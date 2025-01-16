Все больше стран ограничивают или запрещают суррогатное материнство! Это преступление? Проблема в медицинских рисках? Как обстоят дела в России?

Почему говорят, что количество программ суррогатного материнства в России резко упало?

В 2023-м году «Медвестник» делился такими цифрами, основанными на данных от клиник репродуктивной медицины: число программ сократилось на 70%! Почему? Потому что в 2022-м декабрьские нововведения в законодательную базу очень сильно ограничили целевую аудиторию ВРТ. Если смотреть на поправки, можно увидеть, что во-первых, иностранцы были лишены права воспользоваться ВРТ с суррогатным материнством. Во-вторых, этого лишились и российские пары не в браке. А в-третьих, под запрет попало частичное донорство в программах СМ — закон стал требовать, чтобы эмбрион был создан из половых клеток потенциальных родителей (генетической матери и генетического отца).

Последний запрет стал поводом для самой оживленной дискуссии. Как объяснил редакции врач-эксперт, пожелавший сохранить анонимность, дело в том, что у бесплодия, для помощи при котором и применяется суррогатное материнство, есть патологические причины, из-за которых в организме просто нет половых клеток для создания эмбриона. Получается, что у пациентов с таким диагнозом, как отсутствие сперматозоидов или яйцеклеток, наступившее, к примеру, после химиотерапии, может не быть никаких вариантов стать родителями.

Закон еще будет меняться?

Ужесточение или послабление эксперты не загадывают, зато отмечают необходимость доработки нюансов. Как отметил в интервью для «Медвестника» президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак, в законе есть процедурные коллизии, которые нужно решить: «В России матерью считается женщина, которая родила, и факт рождения рассматривается как главное основание и критерий для признания материнства. В случаях суррогатного материнства возникает сложность. Суррогатная мать не является генетической матерью ребенка. Она лишь подменила настоящую мать на этапе вынашивания и рождения ребенка».

Что имеется ввиду? П.4 ст.51 Семейного кодекса устанавливает, что супруги или одинокая женщина могут быть записаны родителями рожденного ребенка только с согласия суррогатной матери. А она такое согласие может и не дать, тогда (правовая инструкция от Верховного Суда) дело подлежит рассмотрению в суде с учетом наилучших интересов ребенка.

Владислав Корсак привел пример из практики Казахстана. Согласно правовому регулированию этой страны, родителями ребенка, рожденного по договору суррогатного материнства, сразу признаются супруги. По словам Владислава, «эти нормы заставляют потенциальных родителей до начала программы понимать степень их ответственности за судьбу ребенка».