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В России выявили первый случай заражения «кракеном»

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Первый случай заражения новым штаммом коронавируса под названием «кракен» зафиксирован в России, сообщил Роспотребнадзор.

Новый субвариант «омикрона» — XBB.1.5 — «кракен» выявили в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.

В ведомстве пояснили, что сейчас в России циркулирует много разновидностей штамма «омикрон», доминирующей же остаётся линия «омикрона ВА.5». «Дельты» уже почти нет. Она доминировала во второй половине 2021 года, а минувшей осенью встречались лишь единичные случаи. «Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были», — рассказали эпидемиологи.

Однако ограничений вводить в связи с обнаружением «кракена» вводить не планируется.

Ранее ученые объясняли, что «кракен» не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Его особенность заключается в том, что он более заразный и быстро распространяющийся. В группа риска входят дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Однако определенная иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека.

Вирусолог и научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев рассказывал РБК, что единственным важным отличием этого вида штамма может стать способность заражать тех, кто переболел первыми вариантами «омикрона».

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