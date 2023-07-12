Матирующие флюиды, (не)вредный совет от Сальмы Хайек и никаких кислот! Вот основные правила летнего ухода за кожей

Кожа — какая она и что делает?

Кожа — самый большой орган человека, имеющий свое сложное уникальное строение и выполняющий целый ряд важных функций. Прежде, чем мы обсудим особенности летнего ухода за ней более подробно, постараемся разобраться с основами физиологии кожи.

Кожа состоит из 3 слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы (или подкожно-жировой клетчатки).

Эпидермис — это наружный слой кожи, он защищает подлежащие ткани от УФ-излучения, загрязнений, и других факторов окружающей среды. На его поверхности формируется барьер, состоящий из отмерших клеток, белков и жиров.

— это наружный слой кожи, он защищает подлежащие ткани от УФ-излучения, загрязнений, и других факторов окружающей среды. На его поверхности формируется барьер, состоящий из отмерших клеток, белков и жиров. Дерма — структурная основа кожи, состоящая из волокон белков, сосудов и нервов. Ее главная функция — обеспечивать основные процессы жизнедеятельности.

— структурная основа кожи, состоящая из волокон белков, сосудов и нервов. Ее главная функция — обеспечивать основные процессы жизнедеятельности. Гиподерма — теплоизолятор кожи, регулирующий температуру тела. Она несет функцию амортизации (сглаживает механическое давление на ткани), а также, будучи по сути жировой тканью, обеспечивает накопление энергии.

Кожа разделяет внутреннюю и внешнюю среду, выделяет продукты обмена через потовые и сальные железы, а также обеспечивает тактильное восприятие окружающего мира.

Так ли необходим уход за кожей?

Безусловно, свои базовые потребности кожа способна обеспечить себе самостоятельно, а уход за ней — должен выступать в роли гармоничного дополнения и помощника. Правильно подобранный уход позволяет поддерживать основные функции кожи, профилактировать ее заболевания (от фотостарения до меланомы!), обеспечивать желаемый внешний вид. Итак, с чем мы можем помочь нашей коже?

Увлажнение. Кожный барьер состоит из мертвых клеток кожи, которые погружены в матрикс из липидов и жирных кислот. От состава зависит его целостность, поэтому чем более насыщен барьер, тем лучше он выполняет свои защитные функции. Так что основа любого ухода — увлажнение. В зависимости от сезона мы выбираем комфортные текстуры, речь о которых пойдет дальше.

Кожный барьер состоит из мертвых клеток кожи, которые погружены в матрикс из липидов и жирных кислот. От состава зависит его целостность, поэтому чем более насыщен барьер, тем лучше он выполняет свои защитные функции. Так что основа любого ухода — увлажнение. В зависимости от сезона мы выбираем комфортные текстуры, речь о которых пойдет дальше. Очищение. В течение дня и ночи на коже скапливаются загрязнения окружающей среды, избыток сального секрета из желез, пот, а также косметические и уходовые средства, которые мы наносили ранее. Перед очищением стоят две непростые и зачастую исключающие друг друга задачи — с одной стороны оно должно быть достаточно тщательным, чтобы удалить все вышеперечисленные факторы, а с другой — достаточно бережным, чтобы не навредить кожному барьеру.

В интернете активно распространяется отрывок из интервью Сальмы Хайек о том, что она хорошо умывается очищающими только на ночь, а с утра использует только прохладную воду — актриса объясняет это тем, что за ночь кожа выделяет нужные продукты для восстановления, которые нельзя смывать. Это не вредный совет, но и не универсальная рекомендация, поскольку бьюти-рутина, лечение, физиологические процессы кожи разных людей могут отличаться. Часто я рекомендую использовать очищающие средства утром, чтобы смывать в том числе и остатки лекарственных и уходовых средств, нанесенных на кожу вечером.