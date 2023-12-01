Мы с тобой одной крови: история о том, как спасти жизнь человека, став донором костного мозга

Для чего нужна трансплантация гемопоэтических стволовых клеток крови (или костного мозга), какие болезни это процедура помогает остановить или даже излечить и правда ли, что донор и реципиент являются генетическими близнецами — объяснила Ирина Семенова, руководитель донорской службы фонда AdVita.
О донорстве костного мозга
Зачем нужна трансплантация?
Костный мозг — это орган кроветворной системы, который внешне выглядит как жидкая субстанция. Он продуцирует все клетки крови и содержит в себе жизненно необходимые пациенту стволовые клетки. Как и в случае с любым другим органом, в нем возможны поломки. При определенных заболеваниях костный мозг перестает нормально работать и вырабатывать необходимые организму клетки крови. Врачи могут предложить в качестве лечения трансплантацию костного мозга (гемопоэтических стволовых клеток).
Врачи назначают трансплантацию костного мозга, если у пациента онкологическое, гематологическое, генетическое или аутоиммунное заболевание. Есть определенный перечень случаев, когда пересадка костного мозга является единственным способом, который может помочь. Процедура связана с рисками для пациента, возможны серьезные осложнения. Поэтому пересадку костного мозга проводят только при жизненной необходимости.
Как проходит процедура для донора и реципиента?
Для реципиента процедура выглядит, как переливание компонентов крови. Только подготовка к ней намного сложнее. Пересадке предшествует так называемый режим кондиционирования – жесткая химиотерапия, которая должна убить собственный костный мозг реципиента, чтобы потом заменить его донорским. В это время реципиент особо подвержен любым инфекциям, поэтому он долгое время находится в стерильном боксе под присмотром врачей.
Для донора все гораздо проще. В случае обнаружения схожего фенотипа, сотрудники регистра связываются с потенциальным донором и сообщают ему о совпадении. Они подтверждают его согласие стать реальным донором костного мозга и предлагают ему выбрать способ донации.
Костный мозг забирается двумя способами:
- Из периферической крови. В таком случае необходим подготовительный период. В течение четырех дней донору подкожно, в плечо, вводится препарат, стимулирующий костный мозг активнее работать и выводить стволовые клетки в кровь. Затем проводится процедура афереза: из локтевой вены одной руки у донора забирается кровь, она проходит через специальный аппарат — сепаратор, который отбирает только стволовые клетки, а остальные компоненты крови возвращаются донору в вену другой руки. Эта процедура аналогична той, через которую проходят доноры тромбоцитов. Во время подготовительного периода возможны гриппоподобные симптомы, такие как ломота и боли в суставах, повышение температуры или головная боль. После донации все неприятные ощущения проходят. Стволовые клетки у донора восстанавливаются за 7-10 дней.
- Через пункцию тазовой кости. Это донация под общим наркозом. Специальной иглой делается несколько проколов в подвздошной кости таза, где у человека находится большое количество костного мозга. Эта процедура длится около 40 минут. В течение нескольких дней после нее в месте прокола могут сохраняться болезненные ощущения, которые легко снимаются обычными обезболивающими препаратами. За 2-4 недели объем костного мозга у донора полностью восстанавливается.
Есть ли гарантия успеха?
Здесь все очень индивидуально, зависит от пациента, его диагноза, уровня генетической совместимости с донором.
Кто может стать донором?
Потенциальным донором отечественного регистра может стать любой человек с гражданством РФ в возрасте от 18 до 45 лет, весом от 50 кг, и не имеющий отводов по медицинским показаниям.
Возрастные ограничения для вступления в регистр определены врачами, потому что возраст является важным фактором для донорства костного мозга: чем моложе донор, тем выше концентрация гемопоэтических стволовых клеток в трансплантате и лучше их «качество».
Почему врачи должны быть уверены, что донор здоров?
Чтобы организм донора восстановил стволовые клетки быстро и легко. Кроме того, необходимо исключить инфекции, которые могут быть опасны для реципиента. Если же вы уже являетесь донором крови, то вы можете быть и донором костного мозга. Медицинские противопоказания для обеих процедур совпадают.
Как стать донором: куда идти, что делать?
Для того, чтобы стать потенциальным донором, нужно выполнить всего несколько шагов.
1. Зайти на «Госуслуги», в личном кабинете в разделе «Здоровье» заполнить заявку на вступление в регистр доноров костного мозга и выбрать удобный адрес для вступления в регистр.
2. В выбранном донорском пункте заполнить анкету-соглашение и сдать образец крови.
Сдать кровь на типирование совсем несложно, но прежде, чем вступить в регистр, вы должны совершенно ясно понимать, что:
- ваше решение стать потенциальным доноров костного мозга абсолютно осознанное, потому что от него может зависеть жизнь пациента, ребенка или взрослого, для которого донор — последняя надежда на выздоровление;
- у вас нет противопоказаний к донорству;
- вы знаете все о способах забора стволовых клеток, которые донору предлагают на выбор в случае совпадения с пациентом, и готовы выбрать один из них;
- в случае совпадения вы готовы найти время для прохождения медицинского обследования, подготовки к забору стволовых клеток и самой этой процедуры.
Как определяется совместимость донора и реципиента? Почему кто-то из доноров много лет не находит реципиента и наоборот?
Ответ на этот вопрос очень простой: каждый человек уникален, а донорство костного мозга требует практически полной идентичности. Это намного сложнее, чем подобрать донора крови по группе крови и резусу.
Когда пациенту требуется пересадка костного мозга, в первую очередь на совместимость проверяют его родных братьев и сестер. Если у пациента нет совместимого донора в семье, необходимо искать неродственного донора. Поэтому чем больше регистр потенциальных доноров костного мозга, тем выше шансы найти совместимого донора.
Важным условием для трансплантации является высокая генетическая совместимость костного мозга донора и реципиента: в идеале для 100% генетической совместимости донора и пациента должны совпасть 10 четырехзначных параметров ДНК.
Почему донор и реципиент становятся генетическими близнецами? У них меняется ДНК?
Они ими не становятся, а являются еще до пересадки. В этом и заключается уникальность процедуры подбора — подходящую пару нужно найти из сотен тысяч человек.
Почему 2 года после процедуры донор и реципиент по закону не могут общаться?
Три основных принципа, признанные во всем мире, — добровольность, анонимность и безвозмездность, — это и руководство, и закон. Человек, который решил вступить в регистр, должен делать это осознанно и исключительно по собственному желанию, понимая, что в регистре информация о нем будет зашифрована и останется конфиденциальной. Что он готов стать донором для любого незнакомого человека, ребенка или взрослого, нуждающегося в пересадке. И что он не получит за донорство никакого материального вознаграждения.
В медицинском сообществе большинства стран установлен срок в два года, в течение которых реципиент и его донор ничего не знают друг о друге. Врачи считают такой период оптимальным, чтобы понять, помогла ли пересадка стволовых клеток. Еще они говорят о том, что это помогает избежать морально-этических конфликтов.
В течение всего этого времени через сотрудников регистра и лечащих врачей донор и реципиент могут обмениваться обезличенными письмами. А через два года, при взаимном желании, они могут познакомиться.
Личная история
Ежегодно петербургский фонд AdVita проводит вечер встречи доноров и реципиентов костного мозга. «Собака.ru» познакомилась с одной из пар и теперь, с их разрешения, делимся по-настоящему личной и вдохновляющей историей.
Даша Фомина (реципиент)
— Когда я узнала о своем диагнозе и том, что для лечения нужна трансплантация костного мозга, точно помню, что никакого потрясения не испытала. Довольно быстро появилось понимание, что есть проблема, и ее нужно решить. Начался курс лечения, мне делали переливание крови ежедневно, так что я была частым гостем больницы, мой отец даже успел познакомиться с заведующей отделением переливания крови. Интересный поворот в истории: ровно через 2 года с того момента, как я попала в больницу в статусе пациента, я устроилась туда на работу фельдшером-лаборантом в это же отделение. Здесь нет никакого мистицизма или романтизма — я просто поняла, что хочу этим заниматься. Хотя, конечно, приходя в больницу сегодня, я отношусь к происходящему не только с профессиональной точки зрения. Испытываю большую благодарность донорам за то, что они приходят, сдают кровь, которая необходима заболевшим. А людям, которые столкнулись с необходимостью трансплантации и проходят сейчас лечение, хочу сказать — верьте в лучшее и просто наслаждайтесь жизнью и всеми возможностями, которые она дает!
Наталья Фрейберг (донор)
— Я работала (и работаю) журналистом и приехала на станцию переливания крови, чтобы снять сюжет о первой подобной акции у нас во Владикавказе и заодно сдать кровь. То есть это не история про то, что сначала осветили кейс, а потом я вдохновилась на доброе дело, нет — все и сразу прошло в очень рабочем ритме. Но эмоции остались человеческие, с другими со станции не выходят — особенно с детского отделения! Когда мне сообщили, что есть совпадение с реципиентом, первое, что я испытала — волнение. Во время сдачи крови особых эмоций нет — это похоже на обычный анализ: «сейчас сдам кровь и пойду пить чай». А вот когда узнаешь, что именно в твоем случае нашелся тот, кому кровь подходит (вероятность очень низкая!) это очень необычное осознание — от тебя что-то зависит в этой жизни, ты на что-то способен, не опираясь на судьбу и на волю случая, конкретно можешь что-то сделать, чтобы что-то улучшить в этом мире. И после лечения человек, которому твоя кровь помогла, так же выйдет из больницы и пойдет пить чай. Поэтому всем, кто сомневается — становиться донором или нет, мой инсайд: для вас сдача крови — это ерунда, маленькое неудобство, а кому-то ваше решение спасет жизнь. Я, пройдя этот путь, с большой любовью отношусь ко всем, кто участвует в программах лечения, а к моей Даше — как к родному человеку, потому что мы в прямом смысле одной крови!
Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
Фото: предоставлено фондом AdVita
Комментарии (0)