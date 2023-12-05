Почему нельзя умываться льдом и как гигиенично наносить макияж? Вот 14 правил домашней бьюти-рутины

Всем советам ниже можно следовать, если у вас нет дерматологических заболеваний (акне, розацеа, аллергии и др.) или других проблем с кожей (например, гиперчувствительности). В ином случае обязательно обратитесь к косметологу-дерматологу, чтобы подобрать стратегии как профессионального, так и домашнего ухода.

Помним о ценности очищения

Это самый главный шаг! Умываться нужно 2 раза в день и пропускать этот шаг ни утром, ни, тем более, вечером, нельзя. Одной воды тут недостаточно. Нужно понимать, что на коже постоянно присутствует себум, который необходимо смывать специальными очищающими средствами. Иначе (метафорически) эффект будет такой, будто бы вы помыли тарелку от борща обычной водой и налили туда новую порцию. Гигиенично? Нет.

Обязательная ремарка. Мицеллярную воду следует использовать грамотно: сначала протереть лицо, а потом обязательно смыть ее. Здесь понять механику тоже можно через образы: мицеллярная вода для лица — как жидкое мыло для рук. Оставлять на коже нелогично и даже неприятно.

Умываемся прохладной водой

Ледяная вода, и тем более погружение лица в тарелку с кубиками льда, как советуют бьюти-блогеры, увеличивает хрупкость сосудов, а горячее умывание — расширяет их, приводит к появлению нежеланной сеточки капилляров и провоцирует розацеа.

Поэтому умываться нужно только водой комфортной температуры, а чтобы избавиться от отеков (обычно именно ради этого все и прибегают к методам экстремальных температур) можно протереть лицо ватным диском, смоченным в холодном ромашковом чае или минералке.

Формируем косметичку под себя

Гели, кремы, сыворотки, спреи etc. подбираются под особенности вашей кожи (например, для очищения сухой кожи обычно рекомендуются мягкие пенки, а для жирной — более жесткие средства) и лучше вместе с косметологом, но никак не по совету подруги. В противном случае получится так, что вы зря потратите в магазине и время, и деньги.

Все, что находится на кухне, оставляем там

Хэнд-мейд маска из нарезанного кольцами огурца и косметическая маска с молекулами экстракта огурца, синтезированными так, чтобы они проникали в кожу и действительно приносили ей пользу — совершенно разные вещи. Поэтому обычный овощ лучше направить в салат. Все то же самое касается остального содержимого холодильника.

Отдельно стоит сказать про табу на жесткие абразивные пищевые скрабы из соли и кофе — они не предназначены для деликатного удаления ороговевшего слоя клеток. Они только повреждают и царапают лицо, и вместо того, чтобы уплотняться и освежаться, кожа вынуждена регенерировать.