Личный опыт: как зависимому человеку жить в трезвости и работать с алкоголем

Как больше года сохранять трезвость без срывов, если работа связана с алкоголем? Почему зависимые — патологические вруны? Публикуем дневник чистоты Ивана Гринько (с его разрешения!), музыканта и барного деятеля, совладельца бара «Ритмы» и бывшего амбассадора алкогольных брендов.
Алкоголизм и биполярное расстройство
Вы чистый 183 дня
Сегодня всемирный день биполярного расстройства и это моя остановочка.
В июле 2019 года после очень серьезных личных потрясений в клинике психиатрии им. С.С. Корсакова мне поставили диагноз «Биполярное аффективное расстройство второго типа»
Биполярное аффективное расстройство второго типа — это заболевание, при котором пациент может пребывать в состоянии гипомании, однако никогда не погружается в маниакальный психоз. В гипомании или предманиакальном состоянии пациент осознает происходящее и может воспринимать то, что ему говорят. Ничего смертельного, но болячка неприятная и невыдуманная, как многие считают. В состоянии приступа я испытываю физическую боль, высыпания, судороги и прочие прелести.
Естественно уже четыре года я в терапии. Спасибо всем, кто меня окружает за терпение, заботу и любовь.
UPD: Не бухаю и не «это самое» тоже по причине недуга. Посмотрю на динамику в разрезе длительной трезвости.
Принятие, ложь и другие зависимости
Вы чистый 225 дней
Привет, дорогой дневник. Сегодня 226-й день моего отказа от ПАВ и алкоголя. Я человек больной и зависимый. Это нужно каждому больному — принять. Только так начнется процесс исцеления. Переносить и оправдывать себя — вообще не вариант, если вы хотите результата.
Любой алкоголик и наркоман — патологический врун. Врем мы в первую очередь себе, а дальше уже всем остальным. Чаще всего мы так складно врем, что верим сами себе и живем в иллюзорном мире. На восьмом месяце лечения я увидел, сколько проблем доставил себе и людям за 14 лет употребления, что стало страшно.
Отказ от ПАВ и алкоголя только первый шаг. Сейчас происходит перестройка питания и разбор пищевых зависимостей, работа с РПП. Дальше планируется полный отказ от каннабиса в любом его проявлении, борьба с «кредитной» зависимостью, борьба с зависимостью от внимания (в первую очередь женского пола), борьба с самообманом и враньем, борьба со вспышками агрессии и раскручиванием конфликтных ситуаций, борьба с созависимостями в отношениях с людьми.
14 лет от запоя до запоя
Вы чистый 225 дней
243 дня без отходняков, марафонов и похмелья (8 месяцев). 14 лет я жил от запоя до запоя.
Контрольных точек в году было примерно четыре: Новый Год, день рождения, барная выставка или выставки, плюс что-то рандомное, но запланированное. Я еще не выпил и не понюхал, но уже заранее знал, что так будет. Всегда расписание было неизменным. И к сроку у меня было все готово и стол накрыт.
Каждый раз после очередного загула я с радостью провожал его ежедневными походами на спорт, режимом, диетой. Но с нетерпением ждал следующего. Успокаивал всегда себя мыслями «ну я же не каждый день/выходные тусуюсь, лучше уж недельку повисеть, а потом на трезвую»
Ну со стороны оно так, но на деле: неделя / десять дней в пути, два / три дня на сон, неделя на восстановление, неделя на вход в режим. На один круг мы получаем примерно месяц. А в итоге — 4 месяца в году я нахожусь в аду.
В этот Новый Год было принято самое верное решение за 14 лет — не срываться. Не сорвусь и в день рождения.
Трезвость VS работа в барах
Вы чистый 411 дней
Как я сочетаю трезвость и свою барную деятельность? Начнем того, что бухать на смене — это зашквар и дурной тон, а трезвость не исключает необходимую дегустацию: пробуешь, выплевываешь, в первую очередь обращаешь внимание на вкус, не ждешь никакого эффекта. Чаще в проектах я выступаю лицом, принимаю удар общественной критики и несу знамя амбассадора, а не профи за стойкой.
Я со всем справляюсь сам, без врачей, кодировок, анонимных групп или 12 шагов. Но! Если человек болен и не может справиться сам, нужно идти на все терапии. Работы будет навалом, но гораздо проще уже тогда, когда сам себе в этом всем признаешься, а не замалчиваешь, занюхиваешь и забухиваешь дальше. Потом скажете себе спасибо!
Редакция напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.
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