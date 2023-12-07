9 фактов о пирсинге! Зимой можно? Прокол пистолетом безопасен? Какое золото гипоаллергенно? Рассказывает пирсинг-мастер

Хотите к Новому году добавить в образ новую деталь? Супер, ведь пирсинг можно делать даже в петербургский мороз. Вот ликбез, как проходит (и кому подходит) процедура, какие правила заживления нужно соблюсти и что отличает хорошего специалиста.
Эксперт:
Матвей Матвеев
пирсинг-стилист (piercing_blvck), резидент студии reFORM, основатель бренда украшений 19 Jewelry
В пирсинг входит больше, чем кажется
Пирсинг — это косметическая процедура по созданию прокола, в котором впоследствии носят украшение. Условно можно сказать, что есть два направления пирсинга — классическое и неклассическое (в нем работают далеко не все мастера). К первому мы относим проколы ушей, бровей, носа, языка, губ, пупка, а также установку микродермала (прокол совершается не насквозь, а точечно — в кожу устанавливается так называемый «якорь», на который сверху накручиваетя топ). Ко второму — интимный пирсинг и специфичные процедуры, которые относятся в целом к бодимодификациям (например, тоннели).
Здесь нет ничего маргинального
Наши мамы и бабушки носили сережки с самого детства, а сейчас пирсинг стал частью культуры гораздо более широкой аудитории. Ношение украшений в проколах не является атрибуцией конкретной социальной группы (моряков, артистов) — это зачастую эстетическое мероприятие, которое подчеркивает стиль и дополняет образ человека. Так, например, его можно часто увидеть на людях, которые просто любят классный визуал во всем .
Многие думают (почему, причина неясна), что украшения для нательного пирсинга выглядят грубо или изготавливаются из тяжелых материалов. Но это не так — они могут быть сделаны из благородных металлов, часто со вставками бриллиантов и других драгоценных камней.
Пирсинг можно делать в любое время года
Стоит лишь обратить внимание на условия заживления и рекомендации мастера. Не стоит бояться делать пирсинг зимой. Конечно, он не любит травматизацию, которую может нанести ношение шапки (особенно вязаной), но в этом случае стоит просто заменить этот головной убор на капюшон или платок из плотной ткани, которые защитят новый прокол как от трения и риска «зацепиться» за материал, так и от переохлаждения. Летом пирсинг тоже допустим, но от жары и прямых солнечных лучей его лучше защищать одеждой и головными уборами из легких тканей.
Классную студию и мастера объединяет любовь к гигиене и отсутствие спешки
Хорошее место можно отличить по нескольким признакам: чистота внутри, наличие автоклавов для стерилизации или закрытых одноразовых упаковок с украшениями и иглами.
А надежным считается мастер, который: грамотно и полно консультирует, надевает маску и одноразовые стерильные перчатки перед процедурой, использует одноразовые иглы для пирсинга и украшения из качественных материалов.
Процедура не потоковая, на нее нужно время
Пирсинг включает в себя 5 этапов.
- Консультация: общение с мастером по противопоказаниям, страхам и вопросам. На это мы не закладываем время, общаемся столько, чтобы в разумный срок человек получил всю информацию, принял решение о виде прокола и спокойно отправился на процедуру.
- Подготовка: выбор украшения, стерилизация его и инструментов (либо их изъятие из безопасных стерильных упаковок), обработка будущего места прокола, разметка (делается маленькая точка специальными гипоаллергенными чернилами). 15-20 минут
- Процедура: прокол полой иглой и установка лабрета (стержня украшения) с накруткой-топом (по факту, визуальной частью самого украшения). 5-10 секунд
! Сразу после прокола можно носить только длинный лабрет (с запасом на отёк) и не очень большую накрутку — это важно для того, чтобы ткани не сдавливались и не травмировались, а в области прокола можно было легко поддерживать чистоту. Накрутку покрупнее или кольцо можно поставить через 3-6 месяцев в зависимости от типа прокола.
- Завершение: если требуется, прокол заклеивается (во избежание травматизации), даются заключительные рекомендации по заживлению. 15 минут
- Сопровождение: даунсайз (обязательный этап по установке более короткого лабрета через 1-2 месяца), осмотры и чистки прокола (по необходимости).
Занести инфекцию можно только при неправильном выполнении процедуры
А именно — в двух случаях:
- При проколе пистолетом. Пистолет категорически запрещен в современной пирсинг-индустрии, поскольку считается очень травматичным оборудованием для проколов. Во-первых есть риск перекрестного заражения, а во-вторых пистолет, в отличие от специальной иглы, «разрывает» ткани, поскольку прокол совершается тупым основанием вставляемой в пистолет сережки;
- При использовании нестерильных инструментов и материалов (игл, украшений).
Правильно подобранные украшения приближают риск аллергии к 0
Сережки в пистолетах для пирсинга (это, кстати, еще одна причина отказываться от выполнения проколов ими) зачастую выполнены из медицинской стали (из нее изготавливаются медицинские инструменты, но для длительного ношения в теле она небезопасна), которая совершенно не подходит для проколов. В своем составе она может содержать никель и другие вещества, способные вызвать аллергию и покраснения.
Лучшими являются украшения из инертных сплавов металлов, которые не вступают в реакцию с организмом человека — титанового сплава, золота (без никеля) и ниобия. Эти металлы гипоаллергенны.
Как и у любой процедуры, у пирсинга есть противопоказания
Временные:
- Поездка в ближайший месяц (во время путешествий организм испытывает стресс и находится в условиях большего риска, что может негативно сказаться на заживлении прокола;
- ОРВИ, герпес;
- Беременность и лактация (пирсинг можно делать минимум спустя полгода после окончания грудного вскармливания);
- Вакцинация (между ней и проколом должен быть интервал не менее 1,5 месяцев).
Постоянные:
- Заболевания кожных покровов (также не рекомендуется делать проколы рядом с родинками и акне);
- Заболевания сердечно-сосудистой системы;
- Прием кроверазжижающих препаратов и гемофилия (низкая свертываемость крови);
- Анемия — низкий уровень гемоглобина в крови (а значит ей сложнее снабжать клетки кислородом);
- ВИЧ (СПИД);
- Гепатит В, С;
- Эпилепсия;
- Сахарный диабет;
- Острые хронические заболевания и периоды их обострения;
- Аутоиммунные заболевания.
Заживление пирсинга зависит в том числе и от вас
Общие правила, которые нужно соблюдать после прокола:
- Поддерживайте область прокола в состоянии покоя.
Чтобы прокол хорошо заживал, его нужно защищать от травматизации. Именно поэтому его можно заклеивать пластырем сзади (если располагается на ушах, вблизи волос на голове). Если волосы длинные, стоит закалывать и убирать в различные прически, чтобы предотвратить их накручивание на украшение и повреждение прокола. Также важно самостоятельно не снимать, не прокручивать и не трогать украшение руками, чтобы случайно не травмировать прокол.
- При появлении воспаления или любого другого дискомфорта — стоит незамедлительно обращайтесь к мастеру.
«Красные флаги» после процедуры:
- Сильный отек и покраснения держатся более 1 недели;
- Прокол кровит больше 2 недель;
- Смещается угол прокола;
- Открутилось или выпало украшение (лучше не пытаться вставить его обратно самостоятельно, так как можно не намеренно травмировать прокол).
- Обрабатывайте и очищайте область прокола. Лучше всего делать это мягкими антисептиками (без содержания спирта). Например: Brine Healer.
Ни в коем случае нельзя использовать спирт, перекись водорода и другие агрессивные средства. Они могут пересушивать прокол, а также снизить местный иммунитет. После нанесения очищающего средства, которое размягчает выделения вокруг прокола, их необходимо удалить. Лучшим средством для этого будут микробраши — специальные маленькие щеточки для очищения труднодоступных мест или заостренные ватные палочки. Главное, чтобы вата не мохрилась и не накручивалась на украшение, ведь это может спровоцировать зуд и дискомфорт. А на профессиональную чистку можно обратиться к мастеру.
Правила, дифференцируемые по проколам:
- Проколы ушей (хеликс, трагус, конч и др.): закалывайте волосы, чтобы те не касались прокола. Также нельзя спать на проколе, чтобы не сместить изначальный угол;
- Проколы сосков: рекомендуется носить легкое хлопковое белье.
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