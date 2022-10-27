«Антон тут рядом» запустил образовательный курс для родителей детей с аутизмом

Среди спикеров и ведущих курса «Ау» для родителей детей с аутизмом от 11 до 17 лет — Елисей Осин, Иван Мартынихин, Юлия Тархова, Юлиана Якуббо, Александр Сиволобов и многие другие специалисты по аутизму: врачи-психиатры, неврологи, педагоги, поведенческие специалисты, родители и сами аутичные взрослые.

Бизнес-консультант Маргарита Кантина расскажет, как создавать и укреплять родительские сообщества. Юрист Елена Лазутина проведет консультацию по вопросам психолого-медико-педагогической комиссии, оформления инвалидности и защите прав ребенка. А вместе с организацией «Лиза Алерт» фонд подготовит лекцию о безопасности в городе.

Это уже второй поток курса: в апреле 2022 года фонд провел образовательную программу для родителей детей младшего возраста и обучил 300 человек из 106 городов России. «Я приняла своего ребенка и вспомнила о себе», — рассказала одна из мам, прошедших обучение.

«Сложно описать словами, какая для нас честь — стать проводником для такого количества удивительных родителей. В результате у нас получился не просто курс, а целая база знаний и опыта по теме аутизма от самых уважаемых специалистов в своих сферах. Тут рядом — поддержка и сообщество. Почему "Ау"? Потому что мы рядом, и идем на зов о помощи», — рассказывает исполнительный директор фонда «Антон тут рядом» Елена Фильберт.

Как рассказали «Собака.ru» в «Антон тут рядом», всего на обучение фонд набирает 700 родителей, 500 человек уже зарегистрировались. Курс стартует 7 ноября и продлится 3 месяца, участие в нем бесплатное по предварительной регистрации.

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