6 главных вопросов об ЭКО! Кому подходит? Зачем гормоны? А прививка от COVID-19? Рассказывают репродуктологи и гинекологи

Когда имеет смысл думать об ЭКО

Стоит ли будущим родителям попробовать искусственное оплодотворение, определяет врач-репродуктолог: чаще всего к специалисту по ЭКО идут, если беременность не наступает в течение длительного времени. Стандартным для естественного зачатия считается срок около года, если женщина младше 35 лет, и 6 месяцев — если старше. При этом участвовать в программе вспомогательной терапии могут пары, где обоим партнерам исполнилось 18 лет, а верхнего предела нет — все индивидуально.

Елена Лапина: «Ученые еще изучают, почему именно снижается фертильность. Поэтому определить, что мешает наступлению беременности, не всегда возможно — это так называемое “бесплодие неясного генеза”. Однако многие причины выявляются в процессе подготовки к ЭКО — например, если эмбриологи видят нарушение процессов оплодотворения, то лечение дополняется введением сперматозоида прямо в яйцеклетку (ИКСИ). А женщинам старше 45 лет врачи могут предложить использовать донорский материал, поскольку, к сожалению, с возрастом снижается качество яйцеклеток и увеличиваются риски для беременности».

Как планируют беременность

Готовясь к ЭКО, оба будущих родителя проходят обследования (от лабораторной диагностики до консультаций у специалистов узкого профиля вплоть до генетиков), отказываются от вредных привычек и монодиет (они нарушают гормональный фон!), регулируют режим дня и тренировок, начинают прием витаминов, назначенных врачом, и делают прививки — чтобы иммунитет успел заранее адаптироваться к вирусам (а ребенок оказался в безопасности!).

Алина Жилич: «Составить индивидуальный календарь вакцинации можно, сдав тесты на антитела. Как правило, за 3 месяца до ЭКО нужно привиться от кори и краснухи, за месяц — от гриппа и коронавируса. Если пришло время для ревакцинации от дифтерии, коклюша, столбняка, то проводят ее минимум за 3–4 недели до протокола. Кроме того, обоим партнерам нужно сдать общие и профильные анализы крови и несколько микробиологических исследований на инфекции и вирусы, плюс мужчинам — сделать спермограмму, а женщинам — УЗИ малого таза и молочных желез, маммограмму, оценку проходимости маточных труб и Пап-тест».

Кто выбирает стратегию подготовки к ЭКО

Дорожную карту искусственного оплодотворения, или «протокол», определяет врач — назначает препараты, стимулирующие овуляцию, учитывая возраст, индекс массы тела женщины и овариальный резерв (примерное количество яйцеклеток в организме).

Инга Горелова: «Цель приема препаратов на этапе стимуляции одна: получить как можно больше яйцеклеток. При этом врачу важно, чтобы овуляция началась в запланированное время и яйцеклетки можно было извлечь. Все протоколы: от короткого (10–14 дней) до супердлинного (2–3 месяца), который может применяться при эндометриозе, и шанхайского (с двойной стимуляцией) — различаются между собой именно тем, какие лекарства и в каком режиме используются. Во время стимуляции можно жить обычной жизнью, но я настоятельно прошу будущих родителей не курить — это снижает готовность организма к процедуре».