В Великобритании впервые родился ребенок с генами трех родителей

Митохондрии, присутствующие почти в каждой клетке организма, играют решающую роль в преобразовании пищи в энергию, которую может использовать организм. Однако, когда митохондрии дефектны, они не могут производить достаточно энергии для питания организма, что приводит к различным заболеваниям, таким как повреждение головного мозга, атрофия мышц, сердечная недостаточность и потеря зрения.

Митохондриальные заболевания неизлечимы и могут привести к летальному исходу в течение нескольких дней или даже часов после рождения. Поэтому метод ЭКО+донорства митохондрий рассматривается сейчас как единственный способ иметь собственного здорового ребенка.

В 2015 году парламент Великобритании принял закон, разрешающий искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК трех человек. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании отметило, что число рождений по программам с донорством митохондрий «менее пяти» — информация о конкретной цифре конфиденциальна.