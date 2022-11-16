Петербург оказался в списке самых шумных городов России! Как это влияет на нашу психику и физическое здоровье?

А как защититься?

Лучшая тактика — профилактика заболеваний. «Так как шум является значимой проблемой, нужно принимать меры, смягчающие вредное воздействие. Осторожно пользоваться наушниками, учитывать рекомендуемый уровень громкости. Для сна желательно выбрать максимально тихое помещение. Любителям засыпать под звуки телевизора или Ютуба лучше отказаться от этой привычки. Если вы в поиске квартиры или дома, старайтесь выбирать тихие районы. Кстати, в этом помогут «шумовые карты» города, их можно найти в сети», — заключила терапевт.

Еще врачи советуют экспериментировать с дизайном квартиры и вешать на стены все, что хочется. Дело тут не только в красоте: пробковая доска, полотно из шерсти или плотной ткани, ковер (привет моде 90-х!), акустические панели, кладка из декоративного камня снизят уличный шум на несколько децибел. Дополнительной шумовой защитой со стороны окна станут плотные портьеры или двойные шторы — лучшего всего подойдет бархат, вельвет, жаккард, лен, парча.

Кстати, проверьте розетки — они могут быть звуковым мостом между уютной квартирой и шумной улицей. Дело в том, что в панельных домах отверстия для розеток сквозные. Внутрь гнезд рекомендуют вложить звукоизоляционную пробку из минеральной ваты или асбестовой ткани. Конечно, самим этого лучше не делать, а вызвать электрика!

Полезные опции есть и в гаджетах. Например, Apple Watch время от времени измеряют уровень шума в течение дня. Если средний уровень звука в течение 3 минут достигает заданного предельного значения в децибелах или превышает его, часы могут уведомить вас об этом. Чтобы включить функцию, нужно открыть приложение Apple Watch на iPhone, перейти на вкладку «Мои часы» и выбрать пункт «Шум». А затем нажать «Шумовой порог» и выбрать уровень шума в децибелах.