Личный опыт: как зависимому человеку жить в трезвости и работать с алкоголем

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Сегодня всемирный день биполярного расстройства и это моя остановочка.

В июле 2019 года после очень серьезных личных потрясений в клинике психиатрии им. С.С. Корсакова мне поставили диагноз «Биполярное аффективное расстройство второго типа»

Биполярное аффективное расстройство второго типа — это заболевание, при котором пациент может пребывать в состоянии гипомании, однако никогда не погружается в маниакальный психоз. В гипомании или предманиакальном состоянии пациент осознает происходящее и может воспринимать то, что ему говорят. Ничего смертельного, но болячка неприятная и невыдуманная, как многие считают. В состоянии приступа я испытываю физическую боль, высыпания, судороги и прочие прелести.

Естественно уже четыре года я в терапии. Спасибо всем, кто меня окружает за терпение, заботу и любовь.

UPD: Не бухаю и не «это самое» тоже по причине недуга. Посмотрю на динамику в разрезе длительной трезвости.