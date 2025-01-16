Все больше стран ограничивают или запрещают суррогатное материнство! Это преступление? Проблема в медицинских рисках? Как обстоят дела в России?

В конце 2024 года итальянский Cенат принял закон, который многие правозащитники назвали средневековым. Согласно ему, граждане, которые воспользуются суррогатным материнство за рубежом (в самой Италии оно запрещено), совершат уголовно наказуемое деяние. В 2023-м правительство Грузии объявило, что собирается пересмотреть законность коммерческого суррогатного материнства. А в конце 2022 в России вступил в силу запрет на частичное донорство в таких медпрограммах, а также на оказание помощи иностранным парам. Почему так происходит? И какие юридические, этические, медицинские подводные камни могут быть у процедуры, которая относится к методам оказания помощи по лечению бесплодия? Разбираемся.
Что такое суррогатное материнство?
В самом общем смысле, суррогатное материнство (СМ) — форма создания семьи, при которой женщина (суррогатная мать) вынашивает и рожает ребенка для другого человека или пары. Эта концепция довольно разнообразна.
По генетической связи
- Традиционное СМ подразумевает, что суррогатная мать является генетической матерью ребенка, так как она использует свои яйцеклетки для зачатия. В этом случае для оплодотворения используются половые клетки будущего отца или донора.
- Гестационное СМ — более распространенная и современная форма, при которой суррогатная мать не имеет генетической связи с ребенком.
Здесь используется экстракорпоральное оплодотворение (иногда плюсом идут другие процедуры: искусственная инсеминация, криоконсервация половых клеток и т.д.), и эмбрион создается из яйцеклетки и сперматозоида генетических родителей или доноров. Суррогатная мать лишь вынашивает и рождает ребенка после переноса ей эмбриона. В России, Грузии, Беларусь, Казахстане, части штатов США, Канаде и других странах, где суррогатное материнство разрешено законом, легализована только его гестационная форма.
По финансовой основе
- Коммерческое СМ предполагает, что женщина получает вознаграждение за свою помощь. Это распространено в странах, где данная медицинская практика легализована, в том числе в России.
- Некоммерческое (альтруистическое) СМ — суррогатная мать не имеет денежной выгоды, а помогает семье из благих побуждений. В Европе, согласно Конвенции о правах человека, использование человеческого тела для финансовых целей запрещено, и поэтому некоммерческое суррогатное материнство здесь является основным допустимым вариантом.
Как регулируется суррогатное материнство?
В этой сфере нет универсального международного законодательства, все зависит от национальных законов каждой страны. В России, например, существует несколько ключевых актов, которые регулируют данную практику:
- Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ФЗ № 323);
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2020 № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» (Приказ № 803н).
Так же есть ряд других законов, которые отвечают на частные вопросы процедуры. К примеру, какие документы нужны для регистрации рождения, указывают Семейный кодекс и Федеральный закон № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
Какие требования к законной процедуре в России?
В соответствии с ФЗ № 323, пройти программу лечения вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ) с использованием суррогатного материнства могут только супружеская пара или одинокая женщина. При этом должен быть соблюден ряд условий:
- у пациентов есть показания для ВРТ с суррогатным материнством: критерии можно найти в Приказе № 803н. К примеру, одно из них — беременность не наступает в протоколе ЭКО после трех и более попыток имплантации эмбриона хорошего качества.
- пациентами дано информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
- оба будущих родителя или хотя бы один из них являются гражданами России.
А суррогатной матерью может стать только гражданка России 20-35 лет, у которой есть хотя бы один собственный здоровый ребенок. Она должна получить заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, которое позволяет ей выносить беременность, дать добровольное согласие на участие в программе лечения. А если женщина замужем, то согласие на ее участие в программа должен подписать и супруг.
Почему говорят, что количество программ суррогатного материнства в России резко упало?
В 2023-м году «Медвестник» делился такими цифрами, основанными на данных от клиник репродуктивной медицины: число программ сократилось на 70%! Почему? Потому что в 2022-м декабрьские нововведения в законодательную базу очень сильно ограничили целевую аудиторию ВРТ. Если смотреть на поправки, можно увидеть, что во-первых, иностранцы были лишены права воспользоваться ВРТ с суррогатным материнством. Во-вторых, этого лишились и российские пары не в браке. А в-третьих, под запрет попало частичное донорство в программах СМ — закон стал требовать, чтобы эмбрион был создан из половых клеток потенциальных родителей (генетической матери и генетического отца).
Последний запрет стал поводом для самой оживленной дискуссии. Как объяснил редакции врач-эксперт, пожелавший сохранить анонимность, дело в том, что у бесплодия, для помощи при котором и применяется суррогатное материнство, есть патологические причины, из-за которых в организме просто нет половых клеток для создания эмбриона. Получается, что у пациентов с таким диагнозом, как отсутствие сперматозоидов или яйцеклеток, наступившее, к примеру, после химиотерапии, может не быть никаких вариантов стать родителями.
Закон еще будет меняться?
Ужесточение или послабление эксперты не загадывают, зато отмечают необходимость доработки нюансов. Как отметил в интервью для «Медвестника» президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак, в законе есть процедурные коллизии, которые нужно решить: «В России матерью считается женщина, которая родила, и факт рождения рассматривается как главное основание и критерий для признания материнства. В случаях суррогатного материнства возникает сложность. Суррогатная мать не является генетической матерью ребенка. Она лишь подменила настоящую мать на этапе вынашивания и рождения ребенка».
Что имеется ввиду? П.4 ст.51 Семейного кодекса устанавливает, что супруги или одинокая женщина могут быть записаны родителями рожденного ребенка только с согласия суррогатной матери. А она такое согласие может и не дать, тогда (правовая инструкция от Верховного Суда) дело подлежит рассмотрению в суде с учетом наилучших интересов ребенка.
Владислав Корсак привел пример из практики Казахстана. Согласно правовому регулированию этой страны, родителями ребенка, рожденного по договору суррогатного материнства, сразу признаются супруги. По словам Владислава, «эти нормы заставляют потенциальных родителей до начала программы понимать степень их ответственности за судьбу ребенка».
Зачем ограничивать суррогатное материнство?
Точнее, связанны с ним медицинский туризм? Думается, что для правоохранителей принципиален вопрос защиты рожденных детей и превенции коммерциализации женского тела. Здесь нужно обратиться к пояснительной записке Государственной Думе, в которой объяснялось, для чего менять закон в России.
В частности, критерий обязательности российского гражданства был обоснован так: «В соответствии с действующим законодательством в настоящее время не установлен четкий и жесткий перечень условий к потенциальным родителям, которые являются иностранными гражданами и лицами без гражданства, при наличии которых возможно прибегнуть к услугам суррогатного материнства на территории России. В том числе речь идет, например, об отсутствии у указанных лиц: судимости за преступления против несовершеннолетних (особенно против их половой неприкосновенности); решения о лишении родительских прав на территории иностранного государства».
Кроме того, законодатели вспомнили серию уголовных разбирательств 2020-го года, связанных с незаконной деятельностью нескольких агентств суррогатного материнства по оказанию услуг иностранцам (в некоторых случаях генетическая связь родителей и детей была опровергнута!). А также было отмечено, что «положительный импульс к совершенствованию закона дал анализ практики стран, где суррогатное материнство запрещено в целом».
Подобной же логики придерживалось правительство Грузии. «Не хочу выразиться грубо, но происходит прямое размещение заказов, в том числе онлайн, распространяется много рекламы [обещающей для женщин "прибыльный бизнес"]. Думаю, возмутительно оставлять этот вопрос неурегулированным [...] Никто не знает, кто увозит рожденного здесь [в Грузии] ребенка, какая пара его увозит» — говорил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в 2023-м. Правда, поправки в грузинский закон так и не были приняты.
Что же касается итальянского кейса, то премьер-министр Джорджи Мелони заявила, что принятый законопроект, запрещающий итальянцам пользоваться суррогатным материнством не только в Италии, но и в других странах — это «норма здравого смысла, направленная против коммерциализации женского тела и детей».
Почему итальянские правоприменители ограничили своих граждан даже в таких правах? Как объясняют юристы, трансграничное гестационное СМ приводит к тому, что правовые, политические и этические нормы разных стран вступают в конфликт и подвергают участников СМ риску остаться без должной защиты их прав. Более того, данная практика может повлиять и на детей, сделав их более уязвимыми в плане получения иммиграционной защиты и гражданства. При этом проблема может быть потенциально решена не тотальным запретом, а созданием минимальной международной базы для решения интернациональных кейсов, но это требует долгой дипломатической работы.
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