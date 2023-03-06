«Это просто ОРВИ или дело серьезнее?»: врач-пульмонолог — о кашле, его видах, причинах, лечении и профилактике

1. Кашель и его виды

Кашель — это защитный рефлекс, который способствует выведению избыточного секрета и инородных частиц из верхних и нижних отделов дыхательных путей. Кашель — одна из самых частых жалоб, предъявляемых пациентами на приеме у врача общей практики, терапевта, пульмонолога и других специалистов. Он является симптомом широкого круга заболеваний. Острый кашель при вирусных респираторных инфекциях оказывается одной из самых распространенных причин посещения врача первичного звена. Причины кашля без простуды могут быть разнообразными, и в ряде случаев оказываются проявлением серьезного заболевания. Проблема «хронического кашля» встречается достаточно часто: недугу подвержены до 20% населения, а интенсивность данного симптома может очень варьировать. Указанная проблема нередко является причиной длительного и безуспешного самолечения. Хронический кашель часто оказывается поводом для обращения к пульмонологам и врачам других специальностей (фтизиатрам, гастроэнтерологам, оториноларингологам, кардиологам). При этом распознавание причины кашля не всегда оказывается простой задачей и требует проведения обследований.

Врач, принимающий пациента с кашлем, при первоначальной оценке уточняет основные характеристики кашля. В зависимости от выделений мокроты принято выделять сухой и влажный кашель. Характер отделяемой мокроты может варьировать от слизистой до гнойной. Кашель может различаться по интенсивности (покашливание, лёгкий, сильный), по звучности (беззвучный, покашливание, грубый), по продолжительности (эпизодический кратковременный или приступообразный постоянный), по времени возникновения (утром, днём, вечером, ночью) и так далее Характеристики кашля, в том числе детальный анализ триггерных факторов, взывающих кашель, позволяет заподозрить аллергию и иные причины кашля.

Курение табака является установленным фактором риска появления хронического кашля. Во многом это связано с подавлением механизмов мукоцилиарного клиренса (естественного образования слизи для очистки дыхательных путей) для компенсации которых и развивается кашель. У курильщиков кашель может быть следствием таких грозных заболеваний как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и рак легких.

2. Частые медицинские причины кашля

По течению принято разделять кашель на острый (длительность существования до 3 недель), подострый (от 4 до 8 недель) и хронический (длительность более 8 недель).

Наиболее частыми причинами острого кашля являются острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, которые при правильном лечении заканчиваются полным выздоровлением. Длительное сохранение, «хронизация» кашля являются основанием для дополнительного обследования у врача с целью поиска причин и назначения специфического лечения.

К числу так называемой «большой пятерки» причин хронического кашля относят:

бронхит обусловленный курением (ХОБЛ) или бронхит «постинфекционный»; кашлевой вариант бронхиальной астмы; патологию ЛОР органов; патологию желудка, связанную с рефлюксом (ГЭРБ); прием некоторых лекарств, вызывающих кашель.

Принято считать, что указанные заболевания диагностируют в 9 из 10 случаев у пациентов, обратившихся к врачу по поводу хронического кашля. Тем не менее, в процессе диагностического поиска могут быть выявлены такие болезни как туберкулез или рак бронхов и легких, некоторые сердечно-сосудистые заболевания, тромбоэмболия легочной артерии и прочие.

Обследование пациента с кашлем начинается с тщательного анализа характеристик данного симптома и уточнения деталей анамнеза заболевания. Обращение пациента с длительно существующим кашлем требует выполнения определенного диагностического алгоритма, который обычно включает в себя необходимые анализы крови и мокроты, спирометрию с бронхолитической пробой, рентгенографию или компьютерную томографию легких. В необходимых случаях также выполняется рентгенография придаточных пазух носа, бронхоскопия, видеогастроскопия, ЭКГ и ЭХО-кардиография, проводятся консультации узких специалистов. Объём дополнительных обследований определяется только врачом по результатам первичной консультации. Иногда для уточнения диагноза (например, бронхиальной астмы) пульмонолог назначает так называемое «пробное лечение», что позволяет после достижения успеха окончательно верифицировать заподозренный диагноз.