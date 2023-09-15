Баскетбол на колясках: почему все (наконец-то!) заговорили об инклюзивном спорте и кто в Петербурге развивает его?

Команда БасКИ

Физкультурно-спортивный клуб людей с ограниченными возможностями «БасКИ» — родоначальник баскетбола на колясках в Санкт-Петербурге, один из основоположников его в нашей стране. История началась со случайного интереса. В 1991 году несколько человек, передвигающихся только на инвалидных колясках, решили поиграть в баскетбол на открытой площадке «Ленметростроя». Они знали, что в западных странах баскетбол на колясках существовал уже несколько десятилетий. Организовал группу и стал первым капитаном команды питерских баскетболистов на колясках Владимир Дьячков. Первым тренером — заслуженный тренер Российской Федерации Анатолий Анатольевич Цедрик.

Клуб активно развивался, 15 членов ФСК «БасКИ» в разное время входили в состав сборной России по баскетболу на колясках. В 1997 г. в гостях у команды был один из сильнейших игроков современного мирового баскетбола на колясках — американец Трупер Джонсон. Затем он еще несколько раз прилетал в Санкт-Петербург и даже играл в составе «БасКИ» в нескольких турнирах. А в 2001 году более трех месяцев в клубе провела игрок женской национальной сборной США по баскетболу на колясках Мириам Нибли.

Уникальность команды в том, что за 30 лет она три раза распадалась, восстанавливалась и оказывалась ещё сильнее. С 2011 года клуб 12 лет подряд был чемпионом России. Через команду прошло более 100 спортсменов, она первая в России создала женскую сборную команду по баскетболу на колясках и даже участвовала в чемпионате Европы. Регулярно проводит детские турниры для ребят с поражением опорно-двигательного аппарата.

Команда входит в рейтинг Международной федерации баскетбола 3х3. Почему это важно? Наша команда попала в рейтинг благодаря Лиге сильных людей — первому национальному турниру по баскетболу 3х3 на колясках. РФБ и «тихий!баскетбол» внесли в этот рейтинг все команды-участницы. Национальные рейтинги Международной федерации баскетбола (FIBA 3х3) показывают какое количество игроков и команд участвуют в турнирах, сколько соревнований проводится на территории конкретной страны. Это уже добавляет рейтинговых очков России, но для нас важнее возможность в будущем выделить отдельный рейтинг среди адаптивных атлетов. Уже сейчас возле каждого спортсмена на коляске есть галочка-отметка, с учетом которой можно будет оцифровать результаты матчей не только по статистическим данным, но и в разрезе лидерства разных стран. Отбор команд на различные турниры в классическом баскетболе 3х3, например, участие в Олимпиаде, определял рейтинг. Как и классическим спортсменам, адаптивным баскетболистам также ценно принимать участие в турнирах международного уровня.

Истории игроков

О любви: Василий Лайков

Травму получил в 2001 году из-за ДТП — попал под автомобиль, открытый перелом обеих ног — заражение раны, гангрена, ампутация нижней трети бедра обеих ног, протезы.

После травмы я ещё несколько лет просиживал штаны дома у компьютера, был погружен в свою проблему и смущался выходить на улицу. Благодаря семье, друзьям и внутренней работе над собой стал больше выбираться из своего кокона. В 2005 году для самореализации и социализации я пошел обучаться в профессионально-реабилитационный центр на оператора электронно-вычислительной техники. В очередной раз закончив свой учебный день, я вышел на улицу, собирался спуститься с крыльца и направиться в сторону автобусной остановки. Меня окликнул парень на инвалидной коляске. Это был Евгений Посланиченко, на тот момент игрок команды «Невский Альянс». Он очень красноречиво и с яркими подробностями рассказал о баскетболе на колясках, своей команде и о перспективах игрока с такими данными, как у меня. Не то чтобы я прям сразу загорелся и захотел пулей бежать на тренировку, но для себя отметил и решил хорошо обдумать его предложение.

Несколько дней я собирался с мыслями, советовался с семьей и решил попробовать. Пришел на свою первую тренировку, меня встретили очень тепло, внимательно подобрали коляску под меня и, понеслось! Последующие годы в адаптивном баскетболе превратились в ярчайшие моменты: времена триумфа и побед, минуты разочарований, вспышки проявления мастерства на баскетбольной площадке, запоминающиеся фрагменты из жизни команды.

Если сказать, что баскетбол дал мне все в жизни — это будет, наверное, слишком банально звучать, но и не отнять. Невозможно знать, как сложилась бы моя судьба, но та случайная встреча меня изменила. Ушли скованность, зажатость, которые сопровождали меня еще со школы, и усилилась после травмы. А еще баскетбол дал мне дорогу в мир. В обнимку с баскетбольным мячом, мы с командой объездили множество стран.

Этот спорт изменил и мою личную жизнь, здесь я встретил свою любимую. Мария сидела за судейским столом, я играл на коляске. Мы несколько раз встречались на разных чемпионатах, однако не сразу набрались смелости начать общение, а потом признаться в своих чувствах. Когда наконец-то сделали это — некоторое время пришлось поддерживать отношения на расстоянии, потому что мы из разных городов. А потом в один прекрасный день, когда мы опять общались по видеосвязи Маша попросила выйти на балкон… Я вышел и увидел внизу её! Она прилетела в Петербург без предупреждения. С тех самых пор мы счастливо вместе живем и тренируемся в Петербурге!

Баскетбол дал мне все в жизни — наверное, слишком банально звучит, но этого и не отнять.

О жизни заново: Евгений Посланиченко

В 1999 году началась Вторая чеченская кампания. Там я и получил травму, которая посадила меня в коляску. Началось лечение, реабилитация. В одном из центров я познакомился с парнем, который играл в баскетбол. Он позвал меня на тренировку. Скажу так — этот спорт стал любовью с первого взгляда. Правда ничего по началу не получалось. Я не понимал, как можно контролировать мяч и еще управлять игровой коляской, она совершенно меня не слушалась. Пару лет ушло, чтобы поймать этот баланс: коляска—мяч—голова. Так началась спортивная жизнь. Пришла в мою жизнь команда «БасКИ» и понеслись тренировки, турниры, победы, проигрыши. Баскетбол дал какой-то сумасшедший драйв, он стал частью меня. Если можно так выразится, он меня поставил на ноги. Я единственный в стране 18-кратный чемпион России по баскетболу на колясках.

А когда появилась Лига сильных людей от РФБ и «тихого!баскетбола», я скажу так — организаторы просто открыли дверь ногой. Какая мощная организация. Сама игра 3х3 оказалась совсем другой, чем классика 5х5, она в десятки раз быстрее — всего 10 минут, тратится несоизмеримо больше сил на атаки и защиту. Это выматывает намного быстрее, но и драйва, и зрелищности в таком формате гораздо больше. Наша команда действительно непобедима в игре 5х5. Но в Лиге сильных людей мы раскрыли себя и давно знакомых нам соперников с неожиданной стороны. Конечно, приятно удивила атмосфера происходящего. Все вокруг буквально кипело: зрители, камеры, комментаторы, музыка, свет, фотографы — всё это в едином порыве обрушилось на нас. Это очень важный и нужный проект, поскольку сделан для освещения и популяризации адаптивного баскетбола. Таким видам спорта всегда очень не хватало внимания СМИ, блогеров, зрителей. А нас, да и любого человека с инвалидностью это очень мотивирует.