Где восстановиться после болезни и долгих выходных? В бане! Вот 6 причин туда отправиться

Можно не всем!

Однако кроме указанных ограничений и противопоказаний для посещения сауны людям с гипертензией, также есть противопоказания для беременных женщин в первом и втором триместре из-за риска повреждения плода, для пожилых людей старше 60 лет, которые ранее не ходили в сауну регулярно. Баня может быть опасна для детей в возрасте до 5 лет, у которых еще недостаточно сформирована система терморегуляции. Прием неспецифических противовоспалительных препаратов перед сауной также влияет на терморегуляцию у взрослых и может привести к развитию теплового удара.

Также существует единственно безопасный режим посещения сауны, который заключается в том, что всего должно быть не более 3-х заходов в парную, каждый длительностью 10-15 минут, с обязательным перерывом между ними не менее 10-15 минут. Популярные ныряния в ледяную воду или обливание головы ледяной водой смертельно опасны, так как повышают риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (инфаркты, инсульты) в течение 24 часов после посещения бани. Наиболее опасны для пожилых лиц и лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями паровые бани, так как концентрация кислорода в парной может падать до 15-13%, а воздействие пара на легкие значительно нарушает транспорт кислорода из вдыхаемого воздуха в кровь за счет повреждения сурфактанта легочных альвеол. Все это приводит к кислородному голоданию и связанному с этими рисками для здоровья, особенно в самодельных банях и саунах, где чаще всего, по незнанию строителей, отсутствует система вентиляции парной, обеспечивающая поддержание безопасного состава вдыхаемой газовой смеси в парной.

Употребление пищи и алкоголя до, во время и сразу после посещения сауны также приводит к увеличению рисков неблагоприятных исходов для здоровья. Чистая вода или чаи — не лучшие напитки для употребления во время посещения сауны. Оптимальным видом питья для регидратации являются спортивные изотонические напитки, которые по солевому составу идентичные физраствору.