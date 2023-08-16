Как стать выше в любом возрасте? Спортивный врач — о генетике и баскетболе, методах космической медицины и массаже

Мало кто из нас стремится на подиум, однако многим высокий рост кажется привлекательной чертой — как в людях, так и в себе. Должен ли рост быть самоцелью (спойлер: нет!), почему важно держать осанку, следить за количеством и качеством сна, как и зачем «расти» с помощью массажа и специальных упражнений — рассказал Борис Доев, главный врач клиники спортивной и восстановительной медицины Regen Clinic.
Когда мы растем
Интеллектуально и духовно (в идеале) мы растем всю жизнь, а вот физиологически — очень ограниченное время. Рост — это комплексный процесс увеличения организма в процессе его развития (до 18-20 лет), основанный на биохимических реакциях внутри нашего тела. Отсюда два ключевых фактора роста, которые определяют его, как ничто другое:
- Генетика;
- Гормоны (самый важный из них — соматотропин или «гормон роста», синтезируемый в гипофизе мозга).
Именно они отвечают за то, насколько потенциально высоким может стать человек. Однако на заложенную природой базу могут повлиять некоторые внешние факторы. Поговорим об этом ниже.
Как влияют на рост сон и питание
Как правило, медленный рост или нарушение его процесса может быть связано с недостатком полезных витаминов и минералов (особенно кальция) в организме человека. Очень важно следить за тем, чтобы в организме был достаточный уровень витаминов. Одни из самых важных — витамин А, так что полюбите морковь, шпинат и дыню, и D — он зависит не от рациона, а от количества солнечного света вокруг, и поскольку мы живем в неблагоприятном климате, лучше проверять его уровень регулярно и при обнаружении дефицита консультироваться с эндокринологом.
Что же касается сна, то его непосредственное влияние на рост еще не доказано. Однако следует отметить, что полноценный глубокий сон благотворно влияет на весь мозг, и гипофиз (наша «станция роста») — не исключение. Так что лучше не пренебрегать правилом еженочного 8-часового сна в темном, предварительно проветренном помещении.
Кто и как растет
Здесь есть два распространенных утверждения, одно — правда, другое — миф. Истина заключается в том, что девочки растут быстрее мальчиков — рост первых, в среднем, завершается к 18 годам, а вторых — к 20 годам. А вот думать, что если отдать ребенка в секцию (особенно на волейбол или баскетбол), то он обязательно вырастет до 2 метров (хотя сами родители — среднего роста) — это совсем не верно. Радикальным образом спорт не влияет на величину роста — вырасти выше, чем предопределено генетически, в любом случае не получится.
При этом такие виды спорта как те же волейбол или баскетбол, где очень много движений, тянущихся и ориентированных вверх, помогают потенциалу роста, заложенному в ребенке, реализоваться. Такие упражнения задают нужный вектор ортопедии, в соответствии с которым организм развивается, и компенсируют большие ударные нагрузки, которые, наоборот, тормозят рост. Последние есть в большинстве видов спорта (футболе, хоккее, фигурном катании и так далее), их самые яркие примеры — прыжки с акцентом на приземление, упражнения с железом, которые, как уже было упомянуто выше, способствуют замедлению и стагнации роста. Такую нагрузку надо компенсировать другими видами упражнений, которые способствуют вытягиванию и росту.
Кстати говоря, еще спорт укрепляет мышцы спины и помогает формированию хорошей осанки, которая для роста весьма важна — ведь сутулость визуально «уменьшает» человека.
Чем поможет массаж
Как мы говорили выше, несколько сантиметров роста могут пропасть из-за плохой осанки и согнутой спины. Так же к этому списку факторов можно добавить искривление позвоночника. И почти все эти причины можно исправить с помощью лечебного массажа, с поправкой на то, что некоторые формы искривления позвоночника (сколиоза) — корректируются только хирургически.
Особенность лечебного массажа в том, что специалист работает как с самим позвоночником, так и с мышцами спины — убирает зажимы и укорочение мышц, которые появляются в процессе жизни человека и тормозят развитие определенных участков тела. Они могут возникать из-за повышенных физических нагрузок (у спортсменов), или наоборот, из-за сидячего образа жизни, поскольку это тоже большая статическая нагрузка на шею и позвоночник, которая мешает формироваться скелету. Для гармоничного развития и роста ребенка необходимо всегда поддерживать нормальный мышечный тонус.
Чтобы исправить уже сформировавшиеся деформации, рекомендуется сделать курс из 10-15 процедур массажа с мануальными и остеопатическими техниками. Однако одного этого недостаточно — профилактика рецидивов тоже очень важна, поэтому после лечения необходимо регулярно приходить на процедуры 1-2 раза в месяц.
Существует распространенное мнение, что следует раз в год проходить курс массажа/других мануальных процедур. Но мы с этим не совсем согласны. Зачем целый год ждать, когда сформируются нарушения, которые с течением времени будет сложнее убрать, и страдать от их последствий? Гораздо эффективнее регулярно следить за состоянием организма и сразу же исправлять появляющиеся отклонения, не давая им развиться во что-то серьезное и испортить качество жизни. Такой подход рекомендуется всем, а особенно он важен для спортсменов.
Что может сделать спортивная медицина
Несмотря на то, что ни спорт, ни физические упражнения не могут увеличить рост, методами спортивной медицины можно его ускорить, помочь организму расти гармонично, без перекосов, а также повлиять на такие факультативные факторы, отвечающие за внешнее восприятие роста человека, как прямая спина и осанка. Таких техник существует достаточно много — мы с коллегами работаем по методу активной разгрузки суставов декомпрессией (МАРС-Д), разработанном врачами в 70-ые годы XX века для тренировок и послеполетной реабилитации космонавтов.
Суть метода заключается в том, что все упражнения проводятся на специальном тренажере, который обеспечивает режим антигравитации и декомпрессии суставов, при котором устраняется сдавление спинного и головного мозга. При этом мы задействуем максимальное количество мышц, которые как в обычной жизни, так и при занятиях спортом (ведь любой спорт — это работа мышц одного типа) не включаются. Тренировки в обычном режиме, с такими упражнениями как, например, прыжки и выпады, действуют на организм (особенно хрящевую ткань и скелет) гораздо менее щадяще.
МАРС-Д дает хорошие силовые нагрузки, которые тонизируют мышцы, укрепляют спину, но минимизируют нагрузку на суставы — то есть сохраняет их целостность и помогает улучшить стабильность. В комплекс обычно входит асинхронная гимнастика — для тренировки обоих полушарий мозга и развития координации, разминка, занятие на тренажере активного функционального вытяжения с задействованием рук, ног, шеи и пояса (программу врач подбирает индивидуально), вытяжение связок на вибрационном столе и расслабление организма в паровой фитобочке.
Это способствует тому, что гипофиз начинает активно синтезировать соматотропин, кислород быстрее поступает в ткани, улучшаются метаболизм и кровообращение: организм ребенка укрепляется и быстрее растет, а организм взрослого — быстрее обновляется и регенерирует. В целом, для любого человека тренировка в режиме декомпрессии может стать хорошей профилактикой грыж и травм, проблем с опорно-двигательным аппаратом и даже аутоиммунных заболеваний (ревматоидного артрита, болезни Бехтерева) — но, разумеется, четкую стратегию в каждом конкретном случае может определить только врач.
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