Мы с тобой одной крови: история о том, как спасти жизнь человека, став донором костного мозга

Есть ли гарантия успеха?

Здесь все очень индивидуально, зависит от пациента, его диагноза, уровня генетической совместимости с донором.

Кто может стать донором?

Потенциальным донором отечественного регистра может стать любой человек с гражданством РФ в возрасте от 18 до 45 лет, весом от 50 кг, и не имеющий отводов по медицинским показаниям.

Возрастные ограничения для вступления в регистр определены врачами, потому что возраст является важным фактором для донорства костного мозга: чем моложе донор, тем выше концентрация гемопоэтических стволовых клеток в трансплантате и лучше их «качество».

Почему врачи должны быть уверены, что донор здоров?

Чтобы организм донора восстановил стволовые клетки быстро и легко. Кроме того, необходимо исключить инфекции, которые могут быть опасны для реципиента. Если же вы уже являетесь донором крови, то вы можете быть и донором костного мозга. Медицинские противопоказания для обеих процедур совпадают.

Как стать донором: куда идти, что делать?

Для того, чтобы стать потенциальным донором, нужно выполнить всего несколько шагов.

1. Зайти на «Госуслуги», в личном кабинете в разделе «Здоровье» заполнить заявку на вступление в регистр доноров костного мозга и выбрать удобный адрес для вступления в регистр.

2. В выбранном донорском пункте заполнить анкету-соглашение и сдать образец крови.

Сдать кровь на типирование совсем несложно, но прежде, чем вступить в регистр, вы должны совершенно ясно понимать, что:

ваше решение стать потенциальным доноров костного мозга абсолютно осознанное, потому что от него может зависеть жизнь пациента, ребенка или взрослого, для которого донор — последняя надежда на выздоровление;

у вас нет противопоказаний к донорству;

вы знаете все о способах забора стволовых клеток, которые донору предлагают на выбор в случае совпадения с пациентом, и готовы выбрать один из них;

в случае совпадения вы готовы найти время для прохождения медицинского обследования, подготовки к забору стволовых клеток и самой этой процедуры.

Как определяется совместимость донора и реципиента? Почему кто-то из доноров много лет не находит реципиента и наоборот?

Ответ на этот вопрос очень простой: каждый человек уникален, а донорство костного мозга требует практически полной идентичности. Это намного сложнее, чем подобрать донора крови по группе крови и резусу.

Когда пациенту требуется пересадка костного мозга, в первую очередь на совместимость проверяют его родных братьев и сестер. Если у пациента нет совместимого донора в семье, необходимо искать неродственного донора. Поэтому чем больше регистр потенциальных доноров костного мозга, тем выше шансы найти совместимого донора.

Важным условием для трансплантации является высокая генетическая совместимость костного мозга донора и реципиента: в идеале для 100% генетической совместимости донора и пациента должны совпасть 10 четырехзначных параметров ДНК.

Почему донор и реципиент становятся генетическими близнецами? У них меняется ДНК?

Они ими не становятся, а являются еще до пересадки. В этом и заключается уникальность процедуры подбора — подходящую пару нужно найти из сотен тысяч человек.

Почему 2 года после процедуры донор и реципиент по закону не могут общаться?

Три основных принципа, признанные во всем мире, — добровольность, анонимность и безвозмездность, — это и руководство, и закон. Человек, который решил вступить в регистр, должен делать это осознанно и исключительно по собственному желанию, понимая, что в регистре информация о нем будет зашифрована и останется конфиденциальной. Что он готов стать донором для любого незнакомого человека, ребенка или взрослого, нуждающегося в пересадке. И что он не получит за донорство никакого материального вознаграждения.

В медицинском сообществе большинства стран установлен срок в два года, в течение которых реципиент и его донор ничего не знают друг о друге. Врачи считают такой период оптимальным, чтобы понять, помогла ли пересадка стволовых клеток. Еще они говорят о том, что это помогает избежать морально-этических конфликтов.

В течение всего этого времени через сотрудников регистра и лечащих врачей донор и реципиент могут обмениваться обезличенными письмами. А через два года, при взаимном желании, они могут познакомиться.