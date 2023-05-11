В Великобритании впервые родился ребенок с генами трех родителей

Процедура ЭКО была выполнена с применением новых технологий донорства митохондрий — это необходимо для предотвращения наследования неизлечимых заболеваний у детей.
Митохондрии, присутствующие почти в каждой клетке организма, играют решающую роль в преобразовании пищи в энергию, которую может использовать организм. Однако, когда митохондрии дефектны, они не могут производить достаточно энергии для питания организма, что приводит к различным заболеваниям, таким как повреждение головного мозга, атрофия мышц, сердечная недостаточность и потеря зрения.
Митохондриальные заболевания неизлечимы и могут привести к летальному исходу в течение нескольких дней или даже часов после рождения. Поэтому метод ЭКО+донорства митохондрий рассматривается сейчас как единственный способ иметь собственного здорового ребенка.
В 2015 году парламент Великобритании принял закон, разрешающий искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК трех человек. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании отметило, что число рождений по программам с донорством митохондрий «менее пяти» — информация о конкретной цифре конфиденциальна.
Как проходит процедура?
Специалисты-репродуктологи проводят процедуру, при которой из яйцеклетки с дефектными митохондриями извлекают ядро, содержащее генетический материал, и переносят его в здоровую донорскую яйцеклетку, у которой также было удалено ядро. Цель — оставить мутировавшие гены, несущие заболевание, в яйцеклетке биологической матери, эффективно предотвратив генетическое заболевание. Поскольку митохондрии в зародышевых клетках имеют собственную ДНК, полученный эмбрион будет иметь здоровые митохондрии с ДНК третьей женщины в дополнение к генетическому материалу отца и матери. Ребенок наследует примерно 37 донорских генов, что составляет менее 0,2% от всего ДНК-материала.
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