Где восстановиться после болезни и долгих выходных? В бане! Вот 6 причин туда отправиться

Новый год — идеальное время, чтобы начать заботиться о себе, входить в рабочий режим и поправлять здоровье после длинных праздников. Советуем делать это в бане! Она пойдет на пользу сердцу, мозгу, коже и телу в целом. Вокруг бань на протяжении их долгой истории постоянно велись споры об их пользе или вреде, интерес к ним то угасал, то вновь возрастал, бани то запрещали, то снова разрешали. Что же говорит о банях современная медицинская наука? Исследования, проведенные в последние десятилетия, подтвердили, как минимум, шесть основных позитивных оздоравливающих эффектов.
Увеличение продолжительности жизни
Недавние исследования обнаружили связь между частым посещением сауны и продолжительностью жизни. Исследование 2018 года, проведенное на выборке 2277 мужчин, показало, что для тех мужчин, кто имел здоровую кардиореспираторную систему подготовки, а также регулярно посещал сауну, наблюдалось «значительное снижение риска фатальных сердечно-сосудистых событий и смертности от всех причин». Эти результаты подтвердили выводы предыдущего исследования 2015 года, проведенного той же группой исследователей из Великобритании, США и Финляндии. В любом случае авторы уточняют, что точные причины этой связи пока не выявлены, и что для их определения необходимы новые исследования. Одной из возможных версий является общее повышение качества жизни за счет выработки «медиаторов счастья» эндорфинов во время сеансов в сауне, что приводит к уменьшению психологического стресса, снижению тревоги, напряжения и уменьшению депрессивных симптомов.
Посещение бани для сердца равносильно тренировке
Посещение сауны — это значительная физическая нагрузка, которая в долгосрочной перспективе имеет положительный эффект, аналогичный эффекту занятий спортом. Это связано с тем, что частота сердечных сокращений человека в сауне увеличивается до тех же уровней, что и при умеренной физической тренировке как, например, при езде на велосипеде. К таким выводам пришли авторы исследования в Германии, опубликованного в середине прошлого года в специализированном журнале Complementary Therapies in Medicine. Команда из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и Берлинского медицинского центра проанализировала данные 19 мужчин и женщин, посещавших сауну с сеансами продолжительностью 25 минут, и проходивших эргометрический тест на велотренажере. Увеличение частоты сердечных сокращений в обоих случаях было одинаковым. Кроме того, исследователи обнаружили, что посещение сауны не снижает кровяное давление, как считалось до этого, а, наоборот, повышает его. Поэтому людям с гипертензией нужно быть крайне острожными при посещении саун и бань, и подходить к ним также, как к серьезной физической нагрузке. Если врач ограничивает физическую нагрузку, то это ограничение касается и посещения парных и саун.
Регулярное посещение сауны может уменьшить риск инсульта
Согласно данным Исследовательской группы по цереброваскулярным заболеваниям Испанского общества неврологов, инсульт является первой причиной смертности среди испанских женщин и второй среди мужчин. Но сауна может быть формой его профилактики. Исследование 2018 года, в котором участвовали те же ученые из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге, подтверждает, что риск инсульта «существенно» снижается у мужчин и женщин среднего и старшего возраста без хронических сердечно-сосудистых заболеваний, которые часто посещают сауну.
Сауна помогает избежать простуды
Люди, которые регулярно и постоянно ходят в сауну, меньше простужаются. Это было подтверждено исследователями из Венского университета. Но если у кого-то уже развилось заболевание, посещение сауны не поможет уменьшить их симптомы или сократить срок его течения. При уже развившейся простуде сауна может принести только временное облегчение, точно также, как сауна вызывает временное улучшение функции легких, что может принести некоторое облегчение пациентам с астмой и хроническим бронхитом. Но этот эффект проходит, когда больные возвращаются к своим обычным условиям жизни.
Сауна способствует спортивным результатам
Также сауны имеют свои преимущества для людей, которые занимаются спортом. В ходе исследований новозеландские ученые обнаружили, что посещение сауны после тренировки улучшает результаты спортсменов, специализирующихся в гонках на выносливость. По мнению авторов работы, это было связано с увеличением объема циркулирующей крови в организме спортсменов. В другом исследовании наблюдались улучшения, связанные с увеличением объема плазмы у велосипедистов, которым также потребовалось несколько сеансов сауны, чтобы начать показывать лучшие спортивные результаты. Кроме того, сауна способствует восстановлению мышц после физических нагрузок, что повышает их выносливость и предотвращает травмы.
Баня позволяет выводить токсины через кожу
Через пот организм выводит многочисленные токсины, в том числе такие распространенные в городской среде как мышьяк, кадмий, свинец и ртуть, а также выводит сальные остатки и отмерший эпидермис. Таким образом, регулярное посещение сауны позволяет снизить хроническую интоксикацию тяжелыми металлами, что в долгосрочной перспективе также может способствовать увеличению продолжительности жизни.
Можно не всем!
Однако кроме указанных ограничений и противопоказаний для посещения сауны людям с гипертензией, также есть противопоказания для беременных женщин в первом и втором триместре из-за риска повреждения плода, для пожилых людей старше 60 лет, которые ранее не ходили в сауну регулярно. Баня может быть опасна для детей в возрасте до 5 лет, у которых еще недостаточно сформирована система терморегуляции. Прием неспецифических противовоспалительных препаратов перед сауной также влияет на терморегуляцию у взрослых и может привести к развитию теплового удара.
Также существует единственно безопасный режим посещения сауны, который заключается в том, что всего должно быть не более 3-х заходов в парную, каждый длительностью 10-15 минут, с обязательным перерывом между ними не менее 10-15 минут. Популярные ныряния в ледяную воду или обливание головы ледяной водой смертельно опасны, так как повышают риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (инфаркты, инсульты) в течение 24 часов после посещения бани. Наиболее опасны для пожилых лиц и лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями паровые бани, так как концентрация кислорода в парной может падать до 15-13%, а воздействие пара на легкие значительно нарушает транспорт кислорода из вдыхаемого воздуха в кровь за счет повреждения сурфактанта легочных альвеол. Все это приводит к кислородному голоданию и связанному с этими рисками для здоровья, особенно в самодельных банях и саунах, где чаще всего, по незнанию строителей, отсутствует система вентиляции парной, обеспечивающая поддержание безопасного состава вдыхаемой газовой смеси в парной.
Употребление пищи и алкоголя до, во время и сразу после посещения сауны также приводит к увеличению рисков неблагоприятных исходов для здоровья. Чистая вода или чаи — не лучшие напитки для употребления во время посещения сауны. Оптимальным видом питья для регидратации являются спортивные изотонические напитки, которые по солевому составу идентичные физраствору.
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