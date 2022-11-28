Какие симптомы помогут заподозрить рак у детей на ранней стадии? Отвечают онкологи

Каждый год в России регистрируется около 4 000-4 500 случаев детских онкологических заболеваний. Пятилетняя общая выживаемость составляет около 75 – 80%, это значит, что 7-8 детей из 10 остаются живы в течение 5 лет после проведения лечения. Стойкой ремиссии достигают 6 детей из 10. Чтобы люди знали, почему и как у детей развивается рак, а также как его лечить, фонд «Не напрасно» создал проект «Онко Вики kids», которому пока нет аналогов в России.
Симптомы рака у детей
Заподозрить развитие онкологического заболевания у ребенка можно, если у него одновременно развивается один или несколько из приведенных симптомов, и при этом отсутствует другое заболевание, которое может объяснить данные жалобы или проявления. При обнаружении описанных ниже симптомов необходимо обратиться к врачу.
Общие симптомы
В первую очередь к ним относятся лихорадка (т.е. повышение температуры тела), слабость и утомляемость, а также потеря в весе.
Лихорадка
Повышение температуры очень часто встречается у детей, но в большинстве случаев вызвано другими заболеванием (например, инфекцией). Лишь в небольшом проценте случаев эта жалоба может быть симптомом злокачественного заболевания. Чаще всего лихорадка возникает при лейкозе или лимфоме, но может встречаться и при других опухолях (нейробластома, саркома Юинга и другие).
Проявить настороженность надо, когда повышение температуры тела сохраняется более двух недель, не проходит на фоне адекватного лечения, или врачи не могут выявить причину лихорадки. Особое внимание и дополнительное обследование требуется, если повышение температуры сопровождается ночными потами, потерей в весе, бледностью, синячками на коже, болями в костях, увеличенными лимфоузлами и изменениями в общем анализе крови.
Слабость, утомляемость, потеря веса
В редких случаях такие симптомы как необъяснимая слабость и усталость ребенка, снижение активности (невозможность переносить ту физическую активность, которая раньше давалась легко) могут быть проявлениями онкологического заболевания.
Неврологические симптомы
К неврологическим симптомам относят: головную боль, рвоту, изменение формы головы, нарушение походки, изменение зрения и т.д. Эти проявления могут быть симптомами опухолей головного мозга.
Заподозрить онкологическое заболевание можно, если головная боль долго не проходит или ухудшается со временем, сопровождается рвотой без чувства тошноты (особенно по утрам или в ночное время, заставляя ребенка просыпаться). Утренняя головная боль со рвотой свидетельствует о повышении давления внутри черепа. Увеличение давления может быть вызвано растущей опухолью головного мозга, поражением при лейкозе, более редко – ростом метастазов (например, при нейробластоме).
У маленьких детей (до 2-х лет) опухоли головного мозга могут проявляться необъяснимым беспокойством, плачем, задержкой развития или утратой уже приобретенных навыков. В ряде случаев может быть заметное глазом увеличение окружности головы, выбухание родничков.
Другими проявлениями опухолей головного мозга могут быть внезапно начавшиеся судороги, нарушение походки, нарушение координации, появление тремора (подрагивание частей или всего тела), двоение в глазах, косоглазие, асимметрия лица, опущение века, снижение мышечной силы.
Опухоли могут поражать и спинной мозг: например, при лейкозе, лимфомах, нейробластоме. Это сопровождается параличом или снижением мышечной силы в конечностях (чаще нижних), нарушением мочеиспускания и дефекации. Ребенок перестает самостоятельно двигать ногами, руками, не может сидеть/стоять на четвереньках, ползать. Нарушения мочеиспускания и дефекации проявляются в виде задержки мочи/кала или наоборот – неконтролируемого, постоянного отделения.
Все эти симптомы требуют осмотра педиатра, невролога, офтальмолога с осмотром глазного дна и проведения дополнительных методов обследования (КТ, МРТ).
Мышечно-скелетные симптомы
К ним относятся боль, припухлость, отек, хромота, которые не связаны с травмой. Заподозрить опухоль кости или мягких тканей можно, если локализованная боль сохраняется с течением времени и заставляет ребенка просыпаться ночью. На более поздних стадиях можно заметить отек, припухлость, деформацию конечности.
Боли в костях могут быть симптомами поражения костей при нейробластоме, лейкозе, гистиоцитозе, иногда — при других злокачественных заболеваниях.
Образования в животе
Объемное образование в животе является одним из самых частых симптомов опухолевого заболевания у ребенка (например, нейробластомы, опухоли почки или лимфомы). Такое образование можно увидеть невооруженным взглядом — оно выглядит как деформация или увеличение в объеме всего живота – или случайно нащупать во время игры или купания.
Это состояние может сопровождается болью, рвотой, запором, лихорадкой. Хотя некоторые образования в животе являются доброкачественными, очень важно обратиться к специалисту для обследования, чтобы как можно раньше поставить диагноз.
Увеличение лимфоузлов (лимфоаденопатия)
В большинстве случаев увеличение какой-либо группы лимфоузлов связано с инфекционным заболеванием. И все же в редких случаях увеличение лимфоузлов может сигнализировать об онкологическом заболевании. Заподозрить его позволяет отсутствие уменьшения лимфоузлов в размерах после проведения антибактериального лечения, увеличение их со временем, а также сочетание с лихорадкой и изменениями в анализах крови.
При онкологических заболеваниях, в отличие от инфекций, лимфоузлы чаще увеличиваются быстро и значительно – так, что их можно заметить невооруженным взглядом. При этом по результатам УЗИ или КТ видно нарушение их структуры и кровотока. Значимым увеличением лимфатических узлов считается размер более 1 см. В таких случаях требуется поиск возможных причин увеличения и наблюдение за размерами лимфоузлов в течение некоторого времени.
Увеличение лимфоузлов может быть симптомом лейкоза, лимфомы, нейробластомы, гистиоцитоза, в более редких случаях — других опухолей.
Кожные проявления
Бледность, появление синяков, кровоподтеков или петехий (маленькие красные точки на коже) – все эти симптомы могут быть связаны со снижением работы костного мозга из-за лейкоза или других опухолей. Также сюда относится появление подкожных узелков по всему телу, что может быть вызвано лейкозом, нейробластомой или гистиоцитозом.
Важно понимать, что ряд незлокачественных гематологических заболеваний (апластическая анемия, иммунная тромбоцитопения и т.д.) могут также вызвать кожные проявления. При появлении таких симптомов стоит незамедлительно обратиться к врачу для постановки правильного диагноза и начала лечения.
Другие симптомы
Частые носовые (и другие) кровотечения могут быть симптомами лейкоза, назофарингеальной карциномы или лимфомы этой области. Увеличение в размерах и покраснение десен в сочетании с другими симптомами также может быть проявлением лейкоза.
Выводы
- Детский рак имеет большое количество проявлений и затрагивает разные системы и органы.
- Чаще всего симптомы, которые могут встречаться при детском раке, схожи с проявлениями других, незлокачественных заболеваний.
- При наличии подозрительных симптомов и особенно при их сочетании необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил дополнительные методы обследования.
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