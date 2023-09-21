Все играют в сквош — идеальный спорт для прокачки тела (и ума) и полезных знакомств! И вот, где можно заняться им в Петербурге

CEO одного из крупнейших клубов страны RC Club Максим Стулий рассказывает, как игра английских лордов сегодня профилактирует заболевания всего организма: от мышечного скелета до сердечно-сосудистой системы, объединяет топовое комьюнити и выводит национальный спорт на новый уровень.
Что такое сквош?
Сквош — это игра с мячом и ракеткой в закрытом помещении (на сквош-корте). Чаще всего играют один на один. Но возможна игра и два на два. Игроки по очереди бьют мяч ракеткой во фронтальную стену. Бить можно с лёта или после 1 отскока от пола. Используют как прямые удары, так и рикошеты от любых стен корта. Есть линии аута и специальная разметка для подач. Проигрывает очко тот, кто не успевает отбить мяч после отскока от фронтальной стены или попадает в аут.
История сквоша
Представьте себе: начало XIX века, скучающие английские школьники между уроками решили побросать мяч об стенку — интересно, но не очень, да? А что, если начать его бить ракеткой в стенку по очереди, да так сильно, чтобы никто после отскока не мог отбить?! Очень азартно… Так и родился сквош Приблизительно в то же время он также был замечен во дворе одной из лондонских долговых тюрем! Ограниченное стенами пространство прекрасно подошло для игры.
В середине-конце XIX века практически все упоминания сквоша связаны с престижными учебными заведениями Англии, особенно — со школой Harrows, где были построены первые специальные сквош-корты. Игра становилась все популярнее, активно развиваясь в британских колониях. В сквош играли в Индии, Австралии. В начале XX века впервые были сформулированы стандарты сквоша, чуть позже, в 1928 году появилась первая Ассоциация сквоша в Великобритании. Случилось официальное признание вида спорта! На Великобританию в то время равнялись многие страны.
Развитие сквоша получило дополнительное ускорение в Америке, Канаде, Египте, Пакистане и других странах Постепенно, но динамично спорт переходил из разряда элитарного в массовый. Резкий скачок популярности произошел в 1970-х годах, благодаря появлению в странах Южной Америки и Азии. В 1967 году впервые прошел Чемпионат мира по сквошу. Пальму первенства на годы уверенно захватили австралийские спортсмены. Начиная с 1973 года лидерство переходит игрокам из Пакистана. Причем так, что более 15 лет никто не мог их победить!
К 2000 году Всемирная федерация сквоша насчитывала уже 143 страны и более 48 тысяч кортов. Сейчас количество стран-участниц федерации - 188, а кортов более 55 тысяч.
Сквош в России
Первый любительский турнир по сквошу был проведен в далеком 1989 году, и с тех пор этот спорт неустанно привлекает к себе все больше фанатов. Про первые корты в России информации достаточно мало. Об их существовании часто было просто неизвестно. Чего стоит история про 3 сквош-корта, которые были совершенно неожиданно найдены в начале 90-х на заводе Шлюмберже, в Тюмени! Как позже выяснилось, они были установлены шведскими строителями. Предположительно, для игры руководства или самих рабочих. Также известно, что в это же время существовали 2 корта в российском посольстве Индии. Очевидно, что общего доступа к ним не было.
1993 год - год рождения Федерации сквоша России. Необходимый и столь важный шаг для возможности выступления российских сквошистов на международной арене! В 2000 году в Красноярске прошел первый Открытый Чемпионат России по сквошу среди мужчин. А в 2001 — Открытый Чемпионат России по сквошу среди женщин (в Петербурге). С тех пор российская сборная регулярно заявляет о себе, с 2002 года участвует на Чемпионатах Мира и Европы. В разные годы страну на соревнованиях представляли чемпионы — Алексей Северинов, Сергей Кострыкин, Ирина Беляева, Роман Фетисов. А главные звезды российского сквоша сегодня - Владислав Титов, Макар Есин, Варвара Есина, Варвара Клюева, Алеся Алешина.
И это лишь начало. Последние годы в России свидетельствуют об истинной революции сквоша. Количество кортов непрерывно растет. Основная часть аудитории - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Большие усилия по развитию сквоша предпринимаются в Калининграде, Новосибирске, Иркутске, Перми, Самаре и Вологде. Сегодня у нас проходят разные турниры — как национальные (Чемпионаты, Кубки), так и международные (White Nights Open, SPB Cup) — в разные годы входившие в календарь соревнований Профессиональной Ассоциации Сквоша — PSA, привлекавшие сильнейших игроков мирового рейтинга!
В последние годы турнир White Nights Open собирает более 250 участников из России, Прибалтики и других стран - Беларуси, Узбекистана, ОАЭ, Египта. Кроме взрослых турниров в клубе проходят турниры и для юных сквошистов. Самый известный из них — ежегодная серия этапов Russian Junior Open, где участвуют более 100 юниоров с разных уголков страны и стран СНГ. Например, 7-8 октября в RC Club стартует 3 этап этой серии 2023 года.
Интересные факты о сквоше
- На «Титанике» был свой сквош-корт. Также на борту находился известный в то время сквошист Фред Райт. Пассажиры 1 класса могли арендовать корт на час за 2 шиллинга и 2 пенса. А за дополнительную плату — воспользоваться тренерскими услугами Фреда Райта.
- В декабре 2016 года был поставлен рекорд самого длинного розыгрыша в сквоше. Симон Боутон и Марк Джеймс в течение 1 часа 4 минуты 28 секунд разыгрывали 1 очко, совершив на двоих 2536 ударов.
- Рекорд по скорости полета мяча составляет 281.6 км/ч. Его установил австралийский сквошист Кэмерон Пилли в 2014 году.
- Будет интересно всем, кто ждет премьеру «Оппенгеймера» (и не только!). Многие эксперименты в рамках Манхэттенского проекта по созданию ядерной бомбы (1942-1945) проводились на сквош-корте в Университете Чикаго, где был собран первый прототип ядерного реактора.
Чем полезна регулярная игра в сквош для здоровья
Сквош считается одним из самых полезных видов спорта с точки зрения воздействия на различные системы организма и группы мышц. Во время занятий нагрузка наиболее равномерно распространяется и на левую, и на правую части тела, и на ноги, и на руки, и на сердечно-сосудистую систему, и на дыхание, и на зрение, и конечно, нагружает мозг игрока.
Укрепление сердечно-сосудистой системы
Сквош – это интенсивная кардио-тренировка, которая помогает укрепить сердце и улучшить кровообращение. Регулярные тренировки способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: сквош снижает риск появления - гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта, атеросклероза, сердечной недостаточности, метаболического синдрома. При этом очень важно помнить, что если какие-то из сердечно-сосудистых заболеваний уже присутствуют, то перед игрой в сквош надо обязательно проконсультироваться с врачом!
Улучшение гибкости и подвижности суставов
Несмотря на то, что со временем суставы становятся менее гибкими, умеренные физические нагрузки могут помочь их укрепить и сделать более подвижными. Сквош развивает фокус и гибкость, поскольку в игре требуется полная координация вашего тела. Нужно быть быстрым и уметь реагировать молниеносно на все неожиданности.
Сжигание калорий
Игра в сквош способствует поддержанию оптимального веса и помогает в борьбе с ожирением – фактором риска многих заболеваний. Один час занятий сквошем может сжечь от 600 до 1000 Ккал! Конечно, это лишь оценочная цифра, и конкретное количество сожженных калорий может варьироваться в зависимости от вашей активности, физической формы и прилагаемых усилий. Кстати, сквош отлично сочетается с другими видами спорта. Например, йога — успокоит после игры, растяжка — хорошо подготовит к партии (и восстановит после), а функциональный тренинг (через день после сквоша) — станет дополнительной промежуточной тренировкой на координацию.
Психокогнитивная тренировка
Сквош – не только физическая, но и тактическая игра. Она стимулирует мозг, улучшает концентрацию и реакцию. В то время, когда вы пытаетесь обнаружить слабое место в защите вашего соперника, разум работает на полную мощность. Так вы развиваете свою мыслительную активность, принимаете решения на ходу и реагируете на постоянно меняющиеся условия игры. А параллельная физическая активность снижает уровень стресса и улучшает настроение, благодаря выработке эндорфинов.
Профилактика одиночества
Возможность ходить играть с друзьями или с партнером, посещать клубное сообщество людей, объединенных общим интересом, расширяет социальные связи. Это помогает бороться с чувством одиночества, с которым особенно часто сталкиваются пожилые люди. Здесь нужно обязательно уточнить, что сквош довольно безопасный вид спорта — он подходит для игры в любом возрасте, но перед тем, как приступать к тренировкам, нужно, конечно, проконсультироваться с врачом.
Интересная история
Кирилл Белов, топ-тренер сквош-клуба RC Club
«В 2014 году я был на турнире в Риге. Проиграл в полуфинале взрослому французу. На следующий день приехал в клуб смотреть финал, и каково было моё удивление, когда на корте против моего вчерашнего оппонента я увидел дедушку из Англии. Ему на тот момент было 73 года. Насколько он был готов к игре? Ну, например, кроссовки сам надеть и завязать был не в состоянии — помогал в этом сын. Разминка перед игрой у него занимала час, а может и все полтора. Но в итоге дедушка выиграл и забрал кубок. Его игра была настолько точной, что сразу после подачи был виден нереальный прессинг соперника. Позднее мне рассказали, что этот дедушка в прошлом входил в топ-20 игроков мира!»
Профилактика остеопороза
Интенсивные движения и игровая активность стимулируют обменные процессы, синтез строительных микроэлементов в организме и тем самым укрепляют костную ткань, снижая риск развития остеопороза (болезни, при которой происходит ослабление и разрушение костей).
Укрепление мышц корпуса
Сквош тренирует различные группы мышц, а особенно мышцы кора, ответственные за поддержание равновесия, стабилизацию туловища в пространстве и предотвращение травм спины.
Как устроен сквош в Петербурге
Точкой отсчета игры в сквош можно считать 1997 год, когда за короткий срок в двух клубах были построены 3 корта для всех желающих (клуб «На Невском» -—1 корт, и «клуб на проспекте Космонавтов» — 2 корта). В те годы в городе играло всего 33-35 человек. Связано было с (актуальной и сейчас!) проблематикой сквош-клубов:
- Низкой осведомленностью о сквоше. Большинство людей никогда не слышало про этот вид спорта. Клубам приходится прилагать огромные усилия и тратить значительные средства, чтобы не только привлечь к себе на корты, но и рассказать в принципе - что такое сквош.
- Специфическими требованиями к помещению. Высота потолков должна быть выше 6 метров, площадка (без колонн и других помех!) 7 на 10 метров. Такие требования для одного корта колоссально сужают количество вариантов для открытия новых сквош-клубов.
Силами неравнодушных игроков, в том же 1997 была основана Федерация сквоша Санкт-Петербурга. И с нулевых по десятые стали появляться все более и более крупные клубы. Поэтому сейчас в городе лично знакомы со сквошем и играли хотя бы раз — больше 10 000 человек. Из них регулярно играют — несколько тысяч.
Где играть в сквош в Петербурге? Вот одни из самых опытных площадок.
- Спортивный клуб RC Club (10 кортов)
- Сквош-клуб Лига (5 кортов)
- Сквош-клуб Теорема (3 корта)
- Спортивный клуб Высота (2 корта)
- Сквош-клуб Октябрь (4 корта)
Кому понравится игра
Аудитория сквоша не ограничена! Людям из бьюти-среды он нравится, потому что круто моделирует фигуру, представителям академических кругов — потому что можно прокачивать стратегическое мышление и актуализировать знания по физике — ведь нужно точно просчитывать силу удара мяча об стену. Молодым — потому что игра веселая, взрослым — потому что компанейская. Еще, поскольку сквош дает высокую интеллектуальную и телесную нагрузку с одновременной психологической разгрузкой за короткие временные промежутки, ее очень любят люди большого бизнеса (например, среди наших постоянных игроков — финансовые советники, СЕО банков, центров здравоохранения, инвестиционных фондов). Для них это классный способ заниматься нескучной / нерутинной физической активностью в супер-плотном рабочем графике, выстраивать деловые контакты и просто общаться.
Редакция напоминает, что занятия спортом имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о спортивной нагрузке и ее допустимости.
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