Знакомьтесь, Ватсу — мегапопулярная медитация на воде с японским массажем и проработкой суставов в танце

Немного истории

Ватсу — форма работы с телом в тёплой воде 33-35 ℃, используемая для пассивной терапии. Плод экспериментов американца Гарольда Далла, который в 80-ые объединил в методике работу с энергетическими каналами тела, массаж, танец и шиацу (японский точечный массаж) в горячих источниках Харбин Хот Спрингс. В конце 90-х — начале 2000-х Гарольд стал регулярно приезжать в Европу и обучать специалистов, а затем и преподавателей. Сейчас Ватсу есть не только в Америке, но и в бóльшей части европейских стран, а также Китае, Японии, Мексике, Чили, Бразилии, России и Беларуси.

Я нашла Ватсу в 2012 году, когда искала альтернативные мягкие способы для детской терапии: пригласила преподавателя из Европы и организовала первый курс в Петербурге. Сейчас я обучаю специалистов клиник, реабилитационных центров и санаториев.

Суть методики

Ватсу можно было бы назвать массажем в воде, но слово «массаж» слишком узкое для определения того, что происходит с телом при процедуре. На сеансе Ватсу пациент лежит примерно по грудь в тёплой воде на руках специалиста в специальном бассейне, и тот мягко покачивает его, применяя разные статические и динамические техники: вытягивает мышцы, мобилизует суставы, воздействует на фасциальную ткань с координацией движений и дыхания. В результате происходит очень глубокое расслабление всего тела: мышц, связок, суставов, мягких тканей, внутренних органов, нервной системы. Уходят блоки и зажимы, тело выравнивается и возвращается к своей функциональной норме, повышается общий иммунитет и уровень жизненной энергии.

Технология применяется в реабилитации, спорте и спа. Она подходит для снятия болей и спазмов неврологических пациентов и работы с особенными детьми, используется в качестве подготовки к родам и послеродового восстановления, а также восстановления после травм и операций. Ватсу противопоказано только тем, кто по медицинским причинам не может посещать бассейн.

Я работаю непосредственно с Ватсу и добавляю к нему техники работы под водой с использованием зажима для носа. Также я комбинирую Ватсу и такие сухопутные приемы, как миофасциальный релиз.