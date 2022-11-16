Петербург оказался в списке самых шумных городов России! Как это влияет на нашу психику и физическое здоровье?

На днях Роспотребнадзор сообщил, что Петербург стал одним из самых шумных городов. В антирейтинг также вошли Москва и Екатеринбург. «Собака.ru» спросила у терапевта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Галины Кузнецовой, как это влияет на наше здоровье.
Что говорит Роспотребнадзор
По данным ведомства, больше всего горожане страдают от транспортного шума — его назвали второй по значимости проблема для здоровья после качества атмосферного воздуха. Шум от транспорта составляет от 40 до 70% на общем фоне.
«Шум с точки зрения физики — это беспорядочные колебания различной физической природы. А с точки зрения обычного человека шум — хаотичные звуки различной тональности и интенсивности. Интенсивность звука измеряется в децибелах, частота — в Герцах. Интересный факт, что человек способен различать звуки от 16 Гц до 20 000 Гц. Полное отсутствие звуков, а также избыточный шум вызывают дискомфорт и при определенных условиях даже могут явиться причиной заболеваний. Для примера, разговор — это уровень шума около 40дБ, в метро он может достигать 90 дБ, шум в офисе составляет около 60 дБ, звуки улицы — 70-80 дБ, в лесу обычно 12-20 дБ, а при взлетающем реактивном самолете — около 120 дБ. Но и это не предел — англичанка Джилл Дрейк поставила рекорд, воспроизведя крик до 129Дб», — говорит доктор Кузнецова.
Это опасно?
«Современный мир, технологии, агрессивная реклама, звук машин, метро, строительный шум по вредному воздействию на организм может конкурировать с экологической проблемой загрязнения планеты. Хроническое воздействие шума влияет на различные системы органов. При очень громких звуках возможно развитие акустической травмы с кратковременным или длительным снижением слуха. Увлечение наушниками с прослушиванием громкой музыки вполне способно привести к тугоухости», — отмечает врач.
В свою очередь нарушения сна, которые время от времени бывают у каждого, влияют на настроение, память, артериальное давление, могут провоцировать головные боли. Хронический шум — стресс для организма, повышение риска сосудистых проблем, а значит и влияние на продолжительность жизни. Снижение работоспособности, успеваемости тоже можно связать с действием шума.
А как защититься?
Лучшая тактика — профилактика заболеваний. «Так как шум является значимой проблемой, нужно принимать меры, смягчающие вредное воздействие. Осторожно пользоваться наушниками, учитывать рекомендуемый уровень громкости. Для сна желательно выбрать максимально тихое помещение. Любителям засыпать под звуки телевизора или Ютуба лучше отказаться от этой привычки. Если вы в поиске квартиры или дома, старайтесь выбирать тихие районы. Кстати, в этом помогут «шумовые карты» города, их можно найти в сети», — заключила терапевт.
Еще врачи советуют экспериментировать с дизайном квартиры и вешать на стены все, что хочется. Дело тут не только в красоте: пробковая доска, полотно из шерсти или плотной ткани, ковер (привет моде 90-х!), акустические панели, кладка из декоративного камня снизят уличный шум на несколько децибел. Дополнительной шумовой защитой со стороны окна станут плотные портьеры или двойные шторы — лучшего всего подойдет бархат, вельвет, жаккард, лен, парча.
Кстати, проверьте розетки — они могут быть звуковым мостом между уютной квартирой и шумной улицей. Дело в том, что в панельных домах отверстия для розеток сквозные. Внутрь гнезд рекомендуют вложить звукоизоляционную пробку из минеральной ваты или асбестовой ткани. Конечно, самим этого лучше не делать, а вызвать электрика!
Полезные опции есть и в гаджетах. Например, Apple Watch время от времени измеряют уровень шума в течение дня. Если средний уровень звука в течение 3 минут достигает заданного предельного значения в децибелах или превышает его, часы могут уведомить вас об этом. Чтобы включить функцию, нужно открыть приложение Apple Watch на iPhone, перейти на вкладку «Мои часы» и выбрать пункт «Шум». А затем нажать «Шумовой порог» и выбрать уровень шума в децибелах.
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