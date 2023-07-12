Матирующие флюиды, (не)вредный совет от Сальмы Хайек и никаких кислот! Вот основные правила летнего ухода за кожей

Лето — пора вызовов для лица и тела. На улице жарко, в офисе под кондиционером — морозно, пыли и пыльцы много, а главное, что солнца (и УФ-излучения) — хоть отбавляй. Как насладиться теплым сезоном и сохранить кожу здоровой и матовой, без высыпаний и гиперпигментации — рассказала Ангелина Желонкина, врач-дерматовенеролог Lahta Сlinic.
Кожа — какая она и что делает?
Кожа — самый большой орган человека, имеющий свое сложное уникальное строение и выполняющий целый ряд важных функций. Прежде, чем мы обсудим особенности летнего ухода за ней более подробно, постараемся разобраться с основами физиологии кожи.
Кожа состоит из 3 слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы (или подкожно-жировой клетчатки).
- Эпидермис — это наружный слой кожи, он защищает подлежащие ткани от УФ-излучения, загрязнений, и других факторов окружающей среды. На его поверхности формируется барьер, состоящий из отмерших клеток, белков и жиров.
- Дерма — структурная основа кожи, состоящая из волокон белков, сосудов и нервов. Ее главная функция — обеспечивать основные процессы жизнедеятельности.
- Гиподерма — теплоизолятор кожи, регулирующий температуру тела. Она несет функцию амортизации (сглаживает механическое давление на ткани), а также, будучи по сути жировой тканью, обеспечивает накопление энергии.
Кожа разделяет внутреннюю и внешнюю среду, выделяет продукты обмена через потовые и сальные железы, а также обеспечивает тактильное восприятие окружающего мира.
Так ли необходим уход за кожей?
Безусловно, свои базовые потребности кожа способна обеспечить себе самостоятельно, а уход за ней — должен выступать в роли гармоничного дополнения и помощника. Правильно подобранный уход позволяет поддерживать основные функции кожи, профилактировать ее заболевания (от фотостарения до меланомы!), обеспечивать желаемый внешний вид. Итак, с чем мы можем помочь нашей коже?
- Увлажнение. Кожный барьер состоит из мертвых клеток кожи, которые погружены в матрикс из липидов и жирных кислот. От состава зависит его целостность, поэтому чем более насыщен барьер, тем лучше он выполняет свои защитные функции. Так что основа любого ухода — увлажнение. В зависимости от сезона мы выбираем комфортные текстуры, речь о которых пойдет дальше.
- Очищение. В течение дня и ночи на коже скапливаются загрязнения окружающей среды, избыток сального секрета из желез, пот, а также косметические и уходовые средства, которые мы наносили ранее. Перед очищением стоят две непростые и зачастую исключающие друг друга задачи — с одной стороны оно должно быть достаточно тщательным, чтобы удалить все вышеперечисленные факторы, а с другой — достаточно бережным, чтобы не навредить кожному барьеру.
- Защита. Конечно, кроме тех средств для кожи, которые помогают физически огораживать ее от ветра и холодных температур, мы не должны забывать и о защите от солнца.
Есть ли у бьюти-рутины сезонность
При смене сезона меняются температура воздуха, показатели влажности, освещенности, условия пребывания в помещениях (привет любителям кондиционеров летом!), поэтому, конечно, к этой смене нам необходимо грамотно адаптировать свой уход. Разберем основные факторы, которые могут влиять на кожу в течение летнего периода.
Солнце. Интенсивность ультрафиолетового излучения в течение лета резко увеличивается. Они опасно для кожи возможными солнечными ожогами, формированием фотостарения и повышением рисков формирования злокачественных образований кожи. Предотвратить неблагоприятные эффекты от пребывания на солнце помогут:
- Солнцезащитный крем широкого спектра действия с высоким SPF (30-50+);
- Избегание пребывания на открытом солнце в часы повышенной активности;
- Закрытая одежда;
- Головной убор с широкими полями (кепка, шляпа);
- Солнцезащитные очки.
Уровень влажности. С одной стороны, из-за высокой влажности на открытом воздухе и жаркой погоды для кожи летом характерно увеличение выработки кожного сала и активное потоотделение, что потенциально провоцирует появление высыпаний. С другой стороны, пребывание в помещениях, в которых проводится активное кондиционирование, может привести к пересушиванию кожи.
! Поэтому для увлажнения кожи летом предпочтительно выбирать легкие некомедогенные текстуры. Подойдут в жаркое время лосьоны, эмульсии, гель-кремы и флюиды.
Пыль. В сухую летнюю погоду увеличивается количество пылевых частиц на улице, количество пыли, оседающей в доме. Правила безопасности здесь такие:
- Очищать кожу утром и вечером (особенно тщательно — после прогулки). Возможно, в летнее время вам подойдет более интенсивное очищение, чем в холодный сезон — можно выбрать линейки для «жирной кожи» из аптечных линеек. Такие средства очищают немного сильнее, чем нейтральные гели для сухой и чувствительной кожи;
- 1-2 раза в неделю использовать дополнительно мягкие отшелушивающие средства без механических частиц (исключены любые скрабы!) для дополнительного очищения кожи.
Пыльца. На протяжении весенне-летнего периода беспрерывно происходит цветение растений на улице, и огромное количество пыльцы также попадает в помещение. Люди с аллергическими реакциями могут плохо переносить данный период, поэтому я рекомендую:
- Регулярно проводить влажную уборку поверхностей;
- Использовать увлажнители воздуха.
Температура. Высокая температура воздуха активизирует потоотделение, что способствует появлению новых воспалительных элементов на коже, а также портит внешний вид нежелательным «блеском». Плохой идеей бороться с повышенной функцией потовых и сальных желез на коже лица будет использование плотных средств декоративной косметики — это не спасет от внешнего дискомфорта, но спровоцирует обострение заболеваний. Хорошие идеи: откорректировать выработку кожного сала специальными матирующими средства, которые следует наносить на кожу лица утром (можно под декоративную косметику); справиться с блеском на лице днем с помощью матирующих салфеток.
Что не следует делать летом (хотя можно — зимой)
- Использовать наружные средства, содержащие ретинол, поскольку он является фотосенсибилизатором и может увеличить вероятность получения солнечного ожога / возникновения гиперпигментации;
- Использовать агрессивные кислотные средства в уходе опять же из-за повышенной инсоляции в летнее время — есть риск получить дополнительные побочные эффекты;
- Удалять образования у дерматолога на участках, подверженных инсоляции — есть риск возникновения гиперпигментации в зоне рубчика.
Что нельзя делать в любой сезон (и особенно летом)
- Игнорировать использование солнцезащитных средств;
- Использовать чрезмерной агрессивных/раздражающих средств;
- Пытаться удалять и «выдавливать» высыпания из кожи механически в домашних условиях.
! Данные советы носят общий рекомендательный характер — некоторые аспекты могут отличаться в зависимости от ваших индивидуальных особенностей. При наличии дискомфорта от используемых средств наружной терапии и проблемах с кожей — с ними поможет справиться врач-дерматолог.
Редакция напоминает, что косметические средства имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о препарате и необходимости его применения.
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