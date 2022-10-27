Какие заболевания и лекарства влияют на риск развития рака женской репродуктивной системы? Отвечают онкологи

Злокачественные опухоли половых органов входят в десятку наиболее частых видов рака, диагностируемых у женщин. Они могут развиваться в яичниках, матке, шейке матки, влагалище. Что может повысить риск заболеть раком, а что — снизить? Рассказали специалисты фонда «Не напрасно».
Какие заболевания и состояния влияют на риск развития опухолей женской репродуктивной системы?
Вирус папилломы человека (ВПЧ) и связанная с ним инфекция – очень серьезный фактор риска появления опухолей женской репродуктивной системы. Подавляющее большинство случаев ВПЧ-инфекции не требует никакого вмешательства и проходят самостоятельно. Однако в малом проценте случаев онкогенные штаммы вируса (главным образом, 16 и 18, но и другие: 31, 33, 35, 39, 45) не уничтожаются иммунной системой. В этом случае они ведут к устойчивой (персистирующей) ВПЧ-инфекции шейки матки, что может в дальнейшем привести к развитию рака. Онкогенные штаммы ВПЧ являются основной причиной рака шейки матки (ДНК вируса обнаруживается в 99.7% случаев рака) и значительной части случаев рака влагалища (74%) и вульвы (28.6%).
Ожирение также серьезно повышает риск развития рака эндометрия и рака вульвы. Кроме того, есть данные о том, что наличие гипертонической болезни и сахарного диабета, которые часто присутствуют у пациенток с ожирением, также повышают вероятность рака эндометрия. Сахарный диабет также умеренно повышает вероятность развития рака яичника.
Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) – например, сальпингоофорит (воспаление маточной трубы и яичника) – могут повышать риск рака яичника.
Эндометриоз яичника ведет к повышенному риску развития определенных вариантов его рака: эндометриоидного и светлоклеточного.
Отсутствие овуляции – например, при синдроме поликистозных яичников – может говорить о повышенной вероятности рака эндометрия.
Опухоли, секретирующие эстрогены – например гранулезоклеточная опухоль яичника – также повышают риск рака эндометрия.
Наследственные синдромы:
Синдром Линча связан с развитием большого числа злокачественных опухолей (рак кишечника, желудка и др.) – в том числе, рака эндометрия (риск достигает 71% в течение жизни) и рака яичника (до 38%);
Синдром Коудена может приводить к развитию рака эндометрия (риск в течение жизни достигает 19%);
Мутации в генах BRCA существенно повышают вероятность развития рака яичника: до 40% в случае BRCA1 и до 15% в случае BRCA2.
Иммунодефицитные состояния – например, ВИЧ-инфекция – повышают риск развития рака шейки матки и рака вульвы.
Проведение лучевой терапии на область таза – например при раке прямой кишки – может в дальнейшем способствовать развитию рака эндометрия и рака яичника.
Ранее перенесенный рак шейки матки связан с повышенным риском рака влагалища и вульвы – главным образом, вследствие ВПЧ-инфекции.
Склерозирующий лихен вульвы – доказанный фактор риска рака вульвы.
Длительный профессиональный контакт с асбестом увеличивает риск рака яичника.
Наличие истории рака эндометрия у матери или сестры повышает вероятность этого заболевания.
Операции по удалению яичников, удалению или перевязке маточных труб, а также удалению матки, выполненные по любым неонкологическим показаниям, значительно снижают риск развития рака яичника. Удаление матки также существенно снижает риск рака эндометрия у пациенток с синдромом Линча.
Какие препараты снижают риск развития опухолей
Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) – крайне эффективный способ предотвращения ВПЧ-инфекции и, как следствие, рака шейки матки, влагалища и вульвы (а также рака ротоглотки, рака анального канала, аногенитальных бородавок и рака полового члена у мужчин). Разработанные на сегодняшний день вакцины предотвращают 9 из 10 случаев рака, возникающего вследствие ВПЧ-инфекции. Они подробно изучены, безопасны и обладают хорошей переносимостью. Добиться их наибольшей эффективности позволяет вакцинация до начала половой жизни (как правило, в 11-12 лет). Однако она оправдана и в более старшем возрасте (например, в США: женщинам – до 45 лет включительно, мужчинам – до 27 лет).
Комбинированные оральные контрацептивы (КОКи), содержащие эстроген и прогестин, существенно снижают риск развития рака яичника (больше, чем в 2 раза при продолжительности приема 10 и более лет). Причем их защитный эффект сохраняется после окончания приема и может длиться более 30 лет. КОКи также уменьшают вероятность рака эндометрия на 30-40%. Вопрос о том, справедливо ли это для неоральных форм комбинированных контрацептивов (пластырь, вагинальное кольцо), пока не исследован и остается открытым.
Прогестиновые контрацептивы (депо медроксипрогестерона ацетата, прогестиновый подкожный имплантат, прогестиновая внутриматочная спираль) также снижают риск рака эндометрия.
Какие препараты повышают риск развития опухолей?
Тамоксифен – это препарат, применяемый при послеоперационной (адъювантной) гормонотерапии рака груди. Как правило, он назначается на длительный период времени – до 5-7 лет. В небольшом проценте случаев (у 1-2 пациенток из 1000) его прием приводит к развитию рака эндометрия.
Несмотря на то, что КОКи значительно снижают риск рака яичника и рака эндометрия, их прием ассоциирован с повышенным риском развития рака шейки матки, если сравнивать с женщинами, которые КОКи не принимают. Эта связь была продемонстрирована во множестве исследований, но ее механизм остается до конца неясным. Однако риск заболеть постепенно снижается после окончания приема КОКов и в течение 5-10 лет возвращается к уровню тех женщин, которые их никогда не использовали.
Проведение гормонотерапии препаратами эстрогена без комбинации с прогестином достоверно повышает вероятность рака эндометрия, который может развиться у 1 из 100 пациенток при длительной терапии.
О чем нужно помнить во время приема препаратов, повышающих риск заболевания
В первую очередь, необходимо помнить о том, что эти препараты не безвредны. Поэтому их прием должен проходить только по показаниям, со строгим соблюдением режима, дозы и продолжительности терапии и только в случае, если польза превышает риски.
Детальный разговор с врачом и подробное обсуждение вариантов лечения, их альтернатив и осложнений позволяет совместно выработать оптимальную тактику и минимизировать вероятность развития тех или иных опухолей женской репродуктивной системы.
Если выбор сделан в пользу лекарственного препарата, ассоциированного с большим риском развития рака, женщину нужно проинформировать, при каких симптомах (выделение крови из половых путей, боль в нижних отделах живота) необходимо срочно обратиться к гинекологу для осмотра и обследования. Также врач может выполнить УЗИ органов малого таза для оценки состояния эндометрия перед назначением тамоксифена или препаратов эстрогена и при необходимости повторять его в течение и после периода лечения.
Выводы
- Наличие определенных заболеваний и прием некоторых лекарственных средств влияет на риск развития рака органов женской репродуктивной системы.
- Многие из таких состояний поддаются воздействию или лечению, что существенно снижает вероятность злокачественных опухолей.
- Прием ряда препаратов ассоциирован как со снижением, так и с повышением риска рака, поэтому их прием требует предварительного обсуждения с врачом и его наблюдения.
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