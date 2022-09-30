«Никакого солнца и моря»: 10 мифов о жизни после удаления щитовидки

В каких случаях выполняются операции на щитовидной железе?

Чаще всего причиной хирургического вмешательства становится опухоль, например, фолликулярная. Она диагностируется по результатам биопсии узла. Иногда врач выявляет одну из разновидностей онкологии. В этом случае за пациентом ведут наблюдение, подбирают индивидуальную тактику лечения. Основанием для операции может стать диффузный или многоузловой токсический зоб. Это заболевание, при котором орган выделяет избыточное количество гормонов. Такое же решение врач принимает, если узлы щитовидки сдавливают трахею и пищевод, затрудняя глотание и дыхание.