7 вопросов о тату! Они вызывают рак? Беременным не противопоказано? Аллергия возможна? Рассказывают врач-онколог и тату-мастер

Татуировками сегодня (в отличие, например, от пятидесятых) — никого не шокировать. Но недопонимание встретить все еще можно — потому исправляем! Вместе со специалистами развенчали главные мифы о нательных рисунках, подготовили гид, как выбрать студию и художника, и поговорили о бодипозитиве.
Эксперты:
Андрей Исаев-Апостолов
врач-онколог, эксперт фонда медицинских решений «Не напрасно» (и обладатель 15 татуировок!)
Александра Сырова
тату-мастер (alex.elmetts), резидент студии reFORM
Кому можно делать тату?
Андрей Исаев-Апостолов: «В целом — всем. С 18 лет (при наличии полной дееспособности) — по желанию человека, до — с согласия его законного представителя. Противопоказания для тату — спорный вопрос, потому что каких-то крупных исследований по этой теме не проводилось. Безусловно можно говорить о том, что тату нельзя делать при острых заболеваниях (особенно кожных), обострениях хронических болезней, тяжелых аутоиммунных состояниях и при наличии воспалительных процессов в организме.
Определенные фазы менструального цикла противопоказанием для тату не являются, тут следует руководствоваться собственным самочувствием. Беременность и кормление грудью — не абсолютное противопоказание. Однако здесь нужно оговориться, что:
- В каждом кейсе нужна консультация специалистов, ведущих беременность;
- Мастер имеет право отказать в проведении тату по этому основанию, поскольку беременность и кормление грудью могут дать неожиданный отклик на нанесение тату — и брать за это ответственность перед человеком мастер справедливо не хочет».
Как может выглядеть стандартный перечень противопоказаний, с которым вас познакомят в тату-студии:
- Сахарный диабет;
- Болезни, связанные со значительным снижением свертываемости крови;
- Тяжелые соматические заболевания;
- Острые воспалительные заболевания;
- Наличие новообразований неизвестной этиологии, онкологические заболевания. В отдельных случаев сеанс возможен, только с разрешения лечащего врача;
- Психические расстройства;
- Эпилепсия;
- Склонность к образованию келоидных рубцов;
- Беременность и кормление грудью;
- Аллергические реакции.
Татуировки вызывают рак?
Андрей Исаев-Апостолов: «Татуировки рак не вызывают. Ни его риск, ни рецидив, ни прогрессирование. Миф появился давно, а особенно укоренился в середине XX века, потому что долгое время было принято считать, что все вещи на этом свете могут вызвать онкологическое заболевание или препятствовать его лечению. Табуировано было не только тату — спорт, сауна, секс и многое другое тоже относилось к числу медицинских “тотальных запретов”. Сегодня, к счастью, мы знаем о профилактике и причинах рака гораздо больше. Есть много исследований и скринингов — например, мы с коллегами по фонду “Не напрасно” разработали тест, который дает индивидуальные рекомендации по онкопрофилактике».
А чем татуировки опасны?
Андрей Исаев-Апостолов: «Раньше, когда татуировки набивались многоразовыми иглами, можно было говорить о риске заражения гепатитом С или ВИЧ-инфекцией. Сейчас все грамотные (!) студии работают с одноразовыми материалами, поэтому такой опасности нет. Единственной и достаточно редко встречающейся опасностью выступает аллергия на пигмент татуировки».
Александра Сырова: «Не стесняйтесь уточнять, на каких материалах и как работает мастер. Эта информация не должна держаться им в секрете. Например, я работаю гипоаллергенными черным пигментом фирмы Allegory Ink и грейвошем (это разбавленный черный цвет, который заживает на несколько тонов светлее) Nocturnal. Цветные пигменты использую не так часто, скорее, в виде исключения. В данном случае риск есть с аллергией на определенный ингредиент, который входит в состав цветного пигмента. Все материалы должны быть сертифицированные, а картриджи (иглы) — только одноразовые. Их мы утилизируем после каждой работы».
Как найти хорошую студию и мастера?
Андрей Исаев-Апостолов: «Выбирайте крупную проверенную тату-студию с высокими оценками, ищите надежного мастера, хорошо представленного в социальных сетях. При желании вы можете прийти познакомиться, а заодно попросить документы — в частности, о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
Надежный предиктор, который говорит, что вы пришли в студию, которой не все равно — перед сеансом вас попросят заполнить анкету о том, что у вас нет противопоказаний для татуировки и, возможно, информированное добровольное согласие — там нужно будет подтвердить, что сведения о своем здоровье вы предоставили достоверные, а в ответ вас ознакомили с рисками и противопоказаниями процедуры».
Александра Сырова: «Хороший тату-художник, в первую очередь, работает в своей выработанной стилистике — это знак, что он выбрал действительно интересное себе направление и теперь развивается в нем. Поэтому, просить специалиста, который работает в основном с тонким контуром красить black work или делать цветной акварельный проект — идея не лучшая. Не исключаю тот факт, что работа может быть выполнена хорошо, но зачем усложнять, если можно сразу выбирать мастера определенной специализации? Конечно, есть те, кто работает “во всех стилях”, но для меня это сомнительно, ведь нельзя практиковать все формы изображения одинаково часто и многопланово.
Отсюда второй момент — портфолио художника. Это та вещь, на которую нужно обязательно обращать внимание — ведь по нему видно, насколько человек искусен и совпадает ли ваше видение прекрасного.
Отлично, если в портфолио есть раздел “зажившие работы”. Из него всегда понятно, хорошо ли мастер делает тату, на правильную ли глубину наносит пигмент и нет ли там любых проблем: от четкости рисунка до заживления.
Многие мастера, в том числе и я, порой могут отказывать в сотрудничестве. Причины разные — недопонимание на этапе консультации, несоблюдение рекомендаций после предыдущих сеансов. Считаю, что умение отказать, но при этом помочь человеку найти "своего" мастера — это крутейшее качество специалиста. Конкуренции здесь быть не должно, у каждого из нас клиент, не надо работать "лишь бы" и "на потоке". Тату все-таки про искусство и особую коммуникацию».
Какие есть стили тату?
Их много и отличается они по характеру изображения. Чаще всего сейчас мастера работают в стилях — графика, гравюра, орнаментал, леттеринг (буквы и надписи), реализм, олд скул и нью скул, чикано (религиозные мотивы, черепа, смерть), абстракция, лайнворк (рисунок линиями), дотворк (рисунок точками). В работе тату — художника нет ограничений, даже когда он давно работает в укоренившемся стиле — всегда происходит рост и «нащупывание» новых техник / эскизов. Иногда это появляется при собственной практике и анализе работы, а порой в найденном вдохновении.
Как проходит процесс создания тату?
Александра Сырова: «Обычно люди сами обращаются в студию или напрямую к мастеру. В некоторых студиях / у некоторых художников можно сделать шаблонную картинку или повторить рисунок, который вы нашли в Pinterest. У нас подход другой — все резиденты, и я в том числе, делают индивидуальные и неповторимые эскизы без копипаста — мы всегда об этом предупреждаем. Это наши ценности.
Сначала мы знакомимся, и я высылаю информацию о противопоказаниях, чтобы мы оба понимали — можно ли человеку делать тату или нужно отложить сеанс. Все хорошо — обсуждаем рисунок. После того, как клиент описал, где и что он хочет нарисовать, и (опционально) прислал референс — я рисую эскиз, мы согласовываем его, если надо — корректируем. Потом выбираем дату и время сеанса. В назначенное время встречаемся в студии, примеряем эскиз на кожу, при необходимости — еще раз дорабатываем. Если все ок — переводим картинку на кожу, и по ней я уже наношу пигмент. В конце обычно наклеивается заживляющая пленка.
Есть определенные рекомендации для клиентов до сеанса и после, которые нужно соблюдать, чтобы нанесение татуировки и восстановление кожи после него прошло максимально комфортно.
Перед сеансом нужно:
- Подготовить тело к нанесению татуировки: 3-4 дня до сеанса регулярно увлажнять кожу в предполагаемом месте нанесения тату, а за сутки можно очистить кожу мягким скрабом (если вам можно пользоваться таким средством);
- Минимум за сутки исключить употребление алкоголя;
- В день сеанса — выспаться и поесть, не принимать обезболивающие с мыслью, что “так перенести набивание татуировки проще” — это не так;
- Приходить в удобной одежде, в зависимости от места нанесения;
- Приходить без группы поддержки, чтобы не отвлекать от сеанса ни мастера, ни себя :).
После сеанса следует:
- Носить 3-4 дня заживляющую пленку. Если на нее есть или выявляется аллергия — пленку наносить не надо / нужно ее сразу снять;
- После снятия пленки татуировку промыть теплой водой с мылом, дать подсохнуть, промокнуть чистым мягким полотенцем, намазать специальным заживляющим кремом для татуировок;
- Увлажнять этим кремом кожу с татуировкой в течение 7-10 дней;
- Защищать свою татуировку от попадания прямых солнечных лучей средством SPF 50;
- Минимум на неделю исключить активные занятия спортом, походы в баню, сауну и солярий — точный срок ограничения зависит от размера и плотности татуировки;
- В случае любых вопросов — написать мастеру и задать их. А специалист сориентирует, что делать».
Какой в тату смысл?
Андрей Исаев-Апостолов: «Мои татуировки (а их 15!) — это про самовыражение и способ запечатлеть на себе то, что не хочешь забывать. Я всегда отшучиваюсь, когда меня спрашивают про их значение — это вопрос личный. Могу только сказать, смыслы тут культурные, биографические и культурно-биографические. Кто-то делает тату просто потому, что это красиво. У меня немного другая позиция, но мнение этих людей я тоже уважаю, ведь, правда — красиво».
Александра Сырова: «Универсального ответа на вопрос нет. Все вкладывают в тату свою ценность. Я очень люблю делать татуировки со смысловой нагрузкой, даже если их значение считывается не с самого рисунка, а идет привязка, например, ко дню, времени или месту нанесения татуировки, или в изображение вкладывается некий личный образ. К примеру однажды, я делала самолет с цветами. Кто-то подумает, что она посвящалась путешествиям, а на самом деле — дедушке клиентки, который был летчиком. Сейчас одна из «популярных» идей, которую я с удовольствием воплощаю каждый раз — татуировка по надписи, сделанной почерком близкого. Через такой рисунок человек может выразить свою любовь или навсегда сохранить память, если любимого больше нет. Похожим смыслом обладают и тату по фотографии — их делают не только в честь друзей и родственников, но даже в честь домашних питомцев, и это невероятно трогательно!
Но, конечно, бывает, что у тату цель исключительно эстетическая, и не обязательно искать скрытые смыслы там, где их может и не быть. Я работаю в основном с флористикой, и знаю, что многим нравится сделать себе (и на себе) цветы, которые никогда не завянут и будут радовать всю жизнь. Еще часто в качестве неотъемлемой части образа люди выбирают орнаментальные "украшения". Почему нет? Прекрасная идея».
Что делать, если хочу тату, но боюсь осуждения?
Андрей Исаев-Апостолов: «Не бояться! Серьезно. Первую татуировку я набил 10 лет назад, когда еще учился на медфаке СПбГУ — сделал рисунок на видном месте, на кисти. Все были в шоке, думали, что теперь особенно строгие преподаватели будут меня валить, а потом от меня будут отказываться пациенты (спойлер: за всегда годы практики — ни разу). Врачи вообще очень боятся плохого отношения к себе! И вот помню, сдаю экзамен по общей хирургии у суровой (мы так думали) преподавательницы. А она взяла, и заинтересовалась, что это у меня изображено. Я объяснил — и мы мило поболтали о смыслах татуировок. Это история к тому, что у страха глаза велики, и думать, что за самовыражение вас погонят из науки или из профессии — не надо. Ваше тело — ваше дело!»
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