«Никакого солнца и моря»: 10 мифов о жизни после удаления щитовидки

После операции на щитовидной железе многие сталкиваются с множеством ограничений. Но большинство из них не более, чем мифы. Какие опасения не имеют под собой научной доказательной базы, рассказал Макарьин Виктор Алексеевич — хирург-эндокринолог, онколог, кандидат медицинских наук.
В каких случаях выполняются операции на щитовидной железе?
Чаще всего причиной хирургического вмешательства становится опухоль, например, фолликулярная. Она диагностируется по результатам биопсии узла. Иногда врач выявляет одну из разновидностей онкологии. В этом случае за пациентом ведут наблюдение, подбирают индивидуальную тактику лечения. Основанием для операции может стать диффузный или многоузловой токсический зоб. Это заболевание, при котором орган выделяет избыточное количество гормонов. Такое же решение врач принимает, если узлы щитовидки сдавливают трахею и пищевод, затрудняя глотание и дыхание.
10 мифов об ограничениях после удаления щитовидки
Сегодня все больше специалистов ориентируются на факты и доказательства. Любые утверждения, не основанные на результатах научных исследований, можно назвать мифами. Это справедливо и в отношении предписаний, которые пациенты получают после удаления щитовидной железы.
- Солнце. Есть убеждение, что солнечные лучи после операции оказывают негативное влияние на здоровье. Это не более, чем миф. Ультрафиолет действительно вреден для кожи, поскольку увеличивает риск развития рака. Но солнечные лучи даже физически не проникают к щитовидной железе, поэтому никак не могут на нее повлиять.
- Баня. Некоторые пациенты опасаются, что высокие температуры могут навредить их здоровью после хирургического вмешательства. Это утверждение не имеет научных доказательств. Посещение бани не повлияет на общее состояние, особенно если опухоль уже удалена.
- Море. Само по себе море для щитовидки не только не вредно, но даже полезно. В нем много макро- и микроэлементов, оно благоприятно воздействует на кожу. Научных данных о том, что у пациента с удаленной щитовидной железой оно спровоцирует негативные последствия, не существует.
- Косметологические процедуры. У девушек нередко возникает опасение, что введение препаратов для омоложения увеличивает риск развития заболеваний, в том числе щитовидной железы. Но серьезной доказательной базы, что введение ботокса, гиалуроновой кислоты как-то нарушает функции органа или провоцирует опухоль, нет. Если щитовидка удалена, косметологические процедуры никак не повлияют на здоровье женщины.
- Рождение детей. После удаления щитовидки ее функцию замещает гормональная терапия. Синтетический препарат и вещество, которое вырабатывал орган, химически идентичны: организм их не различает. Если правильно подобрана дозировка медикамента, женщина сможет родить здорового ребенка и после операции.
- Занятия спортом. Хирургическое вмешательство на железе не препятствие для дозированной физической нагрузки. В этом случае большую роль играет адекватная гормональная терапия.
- Приготовление пищи на газовой плите. Утверждение о том, что после операции на щитовидке нельзя готовить на газовой плите из-за выделяющихся газов, — не более, чем миф. Данная процедура никак не влияет на общее состояние. Исключение составляют ситуации, при которых у пациента диагностируются легочные заболевания, такие как ХОБЛ, или аллергические реакции.
- Болезнь передается по наследству. Есть разновидности опухолей, которые передаются генетически, но их немного. К таким относится медуллярная карцинома. В 30% случаев это заболевание является наследственным. В целях диагностики проводится генетический тест, по которым определяют вероятность его передачи. Другие формы рака, например, папиллярный, таким свойством не обладают.
- «Я буду инвалидом после операции». Инвалидностью называют утрату физических функций. Операция на щитовидке позволяет получить данный статус формально, в виде льгот и преференций. Но внешне такой человек не отличается от окружающих и полностью сохраняет работоспособность.
- «Я прибавлю в весе». Проблема чаще всего заключается в неправильном питании и образе жизни. Прием гормона тироксина после удаления щитовидки не вызывает прибавку в массе тела. Хирургическая операция не повод отказывать себе в привычных радостях или мучиться сомнениями и страхами. Любые врачебные рекомендации должны иметь под собой доказательную базу. Если они основываются на слухах и домыслах, не стоит им следовать, тем самым ограничивая себя и ухудшая качество жизни.
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