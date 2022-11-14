10 процедур, которые предпочитают сами косметологи

Под напором «Собака.ru» топовые косметологи Петербурга раскрыли свои секреты: какие процедуры они проходят сами и считают максимально эффективными? Вот список!
Безотчетное утро (и ночь!)
Отеки после бессонной ночи — это нормально. Они (как и все в мире) проходят. Но если отекшее лицо стало привычным, это нужно срочно исправлять. Если вовремя не наладить лимфодренаж, никакое омоложение не даст эффекта.
Роксана Белова
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Невском»
Качество кожи — это первое что бросается в глаза. Если оно хорошее, человек априори выглядит свежим, бодрым и здоровым. Для « взбадривания» я использую целый комплекс дренажных процедур — они уменьшают отечность, выводят токсины, улучшают микроциркуляцию. Рекомендую попробовать вакуумный массаж, ультразвуковую терапию и биоревитализацию. Эффект будет и после первого раза, время не наладить лимфодренаж, никакое но его хватит на пару дней. Поэтому сначала я выполняю полный курс из 8–10 процедур 2 раза в неделю, а потом поддерживаю результат два раза в месяц. Через полгода снова повторяю курс.
Стереть возраст
Модель Тайра Бэнкс говорила, что ради карьеры можно пойти на все, даже соврать по поводу возраста. Косметологи уверяют: это не работает, ваши годы моментально и неосознанно считываются. Молодое лицо интуитивно ассоциируется с латинской буквой V — высокие скулы, узкие углы челюсти, заостренный подбородок. С годами скулы уплощаются, низ расширяется и лицо становится более квадратным, а потом — трапециевидным или буквой V к низу. Исправить это поможет бьютификация или гармонизация — комплексная коррекция лица.
Роксана Белова
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Невском»
Гармонизация лица с помощью филлеров — одна из моих любимых процедур. Я прибегаю к ней сама и часто рекомендую другим. Мы устраняем провисание мягких тканей, дефициты объемов, мелкие морщинки, исправляем форму губ, например, убираем «линии депрессии». За 1–3 коррекции можно сделать лицо более здоровым, молодым и открытым. А еще это поможет избежать ранних пластических операций, которые рано или поздно приводят к «эффекту Майкла Джексона». У меня результат держится 12–14 месяцев, но время от времени можно улучшать отдельные зоны. Например, сейчас у меня, как и у многих, был очень стрессовый период. И если овал лица и скулы остались в отличном состоянии, то область вокруг глаз «поплыла» — вернулись темные круги, начали проявляться носослезные борозды, в целом уставший вид. Филлеры помогут это исправить.
Максимальное увлажнение
Осенью и зимой гидролипидный барьер кожи петербуржцев ослабевает из-за низких температур и отопительного сезона. Самый простой способ вернуть утерянную влагу — классическая биоревитализация. А для красивого цвета лица стоит попробовать фотоомоложение. Во время процедуры сосуды и капилляры «склеиваются» под воздействием света, благодаря этому стирается неопрятный красноватый рисунок.
Таисия Пешина
дерматовенеролог, косметолог, дерматоонколог, главный врач клиники A3BEAUTE
В списке моих фаворитов фотоомоложение занимает почетное первое место. С его помощью можно убрать капиллярную сеточку и пигментные пятна, которые делают цвет лица неровным и неаккуратным, укрепить здоровые сосуды. Еще оно стимулирует выработку коллагена и повышает упругость кожи. Люблю и рекомендую биоревитализацию и мезотерапию — сейчас в препараты входит не только гиалуроновая кислота, но и пептиды, аминокислоты, витамины и минералы. А для улучшения рельефа лица и тела советую попробовать препараты на основе полимолочной кислоты или гидроксиапатита кальция.
Расслабить мышцы и усилить выработку коллагена
Горизонт планирования в России сократился до режима «в моменте», и никто не знает, что будет через час или завтра. Но то, что ботокс останется в топе любимых процедур косметологов — факт.
Анастасия Храмович
врач-косметолог, трихолог, «СМ-клиника»
На протяжении 10 лет каждые 4 месяца я колю себе ботокс в область глаз, лба и «межбровки». Еще — в мышцы шеи (платизму), чтобы избежать «тяжей» — одного из наиболее выраженных признаков возрастных изменений. Два года назад я впервые попробовала инъекции коллагена. Теперь повторяю процедуру раз в 2–3,5 месяца. Эффект заметила на себе уже после первой процедуры. Считаю, что коллагенотерапия нужна всем — после 25 лет его выработка сильно уменьшается, и начинается естественный процесс разрушения в организме. Мы же помогаем коже восполнить этот дефицит. Без аппаратной косметологии и игольчатого RF-лифтинга — никуда. Я предпочитаю делать его на аппарате Scarlet S раз в полгода. Для каждого человека используется своя индивидуальная насадка, которая состоит из множества позолоченных игл-микроэлектродов. При взаимодействии с кожей эти иголочки делают микропроколы, которые оказывают радиочастотное воздействие. Это стимулирует выработку собственного коллагена и эластина, которые отвечают за молодость кожи.
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