Правило 4 «С»: как сон, стол, спорт и спокойствие могут омолодить ваш мозг

1. Сон

Это ключевой фактор поддержания здоровья мозга. Во время сна мозг проходит через ряд важных процессов, таких как обновление нейронов и консолидация памяти. Депривация сна снижает внимание, обучаемость и ухудшает память. Чем дольше вы терпите недосып, тем больше страдают эти функции.

Постарайтесь спать достаточно (7-9 часов в сутки) и придерживаться регулярного расписания, чтобы помочь своему мозгу оптимально восстановиться. Обратите внимание, что плохо проветренная комната, активные упражнения и использование гаджетов перед сном, высокая температура и свет в комнате, отсутствие активности, употребление кофеина, никотина, алкоголя, сахара, плотный поздний прием пищи, голодание — все это влияет на сон. Но, спасибо XXI веку, сейчас существует достаточное количество технологий, которые помогают выстроить качественный распорядок дня и следить за здоровьем — это и программы на смартфонах, и фитнес-трекеры («умные» часы, браслеты, кольца), и элементы домашнего быта (например, шторы блэкаут).

Если вы заметили, что вас атакуют ночные мысли и идеи, то сделайте практику медитации: это может быть короткая практика наблюдения за дыханием, сканирование тела или аудио-история. Вы также можете попробовать прогрессивную мышечную релаксацию, чтобы снизить уровень стресса и расслабиться.

Медитация «Наблюдение за дыханием»

Вы можете сесть или лечь в удобном месте и (если вам это комфортно) закрыть глаза; Сфокусируйте свое внимание на дыхании, обратите внимание где оно ощущается лучше всего: может быть это ноздри, грудная клетка или живот. Наблюдайте за тем, как воздух входит и выходит из вашего тела; Сосредоточьтесь на каждом своем вдохе и выдохе. Делайте это с искренним любопытством; Если вы замечаете, что ваш ум отвлекается на мысли или образы о прошлом или будущем, порадуйтесь что заметили свое «отвлечение» и снова вернитесь к своему дыханию, сосредоточьтесь на нем; Продолжайте медитацию в течение 5-10 минут; Попробуйте делать это упражнение каждый день в течение нескольких недель.

У медитации есть несколько вариаций. Сфокусируйтесь только на своем дыхании, звуках вокруг, ощущениях в теле или подсчете в уме своих вдохов и выдыхов.

Медитация на дыхание может помочь вам успокоиться, уменьшить уровень стресса и улучшить качество сна, а также повысить концентрацию и внимание, что позитивно скажется на продуктивности и эффективности работы.