина неясна), что украшения для нательного пирсинга выглядят грубо или изготавливаются из тяжелых материалов. Но это не так — они могут быть сделаны из благородных металлов, часто со вставками бриллиантов и других драгоценных камней.

Пирсинг можно делать в любое время года

Стоит лишь обратить внимание на условия заживления и рекомендации мастера. Не стоит бояться делать пирсинг зимой. Конечно, он не любит травматизацию, которую может нанести ношение шапки (особенно вязаной), но в этом случае стоит просто заменить этот головной убор на капюшон или платок из плотной ткани, которые защитят новый прокол как от трения и риска «зацепиться» за материал, так и от переохлаждения. Летом пирсинг тоже допустим, но от жары и прямых солнечных лучей его лучше защищать одеждой и головными уборами из легких тканей.