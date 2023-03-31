«Смартфонные» болезни и где они обитают: узнали, как обезопасить пальцы, кисти, локти (и не только!) от любимых гаджетов

Первые две болезни, которые мы разберем, – проявления тендовагинита де Кервена, то есть воспаления сухожилий (тканей, соединяющих мышцы с костями) запястья вследствие их микротравматизации из-за указанных выше факторов (постоянного напряжения, рутинных действий и т.д.).

С научной точки зрения это можно описать так: сухожильное влагалище (защитная оболочка) окружает ткани, что облегчает их скольжение и обеспечивает плавное движение запястья. Это позволяет вращать им, брать и удерживать что-то в руке и сжимать пальцы. При тендовагините де Кервена сухожильное влагалище опухает. Это вызывает боль и ограничивает функционал кистей рук.

Синдром BlackBerry («BlackBerry Thumb», то есть «Большой палец BlackBerry»)

Данная патология связана с чрезмерной нагрузкой и воспалением суставов больших пальцев рук в связи с постоянными печатанием текста на небольших устройствах – смартфонах, маленьких планшетах, кнопочных телефонах (от модели BlackBerry с маленькой клавиатурой и появилось название болезни). Ее главный симптом – ноющая боль и пульсация в подушечке и сгибе конечности. Это свидетельствует о большом напряжении пальцев и риске преждевременной потери работоспособности.

Синдром перегрузки запястного канала

В целом, это явление очень похоже на предыдущее, но в данном случае страдает непосредственно запястье, точнее, его карпальный (туннельный) канал, который защищает срединный нерв и другие ткани. Этот нерв проходит от предплечья до ладони, благодаря ему вы чувствуете большой, средний, указательный и безымянный пальцы. Теперь представьте, что будет, если переутомить такой регулятор? Из-за частой работы или игры на компьютере, как правило не сопровождающейся перерывами или разминками, кисти долго находятся в одном и том же положении, устают, затекают и отекают. После особенно длительной сессии запястьем может стать сложно шевелить, а положение пальцев будет затруднительно сменить с «клавиатурно-согнутого» на прямое и расслабленное.