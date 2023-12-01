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Мы с тобой одной крови: история о том, как спасти жизнь человека, став донором костного мозга

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Для чего нужна трансплантация гемопоэтических стволовых клеток крови (или костного мозга), какие болезни это процедура помогает остановить или даже излечить и правда ли, что донор и реципиент являются генетическими близнецами — объяснила Ирина Семенова, руководитель донорской службы фонда AdVita.

SC Resource

О донорстве костного мозга 

Зачем нужна трансплантация?

Костный мозг — это орган кроветворной системы, который внешне выглядит как жидкая субстанция. Он продуцирует все клетки крови и содержит в себе жизненно необходимые пациенту стволовые клетки. Как и в случае с любым другим органом, в нем возможны поломки. При определенных заболеваниях костный мозг перестает нормально работать и вырабатывать необходимые организму клетки крови. Врачи могут предложить в качестве лечения трансплантацию костного мозга (гемопоэтических стволовых клеток).

Врачи назначают трансплантацию костного мозга, если у пациента онкологическое, гематологическое, генетическое или аутоиммунное заболевание. Есть определенный перечень случаев, когда пересадка костного мозга является единственным способом, который может помочь. Процедура связана с рисками для пациента, возможны серьезные осложнения. Поэтому пересадку костного мозга проводят только при жизненной необходимости.

Как проходит процедура для донора и реципиента?

Для реципиента процедура выглядит, как переливание компонентов крови. Только подготовка к ней намного сложнее. Пересадке предшествует так называемый режим кондиционирования – жесткая химиотерапия, которая должна убить собственный костный мозг реципиента, чтобы потом заменить его донорским. В это время реципиент особо подвержен любым инфекциям, поэтому он долгое время находится в стерильном боксе под присмотром врачей.

Для донора все гораздо проще. В случае обнаружения схожего фенотипа, сотрудники регистра связываются с потенциальным донором и сообщают ему о совпадении. Они подтверждают его согласие стать реальным донором костного мозга и предлагают ему выбрать способ донации.

Костный мозг забирается двумя способами: 

  • Из периферической крови. В таком случае необходим подготовительный период. В течение четырех дней донору подкожно, в плечо, вводится препарат, стимулирующий костный мозг активнее работать и выводить стволовые клетки в кровь. Затем проводится процедура афереза: из локтевой вены одной руки у донора забирается кровь, она проходит через специальный аппарат — сепаратор, который отбирает только стволовые клетки, а остальные компоненты крови возвращаются донору в вену другой руки. Эта процедура аналогична той, через которую проходят доноры тромбоцитов. Во время подготовительного периода возможны гриппоподобные симптомы, такие как ломота и боли в суставах, повышение температуры или головная боль. После донации все неприятные ощущения проходят. Стволовые клетки у донора восстанавливаются за 7-10 дней.
  • Через пункцию тазовой кости. Это донация под общим наркозом. Специальной иглой делается несколько проколов в подвздошной кости таза, где у человека находится большое количество костного мозга. Эта процедура длится около 40 минут. В течение нескольких дней после нее в месте прокола могут сохраняться болезненные ощущения, которые легко снимаются обычными обезболивающими препаратами. За 2-4 недели объем костного мозга у донора полностью восстанавливается.
Работа в лаборатории тканевого типирования.
Элина Полянина

Работа в лаборатории тканевого типирования.

Элина Полянина

Есть ли гарантия успеха?

Здесь все очень индивидуально, зависит от пациента, его диагноза, уровня генетической совместимости с донором.

Кто может стать донором?

Потенциальным донором отечественного регистра может стать любой человек с гражданством РФ в возрасте от 18 до 45 лет, весом от 50 кг, и не имеющий отводов по медицинским показаниям.

Возрастные ограничения для вступления в регистр определены врачами, потому что возраст является важным фактором для донорства костного мозга: чем моложе донор, тем выше концентрация гемопоэтических стволовых клеток в трансплантате и лучше их «качество».

Почему врачи должны быть уверены, что донор здоров?

Чтобы организм донора восстановил стволовые клетки быстро и легко. Кроме того, необходимо исключить инфекции, которые могут быть опасны для реципиента. Если же вы уже являетесь донором крови, то вы можете быть и донором костного мозга. Медицинские противопоказания для обеих процедур совпадают.

Как стать донором: куда идти, что делать?

Для того, чтобы стать потенциальным донором, нужно выполнить всего несколько шагов.

1. Зайти на «Госуслуги», в личном кабинете в разделе «Здоровье» заполнить заявку на вступление в регистр доноров костного мозга и выбрать удобный адрес для вступления в регистр.

2. В выбранном донорском пункте заполнить анкету-соглашение и сдать образец крови.

Сдать кровь на типирование совсем несложно, но прежде, чем вступить в регистр, вы должны совершенно ясно понимать, что:

  • ваше решение стать потенциальным доноров костного мозга абсолютно осознанное, потому что от него может зависеть жизнь пациента, ребенка или взрослого, для которого донор — последняя надежда на выздоровление;
  • у вас нет противопоказаний к донорству;
  • вы знаете все о способах забора стволовых клеток, которые донору предлагают на выбор в случае совпадения с пациентом, и готовы выбрать один из них;
  • в случае совпадения вы готовы найти время для прохождения медицинского обследования, подготовки к забору стволовых клеток и самой этой процедуры.

Как определяется совместимость донора и реципиента? Почему кто-то из доноров много лет не находит реципиента и наоборот?

Ответ на этот вопрос очень простой: каждый человек уникален, а донорство костного мозга требует практически полной идентичности. Это намного сложнее, чем подобрать донора крови по группе крови и резусу.

Когда пациенту требуется пересадка костного мозга, в первую очередь на совместимость проверяют его родных братьев и сестер. Если у пациента нет совместимого донора в семье, необходимо искать неродственного донора. Поэтому чем больше регистр потенциальных доноров костного мозга, тем выше шансы найти совместимого донора.

Важным условием для трансплантации является высокая генетическая совместимость костного мозга донора и реципиента: в идеале для 100% генетической совместимости донора и пациента должны совпасть 10 четырехзначных параметров ДНК.

Почему донор и реципиент становятся генетическими близнецами? У них меняется ДНК?

Они ими не становятся, а являются еще до пересадки. В этом и заключается уникальность процедуры подбора — подходящую пару нужно найти из сотен тысяч человек.

Почему 2 года после процедуры донор и реципиент по закону не могут общаться?

Три основных принципа, признанные во всем мире, — добровольность, анонимность и безвозмездность, — это и руководство, и закон. Человек, который решил вступить в регистр, должен делать это осознанно и исключительно по собственному желанию, понимая, что в регистре информация о нем будет зашифрована и останется конфиденциальной. Что он готов стать донором для любого незнакомого человека, ребенка или взрослого, нуждающегося в пересадке. И что он не получит за донорство никакого материального вознаграждения.

В медицинском сообществе большинства стран установлен срок в два года, в течение которых реципиент и его донор ничего не знают друг о друге. Врачи считают такой период оптимальным, чтобы понять, помогла ли пересадка стволовых клеток. Еще они говорят о том, что это помогает избежать морально-этических конфликтов.

В течение всего этого времени через сотрудников регистра и лечащих врачей донор и реципиент могут обмениваться обезличенными письмами. А через два года, при взаимном желании, они могут познакомиться.

Наталия Фрейберг (слева), Дарья Фомина (справа)
Юлия Сафиханова

Наталия Фрейберг (слева), Дарья Фомина (справа)

Наталия Фрейберг (слева), Дарья Фомина (справа)
Дарья Кириллова

Наталия Фрейберг (слева), Дарья Фомина (справа)

Все участники встречи фонда AdVita.
Арсен Арустамян

Все участники встречи фонда AdVita.

Личная история 

Ежегодно петербургский фонд AdVita проводит вечер встречи доноров и реципиентов костного мозга. «Собака.ru» познакомилась с одной из пар и теперь, с их разрешения, делимся по-настоящему личной и вдохновляющей историей.

Даша Фомина (реципиент)

— Когда я узнала о своем диагнозе и том, что для лечения нужна трансплантация костного мозга, точно помню, что никакого потрясения не испытала. Довольно быстро появилось понимание, что есть проблема, и ее нужно решить. Начался курс лечения, мне делали переливание крови ежедневно, так что я была частым гостем больницы, мой отец даже успел познакомиться с заведующей отделением переливания крови. Интересный поворот в истории: ровно через 2 года с того момента, как я попала в больницу в статусе пациента, я устроилась туда на работу фельдшером-лаборантом в это же отделение. Здесь нет никакого мистицизма или романтизма — я просто поняла, что хочу этим заниматься. Хотя, конечно, приходя в больницу сегодня, я отношусь к происходящему не только с профессиональной точки зрения. Испытываю большую благодарность донорам за то, что они приходят, сдают кровь, которая необходима заболевшим. А людям, которые столкнулись с необходимостью трансплантации и проходят сейчас лечение, хочу сказать — верьте в лучшее и просто наслаждайтесь жизнью и всеми возможностями, которые она дает! 

Для вас сдача крови — ерунда, маленькое неудобство, а кому-то это решение спасет жизнь.

Наталья Фрейберг (донор)

— Я работала (и работаю) журналистом и приехала на станцию переливания крови, чтобы снять сюжет о первой подобной акции у нас во Владикавказе и заодно сдать кровь. То есть это не история про то, что сначала осветили кейс, а потом я вдохновилась на доброе дело, нет — все и сразу прошло в очень рабочем ритме. Но эмоции остались человеческие, с другими со станции не выходят — особенно с детского отделения! Когда мне сообщили, что есть совпадение с реципиентом, первое, что я испытала — волнение. Во время сдачи крови особых эмоций нет — это похоже на обычный анализ: «сейчас сдам кровь и пойду пить чай». А вот когда узнаешь, что именно в твоем случае нашелся тот, кому кровь подходит (вероятность очень низкая!) это очень необычное осознание — от тебя что-то зависит в этой жизни, ты на что-то способен, не опираясь на судьбу и на волю случая, конкретно можешь что-то сделать, чтобы что-то улучшить в этом мире. И после лечения человек, которому твоя кровь помогла, так же выйдет из больницы и пойдет пить чай. Поэтому всем, кто сомневается — становиться донором или нет, мой инсайд: для вас сдача крови — это ерунда, маленькое неудобство, а кому-то ваше решение спасет жизнь. Я, пройдя этот путь, с большой любовью отношусь ко всем, кто участвует в программах лечения, а к моей Даше — как к родному человеку, потому что мы в прямом смысле одной крови!

Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.

Фото: предоставлено фондом AdVita

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