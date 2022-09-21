Осень — сезон инсультов. Вот 7 признаков, которые помогут его распознать

Наибольшее количество инсультов, в том числе и с летальным исходом, приходится на холодное время года — осень и зиму. Это острое состояние, когда в мозг перестает поступать кровь или ее попадает слишком мало. Без кислорода и питательных веществ из крови клетки мозга быстро умирают. Поэтому при симптомах инсульта нужно действовать очень быстро!
Как связаны инсульт и погода?
Дело в том, что снижение температуры воздуха даже на несколько градусов увеличивает риск развития нарушения мозгового кровообращения. При похолодании артериальное давления повышается, просветы сосудов сжимаются, кровь сгущается и сердцу труднее ее качать. Для пожилых людей снижение температуры воздуха на 1°C увеличивает риск развития нарушения мозгового кровообращения почти на 4%.
Как распознать прединсультное состояние
«Так как чаще всего именно артериальная гипертензия способствует разрыву сосуда и кровоизлиянию, не следует игнорировать жалобы на боли в затылке, появление мушек перед глазами, пелену и мутность взгляда, мешающую сфокусировать зрение — своевременный контроль артериального давления один из лучших методов профилактики», — говорит невролог «СМ-клиники» Артем Барышев.
Однако если ситуация уже произошла, следует обратить внимание на следующие «красные флаги»:
- Внезапно появившаяся слабость, нарастающее головокружение, трудность фокусировки мыслей
- Резкая потеря сознания, падение, слабость в отдельной конечности или половине тела
- Невозможность подвигать рукой, пальцами, появившаяся в них несвойственная слабость
- Нарушение ориентации в пространстве, сложности с подбором предметов, трудности с пониманием текущего времени, места, времени суток
- Нарушение артикуляции (речи) — невнятные слова, «каша во рту», вялая мимика лица
- «Маскообразное лицо» — опущение углов рта с одной или обеих сторон, опущение века, часть лица не участвует в движении при разговоре
- Отсутствие реакции зрачка на свет, чаще с одной стороны: в норме при поступлении света зрачок сужается, при его недостатке — сужается, в случае подозрения на инсульт обычный карманный фонарик или фонарь телефона могут вам помочь понять происходящее. При инсульте расширенный зрачок перестанет реагировать на свет и сужаться.
Как помочь прохожему?
Симптомы можно запомнить по буквам слова УДАР.
-
У — улыбка: попросите улыбнуться. Если улыбка кривая и несимметричная, стоит насторожиться.
- Д — движение: попросите поднять две руки вверх. Одна из них поднимается медленно или не поднимается?
- А — артикуляция: попросите повторить простую фразу. Так вы оцените речь.
- Р — решение: если есть хотя бы один признак, нужно вызывать скорую. Перечислите диспетчеру симптомы и ждите реанимационную бригаду. Сделать это нужно оперативно: чем дольше тянуть с обращением за помощью, тем больше риск серьезных повреждений мозга.
Как не допустить инсульт?
Есть факторы, которые зависят только от нас. Например, питание. В рационе должно быть достаточно фруктов, овощей, орехов, рыбы, а выпечки, чипсов и колбасных изделий — меньше. Еще важно заниматься спортом (упражнения снижают давление, укрепляют сосуды и сердце), отказаться от вредных привычек.
Но от сердечных заболеваний, высокого давления, наследственности, диабета, пола и возраста не уйти. Так, риск инсульта выше у мужчин выше риск, но женщины чаще умирают. В этом случае помимо правильного образа жизни нужно включить контроль давления и регулярные приемы у врача.
Комментарии (0)