В США врачи вылечили 27-летнего мужчину с аллергией на собственные оргазмы. Какие еще есть странные виды аллергий?

Аллергия на оргазмы

В начале октября американские СМИ рассказали о необычном медицинском кейсе: врачи из школе медицины Уильяма Бомонта Оклендского университета вылечили 27-летнего мужчину с аллрегией на оргазмы. Ими он мучился 10 лет: избегал любой сексуальной активности и отношений, множество раз обращался к врачам, принимал лекарства, но эффекта не было.

Как оказалось, синдром посторгазмического недомогания диагностировали минимум у 60 заболевших. Первый случай заболевания был обнаружен в 2002 году.

Патология похожа на аллергию с гриппоподобными симптомами — мужчина начинает чихать, кашлять и лихорадить каждый раз после оргазма. Также у него начинают опухать лимфоузлы на лице и шее, появляются сыпь, проблемы с речью, концентрацией внимания и памятью. Симптомы могут появиться из-за инфекции или повреждений, которые приводят к попаданию маленького количества спермы в кровоток.

Недавно в издательстве «Бомбора» вышла книга известного врача Ольги Жоголевой «Пищевая аллергия. Как с ней справиться?». Публикуем отрывок про самые необычные виды заболевания.