Как отличить депрессию от шалостей щитовидки? Поможет ли витамин D? Вот ликбез по здоровью психики и эндокринной системы

Как связаны грусть и эндокринная система

Эндокринная система — комплекс желез внутренней секреции, регулирующих работу всех органов. Они вырабатывают биологически-активные вещества — гормоны, которые, воздействуя на клетки организма, активизируют их деятельность. Когда гормонов мало, клетки замедляют метаболизм (обмен веществ), когда гормонов много — обмен веществ ускоряется. Основная роль эндокринной системы – адаптация, а именно, поддержание равновесия в организме в условиях изменения внешней и внутренней среды.

Работа эндокринной системы зависит от многих факторов, а именно от:

Общего состояния организма: например, нагрузка на эндокринную систему повышается во время роста, созревания организма, во время беременности, в период острых и хронических заболеваний; Обеспеченности организма питательными веществами: питание с дефицитом белков, жиров, углеводов, микроэлементов (йода, селена, железа, магния, хрома), витаминов (группы А, В, D) приводят к нарушению работы желез внутренней секреции. Избыточное потребление углеводов, жиров также приводят к дисбалансу эндокринной системы и развитию заболеваний метаболизма. Для адекватной работы желез внутренней секреции очень важно сбалансированное питание; Правильной работы других систем организма: нервной, иммунной системы; Состояния микробиоты кишечника: известно, что полезные микроорганизмы, заселяющие кишечник, участвуют в выработке ряда витаминов и обмене гормонов.

Как уже упоминалось ранее, многие заболевания эндокринной системы могут иметь «маску» депрессии.

Гипотериоз. Самое распространенное эндокринное заболевание с симптомами депрессии. Это патология щитовидной железы, при которой снижается синтез ее гормонов. Помимо общих с депрессией симптомов (эмоциональной нестабильности, плохого настроения, плаксивости, слабости, сонливости), при гипотиреозе появляются другие неспецифичные симптомы: запоры, тяжесть в животе, выпадение волос, отечность, бледность и сухость кожи, нестабильность артериального давления.

Для исключения данного заболевания щитовидной железы сдается анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ). При его повышении более 4,0 мкМЕ/л можно говорить о сниженной функции щитовидной железы. В таком случае важно обратиться к врачу-эндокринологу.

Ожирение. Связь депрессии и ожирения доказана в научных исследованиях на многочисленных группах пациентов. Причину и следствие в данном случае установить непросто.Клиническая депрессия может быть причиной нарушения пищевого поведения: попросту человек начинает безудержно заедать стресс и, как следствие, набирает вес.С другой стороны, человек с избыточным весом часто отличается снижением самооценки, подвергается давлению со стороны социума.По данным социальных опросов известно, что до сих пор ожирение порицается в обществе; люди с ожирением медленнее продвигаются по карьерной лестнице, ряд профессий вообще недоступны для них; места общественного пользования часто не обладают достаточным комфортом для людей с избыточным весом, им сложнее подобрать себе одежду и даже авто; они часто переживают критические замечания близких людей. Все это может стать базой для развития депрессии.

Лечение депрессии на фоне ожирения успешно только при взаимодействии врачей, а именно эндокринолога (диетолога) и психотерапевта (психиатра). Самолечение в данном случае не будет эффективно в долгосрочной перспективе.

Сахарный диабет. При некомпенсированном сахарном диабете появляются слабость, повышенная утомляемость, снижение веса, сексуальные расстройства. Это симптомы, характерные также и для депрессии. Однако, при сахарном диабете на первый план выходят более характерные жалобы — жажда, частое мочеиспускание, изменение аппетита.

Для исключения декомпенсации сахарного диабета достаточно измерить сахар в крови портативным глюкометром или в лаборатории сдать анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин. В норме показатель глюкозы крови из вены не должен превышать 6,1 ммоль/л, а гликированного гемоглобина более 6,0 ммоль/л. При выявлении более высоких значений необходима консультация специалиста-эндокринолога.

Климактерический синдром у женщин и возрастной андрогенный дефицит у мужчин. Состояния, связанные с физиологическим возрастным снижением половых гормонов. Выраженный дефицит тестостерона у мужчин полностью повторяет симптомы депрессии.

Для дифференциальной диагностики первично врачи используют опросник AMS и Шкалу степени выраженности эректильной дисфункции МИЭФ-5. На лабораторном этапе диагностики — анализ крови на тестостерон общий, в норме он должен быть выше, чем 12 нмоль/л.

У женщин, помимо общих с депрессией симптомов, перименопаузальный период связан со стойкими нарушениями менструального цикла и, в ряде случаев, с проявлениями вегетативной дисфункции — приливами жара, повышением артериального давления, избыточной потливостью. Для оценки выраженности климактерических симптомов в клинической практике используется шкала Грина. Лабораторная и клиническая диагностика возрастных дефицитов половых гормонов обычно не вызывает затруднений у опытного врача.

Коррекция возрастных гормональных дефицитов подбирается врачом-эндокринологом индивидуально, исходя из показаний и противопоказаний к гормонозаместительной терапии.