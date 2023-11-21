Что такое лечебная физкультура и как она помогает восстановиться после рака — и даже вернуться в большой спорт?

«О, спорт, ты жизнь» — на самом деле не просто слова, а научная истина, которую легко доказать! Как регулярные нагрузки помогают в лечении онкозаболеваний и какие из них даже являются обязательной частью терапии сложнейших патологий — объяснил Антон Крутов, заведующий отделением ранней реабилитации НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, эксперт Фонда медицинских решений «Не напрасно».
Начнем с самого главного вопроса из разряда «глупых» (но обязательных) — физические нагрузки не вызывают рак?
Ни спорт, ни травмы, полученные в результате занятия им, не связаны с онкологическими заболеваниями и никак их не провоцируют. В противном и абсурдном случае, на каждое физическое повреждение («любимый» удар мизинцем о край тумбочки, например) откликом бы становился рост онкологического процесса.
А может ли спорт быть не опасен, а наоборот — полезен при лечении рака?
Конечно. Если до болезни человек регулярно занимался спортом, то высока вероятность, что лечение и восстановление пройдут легко. Логика здесь простая — спорт повышает функциональные резервы нашего организма. В мышцах больше гликогена — глюкоза быстрее попадает в кровь, все жизненные процессы идут активнее. В клетках больше митохондрий (их энергетических центров) — у организма больше сил. Поэтому тело хорошо «отвечает» на терапию и быстрее запускает процессы регенерации.
А спортом можно заниматься в течение онкотерапии?
Спортом можно заниматься до начала лечения, если до этого нагрузки постоянно присутствовали в жизни — резко бросать их мы не рекомендуем. Однако спорт нацелен на развитие тела, достижение высоких физических результатов. И с терапией такую активность совмещать не следует, нужно переключиться на лечебную физкультуру.
А лечебная физкультура — это…?
Это терапевтическое мероприятие, которое устраняет нарушение структур организма и последствия этих нарушений. Оно состоит из комплекса оздоровительных упражнений — это значит, что лечебной физкультурой мы не развиваем большую силу, выносливость или гибкость (как в спорте), а помогаем организму работать исправно.
Как лечебная физкультура помогает при лечении рака?
У всех онкозаболеваний свои протоколы лечения и свои потребности в лечебной физкультуре, поэтому давайте проиллюстрируем на одном частном примере. Допустим, что у человека опухоль, которую необходимо удалять хирургически — и показана операция на конечность с эндопротезированием. Ткани конечности очевидно будут «повреждены» в результате хирургического вмешательства, но упражнения для этих тканей помогут им легче перенести операцию и восстановиться по возможности быстро.
Но лечебная физкультура не навсегда заменяет для человека спорт? Только на период восстановления?
Лечебная физкультура помогает человеку в период терапии и восстановления, а вот после этого вполне возможно возвращение в спорт.
Почему мы говорим «возможно»?
Потому что занятия определенным видом спорта, не всегда будут безопасны даже для прошедшего выздоровевшего человека. Если до терапии он занимался боксом, а потом случился и был излечен рак щеки, то бокс все равно противопоказан — высок риск систематической травматизации именно области, где образовался онкопроцесс. Другой пример (мы уже его обсуждали) — последствия операции с установкой эндопротеза. Всегда предупреждаем, что после таких вмешательств не всегда можно вернуться к привычным спортивным нагрузкам — то, что выдерживали родные сустав, эндопротезам неподвластно.
Антон Крутов
заведующий отделением ранней реабилитации НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, эксперт Фонда медицинских решений «Не напрасно»
«В целом, мы всегда поддерживаем возвращение в спорт! Особенно в тот вид спорта, которым человек уже занимался — организм не "забывает" накопленный опыт, поэтому он будет больше готов к привычным тренировкам. Важный нюанс: только сам человек знает свои пределы, потому что это его тело, но иногда хочется рекордов и героических возвращений. Однако резко после восстановления рекорды ставить не надо: 8 километров марафона вместо обычных 5 могут привести к так называемому "физиологическому стрессу" — истощить ресурсы организма, который и так прошел сложную, требующую затрат энергии терапию».
По каким принципам выстраиваются занятия лечебной физкультурой на этапах терапии и реабилитации?
Лечебная физкультура — неотъемлемая часть любого лечения (она полезна даже паллиативным больным для их мобилизации!), но она назначается индивидуально и зависит от стадии болезни, объема и тактики оперативного вмешательства, самочувствия человека после лечения и многих других факторов.
Можно назвать лишь самые общие моменты:
- Лечебная физкультура не должна быть «самобытной» — врачи-реабилитологи, онкологи и ЛФК-специалисты совместно наблюдают пациента;
- Если во время занятий появляются боли — не отменяем физкультуру, а дообследуем человека и корректируем стратегию;
- Онконастороженность присутствует на любом этапе занятий во избежание развития патологического процесса и / или его рецидива.
И в честь осенних месяцев информированности о некоторых онкозаболеваниях: какие правила есть у занятий лечебной физкультурой для людей с раком молочной железы и раком простаты?
Самое главное в кейсе с раком молочной железы — наша совместная работа с онкологом-маммологом, чтобы обеспечить полную безопасность восстановительного лечения.
А занятия мы выстраиваем так, что выполнить следующие цели:
- Мобилизовать ткани рубца;
- После удаления всех дренажей — плавно восстановить объем движений. Это важно для профилактики лимфодермы.
Что касается рака простаты, то здесь чаще всего работает протокол fast track хирургии — это значит, что мы подготовительными предоперационными, щадящими оперативными и восстановительными послеоперационными методами ускоряем лечение и реабилитацию.
Ключевые принципы занятий лечебной физкультурой здесь:
- Вертикализация человека в первый день после операции;
- Адекватное обезболивание в период восстановления;
- Поэтапное увеличение интенсивности (но не силы!) физической нагрузки — обычно небольшие тренировки проводятся 3 раза в день.
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