Какие заболевания и лекарства влияют на риск развития рака женской репродуктивной системы? Отвечают онкологи

Какие заболевания и состояния влияют на риск развития опухолей женской репродуктивной системы?

Вирус папилломы человека (ВПЧ) и связанная с ним инфекция – очень серьезный фактор риска появления опухолей женской репродуктивной системы. Подавляющее большинство случаев ВПЧ-инфекции не требует никакого вмешательства и проходят самостоятельно. Однако в малом проценте случаев онкогенные штаммы вируса (главным образом, 16 и 18, но и другие: 31, 33, 35, 39, 45) не уничтожаются иммунной системой. В этом случае они ведут к устойчивой (персистирующей) ВПЧ-инфекции шейки матки, что может в дальнейшем привести к развитию рака. Онкогенные штаммы ВПЧ являются основной причиной рака шейки матки (ДНК вируса обнаруживается в 99.7% случаев рака) и значительной части случаев рака влагалища (74%) и вульвы (28.6%).

Ожирение также серьезно повышает риск развития рака эндометрия и рака вульвы. Кроме того, есть данные о том, что наличие гипертонической болезни и сахарного диабета, которые часто присутствуют у пациенток с ожирением, также повышают вероятность рака эндометрия. Сахарный диабет также умеренно повышает вероятность развития рака яичника.

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) – например, сальпингоофорит (воспаление маточной трубы и яичника) – могут повышать риск рака яичника.

Эндометриоз яичника ведет к повышенному риску развития определенных вариантов его рака: эндометриоидного и светлоклеточного.

Отсутствие овуляции – например, при синдроме поликистозных яичников – может говорить о повышенной вероятности рака эндометрия.

Опухоли, секретирующие эстрогены – например гранулезоклеточная опухоль яичника – также повышают риск рака эндометрия.