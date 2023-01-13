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Здоровье

Как составить план чек-апа, чтобы сэкономить на ненужных анализах и процедурах?

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Болезни проще убить в зародыше, чем лечить, когда они наберут полную силу. Поэтому чекап необходимо проводить абсолютно всем людям в возрасте от 20 до 40 лет с периодичностью раз в 2-3 года. После 40 это должно стать обязательной ежегодной традицией (как наряжать ёлку или красить яйца). Как его составить, «Собака.ru» рассказал Олег Абакумов — врач-терапевт, пульмонолог и автор книги «Мне только спросить. Как болеть и лечиться правильно».

Jokiewalker

Зачем это нужно?

Проверка здоровья — это не когда у вас что-то заболело, и вы пошли искать причину. А когда вы себя чувствуете прекрасно и ощущаете здоровыми, но всё равно сдаёте необходимые анализы и проходите обследования. Делается это исключительно для того, чтобы не пропустить многие заболевания на ранних этапах, когда никаких симптомов еще нет.

Чекап не равно диспансеризация! Диспансеризация — дело бесплатное, а потому очень ограниченное. Никаких МРТ или консультаций узких специалистов вам там точно не предложат. Диабет, онкология, проблемы с сердцем наблюдались у близких родственников? Вероятность, что они будут у вас высока, включите в список узконаправленные обследования.

Базовый чек-ап по шагам:

1. Терапевт конечно, куда же без него!

Сперва идем к терапевту. Желательно прихватить с собой прошлые результаты анализов и обследований. Этот визит убережет от лишних трат на ненужные процедуры. Но к врачу надо идти правильно. 

Инструкция как идти к врачу:

  • Записывайтесь к доктору ближе к началу его рабочего дня. Так меньше шансов просидеть в очереди (она накапливается за счет затянувшихся консультаций и больных, просочившихся в кабинет, чтобы «только спросить»). И доктор будет менее уставшим, а значит, более внимательным.
  • Продумайте гардероб, чтобы не тратить много времени на раздевание и одевание.
  • Сразу подготовьте документы: разыщи карточку, анализы достань из сумки и уложи в скоросшиватель с файлами.
  • Заранее решите, на что будете жаловаться. Все второстепенные вопросы «А вот у меня еще ухо болит с прошлой зимы» или жалобы на мужа отложи до конца встречи. Как только врач вымолвит: «На что жалуетесь?» — четко отвечайте.
  • Будьте готовы быстро вспомнить про хронические заболевания и перенесенные операции, больных родственниках.
  • Возьмите с собой диктофон. Все равно забудете половину. Конечно, уточните у доктора, не против ли он. Кстати, есть шанс, что такое действие мобилизует врача и станет стимулом подробнее и аккуратнее формулировать предписания. Например, не выписывать вам фуфломицины, БАДы и бесполезные анализы.
  • Не стесняйтесь задавать вопросы, даже если они кажутся глупыми. Как принимать таблетки, которые назначили пить «трижды в день», это перед едой или после.
  • Запомните, как зовут врача и начинай разговор с обращения по имени-отчеству. Это обладает волшебным свойством: превращает тебя из случайного пациента в пациента-друга и однажды может сослужить хорошую службу.

2. Анализы:

  • Общий анализ крови
  • Глюкоза, креатинин, АСАТ, АЛАТ
  • Общий анализ мочи
  • С-реактивный белок
  • Ферритин
  • Сывороточное железо
  • Гормоны щитовидной железы Т3, Т4 и ТТГ
  • Коагулограмма
  • Холестерин (ЛПВП, ЛПНП)
  • Скрининг гиперхолестеринемии с 20 лет — 1 раз в 5 лет (если есть ожирение, диабет или артериальная гипертензия — тем более!)
  • Анализ на общий холестерин и триглицериды
  • Липопротеиды высокой («плохие») и низкой («хорошие») плотности

3. Обязательные обследования и врачи

  • Измерять давление - 1 раз в год, если значения в пределах нормы (110-120/70-80 мм.рт.ст)
  • Флюорография
  • Обязательно раз в год. Она позволяет выявить опухоли, участки воспаления, патологические образования и фиброз.
  • ЭКГ (Мастхэв! Очень важно контролировать работу сердца).
  • УЗИ (В идеале, конечно, всей бабушки! Но зависит от материальных возможностей).

Абсолютно после 40 точно нужны:

  • УЗИ сердца и сосудов шеи
  • УЗИ брюшной полости
  • УЗИ мочевыделительной системы
  • УЗИ щитовидной железы
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  • Стоматолог

Не надо прятаться в страхе под стол! Поверьте, лучше профилактические свидания с доктором, чем потом бурный роман с бормашиной.

  • Офтальмолог

Проводите много времени за компьютером или телефоном? Тогда не забудь добавить в список офтальмолога! Необходимо следить за состоянием сетчатки, остротой зрения и внутриглазным давлением.

  • Дерматолог-онколог

Людям со светлой кожей и большим количеством родинок стоит ежегодно посещать дерматолога-онколога.

  • Флеболог

Если работаете на ногах, то флеболог и УЗИ сосудов нижних конечностей каждый год как по часам. Иначе потом срочно придется искать работу сидячую. Или ещё хуже — лежачую.

  • Проктолог

После 40 лет в список включаем проктолога. А с 50 лет до 75 лет — 1 раз в 10 лет проходим колоноскопию (раньше 50 лет, если отягощенный онкологический анамнез, имеются полипы кишечника или его воспалительные заболевания).

После 55 обязательно добавляем ревматолога и кардиолога (ЭКГ в покое и с нагрузкой, оценка липидного профиля, измерение давления, УЗИ сосудов нижних конечностей и допплерография сосудов головного мозга).

Для женщин:

Гинеколог. Вам совершенно точно никуда не деться от ежегодного посещения гинеколога и сдачи ПАП-теста (позволяет обнаружить рак шейки матки на ранних стадиях), а также мазка на флору и УЗИ органов малого таза. ПАП-тест не проводится после 65 лет, если у вас было три отрицательных теста в течение последних 10 лет.

УЗИ и маммография. До 40 лет не забывайте в этот список включить УЗИ молочных желёз.

После 40 — маммолога и маммографию раз в 2 года, а после 50 — ежегодно.

После 45 лет — сдать кровь на онкомаркер рака яичников СА-125.

После 65 — скрининг остеопороза — рентгеновская денситометрия (по показаниям ранее 65 лет: переломы костей или имеются факторы риска остеопороза).

Для мужчин:

После 40 тебе доктор прописал УЗИ простаты и анализ крови на ПСА (определяет количество простата специфического антигена в крови).
Спирография с бронхолитиком. Если долго куришь или работаешь в пыли.

Отдельно хочется рассказать о постковидном чекапе. В него входят:

  • Общий анализ крови
  • Биохимический анализ (оценка работы почек и печени)
  • С-реактивный белок и ферритин (для исключения воспаления)
  • При нарушении ритма и частоты работы сердца в первую очередь гормоны щитовидной железы и натрийуретический пептид B-типа (BNP) если есть дискомфорт в груди, одышка и отеки голенейНе лишним будет посмотреть вязкость крови для этого сдаем коагулограмму (Фибриноген МНО АЧТВ Протромбин) и Д димер.

Если общая слабость не дает покоя, выпадают волосы, а ногти стали блеклыми и ломкими, то проверяем в общем анализе крови гемоглобин для исключения анемии, сывороточное железо, ферритин, 25-OH витамин D и гормоны щитовидной железы.

При длительном сухом кашле сдаем: общий igE, эозинофильный катионный белок, а если появилось чувство нехватки воздуха и одышка, а в крови воспаления нет, то пройдите спирографию, но обязательно с тестом бронхолитиком. Если респираторные симптомы продолжаются более 12 недель, это повод пройти рентген легких.

SPF

Если после болезни колет сердце:
 

  • Сделайте эхокардиограмму сердца
  • Определите уровень тропонина — для исключения поражения миокарда (норма менее 0,29 нг/мл)
  • Проведите ЭКГ и холтер-мониторинг, чтобы оценить ритм сердца, наличие аритмий и блокад
  • Если не можете отличить сердечную одышку от лёгочной, сдайте натрийуретический пептид (повышен? это признаки сердечной недостаточности и вам пора к кардиологу)
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