6 главных вопросов об ЭКО! Кому подходит? Зачем гормоны? А прививка от COVID-19? Рассказывают репродуктологи и гинекологи

Благодаря успешному ЭКО в Петербурге родились тысячи альфа и зумеров (и даже некоторые миллениалы — первую процедуру ленинградские врачи провели еще в середине 1980-х!). О том, каковы шансы на успех, если вы задумались об искусственном оплодотворении (спойлер: высоки!), и почему не стоит ставить самой себе диагноз «бесплодие», поговорили с петербургскими репродуктологами и акушерами-гинекологами.
Врачи-эксперты:
Инга Горелова
врач-репродуктолог, заведующая отделением ВРТ клиники Delta Fertility Clinic
Алина Жилич
врач-акушер-гинеколог клиники NovaVita
Ольга Ермолаева
врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники «Скандинавия АВА-ПЕТЕР»
Елена Лапина
врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники «Международный Центр Фертильности»
Мария Румянцева
врач-акушер-гинеколог клиники ICLINIC
Когда имеет смысл думать об ЭКО
Стоит ли будущим родителям попробовать искусственное оплодотворение, определяет врач-репродуктолог: чаще всего к специалисту по ЭКО идут, если беременность не наступает в течение длительного времени. Стандартным для естественного зачатия считается срок около года, если женщина младше 35 лет, и 6 месяцев — если старше. При этом участвовать в программе вспомогательной терапии могут пары, где обоим партнерам исполнилось 18 лет, а верхнего предела нет — все индивидуально.
Елена Лапина: «Ученые еще изучают, почему именно снижается фертильность. Поэтому определить, что мешает наступлению беременности, не всегда возможно — это так называемое “бесплодие неясного генеза”. Однако многие причины выявляются в процессе подготовки к ЭКО — например, если эмбриологи видят нарушение процессов оплодотворения, то лечение дополняется введением сперматозоида прямо в яйцеклетку (ИКСИ). А женщинам старше 45 лет врачи могут предложить использовать донорский материал, поскольку, к сожалению, с возрастом снижается качество яйцеклеток и увеличиваются риски для беременности».
Как планируют беременность
Готовясь к ЭКО, оба будущих родителя проходят обследования (от лабораторной диагностики до консультаций у специалистов узкого профиля вплоть до генетиков), отказываются от вредных привычек и монодиет (они нарушают гормональный фон!), регулируют режим дня и тренировок, начинают прием витаминов, назначенных врачом, и делают прививки — чтобы иммунитет успел заранее адаптироваться к вирусам (а ребенок оказался в безопасности!).
Алина Жилич: «Составить индивидуальный календарь вакцинации можно, сдав тесты на антитела. Как правило, за 3 месяца до ЭКО нужно привиться от кори и краснухи, за месяц — от гриппа и коронавируса. Если пришло время для ревакцинации от дифтерии, коклюша, столбняка, то проводят ее минимум за 3–4 недели до протокола. Кроме того, обоим партнерам нужно сдать общие и профильные анализы крови и несколько микробиологических исследований на инфекции и вирусы, плюс мужчинам — сделать спермограмму, а женщинам — УЗИ малого таза и молочных желез, маммограмму, оценку проходимости маточных труб и Пап-тест».
Кто выбирает стратегию подготовки к ЭКО
Дорожную карту искусственного оплодотворения, или «протокол», определяет врач — назначает препараты, стимулирующие овуляцию, учитывая возраст, индекс массы тела женщины и овариальный резерв (примерное количество яйцеклеток в организме).
Инга Горелова: «Цель приема препаратов на этапе стимуляции одна: получить как можно больше яйцеклеток. При этом врачу важно, чтобы овуляция началась в запланированное время и яйцеклетки можно было извлечь. Все протоколы: от короткого (10–14 дней) до супердлинного (2–3 месяца), который может применяться при эндометриозе, и шанхайского (с двойной стимуляцией) — различаются между собой именно тем, какие лекарства и в каком режиме используются. Во время стимуляции можно жить обычной жизнью, но я настоятельно прошу будущих родителей не курить — это снижает готовность организма к процедуре».
Что происходит в лаборатории
После того, как репродуктолог получил созревшие благодаря стимуляции яйцеклетки, эмбриологи оплодотворяют их в лаборатории. Через 5–6 дней один из эмбрионов переносят в матку, а еще через две недели можно понять, прошла ли процедура успешно — сдав анализ на «гормон беременности» ХГЧ.
Мария Румянцева: «Экстракорпоральное оплодотворение — это “короткий путь”. Обычно организм работает так: в менструальном цикле производит одну яйцеклетку, которая попадает в маточную трубу, где ее оплодотворяет сперматозоид. Далее получившийся эмбрион 5–6 дней передвигается по трубе и затем попадает в полость матки. Но в программе ЭКО мы минуем большинство этапов естественного зачатия и направляем эмбрион прямо в матку с помощью методов вспомогательной репродукции».
Инга Горелова: «Можно перенести эмбрион в матку сразу, а можно (и иногда — нужно) заморозить для будущего использования. Это безопасно и позволяет провести преимплантационное генетическое тестирование, которое показано при наследственных заболеваниях, нескольких неудачных попытках ЭКО и невынашивании в анамнезе. Благодаря тесту мы понимаем, с каким эмбрионом с самой высокой вероятностью наступит беременность и родится здоровый ребенок».
Почему важны скрининги и хороший ферритин
Главный принцип — держать все на контроле: если сразу после ЭКО возникли любые неприятные симптомы (от одышки и тошноты до выраженных болей в животе) — нужно сразу обратиться к врачу. Остальные правила наблюдения обычных и ЭКО-беременностей не отличаются (и дети, зачатые естественным путем и с помощью репродуктологов, — тоже!).
Ольга Ермолова: «Обязательно пройдите 3 скрининга на 11–14, 18–21 и 30–34 неделях — без них медики не могут оценить развитие плода, скорректировать план ведения беременности, увидеть риски осложнений и подготовиться к принятию родов. Последнее обследование сейчас считается формально необязательным (поэтому его нет в ОМС), но пренебрегать им, как и любыми контрольными осмотрами, не стоит. Еще я советую будущим мамам полюбить медитации — они замечательно успокаивают и снижают такой вредный фактор, как пренатальный стресс, и аккуратно принимать назначенные витамины и микроэлементы, особенно — железо. Оно важно как для хорошего самочувствия самой беременной, так и нормального развития плода и роста плаценты».
Есть ли гарантия успеха
Обычно клиники репродукции анализируют успех каждой программы ЭКО и собирают общую статистику. Если маркер эффективности лечения — именно благополучные роды (а не просто наступление беременности), и показатель достигает 40–50% — это просто отлично.
Елена Лапина: «Результат 50% может получить врач с большим опытом работы и навыками не только в репродуктологии, но и в гематологии, эндокринологии, иммунологии и даже хирургии, так как зачастую при бесплодии стоит выбор между ЭКО и оперативными методами (например, при эндометриозе). Каждому человеку доктор должен уделять достаточно внимания: сбор анамнеза, выбор стратегии лечения, оценка ее действенности с коррекцией (при необходимости) и, конечно, личное общение требуют времени. В репродуктивной медицине неприемлем “конвейерный” подход. Программы ЭКО занимают несколько месяцев (а иногда и лет!), поэтому так важно выбрать репродуктолога, с которым получится выстроить доверительные отношения. Это снизит напряжение и тревогу, а значит — программа скорее пройдет успешно».
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