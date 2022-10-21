Переходим на ботинки! А если у меня вальгусная деформация стоп? Поможет ли операция?

А как это лечат?

1. Есть народные методы лечения, например, самодельные мази, ванночки, травы и различных примочки. Но они неэффективны и не приносят результата.

2. Консервативное лечение применяется на начальных стадиях заболевания. Главная цель — снизить скорость прогрессирования, «заморозить» развитие деформации, уменьшить болевой синдром. Консервативное лечение включает в себя:

ношение удобной обуви;

использование специальных стелек с формированием поперечного свода;

ношение специальных вкладышей между первым и вторым пальцами;

массаж;

физиотерапевтические процедуры;

ударно-волновую терапию.

3. Оперативные методы лечения применяются тогда, когда консервативное лечение оказывается неэффективным, не устраивает пациента и бессмысленно в применении.