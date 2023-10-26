Что-то ёкнуло (хоть бы не рак): как и для чего осматривать свою грудь каждый месяц и когда точно идти к онкомаммологу?

Почему домашний осмотр груди так важен?

Каждой женщине необходимо самостоятельно осматривать молочные железы, чтобы не пропустить начальные признаки какого-либо заболевания или состояния (не обязательно рака!). Это нужно делать каждый месяц, желательно в определённый день цикла. Прежде всего надо обращать внимание на:

изменения молочной железы, особенно если они происходят неравномерно или только в одной железе;

появление образований — как выпячивающихся, так и углубленных;

выделения из сосков — когда на белье остаются некоторые следы;

болезненные ощущения, как жжение или распирание;

втяжение кожи — так называемый синдром лимонной корки;

появление узелков, как на самой молочной железе, так и в подмышечных впадинах.

Болезненность молочной железы в определенный период цикла — это норма?

С любыми болями в молочной железе, вне зависимости от менструального цикла, нужно обращаться к докторам. Потому что это могут быть признаки кисты, которая реагирует на начало менструации, либо фиброзно-кистозных изменений, которым тоже требуется лечение и наблюдение, либо злокачественного образования. Так что если появились боли или дискомфорт, вне зависимости от цикла, лучше обратиться к врачу.

Насколько важна ранняя диагностика и соблюдение календаря обследований?

Чем раньше доктор выявляет опухоль, тем лучше прогноз лечения и менее травматизирующее лечение проводится. Первая стадия лечится намного проще, чем третья или четвертая. На первой стадии еще возможна органосохранная операция, но на поздних стадиях таких гарантий нет. Другое дело, что женщины боятся обследований и живут по принципу: «Не

знаешь о проблеме — нет проблемы». Это, к сожалению, мешает раннему выявлению заболевания.

Рак молочной железы выявляют в среднем у 40% обратившихся с симптомами заболевания. Остальные 60% — доброкачественные новообразования и кисты, которые лечатся даже без хирургического вмешательства. Однако даже если диагностировано доброкачественное новообразование, то это не повод расслабляться. Оно все равно требует наблюдения, чтобы не пропустить перерождения в злокачественное.

Какие обследования необходимо пройти для полной диагностики?

Рекомендации зависят от возраста женщины. Визуальный осмотр обязателен, как и для молодых, так и зрелых женщин — доктор осмотрит молочные железы, лимфатические узлы: подмышечные и надключичные. Женщинам до 40 лет для диагностики предпочтительнее делать УЗИ молочных желез, УЗИ региональных лимфатических узлов и МРТ молочной

железы. После 40 лет уже стоит делать маммографию. Также стоит провести исследование внутренних органов — УЗИ и компьютерную томографию брюшной полости и грудной клетки. Профилактическая маммография делается раз в год. При наличии предрасполагающих факторов можно выполнять раз в полгода.