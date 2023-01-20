Антиперспиранты правда вызывают рак? Чем они отличаются от дезодорантов? Рассказывает дерматолог

Что входит в состав антиперспирантов и почему?

Основной компонент антиперспиранта — соли алюминия. При кислом рН они выглядят как жидкость, что позволяет легко добавить их в аэрозоль или шариковый дезодорант-антиперспирант.

При контакте с кожей и потом рН среды увеличивается, отчего соли алюминия выпадают в осадок — их кристаллы формируют «пробочки» в месте выхода протоков потовых желез и блокируют их.

Пот при этом продолжает образовываться как и прежде, но наружу уже не выходит. Этот механизм не вредит коже. Чтобы полностью удалить антиперспирант с кожи, достаточно принять душ.