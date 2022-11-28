Какие симптомы помогут заподозрить рак у детей на ранней стадии? Отвечают онкологи

Общие симптомы

В первую очередь к ним относятся лихорадка (т.е. повышение температуры тела), слабость и утомляемость, а также потеря в весе.

Лихорадка

Повышение температуры очень часто встречается у детей, но в большинстве случаев вызвано другими заболеванием (например, инфекцией). Лишь в небольшом проценте случаев эта жалоба может быть симптомом злокачественного заболевания. Чаще всего лихорадка возникает при лейкозе или лимфоме, но может встречаться и при других опухолях (нейробластома, саркома Юинга и другие).

Проявить настороженность надо, когда повышение температуры тела сохраняется более двух недель, не проходит на фоне адекватного лечения, или врачи не могут выявить причину лихорадки. Особое внимание и дополнительное обследование требуется, если повышение температуры сопровождается ночными потами, потерей в весе, бледностью, синячками на коже, болями в костях, увеличенными лимфоузлами и изменениями в общем анализе крови.