Переходим на ботинки! А если у меня вальгусная деформация стоп? Поможет ли операция?

Кроссовки, кеды и босоножки — это мягкая обувь, ношение которой не должно приносить большого дискомфорта. Но осенью приходится переходить на ботинки, а они могут сильно давить на ногу. Особенно трудно людям с вальгусной деформацией стоп — а она в разной степени есть почти у всех. Почему она возникает и как с этим жить, рассказал травматолог-ортопед клиники «МЕДИ» Олег Чумаков.
Что такое вальгусная деформация стоп?
Вальгусная деформация большого пальца стопы («косточка на стопе», «шишка на пальце», halluх valgus) — это деформация переднего отдела стопы, связанная с отклонением переднего пальца по направлению к внешней стороне стопы, т.е. к мизинцу. При прогрессировании заболевания у большого пальца формируется «шишка» за счет образования новой костной ткани на наружной поверхности кости и избыточного выстояния головки I плюсневой кости. В результате первый палец наползает на второй или под него, формируется молоточкообразная деформация второго и даже третьего пальца. В некоторых случаях болезнь сопровождается деформацией пятого пальца, когда он избыточно отклоняется к первому пальцу, и у его основания формируется болезненная «косточка» (болезнь Тейлора).
А это больно?
Поначалу — нет. Однако со временем появляется боль, нарушается двигательная функция стопы со всеми вытекающими последствиями в виде сопутствующих ортопедических заболеваний. Еще сустав отекает, косточка увеличивается еще больше, в итоге подобрать подходящую обувь — это настоящий квест.
А почему вообще появляется эта шишка?
Самые распространенные причины — это генетическая предрасположенность и ношение неудобной обуви, например с зауженным носком и на высоких каблуках. Еще к причинам относят лишний вес, длительные статические нагрузки на стопы, работа «на ногах», гормональные нарушения (период полового созревания, беременность, лактация, менопауза) и последствия травм стопы.
Как растет шишка?
В российской практике выделяют 3 степени (категории) вальгусной деформации, которые характеризуются различным углом отклонения большого пальца. В норме это отклонение составляет 16 градусов.
I степень: слабая деформация, угол от 16 до 25 градусов.
II степень: средняя (умеренная) деформация, угол от 25 до 35 градусов.
III степень: тяжелая (выраженная) деформация, угол более 35 градусов.
А как это лечат?
1. Есть народные методы лечения, например, самодельные мази, ванночки, травы и различных примочки. Но они неэффективны и не приносят результата.
2. Консервативное лечение применяется на начальных стадиях заболевания. Главная цель — снизить скорость прогрессирования, «заморозить» развитие деформации, уменьшить болевой синдром. Консервативное лечение включает в себя:
- ношение удобной обуви;
- использование специальных стелек с формированием поперечного свода;
- ношение специальных вкладышей между первым и вторым пальцами;
- массаж;
- физиотерапевтические процедуры;
- ударно-волновую терапию.
3. Оперативные методы лечения применяются тогда, когда консервативное лечение оказывается неэффективным, не устраивает пациента и бессмысленно в применении.
Какие операции делают?
В зависимости от степени деформации ортопеды используют различные оперативные методы лечения:
- сухожильно-мышечную пластику на переднем отделе стопы;
- резекцию «косточки» на головке I плюсневой кости;
- корригирующие остеотомии и артродезы с последующей установкой титановых имплантатов;
- малоинвазивные (чрескожные) операции.
Оперировать сразу обе стопы или только одну?
Современные технологии в хирургии стопы позволяют выполнить операцию сразу на обеих стопах за один наркоз. Но при запущенных деформациях, в случае трудоемкой и длительной операции, лучше сначала прооперировать одну стопу, а по восстановлении ее функции — вторую.
После операции нужно пробыть в стационаре около 3 дней, но иногда можно будет уйти в день операции и время от времени приходить на перевязки. В течение 4-6 недель нужно будет носить ортопедическую обувь (ботинки Барука), а спустя 1,5 месяца пройти контрольную рентгенографию.
Важно помнить, что окончательный результат лечения наступает не раньше чем через 6 месяцев после операции. Для ускорения реабилитации врачом дополнительно могут быть назначены: физиотерапия, тейпирование, УВТ и другие методики.
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