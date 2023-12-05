Почему нельзя умываться льдом и как гигиенично наносить макияж? Вот 14 правил домашней бьюти-рутины

Грамотный самостоятельный уход — половина пути к идеальной коже! Без него ни одна косметологическая процедура не будет эффективна (да, даже любимая мезотерапия). Правда ли, что ромашковые патчи — здорово убирают отеки, чем опасны кисти-кабуки и для чего запасаться колд-кремами — объяснила эксперт GMT Clinic Александра Сёмова.
Помним о ценности очищения
Это самый главный шаг! Умываться нужно 2 раза в день и пропускать этот шаг ни утром, ни, тем более, вечером, нельзя. Одной воды тут недостаточно. Нужно понимать, что на коже постоянно присутствует себум, который необходимо смывать специальными очищающими средствами. Иначе (метафорически) эффект будет такой, будто бы вы помыли тарелку от борща обычной водой и налили туда новую порцию. Гигиенично? Нет.
Обязательная ремарка. Мицеллярную воду следует использовать грамотно: сначала протереть лицо, а потом обязательно смыть ее. Здесь понять механику тоже можно через образы: мицеллярная вода для лица — как жидкое мыло для рук. Оставлять на коже нелогично и даже неприятно.
Умываемся прохладной водой
Ледяная вода, и тем более погружение лица в тарелку с кубиками льда, как советуют бьюти-блогеры, увеличивает хрупкость сосудов, а горячее умывание — расширяет их, приводит к появлению нежеланной сеточки капилляров и провоцирует розацеа.
Поэтому умываться нужно только водой комфортной температуры, а чтобы избавиться от отеков (обычно именно ради этого все и прибегают к методам экстремальных температур) можно протереть лицо ватным диском, смоченным в холодном ромашковом чае или минералке.
Формируем косметичку под себя
Гели, кремы, сыворотки, спреи etc. подбираются под особенности вашей кожи (например, для очищения сухой кожи обычно рекомендуются мягкие пенки, а для жирной — более жесткие средства) и лучше вместе с косметологом, но никак не по совету подруги. В противном случае получится так, что вы зря потратите в магазине и время, и деньги.
Все, что находится на кухне, оставляем там
Хэнд-мейд маска из нарезанного кольцами огурца и косметическая маска с молекулами экстракта огурца, синтезированными так, чтобы они проникали в кожу и действительно приносили ей пользу — совершенно разные вещи. Поэтому обычный овощ лучше направить в салат. Все то же самое касается остального содержимого холодильника.
Отдельно стоит сказать про табу на жесткие абразивные пищевые скрабы из соли и кофе — они не предназначены для деликатного удаления ороговевшего слоя клеток. Они только повреждают и царапают лицо, и вместо того, чтобы уплотняться и освежаться, кожа вынуждена регенерировать.
Знаем меру
Нет никакого смысла в том, чтобы часто использовать средства, которые не предназначены для подобного применения. Например, так случается с патчами, которые многие женщины наносят под глаза почти ежедневно. А это не лечебный протокол, просто процедура с небольшим косметическим эффектом. Если делать ее периодически, то помогает, а если злоупотребить — синяки под глазами не пройдут, но зато из-за прилива лимфы (кожа под глазами нежная, тонкая, с большим количеством сосудов) появятся и проявятся отеки!
Не увлекаемся домашней косметологией
И кислотные пилинги, и тем более инъекции (например, чтобы увеличить губы) самостоятельно делать категорически запрещено, это просто опасно для кожи, ведь для того, чтобы правильно провести такие процедуры нужно на 200% быть уверенным в составе препарате, владеть техникой и работать профессиональным оборудованием.
А к домашним аппаратам стоит относиться аккуратно. К надежным и эффективным можно отнести приборы для самостоятельной ультразвуковой чистки и микротоковой терапии (подобрать сертифицированный гаджет поможет, опять же, косметолог). Но результат, как после процедуры в косметологической клинике, не ждите. Это то же самое, что сравнить ежедневную чистку зубов и гигиену у стоматолога.
Не трогаем лицо руками (почти)
Здесь есть несколько аспектов. Первый — прикасаясь к лицу в течение дня и, тем более, расчесывая и ковыряя его, вы заносите на кожу бактерии.
Второй — чистыми руками можно наносить макияж. Дело в том, что это гораздо более гигиенично, чем использовать многоразовые кисти (особенно плоские кабуки, проникающие в поры и разносящие неблагоприятную флору) и пуховки, которые нужно мыть специальными средствами ежедневно, но, будем честны, никто это не делает. Если все-таки не руками, то хороший выход — одноразовые мейк-ап инструменты.
Следим за тем, что соприкасается с лицом
А это значит, что по телефону, на поверхности которого 1000 и 1 бактерия, безопаснее разговаривать, прикладывая его не ко всей щеке, а к уху или лучше — через наушники. Шарфы и шапки — стирать не в конце зимы, а как только они испачкаются.
Кстати, общение с любимыми домашними питомцами очень желательно ограничить — лучше не пускать их в кровать, меньше обниматься (да, устоять сложно) или хотя бы не давать трогать лицо. На их шерсти и языке своя уникальная микрофлора, которая совсем не дружит с той, которая живет на нашей коже.
Устанавливаем правила в ванной
Завести свое персональное полотенце только для лица — еще один пункт в пользу заботы о чистоте кожи и контроля всего, что с ней соприкасается.
Еще один важный и неочевидный нюанс — закончив принимать ванну, вытираться надо насухо, не дожидаясь высыхания во время прогулки по дому. Вода, которая остается на коже, испаряясь забирает с собой и влагу из эпидермиса.
Носим макияж ограниченное время
Спать с ним и заниматься спортом нельзя. В противном случае кожа не сможет нормально дышать и потеть, так все обменные процессы, в том числе ее самоочищение, будут нарушены.
Перед выходом на улицу даем крему впитаться
Правило 15 минут (именно за это время до выхода советуют наносить все средства) сегодня совсем не актуально. Есть кремы, которые впитываются за минуту, а есть те, которым нужно полчаса — все индивидуально, поэтому смотрите по своему средству.
Есть любопытное и забавное заблуждение о том, что если выйти на улицу чуть раньше, чем кожа примет крем, то он может на ней замерзнуть. Это совершенно не так — температура нашей кожи на холоде почти 22 градуса! Ни одно средство на ней не заледенеет.
Защищаем кожу на улице…
Об этом правиле говорят так часто, что даже скучно о нем писать. Но повторение еще никому не вредило. Итак, от ультрафиолетового излучения нужно спасаться средствами с SPF (в любое время года), а от холодов — колд-кремами, в составе которых есть биосахаридная смола, препятствующая влиянию суровых погодных условий на кожу.
…И в помещении
Регулярное проветривание (минимум 15 минут несколько раз в день) и контроль влажности — это база, весьма актуальная для зимнего сезона, когда батареи работают на полную мощность, а кожа фантастически сохнет. Поэтому настоятельно рекомендуется приобрести увлажнитель воздуха и следить за тем, чтобы влажность составляла 50-60 %, а заодно вооружиться термальной водой или мистом и по необходимости освежать им лицо.
Помним о золотых правилах ЗОЖ
Эти постулаты полезны для всего организма, не только для кожи, следование им дает эффект оздоровления примерно всего. Так что не будет лишним:
- Ложиться спать до 23 часов и стабилизировать тем самым когнитивную, гормональную и нервную системы благодаря нормальной выработке гормона мелатонина;
- Уменьшить количество сахара в рационе, чтобы держать фигуру и работу всех органов в норме;
- Ограничить себя в курении и употреблении алкоголя или отказаться от них совсем.
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