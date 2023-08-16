Как стать выше в любом возрасте? Спортивный врач — о генетике и баскетболе, методах космической медицины и массаже

Кто и как растет

Здесь есть два распространенных утверждения, одно — правда, другое — миф. Истина заключается в том, что девочки растут быстрее мальчиков — рост первых, в среднем, завершается к 18 годам, а вторых — к 20 годам. А вот думать, что если отдать ребенка в секцию (особенно на волейбол или баскетбол), то он обязательно вырастет до 2 метров (хотя сами родители — среднего роста) — это совсем не верно. Радикальным образом спорт не влияет на величину роста — вырасти выше, чем предопределено генетически, в любом случае не получится.

При этом такие виды спорта как те же волейбол или баскетбол, где очень много движений, тянущихся и ориентированных вверх, помогают потенциалу роста, заложенному в ребенке, реализоваться. Такие упражнения задают нужный вектор ортопедии, в соответствии с которым организм развивается, и компенсируют большие ударные нагрузки, которые, наоборот, тормозят рост. Последние есть в большинстве видов спорта (футболе, хоккее, фигурном катании и так далее), их самые яркие примеры — прыжки с акцентом на приземление, упражнения с железом, которые, как уже было упомянуто выше, способствуют замедлению и стагнации роста. Такую нагрузку надо компенсировать другими видами упражнений, которые способствуют вытягиванию и росту.

Кстати говоря, еще спорт укрепляет мышцы спины и помогает формированию хорошей осанки, которая для роста весьма важна — ведь сутулость визуально «уменьшает» человека.

Чем поможет массаж

Как мы говорили выше, несколько сантиметров роста могут пропасть из-за плохой осанки и согнутой спины. Так же к этому списку факторов можно добавить искривление позвоночника. И почти все эти причины можно исправить с помощью лечебного массажа, с поправкой на то, что некоторые формы искривления позвоночника (сколиоза) — корректируются только хирургически.

Особенность лечебного массажа в том, что специалист работает как с самим позвоночником, так и с мышцами спины — убирает зажимы и укорочение мышц, которые появляются в процессе жизни человека и тормозят развитие определенных участков тела. Они могут возникать из-за повышенных физических нагрузок (у спортсменов), или наоборот, из-за сидячего образа жизни, поскольку это тоже большая статическая нагрузка на шею и позвоночник, которая мешает формироваться скелету. Для гармоничного развития и роста ребенка необходимо всегда поддерживать нормальный мышечный тонус.

Чтобы исправить уже сформировавшиеся деформации, рекомендуется сделать курс из 10-15 процедур массажа с мануальными и остеопатическими техниками. Однако одного этого недостаточно — профилактика рецидивов тоже очень важна, поэтому после лечения необходимо регулярно приходить на процедуры 1-2 раза в месяц.

Существует распространенное мнение, что следует раз в год проходить курс массажа/других мануальных процедур. Но мы с этим не совсем согласны. Зачем целый год ждать, когда сформируются нарушения, которые с течением времени будет сложнее убрать, и страдать от их последствий? Гораздо эффективнее регулярно следить за состоянием организма и сразу же исправлять появляющиеся отклонения, не давая им развиться во что-то серьезное и испортить качество жизни. Такой подход рекомендуется всем, а особенно он важен для спортсменов.