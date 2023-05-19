Расшифровка генома, стволовые клетки, деликатный биохакинг: фантастические анти-эйдж технологии, которые уже есть в Петербурге!

Узнали, как устроены прогрессивные хабы, где врачи консультируют в жанре «всё везде и сразу» и выдают вам персональную дорожную карту здоровья и молодости.
Пятизвездочный prevent-age-курорт в Зеленогорске «Первая Линия» берется расшифровать наши геном, микробиом и ментальные заморочки — а потом пофиксить их все с помощью врача-ментора (и четырех гектаров хвойного леса)
Чем курорт на Финском заливе похож на МКС
Идеолог и основатель «Первой Линии» Мария Грудина мыслит свое детище как оздоровительную МКС. Ни больше, ни меньше! Кампейны с прекрасными гуманоидами в дюнах — далеко не единственное воплощение этого концепта. У Марии действительно все подсчитано, законтачено и разложено по полочкам, как в отсеке для отдыха космонавтов. 220 специалистов и их ассистентов проводят в «Первой Линии» 1 015 процедур по семи направлениям «стратегии здоровья» (исследования, терапия, питание, социум, окружающая среда, физическая активность, ментальное благополучие), вписанным в систему четырех P — Prediction, Prevention, Personalisation, Participation. В общем, гостя курорта всячески обследуют и вовлекают в ЗОЖ с помощью перенастройки диеты, режима, тренировок и процедур.
Мария Грудина
идеолог и основатель «Первой Линии»
«Главное в современной превентивной медицине — широкая диагностика, в том числе генетическая. Раньше эти тесты были скорее развлечением, но в последние годы они помогают изменить образ жизни на практике. Кроме генетического паспорта, биохимии крови и стандартных УЗИ и ЭКГ, мы снимаем такие показатели, как пиковое потребление кислорода и скорость метаболизма, анализируем состав микробиома (это тема кандидатской диссертации нашего главврача!). Плюс определяем биологический возраст по фенотипическому измерению на большой панели лабораторных показателей. Оно точнее и прогрессивнее, чем подсчет длины теломер в ДНК — с момента открытия ее связи с перспективами старения прошло уже 14 лет!»
Как прокачать ментальное благополучие метаболизм
Обогащенного новыми знаниями о своем здоровье гостя «Первой Линии» обязательно курирует врач-ментор, помогающий разобраться с его истинными потребностями, а также консультирует психолог или психотерапевт. «В России существует серьезный запрос на ментальное благополучие (не путать с ментальным здоровьем!), — объясняет Мария. — Может быть, дело в нашем климате — он про борьбу и преодоление. Воздействием на тело мы можем снижать этот вечный стресс, менять напряженное состояние на расслабленное. Но обязательно с уважением к своему организму, в соединенности с собой и знании, как для тебя правильно. Например, несколько лет назад я назначала встречи на раннее утро, будто бы стимулируя свой режим и упорядочивая жизнь. Но ментальное благополучие нельзя приобрести насильственным способом. Теперь все рабочие дела — после десяти!»
Респект разуму и телу выражают в «Первой Линии» не только менторы и вековые сосны (энциклопедический факт: отрицательные ионы в воздухе Курортного района улучшают метаболизм!), но также деликатное кредо отделения косметологии. Подавляющее большинство процедур здесь неинвазивны: даже мезотерапию делают «опылением» сжатым воздухом с микрокаплями на израильском аппарате JetPeel. «Конечно, мы можем сделать пациенту инъекции филлеров. Но я пока не встречала людей, которым они помогли бы выглядеть моложе, — дает кликбейта Мария Грудина. — Это эстетический каприз, а не анти-эйдж-процедура. Я за естественную молодость. На уровне клетки, ума и духа».
В клинике активного долголетия TCI практикуют глубокий детокс (даже желчного пузыря!) без отказа от любимой еды, держат в фитнес-форме эритроциты и тренируют дыхание круче, чем на Эвересте
Как гормоны, гены и микробиом помогают с антистарением
Новый резорт возник в Петербурге на исходе первого пандемийного года. И сберег вайб полузакрытого камерного места до сих пор. Во-первых, его диктует помещение: две одинарные двери на не самой загруженной улице центра ведут гостя, как Буратино сквозь очаг, в большой итальянский кортиле — бликующее мрамором пространство со своими спортзалом, термальной зоной и ЗОЖ-кафе. Во-вторых, у клиники нет ни агрессивной рекламы, ни толп ботов в соцсетях, а федеральные селебы буднично мелькают в папке «Отзывы» среди не жаждущих славы жительниц Петербурга.
Гипокситерапия в меню TCI кажется пасхалкой к ковидным временам, но на самом деле кратковременную управляемую нехватку воздуха назначают и как стресс-терапию с последующим выбросом дофамина, и как лечение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нарушений метаболизма. Усиление выносливости и похудение без потери мышечной массы — приятный бонус к нескольким минутам в кислородной маске. Вообще, среди задач клиники не значатся потеря веса и анти-эйдж сами по себе — они лишь дополняют результат оздоровительных программ.
Наталья Татаринцева
генеральный директор TCI
«По сути все, к чему мы стремимся, — и есть антистарение. Но такая цель многомерна. Нужно выявить и устранить функциональные дефициты, излечить сопутствующие заболевания, провести гормональную коррекцию, работу с микробиомом, курсы экспрессии генов — это профилактика рисков, возможность подстелить соломку там, где на генетическом уровне есть поломка. Решив все вопросы, мы получим видимые изменения: повысятся физическая и интеллектуальная активность, либидо и самооценка, улучшится состояние кожи и волос».
Что такое деликатный биохакинг и при чем здесь зельеварение
Интегративный, он же системный подход к здоровью начинается со всестороннего чек-апа, за которым следует детокс — король превентивной медицины, нулевой цикл всех анти-эйдж программ. В TCI в него входят элиминационная диета с интервальным голоданием, терапия нутриентами для коррекции микробиома, индивидуально подобранный курс спа-процедур и минеральных вод, а также (при желании!) дуоденальное зондирование. Профилактика застоя желчи оформлена максимально фотогенично и наглядно — желающих приобщиться к уроку зельеварения в Хогвартсе отправляем в соцсети клиники.
Другая превентивная процедура под названием ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) выглядит более буднично, но имеет внушительную базу материалов на «Пабмеде». Суть метода в том, что короткая волна красного света приводит в форму эритроциты, которые по разным причинам стали бодипозитивны и потеряли способность протискиваться в маленькие капилляры. Такое воздействие здорово помогает даже при повышенном давлении, диабете и сердечных проблемах, а в ситуации «без жалоб» ускоряет заживление рубцов, снимает воспаления и позволяет дышать полной грудью.
А вот профилактику возрастных изменений суровыми ограничениями в питании в TCI не приветствуют. По мнению CEO клиники, истина в балансе: «Исключать сложные углеводы и ограничить молочную продукцию — общеизвестный принцип. Но постоянный отказ себе в любимой еде может нанести больший вред. Полный контроль над показателями тела и попытка дать ему все, в чем оно нуждается, в готовом виде — БАДами и витаминами — потерпел неудачу как идея. Биохакинг плох тем, что организм отдает на откуп хозяину функции, которые он осуществлял в автоматическом режиме: переваривание пищи, синтез необходимых веществ, гормональную регуляцию. Природа оказывается мудрее человека. Не нужно ей перечить — а лишь в некоторых случаях “включать светофоры” на перекрестках, ведя свой организм в верном направлении».
Исторически первая сеть бьюти-клиник в Петербурге снова первая — как минимум в передовой SPRS-терапии, методе «помоги себе сам» на высокомолекулярном уровне
Эффект Бенджамина Баттона и коллаборация с Институтом Стволовых Клеток
Почти 32 года назад МЕДИ (тогда только стоматология) открылась на 10-й Советской еще в Ленинграде — в Санкт-Петербург город переименовали несколько дней спустя. С тех пор клиника реплицировалась 25 раз, выросла в сеть и протянула нейронные связи до Москвы. Сегодня в ее организме сплетены стоматология, семейная медицина, офтальмология, пластическая хирургия и, конечно, косметология, парк которой переполнен современными аппаратами, как гараж Дрейка «Бугатти» и «Макларенами».
Но самую прогрессивную процедуру по остановке старения — SPRS-терапию — проводят не с помощью одной из умных машин, а простым панчем для забора собственной ткани пациента и иглами для ввода готового препарата. Между двумя манипуляциями — полтора-два месяца работы лаборатории, где отбирают, культивируют и выращивают до нужного количества активные фибробласты. Эти клетки кожи стимулируют производство волокон коллагена и эластина, каркас из которых и держит нам лицо. Не только его, разумеется, но, как правило, 120 миллионов новых энергичных фибробластов по технологии SPRS вводят именно в зону лба, щек и подбородка, иногда дополняя ими кожу шеи, декольте или кистей. Свежевнедренные клетки создают в тканях благоприятную демографическую ситуацию — молодежи в эпидермисе становится много, а значит, кожа подтягивается и разглаживается.
Метод с доказанной эффективностью в МЕДИ взяли на вооружение первыми, ровно десять лет назад закрепив сотрудничество со столичным Институтом стволовых клеток человека.
Надежда Шабанова
заместитель заведующего отделением общей медицины по клинической работе в косметологии МЕДИ
«Пересадка аутологичных фибробластов — это самая настоящая превентивная медицина, во многом потому, что культивированные клетки можно хранить в криобанке и использовать для повторных инъекций через пять или двадцать лет. Получается, что мы задействуем собственные ресурсы пациента. А если процедуры начаты вовремя, можно визуально “законсервировать” человека в определенном возрасте — и никто никогда не угадает, сколько же ему на самом деле».
Как лазеры подвинули инъекции и при чем здесь эпигенетика
Другие методики prevent-age косметологи МЕДИ осуществляют в основном на лазерных аппаратах. Вот что думает об этом Надежда Шабанова: «Лазеры отодвинули на задний план методы, которыми мы пытались достичь результата раньше: например, для глубокой шлифовки кожи мы все реже используем пилинги. Классическая мезотерапия тоже ушла в тень — сегодня мы вводим препараты с комплексами регуляторных белков, витаминов и аминокислот, плюс работаем наружными средствами с пробиотиками». Индивидуальный план лечения (к участию в котором привлекают врачей смежных специальностей — например, гастроэнтерологов, гинекологов и эндокринологов) доктор подбирает под клиническую задачу, собирая у пациента несколько часов комплексный анамнез про его командировки, стрессы, пребывание на солнце и работу заполночь: «Это всегда долгий-долгий разговор. Пусть влиять на генетику мы пока не можем, но на эпигенетику вполне!»
Текст: Алла Шарандина
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