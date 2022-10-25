В США врачи вылечили 27-летнего мужчину с аллергией на собственные оргазмы. Какие еще есть странные виды аллергий?

Аллергологи любят сравнивать свою работу с работой детектива. Им приходится иметь дело с насморком и кашлем, брать анализы, проводить кожные пробы, собирать анамнез и анализировать еще много разной информации. Все это делается для того, чтобы подтвердить или исключить пищевую аллергию и назначить диету. Иногда причина проста — витамин С или пыль, но иногда организм реагируют совсем на нетипичные вещи. Например, оргазмы.
Аллергия на оргазмы
В начале октября американские СМИ рассказали о необычном медицинском кейсе: врачи из школе медицины Уильяма Бомонта Оклендского университета вылечили 27-летнего мужчину с аллрегией на оргазмы. Ими он мучился 10 лет: избегал любой сексуальной активности и отношений, множество раз обращался к врачам, принимал лекарства, но эффекта не было.
Как оказалось, синдром посторгазмического недомогания диагностировали минимум у 60 заболевших. Первый случай заболевания был обнаружен в 2002 году.
Патология похожа на аллергию с гриппоподобными симптомами — мужчина начинает чихать, кашлять и лихорадить каждый раз после оргазма. Также у него начинают опухать лимфоузлы на лице и шее, появляются сыпь, проблемы с речью, концентрацией внимания и памятью. Симптомы могут появиться из-за инфекции или повреждений, которые приводят к попаданию маленького количества спермы в кровоток.
Недавно в издательстве «Бомбора» вышла книга известного врача Ольги Жоголевой «Пищевая аллергия. Как с ней справиться?». Публикуем отрывок про самые необычные виды заболевания.
Аллергия на α-gal
В 2007 году была впервые описана аллергия на α-gal — альфа-галактозу. Это вещество, содержащееся в красном мясе млекопитающих (а также в молоке, желатине и некоторых лекарствах), которое может стать причиной аллергии у людей после укусов определенных видов клещей. Самое удивительное в этой форме аллергии даже не то, что ее причиной становится укус клеща, хотя и это довольно необычно. Дело в том, что альфа-гал — это углевод. Мы знаем, что аллергию вызывают вещества белковой природы. Небелковые вещества, например металлы, становятся аллергенами, образуя комплексы с белками в нашем организме (такие вещества называются гаптенами), и, таким образом, аллергию все равно вызывает получившийся видоизмененный белок.
Углевод, вызывающий аллергический иммунный ответ сам по себе, не являясь гаптеном, — это совершенно атипичный случай.
Что известно про этот углевод?
Он содержится в мясе млекопитающих, за исключением мышц человека и некоторых видов обезьян. Как оказалось, ген, кодирующий образование этого углевода у млекопитающих, в ходе эволюции мутировал, и у человека, человекообразных обезьян, мартышковых находится в инактивированной форме. По этой причине альфа-гал для человека — чужеродное соединение, и иммунная система способна образовывать против него антитела.
Однако для того, чтобы ответная реакция иммунной системы приобрела аллергический характер, нужны определенные условия. К ним, вероятно, относятся генетическая предрасположенность к аллергии, определенный состав микрофлоры, и, что интересно, в роли важного кофактора, вероятно, выступает слюна клеща.
Механизмы развития этой формы аллергии пока только изучаются. Ученые предполагают, что альфа-гал находится в составе слюны клещей. Возможно, она поступает туда из желудочно-кишечного тракта клещей. Другим возможным путем попадания альфа-гал в слюну клещей могут быть предшествующие укусы других животных. Во время укуса клеща альфа-гал попадает в толщу кожи вместе с другими компонентами слюны клещей и, вероятно, за счет этих компонентов активирует аллергический тип иммунного ответа, вследствие которого развивается сенсибилизация к этому углеводу с образованием антител IgE. Впоследствии у человека при употреблении пищи, содержащей альфа-гал (чаще всего это красное мясо, в более редких случаях — молочные продукты и желатин), развиваются довольно тяжелые симптомы аллергии: это могут быть крапивница и отеки, может развиваться кашель, удушье, свистящее дыхание, могут возникать тошнота, обильная рвота, боли в животе, диарея, а может развиваться и генерализованная аллергическая реакция, или анафилаксия.
Особенностью этих реакций является то, что, несмотря на участие в них IgE, который обычно вызывает симптомы в пределах двух часов, они развиваются отсроченно: через три — восемь часов после употребления аллергена. Возможной причиной этого феномена является то, что усваивание этого углевода занимает продолжительное время.
Аллергия на альфа-гал может быть вызвана иксодовыми клещами нескольких видов. Наиболее известен клещ Одинокая звезда (lone star tick), который водится преимущественно в Северной Америке. Однако есть данные о развитии этого вида аллергии в Австралии, Корее, Японии, Испании, Германии, Швейцарии, Турции, в некоторых странах Южной Африки.
Любопытно, что не во всех случаях у пациентов, у которых развилась эта форма аллергии, есть данные о предшествующем укусе клеща. Нельзя исключить, что клещ укусил человека незаметно. Однако возможно, что это не единственный путь сенсибилизации.
Еще одной интересной особенностью этой формы аллергии является то, что у сенсибилизированного человека симптомы аллергии при употреблении красного могут возникать не каждый раз.
По данным некоторых исследований, у детей с аллергией на альфа-гал красное мясо чаще провоцирует симптомы аллергии при физической нагрузке (обычно во время занятий спортом) и преимущественно проявляется желудочно-кишечными симптомами.
Анафилаксия, индуцированная физической нагрузкой
Мы уже немного касались крапивницы и анафилаксии, возникающих при физической нагрузке, и говорили о том, что такое состояние может развиваться независимо от рациона человека, а может быть одной из форм пищевой аллергии. В таких случаях у человека возникают симптомы анафилаксии (реже — только крапивницы) в случае, если после употребления аллергена он занимается спортом, танцами или другим видом физической нагрузки.
Механизм развития этой формы аллергии пока только изучается. Предполагаются разные возможные механизмы: усиление всасывания аллергенов, снижение порога чувствительности тучных клеток, усиление кровоснабжения желудочно-кишечного тракта и увеличение количества тучных клеток в его слизистой оболочке.
Как оказалось впоследствии, в роли кофактора для развития такой аллергии может служить не только физическая нагрузка, но и прием алкоголя или нестероидных противовоспалительных лекарств. Более редкими факторами, способными провоцировать такую форму аллергии, могут быть повышение температуры тела (в жаркую погоду), стресс и депривация сна, инфекционные заболевания, фаза менструального цикла (пременструальная или менструальная), сезон цветения у людей с поллинозом, наркотики и опиоидные лекарственные препараты. Кроме того, есть люди, у которых такие симптомы возникают вне действия и этих кофакторов, поэтому, вероятнее всего, есть еще какие-то неизвестные нам условия, при которых возникает такой вид аллергической реакции.
Среди аллергенов, способных вызывать анафилаксию под действием физической нагрузки и других перечисленных ко-факторов, наиболее известен белок пшеницы омега-5-глиадин. Иллюстрацией к тому, как протекает такая форма аллергии, может быть история одного из моих пациентов, у которого два эпизода анафилаксии возникли при комбинации употребления пшеницы (в составе пиццы) с алкоголем, а третий — при употреблении выпечки в жаркую погоду.
Есть еще несколько аллергенов, которые способны вызывать такую форму аллергии: другие злаки, рыба, морепродукты, орехи, реже молоко и яйца. Кроме того, фрукты, овощи, семена и орехи, способные вызывать LTP-синдром, могут в некоторых случаях вызывать более яркие симптомы аллергии после физической нагрузки.
Резюме
Что делать, если человек столкнулся с аллергией, проявляющейся анафилаксией, индуцированной физической нагрузкой (или другими кофакторами, о которых мы говорили выше):
- вместе с аллергологом нужно идентифицировать аллергены;
- избегать физической нагрузки в течение четырех—шести часов после употребления таких аллергенов;
- если другие ко-факторы известны, избегать употребления аллергенов в период их действия (например, в жаркую погоду, в соответствующую фазу цикла, при приеме нестероидных противовоспалительных лекарств);
- по возможности иметь с собой адреналин в виде аутоинжектора, если планируется прием пищи вне дома.
Синдром кошка-свинина, или необычная перекрестная аллергия
У некоторых людей с аллергией на кошку с течением времени может развиваться аллергия на красное мясо (обычно на свинину, реже — на говядину). Это очень редкая форма аллергии, связанная с перекрестной реакцией антител IgE, образующихся к кошачьему сывороточному альбумину (Fel d2), с некоторыми белками свинины (Sus S1) и говядины (Bov d 6) и, возможно, с мясом других млекопитающих. Такая форма аллергии чаще встречается в Европе, но описана и в США. Чаще всего такая аллергия развивается у детей старше восьми лет, подростков и взрослых.
Симптомами такой аллергии являются зуд во рту, крапивница и анафилаксия, развивающиеся в течение двух часов (обычно в первые полчаса) после употребления свинины. В этом отличие от аллергии на α-gal, которая развивается отсрочено, через три—восемь часов после употребления мяса.
В случае развития синдрома кошка-свинина аллергия на мясо может возникать не при каждом употреблении и, возможно, зависит от приготовления мяса. Чаще пациенты описывают симптомы при употреблении сырого, вяленого или копченого мяса и реже при употреблении хорошо приготовленного.
Кроме того, возможно, такая аллергия может угасать со временем. В пользу этого предположения говорит то, что только у 30% людей, сенсибилизированных к сывороточному альбумину кошки и аллергенам свинины, отмечаются симптомы этой аллергии.
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