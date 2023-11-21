Что такое лечебная физкультура и как она помогает восстановиться после рака — и даже вернуться в большой спорт?

Начнем с самого главного вопроса из разряда «глупых» (но обязательных) — физические нагрузки не вызывают рак?

Ни спорт, ни травмы, полученные в результате занятия им, не связаны с онкологическими заболеваниями и никак их не провоцируют. В противном и абсурдном случае, на каждое физическое повреждение («любимый» удар мизинцем о край тумбочки, например) откликом бы становился рост онкологического процесса.

А может ли спорт быть не опасен, а наоборот — полезен при лечении рака?

Конечно. Если до болезни человек регулярно занимался спортом, то высока вероятность, что лечение и восстановление пройдут легко. Логика здесь простая — спорт повышает функциональные резервы нашего организма. В мышцах больше гликогена — глюкоза быстрее попадает в кровь, все жизненные процессы идут активнее. В клетках больше митохондрий (их энергетических центров) — у организма больше сил. Поэтому тело хорошо «отвечает» на терапию и быстрее запускает процессы регенерации.

А спортом можно заниматься в течение онкотерапии?

Спортом можно заниматься до начала лечения, если до этого нагрузки постоянно присутствовали в жизни — резко бросать их мы не рекомендуем. Однако спорт нацелен на развитие тела, достижение высоких физических результатов. И с терапией такую активность совмещать не следует, нужно переключиться на лечебную физкультуру.

А лечебная физкультура — это…?

Это терапевтическое мероприятие, которое устраняет нарушение структур организма и последствия этих нарушений. Оно состоит из комплекса оздоровительных упражнений — это значит, что лечебной физкультурой мы не развиваем большую силу, выносливость или гибкость (как в спорте), а помогаем организму работать исправно.