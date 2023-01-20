Антиперспиранты правда вызывают рак? Чем они отличаются от дезодорантов? Рассказывает дерматолог

Средств для борьбы с неприятными запахами — десятки. Они продаются в любом магазине, но до сих пор многие не знают, чем отличается дезодорант от антиперспиранта, какое средство подойдет для похода в спортзал и могут ли они нанести вред организму. На эти вопросы отвечает дерматолог Lahta Clinic Марина Николаева.
Антиперспиранты VS дезодоранты
Антиперспирант помогает временно уменьшить потоотделение, а дезодорант прикрывает неприятные запахи при помощи парфюмерных композиций.
В состав дезодоранта также входят антибактериальные добавки, которые ограничивают рост бактерий на поверхности кожи. Это уменьшает вероятность появления неприятного запаха. В норме пот практически не имеет запаха, он возникает из-за жизнедеятельности бактерий, живущих на поверхности кожи.
Что входит в состав антиперспирантов и почему?
Основной компонент антиперспиранта — соли алюминия. При кислом рН они выглядят как жидкость, что позволяет легко добавить их в аэрозоль или шариковый дезодорант-антиперспирант.
При контакте с кожей и потом рН среды увеличивается, отчего соли алюминия выпадают в осадок — их кристаллы формируют «пробочки» в месте выхода протоков потовых желез и блокируют их.
Пот при этом продолжает образовываться как и прежде, но наружу уже не выходит. Этот механизм не вредит коже. Чтобы полностью удалить антиперспирант с кожи, достаточно принять душ.
Как правильно использовать антиперспирант
Наносить на чистую и сухую кожу
Наносить на ночь: потоотделение во время сна не такое активное, солям алюминия проще работать
Утром антиперспирант можно смыть
Нежелательные реакции и как их избежать
При правильном использовании соли алюминия безопасны: они не приводят к раку, экземе или тяжелой аллергии. Проблемы могут возникать, если нанести их на свежевыбритую кожу: может появиться покраснение, раздражение или жжение.
Не стоит экспериментировать с антиперспирантами, если у вас:
- Аллергия на соли алюминия
- Активные проявления атопического дерматита, псориаза или экземы в месте нанесения
- Кожа уже раздражена от использования бритвы или воска
Антиперспиранты с алюминием и рак молочной железы
Распространены стереотипы, что содержащие соли алюминия антиперспиранты повышают риск развития рака молочной железы. Исследования на этот счет в мировой практике есть, но их результаты не принесли никаких научных подтверждений описанной теории.
Например, исследование 2014 года показало, что нет четких доказательств того, что использование содержащих алюминий антиперспирантов или других косметических средств для подмышек увеличивает риск рака груди.
Дезодоранты обвиняют в канцерогенности по нескольким причинам. Например, потому что 1. вещества в их составе впитываются через порезы от бритья подмышек и откладываются в лимфатических узлах. Причем организм не может избавиться от них путем потоотделения, потому что антиперспирант блокирует потерю пота. Это якобы вызывает высокую концентрацию токсинов, что приводит к мутации нормальных клеток в раковые. А у мужчин рак груди встречается реже, потому что они реже бреют подмышки, а их волосы не позволяют химическим веществам из антиперспирантов впитаться. Однако эти утверждения не соответствуют действительности.
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