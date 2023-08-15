Первый в истории дикпик, член-оружие и превосходство насекомых — как (и заслуженно ли) пенис из обычного органа превратился в центр внимания?

Мужскому половому органу в истории и культуре отводится особое место — вплоть до того, что он иногда затмевает своего обладателя. Почему? Не совсем понятно, ведь с биологической точки зрения строение этой части тела человека во многом уступает конституции других позвоночных. Как на формирование мнения о доминирующей роли члена повлияло присутствие мужчин (и отсутствие женщин!) в науке, чем это повредило и помогло медицине и почему иногда интересно понаблюдать за природой — ответила биолог, научный журналист Эмили Уиллингем в книге «Парадокс пениса: Уроки жизни из мира животных» от издательства «Альпина нон-фикшн».
Первое четырехцветное печатное изображение члена
Хотя люди вокруг очень много говорят о пенисах, их представления об анатомии полового члена, пожалуй, ограничены несколькими фактами: пенис при возбуждении увеличивается, а также становится более упругим, он состоит из кожи, мышц, кровеносных сосудов и пещеристых тел. Как бы люди ни любили посылать друг другу дикпики, перечисленные составляющие довольно скучны по сравнению с тем, что использует природа для создания интромиттумов других животных (автор использует эту нейтральную форму латинского существительного, которая может быть отнесена к копулятивному органу животного любого пола — Прим. ред.). Поэтому некоторые пенисы представляют собой совсем не то, что вы думаете. А иногда то, что кажется пенисом, таковым не является.
Всякий раз, когда люди находят новое средство художественного самовыражения, пенис уже тут как тут. На древних рисунках мы иногда видим мужчин с членами во время охоты. Самые ранние изображения человеческих пенисов на вазах и металле насчитывают тысячи лет. Так что неудивительно, что, когда Якоб Кристоф Ле Блон изобрел четырехцветную печать, чуть ли не первым, что он напечатал, было изображение члена.
Гравер Якоб Кристоф Ле Блон (1667–1741) родился в Германии и с опозданием был признан изобретателем цветной печати, которую впервые опробовал в 1704 году. По-видимому, понимая, какой прорыв он совершил, Ле Блон держал открытую им технологию в секрете и попытался заняться печатным бизнесом в Лондоне. Бизнесмена из него не получилось, и в 1723 году он уже работал у королевского анатома.
Да, у короля Англии Георга I был собственный анатом — Натаниэль Сент- Андре (ок. 1680–1776), которого один биограф назвал «бессовестным подхалимом». Этот подхалим допустил большую карьерную ошибку, написав трактат под названием «Краткое повествование о необычайном рождении кроликов» (в трактате описывалась женщина, якобы выносившая и родившая 18 кроликов). Однако Сент-Андре говорил по-немецки, и это cделало его полезным для королей из Ганноверской династии. Также ему приписывается изобретение способа подготовки анатомических образцов с помощью инъекций парафина.
Сент-Андре видел пользу от сотрудничества с Ле Блоном в том, что тот умел изготавливать цветные гравюры с анатомическими изображениями. Историки сообщают, что эти гравюры предназначались для книги, которую Сент- Андре планировал опубликовать, но (возможно, из-за оглушительного фиаско с кроликами) так и не опубликовал. Во всяком случае, в 1721 году, за пару лет до того, как «бессовестный подхалим» стал королевским анатомом, Ле Блон создал для него гравюру, изображающую человеческий пенис без кожи. Она прекрасно иллюстрировала кровоснабжение полового члена и, несомненно, должна было войти в неопубликованную книгу Сент-Андре.
Первое четырехцветное печатное изображение пениса (одно из первых подобных печатных изображений) дополняет историю о том, как член и его строение завоевали внимание анатомов, изучавших половые органы, в отличие от вагины. Разумеется, все анатомы были мужчинами, и Кокберн здесь — отличный пример. В своем удивительно подробном исследовании гонореи он описывает анатомию половых органов человека. Вагине он посвящает около 420 слов. Автор подозревает, что женщины недостаточно ухаживают за влагалищем и поэтому оно становится «очагом» болезни.
Далее Кокберн переходит к рассмотрению пениса, с любовью посвящая ему около 5000 слов и описывая его от головки до основания. В этом море подробностей встречаются упоминания нескольких анатомов, современников или предшественников Кокберна. Все они были мужчинами, и все они были чрезвычайно заняты изучением члена — настолько, что автор перед всем этим словоблудием отметил, что «нам следует взглянуть на влагалище пристальнее, потому что оно может играть более серьезную, чем это принято считать, роль в течении этой болезни». Кокберн в 1713 году призывает изучать вагину, но после своего пламенного призыва снова переключается на пенис. Так еще долго будут делать его коллеги.
Однако Кокберн совершенно по-феминистски призывал ученых «освободиться от рабства мнений, укорененных в нас Образованием... на самом деле они поддерживаются Трусостью». Триста лет спустя я вторю Кокберну и призываю тех, чьи предубеждения долгое время определяли направление научных исследований, освободиться от рабства мнений, разделяемых лишь половиной человечества.
Что представляет собой пенис?
Может быть, вы думаете, что разбираетесь в половых членах. Может быть, вам нравятся рассуждения Кокберна, потому что в них идет речь о чем-то знакомом, и гравюра Ле Блона, потому она изображает что-то очень понятное. Если мы говорим о человеке и других позвоночных, ответ на вопрос о том, что представляет собой пенис, прост: губчатое тело, пещеристые тельца, мышцы, кровеносные сосуды. И так же просто назвать какой-то из интромиттумов позвоночных пенисом (потому что он похож на пенис!) и оказаться правым. Но так бывает не всегда.
Итак, главный вопрос этой главы. Как устроен пенис? Гравюра Ле Блона и сопровождающее ее описание дают хорошее представление о тканях, из которых состоит половой член человека, но к концу главы вы поймете, что ответить на вопрос, который мы перед собой поставили, — не такая простая задача. Исследователь из Массачусетского университета в Анхерсте Дайан Келли с соавторами отмечает: «Нет никаких объективных причин думать, что совокупление и осеменение требуют более сложной конструкции, чем просто цилиндрическая трубка... Но при этом морфология интромиттумов необычайно разнообразна». Так же разнообразны ткани, из которых природа формирует эти интромиттумы.
Если бы на Марсе вы нашли животное, у которого есть подозрительно похожий на половой член орган, как бы доказали, что это действительно половой член? Что-то вроде «эта штука вводится в гениталии партнера во время совокупления и передает гаметы»? Кажется, что это имеет смысл, хотя можно поспорить даже о том, что такое совокупление. Но как-нибудь в другой раз. Давайте посмотрим, что некоторые животные во время совокупления вставляют в гениталии своих партнеров, и подумаем, соответствуют ли эти органы нашим представлениям о «пенисе».
Пенисы и конечности
Тысяченожки (и многоножки в целом) известны, конечно, благодаря всем этим ногам, хотя их у этих членистоногих и не тысяча, как подразумевается в названии. У многоножки — рекордсмена по количеству конечностей— ног всего 750, а у большинства остальных — гораздо меньше. От менее видных двой ников — хилопод — тысяче ножек можно отличить по количеству конечностей в каждом сегменте (но это если вы готовы приблизиться к членистоногому и считать его ноги): у тысяченожек две пары ног на сегмент, а у хилопод одна.
Нам интересна восьмая пара ног многоножки. Эти животные используют ее для копуляции, и они далеко не единственные среди своих сородичей. Биологи называют конечности, выполняющие копулятивную функцию, гоноподами (что в переводе означает «ноги, которые совокупляются»). Гены, отвечающие за формирование этих частей тела, также вносят вклад в эмбриональное развитие пениса у позвоночных. Эти факты придают актуальность избитым шуткам о «третьей ноге», хотя, как я уже говорила, многоножки используют в качестве интромиттума восьмую пару конечностей.
Однако хорошо изученные представители рода Parafontaria в своих копулятивных приключениях этим не ограничиваются: у них также имеются половые отверстия на второй паре конечностей. Вы могли бы подумать, что именно туда самец многоножки вводит свои гоноподы, но это не так: эти конечности просто являются источником спермы . Влюбленная многоножка начинает ухаживание с попыток ввести свой интромиттум (восьмую пару ног) в половые отверстия самки. Если самка не отказывается от пробного проникновения, самец выделяет сперму , которую подхватывают передние (расположенные во втором туловищном сегменте) половые ножки. Ходильные ноги передают сперму к задним половым ножкам (тем самым, что расположены на восьмом туловищном сегменте) и «заправляют» их. Теперь самец многоножки во всеоружии и повторно вводит гоноподы в половые отверстия самки, чтобы оплодотворить ее. Для успешного завершения копуляции многоножки сохраняют полную неподвижность еще в течение 29–215 минут.
Зачем многоножкам пробное проникновение? Жизнь и так коротка, особенно у этих членистоногих, а во время предварительного совокупления они являются легкой добычей. Ответ заключается в том, что существует великое множество разнообразных многоножек. Для самца пробное введение интромиттума — это один из способов уберечь себя от спаривания с возлюбленной другого биологического вида, своего рода быстрая проверка, которая предотвращает потерю целой порции драгоценной (я серьезно!) спермы (и жизненного времени, если учесть продолжительность второго акта копуляции). Две пары ног, чтобы оплодотворить самку, — это, конечно, плохо соотносится с человеческим опытом, но у многоножки по крайней мере есть интромиттум , и она вводит его в гениталии партнера. Только во время пробного введения никакой спермы в гоноподах многоножки нет: мы можем начать пересматривать свое представление о пенисе как о «штуке, которая вводится в гениталии партнера во время совокупления и передает половые клетки».
Интромиттум как оружие
Это определение пениса не подходит к интромиттумам многих насекомых, например тех, что вводят сперму не в гениталии партнера, а в первое попавшееся место на его теле. Так же поступают и некоторые плоские черви. У них нет выбора, потому что «принимающего женского отверстия», по выражению Колина Остина (Банни), у червей тоже нет. В отсутствие гениталий, в которые можно было бы осуществлять проникновение, животное вынуждено использовать острый кончик своего «выступающего семявыносящего протока», протыкать им тело партнера, впрыскивать сперму и предоставлять сперматозоидам самостоятельно мигрировать через его организм к яйцеклетке.
К практике травматического осеменения в ходе эволюционного развития перешли некоторые виды пауков и насекомых, совершенно не родственные друг другу. Однако их интромиттумы похожи и представляют собой острый на конце орган с желобком для доставки спермы внутри. Какие бы эволюционные факторы ни влияли на его формирование, результат оказывается почти одинаковым. Только ни одна из этих «штук» не предназначена для введения в гениталии партнера. Мы еще раз убедились в неточности нашего представления о пенисе. Если мы все же договоримся считать этот случай исключением (потому что как-никак речь идет об органе, который доставляет сперму в организм партнера), то можно ли называть такой интромиттум пенисом?
Способность «протыкать» и «прокалывать» не является критерием, на основании которого некий орган должен быть отнесен к классу «пенисов» , — с этим, я думаю, все мы согласимся. Но зато это свойство напоминает нам о том, насколько интромиттумы некоторых существ похожи на оружие. Себя причислить к таким существам мы явно не можем: человеческий пенис не смог бы проткнуть и самый спелый авокадо... Давайте пока просто называть такие органы интромиттумами и не вдаваться в подробности.
Вы когда-нибудь слышали об эдеагусе? Это совокупительный орган самцов насекомых. Природа создала эдеагусы разнообразных форм и размеров, но к пенису, развившемуся у амниотов в ходе эволюции, они имеют мало отношения. Эдеагус выглядит как жесткий отросток на брюшке насекомого и соединен с семенниками специальными протоками. По сути, это бронированный брюшной интромиттум-оружие. Он может быть вытянутым или спиралевидным и часто оснащен специальными крючками для захвата и удержания самки. С человеческой точки зрения эдеагус выглядит пугающе, а люди потратили довольно много времени, разглядывая этот орган (строение гениталий часто используют для определения таксономической принадлежности насекомых). Порой мы даже записываем его работу на видео. Порнофильмов с участием членистоногих (и других беспозвоночных) немного, но они производят впечатление.
А как насчет титиллятора? (Термин происходит от английского глагола titillate — щекотать, возбуждать.— Прим. пер.). Как следует из названия, он нужен насекомым для того, чтобы возбуждать и расслаблять партнершу по спариванию. Вместе с интромиттумом самец вводит титиллятор в половые пути самки и ритмично двигает им. Это как если бы у человеческого пениса была пара боковых выростов — просто чтобы было интереснее, только титиллятор вряд ли покажется вам таким уж возбуждающим: нам нем есть выпуклости и даже шипы.
Он не выделяет сперму , что, безусловно, не дает нам зачислить его в пенисы. Хотя подождите-ка! С помощью титиллятора самец также проверят, насколько самка готова к получению гамет. Титиллятор создает условия для выброса сперматозоидов, помогает доставлять сперму и сопровождает ее в этом путешествии к половым путям, несомненно, возбужденной партнерши. В этом смысле, может, он и соответствует определению «штука, которая вводится в гениталии партнера во время совокупления и передает гаметы». Шаг за шагом границы нашего представления о пенисе стираются. Это нормально.
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