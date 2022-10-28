Статистика дня: в России вновь вырос уровень тревожности

В опросе приняли участие 1500 респондентов из 53 субъектов России. Им был задан вопрос: «Какое настроение, по Вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное?»

Максимальный уровень тревожности россияне ощутили с 30 сентября по 2 октября — тогда доля людей с таким настроением составила 70%. На прошлой неделе тревожно себя ощущали 56% респондентов.

При этом в начале сентября уровень тревожности в российском обществе был ниже. Так, 18 сентября опрос показал, что 57% россиян пребывают в тревожном состоянии, а 35% — в спокойном.

Ранее стало известно, что с начала года россияне потратили на антидепрессанты 5 млрд рублей. В январе - сентябре 2022 года траты на них выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев жители России также стали чаще принимать успокоительные препараты — их потребление увеличилось на 44%

