Знакомьтесь, Ватсу — мегапопулярная медитация на воде с японским массажем и проработкой суставов в танце

В ритме жизни «вы все меня очень бесите» йога, дыхательные практики и сеансы у психолога перестали быть безусловными средствами восстановления ментального здоровья, теперь нужно мыслить масштабнее. Попробуйте технику расслабления в тёплом бассейне — Ватсу. Чем она может помочь спортсменам, беременным женщинам и нервным жителям мегаполиса — рассказала (и поделилась опытом!) Татьяна Пензина, сертифицированный специалист и основательница Watsu Rossiya Training Institute.
Немного истории
Ватсу — форма работы с телом в тёплой воде 33-35 ℃, используемая для пассивной терапии. Плод экспериментов американца Гарольда Далла, который в 80-ые объединил в методике работу с энергетическими каналами тела, массаж, танец и шиацу (японский точечный массаж) в горячих источниках Харбин Хот Спрингс. В конце 90-х — начале 2000-х Гарольд стал регулярно приезжать в Европу и обучать специалистов, а затем и преподавателей. Сейчас Ватсу есть не только в Америке, но и в бóльшей части европейских стран, а также Китае, Японии, Мексике, Чили, Бразилии, России и Беларуси.
Я нашла Ватсу в 2012 году, когда искала альтернативные мягкие способы для детской терапии: пригласила преподавателя из Европы и организовала первый курс в Петербурге. Сейчас я обучаю специалистов клиник, реабилитационных центров и санаториев.
Суть методики
Ватсу можно было бы назвать массажем в воде, но слово «массаж» слишком узкое для определения того, что происходит с телом при процедуре. На сеансе Ватсу пациент лежит примерно по грудь в тёплой воде на руках специалиста в специальном бассейне, и тот мягко покачивает его, применяя разные статические и динамические техники: вытягивает мышцы, мобилизует суставы, воздействует на фасциальную ткань с координацией движений и дыхания. В результате происходит очень глубокое расслабление всего тела: мышц, связок, суставов, мягких тканей, внутренних органов, нервной системы. Уходят блоки и зажимы, тело выравнивается и возвращается к своей функциональной норме, повышается общий иммунитет и уровень жизненной энергии.
Технология применяется в реабилитации, спорте и спа. Она подходит для снятия болей и спазмов неврологических пациентов и работы с особенными детьми, используется в качестве подготовки к родам и послеродового восстановления, а также восстановления после травм и операций. Ватсу противопоказано только тем, кто по медицинским причинам не может посещать бассейн.
Я работаю непосредственно с Ватсу и добавляю к нему техники работы под водой с использованием зажима для носа. Также я комбинирую Ватсу и такие сухопутные приемы, как миофасциальный релиз.
Основные движения Ватсу:
- Танец водного дыхания (Water Breath Dance) — неподвижные плавные движения, скоординированные со сдвигами плавучести вверх и вниз при дыхании пациента;
- Медленное подношение (Slow Offerin) — мягкое потягивание попеременно к голове за основание черепа (затылок) и к ногам за основание позвоночника (крестец), чтобы вызвать вытяжение позвоночника вместе с центростремительной боковой силой;
- Cвободный позвоночник (Free Spine) — мягкое колебание позвоночника;
- Подношение одной ноги (One Leg Offering) — мягкое поочередное потягивание одной ногой вперед за основание черепа (затылок) и вперед, чтобы создать сложную схему турбулентного сопротивления с растяжением ног, туловища и позвоночника;
- Подношение двух ног (Two Leg Offering) — мягкое поочередное потягивание за основание черепа (затылок) вперед и за обе ноги вперед, чтобы создать сложную схему турбулентного сопротивления с растяжением ног, туловища и позвоночника;
- Аккордеон (Accordion) — подтягивание обоих коленей к груди и от нее в координации с дыханием, сохраняя при этом вытяжение шеи;
- Вращение аккордеона (Rotating Accordion) — добавление спиралевидного вращения к аккордеонному движению обоих коленей к груди и от нее, сохраняя при этом поддержку затылка и предоставляя голове больше свободы для вращения;
- Вращение ближней ноги (Near Leg Rotation) — открытие и закрытие ближней ноги к груди и от нее для создания колеблющегося позвоночника и вращения бедра;
- Вращение дальней ноги (Far Leg Rotation) — открытие и закрытие дальней ноги по направлению к груди и от нее для создания колеблющегося позвоночника и вращения бедра.
Dull, H. 2008. Watsu: freeing the body in water, 4th edition. Watsu Publishing.
Интересные сочетания
Ватсу прекрасно комбинируется с массажем на суше в качестве предварительной процедуры. Также методика идеально дополняет любой спорт: фитнес, йогу, пилатес и прочее — когда мы физическое напряжение балансируем с расслаблением и, как итог, получаем более высокую результативность нагрузок, сильные и эластичные мышцы, подвижные суставы, хорошую осанку.
Сейчас появился тренд на сочетание Ватсу с банными процедурами, бьюти-программами и детокс-курсами и, конечно, с психотерапией и семейной терапией (когда сеанс проводится двумя специалистками одновременно двум людям — супругам или партнёрам).
Причины популярности
Главная из них — стресс. Его уровень в современном мире просто зашкаливает. Напряжение настолько высоко, что даже действенные способы борьбы (хороший сон, спорт и правильное питание) не работают или дают кратковременный эффект — человеку нужна дополнительная помощь и поддержка. И чтобы нормально жить, развиваться, самореализовываться, люди ищут инструменты выхода из состояния кризиса, депрессии, способы наполнения энергией. Ватсу все это даёт, поскольку очень походит на медитацию и при этом не требует особых усилий (на которые тоже должен быть ресурс!). Расслабление наступает с помощью воздействия воды и мастера.
Где искать Ватсу в Петербурге:
- На курорте «Первая Линия»;
- В спа-салоне «ПарПалас».
Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для целей самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
Комментарии (0)