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«Смартфонные» болезни и где они обитают: узнали, как обезопасить пальцы, кисти, локти (и не только!) от любимых гаджетов

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Активное использование цифровых устройств прочно укрепилось как среди достижений науки, так и среди факторов заболеваний рук, спины, шеи, головы и глаз! На что обратить внимание, если вы сидите (бежите, стоите, лежите) в позе мыслителя со смартфоном каждый рабочий день — нам рассказали спортивный врач, травматолог-ортопед Борис Олегович Доев и специалист по медицинскому массажу Рустам Викторович Бабкин, эксперты клиники спортивной и восстановительной медицины Regen Clinic.

Общие тенденции

Частое и непрерывное использование гаджетов негативно воздействует на мышцы, нервы и суставы рук, локтей, спины и шеи и может провоцировать заболевания и болевые синдромы.

К основным причинам смартфонных недугов относятся:

  • Частое выполнение однотипных резких движений большими пальцами, запястьями, локтями;
  • Длительное нахождение суставов в полусогнутом и практически в любом другом статическом положении, когда есть напряжение мышц (а оно есть всегда, мы создаем его так или иначе, держа телефон больше 10-15 минут по несколько раз в день);
  • В связи с предыдущими причинами – сдавливание костной или соединительной тканью нервов в «рабочей» области;
  • Артрит (ощущение скованности в суставах, периодические отечность и боль в руках). Он может быть как причиной, так и следствием болезней.

Симптомы этих патологий так же часто бывают схожи – это:

  • Боли разного характера – как ноющие, так и резкие, порой очень сильные;
  • Онемение и покалывание (разной степени выраженности в зависимости от запущенности процесса), которые могут быть постоянными – зачастую в большом, указательном и среднем пальцах, мизинец будет беспокоить при воздействии на локтевой нерв;
  • Слабость мышц – они не могут работать в полную силу;
  • Неспособность сложить пальцы в кулак, согнуть до конца локоть, вращать кистью;
  • Общее ухудшение подвижности мышц и суставов;
  • Субъективное ощущение скованности мышц, боли в шее (после сна или рабочего дня), под лопаткой и межлопаточной области, ощущение (именно ощущение!) спазма и желание «похрустеть» / «вправить» сустав в этих зонах.
Marina Demeshko

Первые две болезни, которые мы разберем, – проявления тендовагинита де Кервена, то есть воспаления сухожилий (тканей, соединяющих мышцы с костями) запястья вследствие их микротравматизации из-за указанных выше факторов (постоянного напряжения, рутинных действий и т.д.).

С научной точки зрения это можно описать так: сухожильное влагалище (защитная оболочка) окружает ткани, что облегчает их скольжение и обеспечивает плавное движение запястья. Это позволяет вращать им, брать и удерживать что-то в руке и сжимать пальцы. При тендовагините де Кервена сухожильное влагалище опухает. Это вызывает боль и ограничивает функционал кистей рук.

Синдром BlackBerry («BlackBerry Thumb», то есть «Большой палец BlackBerry»)

Данная патология связана с чрезмерной нагрузкой и воспалением суставов больших пальцев рук в связи с постоянными печатанием текста на небольших устройствах – смартфонах, маленьких планшетах, кнопочных телефонах (от модели BlackBerry с маленькой клавиатурой и появилось название болезни). Ее главный симптом – ноющая боль и пульсация в подушечке и сгибе конечности. Это свидетельствует о большом напряжении пальцев и риске преждевременной потери работоспособности.

Синдром перегрузки запястного канала

В целом, это явление очень похоже на предыдущее, но в данном случае страдает непосредственно запястье, точнее, его карпальный (туннельный) канал, который защищает срединный нерв и другие ткани. Этот нерв проходит от предплечья до ладони, благодаря ему вы чувствуете большой, средний, указательный и безымянный пальцы. Теперь представьте, что будет, если переутомить такой регулятор? Из-за частой работы или игры на компьютере, как правило не сопровождающейся перерывами или разминками, кисти долго находятся в одном и том же положении, устают, затекают и отекают. После особенно длительной сессии запястьем может стать сложно шевелить, а положение пальцев будет затруднительно сменить с «клавиатурно-согнутого» на прямое и расслабленное.

Unknown man

«Смартфонный» локоть

Другое название этого недуга – локтевой туннельный синдром, который представляет собой сдавление или деформацию растяжения локтевого нерва, который отвечает за тонкие координированные движения кисти. Соответственно, чем больше он отработал, тем тяжелее к концу дня будет управлять руками. Обратите внимание, что во время использования смартфона (не важно, листаете ли вы ленту или оформляете важный проект) руки находятся примерно в одном положении, под одним углом. Гаджетами мы пользуемся каждый день и суммарно большое количество времени. Все это время локти находятся под нагрузкой, что в итоге проявляется болью, онемением или покалыванием в области предплечья и / или мизинца.

«Смартфонные» спина, шея, голова, глаза

Ключ к заболеванию здесь – осанка. Из-за постоянного наклона головы изгиб шеи, увеличивается, что, в свою очередь, меняет распределение нагрузки на остальные отделы позвоночника неестественным для нашей физиологии образом. Это приводит к укорочению и гипертонусу мышц спины и всей шейно-воротниковой зоны, негативно воздействует на сосуды, ухудшая кровоснабжение и клеточное дыхание мышц и органов. Таким образом мы получаем классические боли в спине и шее, головные боли, головокружение, быструю утомляемость, ухудшение качества сна, усталость глаз и даже снижение остроты зрения.

Профилактика

Самое простое и сложное одновременно, при не запущенных случаях или в качестве превенции, – давать отдых работающим связкам и мышцам, а точнее:

  1. Не удерживать суставы подолгу в одном положении;
  2. Перераспределять нагрузку (держать телефон попеременно то в одной, то в другой руке);
  3. Проводить самомассаж (но лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы он посоветовал простую, действенную и безопасную методику!);
  4. Устраивать перерывы после работы и длительного нахождения в сидячем положении – делать легкую разминку для шеи, спины и суставов; 
  5. Следить за осанкой и не пренебрегать упражнениями для ее поддержания или восстановления.

Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста может дать вам реальное представление об услуге и необходимости ее получения.

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