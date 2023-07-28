Как отличить депрессию от шалостей щитовидки? Поможет ли витамин D? Вот ликбез по здоровью психики и эндокринной системы

Быть в депрессии было модно году, этак в 2012, а сейчас на пике популярности (аллилуйя!) — профилактика всех болезней на свете. Когда стресс и плохое настроение должны вас насторожить и к кому из врачей в этом случае обращаться (спойлер: не обязательно к психотерапевту!) — объяснила Евгения Скрынник, ведущий эндокринолог Клиники здорового метаболизма CGM Clinic.
Что значит «депрессия»
Депрессия — это заболевание, а если точнее, то клиническое расстройство. И как у любого заболевания, у депрессии есть четкие симптомы, по которым врачи ее выявляют:
- Стойкое снижение настроения в течение 2 недель и более (самый яркий симптом депрессии!). Если вашу хандру может развеять любимый фильм или звонок друга, волноваться не стоит, но если не радует ничего — звонок тревожный;
- Потеря удовольствия;
- Усталость, повышенная утомляемость, заторможенность;
- Необоснованная самокритика;
- Сниженная самооценка;
- Навязчивое чувство вины;
- Мысли о суициде;
- Избыточная возбудимость, гиперактивность;
- Нарушение сна и засыпания (частные ночные пробуждения, прерывистый сон);
- Изменение аппетита и веса;
- Снижение либидо, потенции.
Распространенность депрессии в мире чрезвычайно велика: депрессия входит в топ-5 самых частых заболеваний и требует обязательной помощи специалистов — психолога, психотерапевта, психиатра (зависит от выраженности симптомов).
Для выявления депрессии существует множество опросников и анкет, в частности, тест Бека, шкала самооценки и депрессии Цунга, шкала одиночества Рассела. Но прежде, чем обратиться за помощью к специалисту по коррекции психического здоровья, важно исключить соматическую патологию — заболевания внутренних органов, имеющие схожие симптомы. Чаще всего симптоматику, схожую с депрессией, имеют заболевания эндокринной системы.
Как связаны грусть и эндокринная система
Эндокринная система — комплекс желез внутренней секреции, регулирующих работу всех органов. Они вырабатывают биологически-активные вещества — гормоны, которые, воздействуя на клетки организма, активизируют их деятельность. Когда гормонов мало, клетки замедляют метаболизм (обмен веществ), когда гормонов много — обмен веществ ускоряется. Основная роль эндокринной системы – адаптация, а именно, поддержание равновесия в организме в условиях изменения внешней и внутренней среды.
Работа эндокринной системы зависит от многих факторов, а именно от:
- Общего состояния организма: например, нагрузка на эндокринную систему повышается во время роста, созревания организма, во время беременности, в период острых и хронических заболеваний;
- Обеспеченности организма питательными веществами: питание с дефицитом белков, жиров, углеводов, микроэлементов (йода, селена, железа, магния, хрома), витаминов (группы А, В, D) приводят к нарушению работы желез внутренней секреции. Избыточное потребление углеводов, жиров также приводят к дисбалансу эндокринной системы и развитию заболеваний метаболизма. Для адекватной работы желез внутренней секреции очень важно сбалансированное питание;
- Правильной работы других систем организма: нервной, иммунной системы;
- Состояния микробиоты кишечника: известно, что полезные микроорганизмы, заселяющие кишечник, участвуют в выработке ряда витаминов и обмене гормонов.
Как уже упоминалось ранее, многие заболевания эндокринной системы могут иметь «маску» депрессии.
- Гипотериоз. Самое распространенное эндокринное заболевание с симптомами депрессии. Это патология щитовидной железы, при которой снижается синтез ее гормонов. Помимо общих с депрессией симптомов (эмоциональной нестабильности, плохого настроения, плаксивости, слабости, сонливости), при гипотиреозе появляются другие неспецифичные симптомы: запоры, тяжесть в животе, выпадение волос, отечность, бледность и сухость кожи, нестабильность артериального давления.
Для исключения данного заболевания щитовидной железы сдается анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ). При его повышении более 4,0 мкМЕ/л можно говорить о сниженной функции щитовидной железы. В таком случае важно обратиться к врачу-эндокринологу.
- Ожирение. Связь депрессии и ожирения доказана в научных исследованиях на многочисленных группах пациентов. Причину и следствие в данном случае установить непросто.Клиническая депрессия может быть причиной нарушения пищевого поведения: попросту человек начинает безудержно заедать стресс и, как следствие, набирает вес.С другой стороны, человек с избыточным весом часто отличается снижением самооценки, подвергается давлению со стороны социума.По данным социальных опросов известно, что до сих пор ожирение порицается в обществе; люди с ожирением медленнее продвигаются по карьерной лестнице, ряд профессий вообще недоступны для них; места общественного пользования часто не обладают достаточным комфортом для людей с избыточным весом, им сложнее подобрать себе одежду и даже авто; они часто переживают критические замечания близких людей. Все это может стать базой для развития депрессии.
Лечение депрессии на фоне ожирения успешно только при взаимодействии врачей, а именно эндокринолога (диетолога) и психотерапевта (психиатра). Самолечение в данном случае не будет эффективно в долгосрочной перспективе.
- Сахарный диабет. При некомпенсированном сахарном диабете появляются слабость, повышенная утомляемость, снижение веса, сексуальные расстройства. Это симптомы, характерные также и для депрессии. Однако, при сахарном диабете на первый план выходят более характерные жалобы — жажда, частое мочеиспускание, изменение аппетита.
Для исключения декомпенсации сахарного диабета достаточно измерить сахар в крови портативным глюкометром или в лаборатории сдать анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин. В норме показатель глюкозы крови из вены не должен превышать 6,1 ммоль/л, а гликированного гемоглобина более 6,0 ммоль/л. При выявлении более высоких значений необходима консультация специалиста-эндокринолога.
- Климактерический синдром у женщин и возрастной андрогенный дефицит у мужчин. Состояния, связанные с физиологическим возрастным снижением половых гормонов. Выраженный дефицит тестостерона у мужчин полностью повторяет симптомы депрессии.
Для дифференциальной диагностики первично врачи используют опросник AMS и Шкалу степени выраженности эректильной дисфункции МИЭФ-5. На лабораторном этапе диагностики — анализ крови на тестостерон общий, в норме он должен быть выше, чем 12 нмоль/л.
У женщин, помимо общих с депрессией симптомов, перименопаузальный период связан со стойкими нарушениями менструального цикла и, в ряде случаев, с проявлениями вегетативной дисфункции — приливами жара, повышением артериального давления, избыточной потливостью. Для оценки выраженности климактерических симптомов в клинической практике используется шкала Грина. Лабораторная и клиническая диагностика возрастных дефицитов половых гормонов обычно не вызывает затруднений у опытного врача.
Коррекция возрастных гормональных дефицитов подбирается врачом-эндокринологом индивидуально, исходя из показаний и противопоказаний к гормонозаместительной терапии.
- Дефицит гормона роста. Все чаще исследователи и практикующие врачи выделяют проблему снижения уровня гормона роста у взрослых. Ранее клиническая значимость этого гормона рассматривалась только в педиатрии и характеризовалась задержкой физического развития у детей. В настоящее время известно, что у взрослых людей дефицит этого гормона может быть связан с перераспределением жировой ткани в области живота, признаками раннего старения кожи, со снижением качества и количества мышечной ткани, с ранним снижением когнитивных способностей, а также с появлением симптомов, характерных для депрессии.
- Надпочечников недостаточность. Заболевание редкое и проявляющееся резким снижением артериального давления, вплоть до потери сознания, требующее постоянной заместительной терапии препаратами глюкокортикоидов. Но существует состояние, распространенное достаточно широко и определяющееся как синдром хронической усталости (СХУ), иногда при обследовании пациентов с СХУ определяются низкие уровни гормонов надпочечников, как и при надпочечниковой недостаточности. Жалобы пациентов с СХУ очень схожи с симптомами депрессии.
Правила диагностики
При диагностике депрессии важно исключить все вышеперечисленные заболевания, а также дефициты микроэлементов и витаминов, таких как железо, магний, витамин D, витамины группы B. Для исключения эндокринных заболеваний, имеющих симптомы депрессии, важно провести комплексное обследование с последующей коррекцией выявленных состояний.
В своей клинической практике мы с коллегами используем доклинические методы диагностики, включая указанные выше опросники, и инструментальные методы: биоимпедансометрию (исследование состава и состояния тела) и непрерывный мониторинг глюкозы (актуально при подозрении на нарушение углеводного обмена или саркопению — снижение количества мышечной ткани). Также применяются методы лабораторной диагностики, например, генетические тесты на определение рисков клинической депрессии, предрасположенности к болезни Альцгеймера и возрастному снижению когнитивных способностей.
С человеком одновременно работает врач-эндокринолог (проводит первичную диагностику, назначает медикаментозное лечение, прорабатывает стратегию ведения пациента) и врач-биохимик в качестве нутрициолога (подбирает диетическую стратегию, проводит коуч-сессии по коррекции образа жизни, составляет конструкторы индивидуального рациона). При выявлении гормональных нарушений и заболеваний обмена — проводим нутритивную и гормональную коррекцию, уделяя максимальное внимание формированию здорового образа жизни пациентов и сопровождая их до момента закрепления правильных привычек.
Если после коррекции соматической патологии симптомы депрессии сохраняются, в работу с пациентом включается психотерапевт. Он исключает органическую психиатрическую патологию, подбирает медикаментозные и немедикаментозный методы лечения клинической депрессии.
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