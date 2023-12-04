Петербург поднялся на 23 строчку в списке регионов по отсутствию вредных привычек у жителей

Как сказано в результатах исследования РИА Новости, также учитывали продажу алкоголя, смертность от употребления алкоголя и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По этим критериям Петербург получил 68,9 балла.

Москва заняла 49 строчку. Столица продолжает борьбу с потреблением табака, и этот показатель постепенно снижается. Сильная сторона Петербурга и Москвы — невысокий уровень потребления алкоголя и числа преступлений с этим связанных.

Первые строчки в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек занимают Чечня (100 баллов), Дагестан (96,1) и Ингушетия (95,7).

Стремительный рост популярности здорового образа жизни в Петербурге наблюдался в 2021 году. Тогда город сразу поднялся с 65 на 39 место в рейтинге по отсутствию у жителей вредных привычек. Это было связано с тем, что петербуржцы отказывались от потребления алкоголя.