Как составить план чек-апа, чтобы сэкономить на ненужных анализах и процедурах?

Стоматолог

Не надо прятаться в страхе под стол! Поверьте, лучше профилактические свидания с доктором, чем потом бурный роман с бормашиной.

Офтальмолог

Проводите много времени за компьютером или телефоном? Тогда не забудь добавить в список офтальмолога! Необходимо следить за состоянием сетчатки, остротой зрения и внутриглазным давлением.

Дерматолог-онколог

Людям со светлой кожей и большим количеством родинок стоит ежегодно посещать дерматолога-онколога.

Флеболог

Если работаете на ногах, то флеболог и УЗИ сосудов нижних конечностей каждый год как по часам. Иначе потом срочно придется искать работу сидячую. Или ещё хуже — лежачую.

Проктолог

После 40 лет в список включаем проктолога. А с 50 лет до 75 лет — 1 раз в 10 лет проходим колоноскопию (раньше 50 лет, если отягощенный онкологический анамнез, имеются полипы кишечника или его воспалительные заболевания).

После 55 обязательно добавляем ревматолога и кардиолога (ЭКГ в покое и с нагрузкой, оценка липидного профиля, измерение давления, УЗИ сосудов нижних конечностей и допплерография сосудов головного мозга).