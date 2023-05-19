Расшифровка генома, стволовые клетки, деликатный биохакинг: фантастические анти-эйдж технологии, которые уже есть в Петербурге!

В клинике активного долголетия TCI практикуют глубокий детокс (даже желчного пузыря!) без отказа от любимой еды, держат в фитнес-форме эритроциты и тренируют дыхание круче, чем на Эвересте

Как гормоны, гены и микробиом помогают с антистарением

Новый резорт возник в Петербурге на исходе первого пандемийного года. И сберег вайб полузакрытого камерного места до сих пор. Во-первых, его диктует помещение: две одинарные двери на не самой загруженной улице центра ведут гостя, как Буратино сквозь очаг, в большой итальянский кортиле — бликующее мрамором пространство со своими спортзалом, термальной зоной и ЗОЖ-кафе. Во-вторых, у клиники нет ни агрессивной рекламы, ни толп ботов в соцсетях, а федеральные селебы буднично мелькают в папке «Отзывы» среди не жаждущих славы жительниц Петербурга.

Гипокситерапия в меню TCI кажется пасхалкой к ковидным временам, но на самом деле кратковременную управляемую нехватку воздуха назначают и как стресс-терапию с последующим выбросом дофамина, и как лечение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нарушений метаболизма. Усиление выносливости и похудение без потери мышечной массы — приятный бонус к нескольким минутам в кислородной маске. Вообще, среди задач клиники не значатся потеря веса и анти-эйдж сами по себе — они лишь дополняют результат оздоровительных программ.

Наталья Татаринцева генеральный директор TCI «По сути все, к чему мы стремимся, — и есть антистарение. Но такая цель многомерна. Нужно выявить и устранить функциональные дефициты, излечить сопутствующие заболевания, провести гормональную коррекцию, работу с микробиомом, курсы экспрессии генов — это профилактика рисков, возможность подстелить соломку там, где на генетическом уровне есть поломка. Решив все вопросы, мы получим видимые изменения: повысятся физическая и интеллектуальная активность, либидо и самооценка, улучшится состояние кожи и волос».

Что такое деликатный биохакинг и при чем здесь зельеварение

Интегративный, он же системный подход к здоровью начинается со всестороннего чек-апа, за которым следует детокс — король превентивной медицины, нулевой цикл всех анти-эйдж программ. В TCI в него входят элиминационная диета с интервальным голоданием, терапия нутриентами для коррекции микробиома, индивидуально подобранный курс спа-процедур и минеральных вод, а также (при желании!) дуоденальное зондирование. Профилактика застоя желчи оформлена максимально фотогенично и наглядно — желающих приобщиться к уроку зельеварения в Хогвартсе отправляем в соцсети клиники.

Другая превентивная процедура под названием ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) выглядит более буднично, но имеет внушительную базу материалов на «Пабмеде». Суть метода в том, что короткая волна красного света приводит в форму эритроциты, которые по разным причинам стали бодипозитивны и потеряли способность протискиваться в маленькие капилляры. Такое воздействие здорово помогает даже при повышенном давлении, диабете и сердечных проблемах, а в ситуации «без жалоб» ускоряет заживление рубцов, снимает воспаления и позволяет дышать полной грудью.

А вот профилактику возрастных изменений суровыми ограничениями в питании в TCI не приветствуют. По мнению CEO клиники, истина в балансе: «Исключать сложные углеводы и ограничить молочную продукцию — общеизвестный принцип. Но постоянный отказ себе в любимой еде может нанести больший вред. Полный контроль над показателями тела и попытка дать ему все, в чем оно нуждается, в готовом виде — БАДами и витаминами — потерпел неудачу как идея. Биохакинг плох тем, что организм отдает на откуп хозяину функции, которые он осуществлял в автоматическом режиме: переваривание пищи, синтез необходимых веществ, гормональную регуляцию. Природа оказывается мудрее человека. Не нужно ей перечить — а лишь в некоторых случаях “включать светофоры” на перекрестках, ведя свой организм в верном направлении».