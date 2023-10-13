7 вопросов о тату! Они вызывают рак? Беременным не противопоказано? Аллергия возможна? Рассказывают врач-онколог и тату-мастер

Как найти хорошую студию и мастера?

Андрей Исаев-Апостолов: «Выбирайте крупную проверенную тату-студию с высокими оценками, ищите надежного мастера, хорошо представленного в социальных сетях. При желании вы можете прийти познакомиться, а заодно попросить документы — в частности, о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Надежный предиктор, который говорит, что вы пришли в студию, которой не все равно — перед сеансом вас попросят заполнить анкету о том, что у вас нет противопоказаний для татуировки и, возможно, информированное добровольное согласие — там нужно будет подтвердить, что сведения о своем здоровье вы предоставили достоверные, а в ответ вас ознакомили с рисками и противопоказаниями процедуры».

Александра Сырова: «Хороший тату-художник, в первую очередь, работает в своей выработанной стилистике — это знак, что он выбрал действительно интересное себе направление и теперь развивается в нем. Поэтому, просить специалиста, который работает в основном с тонким контуром красить black work или делать цветной акварельный проект — идея не лучшая. Не исключаю тот факт, что работа может быть выполнена хорошо, но зачем усложнять, если можно сразу выбирать мастера определенной специализации? Конечно, есть те, кто работает “во всех стилях”, но для меня это сомнительно, ведь нельзя практиковать все формы изображения одинаково часто и многопланово.

Отсюда второй момент — портфолио художника. Это та вещь, на которую нужно обязательно обращать внимание — ведь по нему видно, насколько человек искусен и совпадает ли ваше видение прекрасного.

Отлично, если в портфолио есть раздел “зажившие работы”. Из него всегда понятно, хорошо ли мастер делает тату, на правильную ли глубину наносит пигмент и нет ли там любых проблем: от четкости рисунка до заживления.

Многие мастера, в том числе и я, порой могут отказывать в сотрудничестве. Причины разные — недопонимание на этапе консультации, несоблюдение рекомендаций после предыдущих сеансов. Считаю, что умение отказать, но при этом помочь человеку найти "своего" мастера — это крутейшее качество специалиста. Конкуренции здесь быть не должно, у каждого из нас клиент, не надо работать "лишь бы" и "на потоке". Тату все-таки про искусство и особую коммуникацию».

Какие есть стили тату? Их много и отличается они по характеру изображения. Чаще всего сейчас мастера работают в стилях — графика, гравюра, орнаментал, леттеринг (буквы и надписи), реализм, олд скул и нью скул, чикано (религиозные мотивы, черепа, смерть), абстракция, лайнворк (рисунок линиями), дотворк (рисунок точками). В работе тату — художника нет ограничений, даже когда он давно работает в укоренившемся стиле — всегда происходит рост и «нащупывание» новых техник / эскизов. Иногда это появляется при собственной практике и анализе работы, а порой в найденном вдохновении.

Как проходит процесс создания тату?

Александра Сырова: «Обычно люди сами обращаются в студию или напрямую к мастеру. В некоторых студиях / у некоторых художников можно сделать шаблонную картинку или повторить рисунок, который вы нашли в Pinterest. У нас подход другой — все резиденты, и я в том числе, делают индивидуальные и неповторимые эскизы без копипаста — мы всегда об этом предупреждаем. Это наши ценности.

Сначала мы знакомимся, и я высылаю информацию о противопоказаниях, чтобы мы оба понимали — можно ли человеку делать тату или нужно отложить сеанс. Все хорошо — обсуждаем рисунок. После того, как клиент описал, где и что он хочет нарисовать, и (опционально) прислал референс — я рисую эскиз, мы согласовываем его, если надо — корректируем. Потом выбираем дату и время сеанса. В назначенное время встречаемся в студии, примеряем эскиз на кожу, при необходимости — еще раз дорабатываем. Если все ок — переводим картинку на кожу, и по ней я уже наношу пигмент. В конце обычно наклеивается заживляющая пленка.

Есть определенные рекомендации для клиентов до сеанса и после, которые нужно соблюдать, чтобы нанесение татуировки и восстановление кожи после него прошло максимально комфортно.

Перед сеансом нужно:

Подготовить тело к нанесению татуировки: 3-4 дня до сеанса регулярно увлажнять кожу в предполагаемом месте нанесения тату, а за сутки можно очистить кожу мягким скрабом (если вам можно пользоваться таким средством);

Минимум за сутки исключить употребление алкоголя;

В день сеанса — выспаться и поесть, не принимать обезболивающие с мыслью, что “так перенести набивание татуировки проще” — это не так;

Приходить в удобной одежде, в зависимости от места нанесения;

Приходить без группы поддержки, чтобы не отвлекать от сеанса ни мастера, ни себя :).

После сеанса следует: