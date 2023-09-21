Все играют в сквош — идеальный спорт для прокачки тела (и ума) и полезных знакомств! И вот, где можно заняться им в Петербурге

Что такое сквош?

Сквош — это игра с мячом и ракеткой в закрытом помещении (на сквош-корте). Чаще всего играют один на один. Но возможна игра и два на два. Игроки по очереди бьют мяч ракеткой во фронтальную стену. Бить можно с лёта или после 1 отскока от пола. Используют как прямые удары, так и рикошеты от любых стен корта. Есть линии аута и специальная разметка для подач. Проигрывает очко тот, кто не успевает отбить мяч после отскока от фронтальной стены или попадает в аут.

История сквоша

Представьте себе: начало XIX века, скучающие английские школьники между уроками решили побросать мяч об стенку — интересно, но не очень, да? А что, если начать его бить ракеткой в стенку по очереди, да так сильно, чтобы никто после отскока не мог отбить?! Очень азартно… Так и родился сквош Приблизительно в то же время он также был замечен во дворе одной из лондонских долговых тюрем! Ограниченное стенами пространство прекрасно подошло для игры.

В середине-конце XIX века практически все упоминания сквоша связаны с престижными учебными заведениями Англии, особенно — со школой Harrows, где были построены первые специальные сквош-корты. Игра становилась все популярнее, активно развиваясь в британских колониях. В сквош играли в Индии, Австралии. В начале XX века впервые были сформулированы стандарты сквоша, чуть позже, в 1928 году появилась первая Ассоциация сквоша в Великобритании. Случилось официальное признание вида спорта! На Великобританию в то время равнялись многие страны.

Развитие сквоша получило дополнительное ускорение в Америке, Канаде, Египте, Пакистане и других странах Постепенно, но динамично спорт переходил из разряда элитарного в массовый. Резкий скачок популярности произошел в 1970-х годах, благодаря появлению в странах Южной Америки и Азии. В 1967 году впервые прошел Чемпионат мира по сквошу. Пальму первенства на годы уверенно захватили австралийские спортсмены. Начиная с 1973 года лидерство переходит игрокам из Пакистана. Причем так, что более 15 лет никто не мог их победить!

К 2000 году Всемирная федерация сквоша насчитывала уже 143 страны и более 48 тысяч кортов. Сейчас количество стран-участниц федерации - 188, а кортов более 55 тысяч.