Что-то ёкнуло (хоть бы не рак): как и для чего осматривать свою грудь каждый месяц и когда точно идти к онкомаммологу?

Октябрь называют «розовым» — потому что во всем мире эти 30 и 1 день посвящены привлечению внимания к профилактике и лечению рака молочной железы и поддержке женщин, перенесших заболевание. Мы попросили заведующую онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасию Марьенко ответить на самые волнующие вопросы: чем опасны импланты и тесное белье, кто входит в группы риска, на какие симптомы обращать внимание и почему путь к здоровью начинается с зеркала.
Почему домашний осмотр груди так важен?
Каждой женщине необходимо самостоятельно осматривать молочные железы, чтобы не пропустить начальные признаки какого-либо заболевания или состояния (не обязательно рака!). Это нужно делать каждый месяц, желательно в определённый день цикла. Прежде всего надо обращать внимание на:
- изменения молочной железы, особенно если они происходят неравномерно или только в одной железе;
- появление образований — как выпячивающихся, так и углубленных;
- выделения из сосков — когда на белье остаются некоторые следы;
- болезненные ощущения, как жжение или распирание;
- втяжение кожи — так называемый синдром лимонной корки;
- появление узелков, как на самой молочной железе, так и в подмышечных впадинах.
Болезненность молочной железы в определенный период цикла — это норма?
С любыми болями в молочной железе, вне зависимости от менструального цикла, нужно обращаться к докторам. Потому что это могут быть признаки кисты, которая реагирует на начало менструации, либо фиброзно-кистозных изменений, которым тоже требуется лечение и наблюдение, либо злокачественного образования. Так что если появились боли или дискомфорт, вне зависимости от цикла, лучше обратиться к врачу.
Насколько важна ранняя диагностика и соблюдение календаря обследований?
Чем раньше доктор выявляет опухоль, тем лучше прогноз лечения и менее травматизирующее лечение проводится. Первая стадия лечится намного проще, чем третья или четвертая. На первой стадии еще возможна органосохранная операция, но на поздних стадиях таких гарантий нет. Другое дело, что женщины боятся обследований и живут по принципу: «Не
знаешь о проблеме — нет проблемы». Это, к сожалению, мешает раннему выявлению заболевания.
Рак молочной железы выявляют в среднем у 40% обратившихся с симптомами заболевания. Остальные 60% — доброкачественные новообразования и кисты, которые лечатся даже без хирургического вмешательства. Однако даже если диагностировано доброкачественное новообразование, то это не повод расслабляться. Оно все равно требует наблюдения, чтобы не пропустить перерождения в злокачественное.
Какие обследования необходимо пройти для полной диагностики?
Рекомендации зависят от возраста женщины. Визуальный осмотр обязателен, как и для молодых, так и зрелых женщин — доктор осмотрит молочные железы, лимфатические узлы: подмышечные и надключичные. Женщинам до 40 лет для диагностики предпочтительнее делать УЗИ молочных желез, УЗИ региональных лимфатических узлов и МРТ молочной
железы. После 40 лет уже стоит делать маммографию. Также стоит провести исследование внутренних органов — УЗИ и компьютерную томографию брюшной полости и грудной клетки. Профилактическая маммография делается раз в год. При наличии предрасполагающих факторов можно выполнять раз в полгода.
Какие есть предрасполагающие факторы развития рака молочной железы? Влияет ли наследственность?
Да, наследственный фактор влияет на рак молочной железы, как и на все другие онкозаболевания. Его роль в развитии злокачественной опухоли — 10%. Чаще всего рак груди диагностируют женщинам старше 50 лет.
Помимо генетики и возраста, к основным предрасполагающим факторам относятся: ранняя менархе, поздняя менопауза, наличие абортов в анамнезе, наличие других злокачественных образований и травмы молочной железы.
Развитие рака в большинстве случаев — сочетание нескольких факторов, прямо или косвенно влияющих на протекание болезни. Например, часто можно услышать вопрос о том, как связано с онкологическим заболеванием неправильно подобранное белье. Отвечаю — слишком тесный бюстгалтер сам по себе рак вряд ли вызовет (хотя причинит большой дискомфорт, разве это кому-то нужно?). Однако если он нарушит кровоток и лимфоток, приведет к застаиванию в клетках и тканях — вместе с наследственностью или плохим анамнезом это может действительно спровоцировать развитие онкологии.
Есть ли взаимосвязь риска возникновения рака с размером груди?
Единственный негативный фактор — если молочная железа большого размера, то женщине сложнее самостоятельно вовремя обнаружить подозрительные изменения. Однако прямой связи размера с вероятностью заболеть нет.
А импланты для груди и косметологические процедуры в этой области могут привести к раку?
Дисклеймер: рак — это злокачественные опухоли, которые возникают из эпителиальной ткани. Существует множество различных типов рака молочной железы (дольковый, протоковый, инвазивные карциномы), но грудные импланты доказано не повышают риск развития ни одного из них.
Тем не менее они могут увеличить вероятность развития очень редкой формы лимфомы — анапластической крупноклеточной, которая составляет всего 4% от всех видов злокачественных опухолей.
Что касается косметологических процедур (инъекций гиалуроновой кислоты, ботокса etc.), они прямо не провоцируют рак. Как и у любых медицинских процедур, у них есть свои побочные эффекты, но они не является канцерогенными.
Как проходит лечение рака молочной железы?
Начинаем мы с постановки диагноза, затем берем кусочек новообразования, отправляем его на гистологическое и иммуногистохимическое исследование. Это позволяет в деталях понять, с каким раком мы столкнулись. На основе полученных данных подбираем лечение.
Существует три основных метода: хирургический, химиотерапия и лучевая терапия. Выбор зависит от типа образования, размера, стадии болезни, личного анамнеза человека. В большинстве случаев получается сохранить молочные железы с дальнейшей пластикой. После этого обычно назначается химиотерапия. А лучевое лечение обычно проводится после полного удаления молочной железы.
Женщины после лечения рака молочной железы живут активной жизнью. Главное — не бояться врачей и не пренебрегать профилактическими осмотрами. Даже если поставлен онкологический диагноз, то ни в коем случае нельзя опускать руки, надо продолжать бороться. Психологический настрой и мысли тоже влияют на эффективность лечения.
Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для целей самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской услуге и необходимости ее получения.
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