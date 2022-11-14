10 процедур, которые предпочитают сами косметологи

врач-косметолог, трихолог, «СМ-клиника»

На протяжении 10 лет каждые 4 месяца я колю себе ботокс в область глаз, лба и «межбровки». Еще — в мышцы шеи (платизму), чтобы избежать «тяжей» — одного из наиболее выраженных признаков возрастных изменений. Два года назад я впервые попробовала инъекции коллагена. Теперь повторяю процедуру раз в 2–3,5 месяца. Эффект заметила на себе уже после первой процедуры. Считаю, что коллагенотерапия нужна всем — после 25 лет его выработка сильно уменьшается, и начинается естественный процесс разрушения в организме. Мы же помогаем коже восполнить этот дефицит. Без аппаратной косметологии и игольчатого RF-лифтинга — никуда. Я предпочитаю делать его на аппарате Scarlet S раз в полгода. Для каждого человека используется своя индивидуальная насадка, которая состоит из множества позолоченных игл-микроэлектродов. При взаимодействии с кожей эти иголочки делают микропроколы, которые оказывают радиочастотное воздействие. Это стимулирует выработку собственного коллагена и эластина, которые отвечают за молодость кожи.