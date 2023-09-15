Баскетбол на колясках: почему все (наконец-то!) заговорили об инклюзивном спорте и кто в Петербурге развивает его?

Российская Федерация Баскетбола запустила «тихий!баскетбол» — проект поддержки атлетов-любителей и профессионалов, столкнувшихся с серьезными проблемами со здоровьем, которые лишают их возможности заниматься классическими видами спорта. Как баскетбол на колясках возвращает желание жить, почему заниматься им можно человеку любого возраста и любого уровня подготовки, где и как тренируются чемпионы страны и в чем можно взять с них пример — рассказали Анатолий Кириллов и Мария Клубук, тренеры петербургской команды «БасКИ-ЦОП им. Кондрашина»
Почему баскетбол — это база для восстановления
Об этом спорте замечательно говорит Андрей Кириленко, пожалуй, лучший баскетболист страны и президент Российской Федерации Баскетбола. Он называет его игрой с мячом, похожей на шахматы. Это действительно так. Сложная тактика, умение моментально принимать решения, видеть площадку, свою команду и соперников. Счет в баскетболе меняется за секунды, как и отрыв между командами. Баскетбол дает не только физическую подготовку, но и развивает незаурядное стратегическое мышление.
Все эти факторы делают его разносторонним видом спорта, улучшающим и когнитивные способности, и возможности тела — это полезно в том числе и для людей с различными нарушениями здоровья.
В чем особенность баскетбола на колясках (БНК)
Это сложный вид спорта, в него не получается сразу влиться. Если в классическом направлении (у людей без нарушений здоровья) занятия довольно быстро переходят к игровым упражнениям и основным элементам баскетбола, то здесь ребятам требуется больше усилий и самодисциплины. Только на то, чтобы научиться здорово управлять игровой коляской может уйти больше года. Даже если человек в быту находится в инвалидной коляске, игровая будет сильно отличаться от повседневной своей маневренностью, радиусом и положением колес. А что говорить об игроках, которые садятся в игровую коляску впервые! Но в этом и огромное преимущество адаптивного баскетбола, поскольку он максимально развивает человека, как физически, так и морально.
Перед командой стоит задача развития навыков именно профессиональной игры. На команду из Петербурга равняются многие игроки из регионов. В БНК те же правила, тот же корт, как и в классическом баскетболе. Но есть свои интересные нюансы. Например, по правилам, коляска считается частью игрока, а не средством передвижения.
Анатолий Кириллов
тренер «БасКИ-ЦОП им. Кондрашина»
В зависимости от вида поражения опорно-двигательного аппарата специальная комиссия присваивает игрокам баллы. Например, самым тяжелым травмам, которые оставляют подвижными только небольшую часть тела, присваивают низкие баллы. Высокие баллы дают спортсменам с ампутацией, поскольку они более мобильные, техничные и могут больше себе позволить в игре. Такая классификация нужна, чтобы не было несправедливого преимущества у одной команды перед другой. У одной команды не может быть больше 14,5 баллов.
В чем разница между спортивной реабилитацией и абилитацией
Реабилитация — это медицинский термин, который означает действия к восстановлению или компенсации утраченных функций человека. Адаптивная физическая культура, даже элементы с баскетбольным мячом имеют место и в лечебной реабилитации. Однако не стоит путать медицинские процессы, направленные на восстановление или компенсацию утраченных функций человека с его абилитацией. То есть, если мы говорим об адаптивном спорте, то это отличная возможность приспособить человека с известными неизменными физическими данными к игре, позволить ему проживать полную и яркую, насыщенную жизнь.
Адаптивные спортивные организации — это секции, клубы, которые есть не только в крупных городах России, например, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке и Тюмени. Это направление есть и в Смоленске, Димитровграде, Ставрополье. К сожалению, БНК развит не масштабно, как и любой другой адаптивный вид спорта. Существует большой запрос на организацию системных занятий и регулярных турниров почти в каждом регионе России.
Чем БНК полезен психологически
Баскетбол на колясках воспитывает невероятную волю, многократно улучшает физическую форму человека с поражением опорно-двигательного аппарата, будь то ампутация конечностей или паралич части тела. Регулярные занятия помогают чувствовать себя уверенно не только на спортивной площадке, но и в быту — самостоятельно передвигаться без помощи постороннего человека, заботиться о себе. К тому же спорт, в частности баскетбол, помогает лучше справляться с дискомфортом от постоянного нахождения в коляске. Представьте, даже тем, у кого нет нарушений здоровья, довольно непросто много часов сидеть, лежать или стоять в одном положении. Быть постоянно зафиксированным в инвалидном кресле очень тяжело, это связано и с плохой циркуляцией крови в сидячем положении.
С психологический точки зрения, баскетбол — это социализация, выходящая за рамки того, что предлагают реабилитационные центры. Мы видим, какими ребята приходят заниматься, и как раскрываются, находясь в спортивной атмосфере. Если на первые тренировки их приводят родственники, помогают переодеваться, пересесть в игровую коляску, даже принять душ, то со временем они становятся абсолютно самостоятельными. Позже они легко не только пользуются общественным транспортом в городе, но и путешествуют. К тому же уходят зажимы в поведении и общении, даже просто от того, что начинают получаться довольно сложные игровые вещи. Это влияет и на внетренировочную жизнь, все очень взаимосвязано. Чем увереннее человек чувствует себя в команде или на площадке, тем легче ему в общении, в построении личных и семейных отношений.
Особенность игроков БНК как спортсменов
В этом виде спорта остаются люди с характером, целеустремленные. Одновременно с этим, БНК позволяет играть как молодым, так и возрастным спортсменам одновременно. Разница в возрасте у игроков может достигать десятки лет. Это преимущество в отличие от классического баскетбола. Баскетбол на колясках — спорт навсегда!
Мария Клубук
второй тренер команды «БасКИ-ЦОП им. Кондрашина»
Не стоит думать, что в баскетболе на колясках могут играть только очень одаренные спортсмены, которые будут больше всех забивать и окажутся самыми результативными по броскам, блокшотам и так далее. Важны все, кто упорно занимаются. Ведь если у человека хорошее видение площадки, отличные аналитические способности, которые можно развить, то такие навыки окажутся куда важнее, чем тот же самый забитый в кольцо мяч.
Как поможет БНК в кризисных ситуациях
Нельзя сказать, что баскетбол помогает, когда человек еще не разобрался со своей проблемой с точки зрения психологии. Скорее, в спорт приходят, когда уже понятны все перспективы и пройдена реабилитация в специализированном центре. А вот если произошло психологическое застревание в травме, жизнь не наполнилась по-настоящему, не восстановила свои краски, есть ужасное чувство одиночества и беспомощности, то, конечно, баскетбол — идеальный выход.
БНК для взрослых и детей
В баскетбол на колясках в России в основном играют возрастные спортсмены. Даже в нашем центре молодежи в разы меньше. Возможно, не все люди, оказавшиеся на коляске из-за травмы или с рождения, знают о нашем виде спорта и его преимуществах.
Тем не менее, у молодых ребят гораздо больше перспектив сделать профессиональную карьеру, если они с юности попадают в команду, нацеленную на высокий соревновательный уровень.
Тренировочный процесс может отличаться. Иногда есть различия в игровых колясках. Как и у взрослых, коляска для детей подбирается под каждого игрока индивидуально в зависимости от его травмы. У кого-то ампутированы одна или две ноги, а значит такой игрок лучше управляет своим телом и ему нужна высокая коляска. Чем выше травма, тем ниже коляска. В остальном все одинаково.
Как найти подход к игроку
Средний возраст игроков в командах старше 30 лет. Большинство приходит в наш спорт уже состоявшимися личностями, которые имеют свой характер и привычки, а также разный уровень мотивации. Тренеру необходимо нащупать в каждом что-то такое, что имеет значение для конкретного человека. Понять, причину, которая будет двигать его вперед, не даст опустить руки, поможет собраться и не бросить начатое.
В командном виде спорта всегда есть поддержка коллектива — это очень хорошее подспорье в работе тренера. А значит его главная задача — выстроить работу и взаимоотношения внутри коллектива так, чтобы каждый игрок чувствовал, что и на площадке и вне ее всегда будет подставлено плечо, если того требует ситуация.
«БасКИ» в финале Лиги сильных людей
Слева направо: Светлана Антипова, олимпийская чемпионка, Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, Дмитрий Ситников, игрок команды «БасКИ», Андрей Кириленко, президент Российской Федерации Баскетбола, Василий Лайков, игрок команды «БасКИ», Мира Хайруллина, руководитель департамента специальных проектов РФБ. Антон Коренев, игрок команды «БасКИ», Андрей Литвяк, игрок команды «БасКИ», Валерий Посланиченко, механик команды «БасКИ»
«БасКИ» в финале Лиги сильных людей
Команда БасКИ
Физкультурно-спортивный клуб людей с ограниченными возможностями «БасКИ» — родоначальник баскетбола на колясках в Санкт-Петербурге, один из основоположников его в нашей стране. История началась со случайного интереса. В 1991 году несколько человек, передвигающихся только на инвалидных колясках, решили поиграть в баскетбол на открытой площадке «Ленметростроя». Они знали, что в западных странах баскетбол на колясках существовал уже несколько десятилетий. Организовал группу и стал первым капитаном команды питерских баскетболистов на колясках Владимир Дьячков. Первым тренером — заслуженный тренер Российской Федерации Анатолий Анатольевич Цедрик.
Клуб активно развивался, 15 членов ФСК «БасКИ» в разное время входили в состав сборной России по баскетболу на колясках. В 1997 г. в гостях у команды был один из сильнейших игроков современного мирового баскетбола на колясках — американец Трупер Джонсон. Затем он еще несколько раз прилетал в Санкт-Петербург и даже играл в составе «БасКИ» в нескольких турнирах. А в 2001 году более трех месяцев в клубе провела игрок женской национальной сборной США по баскетболу на колясках Мириам Нибли.
Уникальность команды в том, что за 30 лет она три раза распадалась, восстанавливалась и оказывалась ещё сильнее. С 2011 года клуб 12 лет подряд был чемпионом России. Через команду прошло более 100 спортсменов, она первая в России создала женскую сборную команду по баскетболу на колясках и даже участвовала в чемпионате Европы. Регулярно проводит детские турниры для ребят с поражением опорно-двигательного аппарата.
Команда входит в рейтинг Международной федерации баскетбола 3х3. Почему это важно?
Наша команда попала в рейтинг благодаря Лиге сильных людей — первому национальному турниру по баскетболу 3х3 на колясках. РФБ и «тихий!баскетбол» внесли в этот рейтинг все команды-участницы. Национальные рейтинги Международной федерации баскетбола (FIBA 3х3) показывают какое количество игроков и команд участвуют в турнирах, сколько соревнований проводится на территории конкретной страны. Это уже добавляет рейтинговых очков России, но для нас важнее возможность в будущем выделить отдельный рейтинг среди адаптивных атлетов. Уже сейчас возле каждого спортсмена на коляске есть галочка-отметка, с учетом которой можно будет оцифровать результаты матчей не только по статистическим данным, но и в разрезе лидерства разных стран. Отбор команд на различные турниры в классическом баскетболе 3х3, например, участие в Олимпиаде, определял рейтинг. Как и классическим спортсменам, адаптивным баскетболистам также ценно принимать участие в турнирах международного уровня.
Истории игроков
- О любви: Василий Лайков
Травму получил в 2001 году из-за ДТП — попал под автомобиль, открытый перелом обеих ног — заражение раны, гангрена, ампутация нижней трети бедра обеих ног, протезы.
После травмы я ещё несколько лет просиживал штаны дома у компьютера, был погружен в свою проблему и смущался выходить на улицу. Благодаря семье, друзьям и внутренней работе над собой стал больше выбираться из своего кокона. В 2005 году для самореализации и социализации я пошел обучаться в профессионально-реабилитационный центр на оператора электронно-вычислительной техники. В очередной раз закончив свой учебный день, я вышел на улицу, собирался спуститься с крыльца и направиться в сторону автобусной остановки. Меня окликнул парень на инвалидной коляске. Это был Евгений Посланиченко, на тот момент игрок команды «Невский Альянс». Он очень красноречиво и с яркими подробностями рассказал о баскетболе на колясках, своей команде и о перспективах игрока с такими данными, как у меня. Не то чтобы я прям сразу загорелся и захотел пулей бежать на тренировку, но для себя отметил и решил хорошо обдумать его предложение.
Несколько дней я собирался с мыслями, советовался с семьей и решил попробовать. Пришел на свою первую тренировку, меня встретили очень тепло, внимательно подобрали коляску под меня и, понеслось! Последующие годы в адаптивном баскетболе превратились в ярчайшие моменты: времена триумфа и побед, минуты разочарований, вспышки проявления мастерства на баскетбольной площадке, запоминающиеся фрагменты из жизни команды.
Если сказать, что баскетбол дал мне все в жизни — это будет, наверное, слишком банально звучать, но и не отнять. Невозможно знать, как сложилась бы моя судьба, но та случайная встреча меня изменила. Ушли скованность, зажатость, которые сопровождали меня еще со школы, и усилилась после травмы. А еще баскетбол дал мне дорогу в мир. В обнимку с баскетбольным мячом, мы с командой объездили множество стран.
Этот спорт изменил и мою личную жизнь, здесь я встретил свою любимую. Мария сидела за судейским столом, я играл на коляске. Мы несколько раз встречались на разных чемпионатах, однако не сразу набрались смелости начать общение, а потом признаться в своих чувствах. Когда наконец-то сделали это — некоторое время пришлось поддерживать отношения на расстоянии, потому что мы из разных городов. А потом в один прекрасный день, когда мы опять общались по видеосвязи Маша попросила выйти на балкон… Я вышел и увидел внизу её! Она прилетела в Петербург без предупреждения. С тех самых пор мы счастливо вместе живем и тренируемся в Петербурге!
- О жизни заново: Евгений Посланиченко
В 1999 году началась Вторая чеченская кампания. Там я и получил травму, которая посадила меня в коляску. Началось лечение, реабилитация. В одном из центров я познакомился с парнем, который играл в баскетбол. Он позвал меня на тренировку. Скажу так — этот спорт стал любовью с первого взгляда. Правда ничего по началу не получалось. Я не понимал, как можно контролировать мяч и еще управлять игровой коляской, она совершенно меня не слушалась. Пару лет ушло, чтобы поймать этот баланс: коляска—мяч—голова. Так началась спортивная жизнь. Пришла в мою жизнь команда «БасКИ» и понеслись тренировки, турниры, победы, проигрыши. Баскетбол дал какой-то сумасшедший драйв, он стал частью меня. Если можно так выразится, он меня поставил на ноги. Я единственный в стране 18-кратный чемпион России по баскетболу на колясках.
А когда появилась Лига сильных людей от РФБ и «тихого!баскетбола», я скажу так — организаторы просто открыли дверь ногой. Какая мощная организация. Сама игра 3х3 оказалась совсем другой, чем классика 5х5, она в десятки раз быстрее — всего 10 минут, тратится несоизмеримо больше сил на атаки и защиту. Это выматывает намного быстрее, но и драйва, и зрелищности в таком формате гораздо больше. Наша команда действительно непобедима в игре 5х5. Но в Лиге сильных людей мы раскрыли себя и давно знакомых нам соперников с неожиданной стороны. Конечно, приятно удивила атмосфера происходящего. Все вокруг буквально кипело: зрители, камеры, комментаторы, музыка, свет, фотографы — всё это в едином порыве обрушилось на нас. Это очень важный и нужный проект, поскольку сделан для освещения и популяризации адаптивного баскетбола. Таким видам спорта всегда очень не хватало внимания СМИ, блогеров, зрителей. А нас, да и любого человека с инвалидностью это очень мотивирует.
Слева направо: Василий Лайков, Станислав Бураков, Дмитрий Ситников, Евгений Посланиченко
- О принятии себя: Станислав Бураков
Травму позвоночника я получил в 2007 году в результате нападения медведя. Был ряд операций и годы реабилитации с надеждой вновь встать на ноги. Но со временем пришло осознание, что всему свое время и жизнь после травмы не ограничивается только реабилитацией, а продолжает идти, но идет она как-то мимо меня. На это осознание у меня ушло почти четыре года. Именно в этот момент произошло полное принятие себя таким, какой я есть.
До 2017 года я жил в городе Ярославль, профессионально занимался пауэрлифтингом и легкой атлетикой. После переезда в Санкт-Петербург, конечно же, хотел продолжать спортивную карьеру, но не было понимания в каком направлении двигаться. В команду «БасКИ» пришел в конце 2017 года по приглашению игрока команды Евгения Посланиченко, с которым мы познакомились во время вейкборда на колясках. Об этой команде я уже давно знал, активно следил в соцсетях, заочно знал многих ребят. Конечно, же без раздумий согласился. Поэтому предложение Жени оказалось судьбоносным. Я ехал на первую тренировку, четко осознавая, что останусь в команде надолго.
Для меня это был первый командный вид спорта, я достаточно быстро адаптировался. Очень здорово, когда ты попадаешь в среду единомышленников, которые смотрят с тобой в одну сторону в направлении одной цели. Это оказалось важно для моей личной мотивации развиваться в спорте. Команда стала для меня большой семьей, в который, как в любой семье, каждый со своим характером, своими принципами и амбициями.
- О возвращении в спорт: Дмитрий Ситников
С самого раннего возраста мне нравится заниматься спортом. Больше 10 лет моим увлечением было спортивное ориентирование, в котором я достиг уровня КМС, а после окончания школы пару лет тренировал ребятишек начальных классов как пользоваться в лесу картой и компасом. Участвуя во многих школьных и областных соревнованиях по разным видам спорта, меня очень привлёк баскетбол. Не буду отрицать, что в этом есть заслуга и Майкла Джордана, от чьей игры я был просто в восторге. Выступал на первенстве Ленинградской области за мужскую команду города Всеволожска, с которой становился призером и мечтал о более высоких достижениях. Однако, в 2004 году во время работы на предприятии по производству гофрокартонной упаковки я получил травму ноги, которая поставила крест на дальнейшей игре в баскетбол. Спустя шесть лет решил заняться баскетболом на колясках, о котором немного слышал из СМИ.
Судьба привела меня в петербургскую команду «БасКИ». Имея опыт игры в баскетбол, оставалось только научиться «бросать с табуретки» и управлять коляской. И вот уже через год в составе команды я стал чемпионом России и привлек к себе внимание тренеров Сборной команды страны. Сейчас достижений больше, чем до травмы. Это и многократный Чемпион России, и Чемпион Европы (дивизион B), и звание мастера спорта международного класса, и много друзей, связанных с баскетболом на колясках.
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