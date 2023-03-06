«Это просто ОРВИ или дело серьезнее?»: врач-пульмонолог — о кашле, его видах, причинах, лечении и профилактике

Презрение, избегание, терапия — это методы избавления от кашля (а не паттерн из психиатрии!). Все о кашле, его видах, причинах, лечении и профилактике нам рассказал доктор медицинских наук, заместитель главного врача по стационарной медицинской помощи, врач-пульмонолог группы клиник «Мой медицинский центр», профессор кафедры госпитальной терапии медицинского факультета СПбГУ — Виталий Петрович Середа.
1. Кашель и его виды
Кашель — это защитный рефлекс, который способствует выведению избыточного секрета и инородных частиц из верхних и нижних отделов дыхательных путей. Кашель — одна из самых частых жалоб, предъявляемых пациентами на приеме у врача общей практики, терапевта, пульмонолога и других специалистов. Он является симптомом широкого круга заболеваний. Острый кашель при вирусных респираторных инфекциях оказывается одной из самых распространенных причин посещения врача первичного звена. Причины кашля без простуды могут быть разнообразными, и в ряде случаев оказываются проявлением серьезного заболевания. Проблема «хронического кашля» встречается достаточно часто: недугу подвержены до 20% населения, а интенсивность данного симптома может очень варьировать. Указанная проблема нередко является причиной длительного и безуспешного самолечения. Хронический кашель часто оказывается поводом для обращения к пульмонологам и врачам других специальностей (фтизиатрам, гастроэнтерологам, оториноларингологам, кардиологам). При этом распознавание причины кашля не всегда оказывается простой задачей и требует проведения обследований.
Врач, принимающий пациента с кашлем, при первоначальной оценке уточняет основные характеристики кашля. В зависимости от выделений мокроты принято выделять сухой и влажный кашель. Характер отделяемой мокроты может варьировать от слизистой до гнойной. Кашель может различаться по интенсивности (покашливание, лёгкий, сильный), по звучности (беззвучный, покашливание, грубый), по продолжительности (эпизодический кратковременный или приступообразный постоянный), по времени возникновения (утром, днём, вечером, ночью) и так далее Характеристики кашля, в том числе детальный анализ триггерных факторов, взывающих кашель, позволяет заподозрить аллергию и иные причины кашля.
Курение табака является установленным фактором риска появления хронического кашля. Во многом это связано с подавлением механизмов мукоцилиарного клиренса (естественного образования слизи для очистки дыхательных путей) для компенсации которых и развивается кашель. У курильщиков кашель может быть следствием таких грозных заболеваний как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и рак легких.
2. Частые медицинские причины кашля
По течению принято разделять кашель на острый (длительность существования до 3 недель), подострый (от 4 до 8 недель) и хронический (длительность более 8 недель).
Наиболее частыми причинами острого кашля являются острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, которые при правильном лечении заканчиваются полным выздоровлением. Длительное сохранение, «хронизация» кашля являются основанием для дополнительного обследования у врача с целью поиска причин и назначения специфического лечения.
К числу так называемой «большой пятерки» причин хронического кашля относят:
- бронхит обусловленный курением (ХОБЛ) или бронхит «постинфекционный»;
- кашлевой вариант бронхиальной астмы;
- патологию ЛОР органов;
- патологию желудка, связанную с рефлюксом (ГЭРБ);
- прием некоторых лекарств, вызывающих кашель.
Принято считать, что указанные заболевания диагностируют в 9 из 10 случаев у пациентов, обратившихся к врачу по поводу хронического кашля. Тем не менее, в процессе диагностического поиска могут быть выявлены такие болезни как туберкулез или рак бронхов и легких, некоторые сердечно-сосудистые заболевания, тромбоэмболия легочной артерии и прочие.
Обследование пациента с кашлем начинается с тщательного анализа характеристик данного симптома и уточнения деталей анамнеза заболевания. Обращение пациента с длительно существующим кашлем требует выполнения определенного диагностического алгоритма, который обычно включает в себя необходимые анализы крови и мокроты, спирометрию с бронхолитической пробой, рентгенографию или компьютерную томографию легких. В необходимых случаях также выполняется рентгенография придаточных пазух носа, бронхоскопия, видеогастроскопия, ЭКГ и ЭХО-кардиография, проводятся консультации узких специалистов. Объём дополнительных обследований определяется только врачом по результатам первичной консультации. Иногда для уточнения диагноза (например, бронхиальной астмы) пульмонолог назначает так называемое «пробное лечение», что позволяет после достижения успеха окончательно верифицировать заподозренный диагноз.
3. Кашель и психосоматика
Известны «психогенный» кашель и так называемый «идиопатический» кашель. «Психогенный» кашель может быть симптомом психологических проблем, проявлением невротических состояний. Причину «идиопатического» кашля не удается установить даже после комплексного обследования и пробного лечения. «Идиопатический» длительный сухой кашель обычно наблюдается у женщин среднего возраста, с дебютом проблемы в период менопаузы, часто после перенесенной ОРВИ. Важно помнить, что заключение о «психогенном» или «идиопатическом» характере кашля врач может сделать только после тщательного обследования и исключения иных причин кашля.
4. Влияние экологии
К числу внешних причин хронического кашля, являющегося проявлением так называемого «хронического бронхита» относят раздражающие и повреждающие поллютанты («загрязнители» воздуха) бытового и профессионального характера. Это могут быть неиндифферентные пыли, оказывающие вредное (химическое и механическое) действие на слизистую оболочку бронхов. На первое место по значению среди внешних факторов следует отнести влияние табачного дыма. Заболеваемость хроническим бронхитом прямо пропорциональна количеству выкуриваемых сигарет. Еще одним важным воздействием в домашних условиях является воздействие паров топлива для приготовления пищи, особенно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией.
Хронический кашель может развиваться у работников, подверженных длительному воздействию органической пыли (хлопок, конопля, лен, дерево, различные виды зерна), а также угольной пыли, стекловидных волокон, цемента, диоксида кремния, силикатов, ванадия, сварочные газов, выхлопных газов двигателя и так далее.
В развитии заболеваний и их симптомов существенную роль играет генетическая предрасположенность к развитию именно такой «патологической» реакции на факторы внешней среды. Так хронический бронхит и ХОБЛ возникают не у всех лиц, одинаково подвергающихся неблагоприятным внешним воздействиям, включая курение. У пациентов с бронхиальной астмой причинными факторами появления кашля и прочих респираторных симптомов выступают факторы внешней среды, индифферентные для здоровых людей (аллергены животных, пыльца растений, компоненты домашней пыли и прочее).
5. Лечение
Большинство из перечисленных заболеваний, являющиеся причиной длительного кашля, требуют назначения специфического лечения, как медикаментозного (ХОБЛ, бронхиальная астма, туберкулез, гастроэзофагеальный рефлюкс), так и хирургического (рак бронхов и легких). Без назначения специфического лечения успех не возможен, а самолечение и прием пациентом только противокашлевых или отхаркивающих препаратов могут приводить к прогрессированию не выявленного заболевания.
Однако существуют и общие принципы симптоматического лечения кашля. Так, например, чрезвычайно интенсивный сухой надсадный кашель, травмирующий дыхательные пути, провоцирующий тем самым его сохранение и появление повторных приступов, существенно снижающих качество жизни пациента, рекомендуется подавлять путем назначения противокашлевых препаратов. Продуктивный кашель, сопровождающийся отделением вязкой, трудно откашливаемой мокроты диктует необходимость назначения т.н. отхаркивающих или муколитических препаратов. Среди них стоит отметить препараты на основе эрдостеина, характеризующегося мощным эффектом по разжижению вязкой слизи.
Тем не менее, еще раз необходимо подчеркнуть важность обращения к врачу при появлении кашля с целью установления правильного диагноза и назначения необходимого лечения.
6. Народная медицина
Я с уважением отношусь к накопленному многолетнему опыту применения средств народной медицины и не являюсь противником применения этих методов лечения. При этом необходимо отметить ряд моментов. При лечении острых респираторных вирусных инфекций разумно вспомнить известный афоризм канадского терапевта сэра Уильяма Ослера: «Единственный способ лечения простуды — это презрение», что отлично иллюстрирует существующие возможности лечения простудных заболеваний. Соматически здоровый пациент способен поправиться самостоятельно без активного медикаментозного лечения препаратами против простуды. Тем более, что несмотря на многочисленные утверждения СМИ, на сегодняшний день не имеется существенных доказательств того, что какой-либо из них более облегчает симптомы и уменьшает длительность заболевания, чем другие.
В тоже время постулаты, применимые к лечению пациентов с типичным и нетяжелым течением острых респираторных инфекций, нельзя применять по отношению к пациентам с хроническим кашлем. Самолечение, в том числе с применением средств народной медицины, может стать причиной позднего обращения к врачу, поздней диагностики причины кашля и назначения правильного лечения. В некоторых случаях (например, при онкологических заболеваниях или туберкулезе) такая потеря времени может иметь очень серьёзные последствия.
7. Факторы срочного обращения к врачу
Острый кашель в сочетании с болью в грудной клетке, высокой температурой и одышкой (особенно выраженной в покое или ночью) требует срочного обращения к врачу или вызова скорой помощи для исключения причин, требующих интенсивной терапии. Длительно существующий и «усиливающийся» кашель, особенно при присоединении одышки и «шумного, свистящего» дыхания требует исключения обструктивной патологии легких (бронхиальной астмы, ХОБЛ и прочих заболеваний). Однозначно требуют обследования случаи длительного откашливания гнойной мокроты (желто-зеленого цвета). Появление таких грозных симптомов как кровь в мокроте, прогрессирующее похудание также диктуют необходимость срочного обследования. Первичное обращение рекомендуется к врачу первичного звена – врачу терапевту или врачу общей практики. Нередко в последующем, после первоначального обследования, пациент направляется на консультации узких специалистов – например, пульмонолога и отоларинголога (ЛОР).
8. Меры профилактики
Чтобы уменьшить вероятность появления такого неприятного состояния как кашель, можно принимать меры, направленные на профилактику различных заболеваний, симптомом которых он является. К ним относятся:
- частое и тщательное мытье рук;
- систематическое проветривание жилых и рабочих помещений, уборка и контроль уровня влажности в них;
- выбор одежды по погоде;
- минимизация контактов с простуженными или болеющими ОРВИ людьми;
- обильное, но не чрезмерное употребление чистой воды;
- отказ от активного и пассивного курения;
- поддержание здорового образа жизни и закаливание;
- снижение уровня стресса;
- избегание воздействия аллергенов по возможности.
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