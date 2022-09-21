Осень — сезон инсультов. Вот 7 признаков, которые помогут его распознать

Как распознать прединсультное состояние

«Так как чаще всего именно артериальная гипертензия способствует разрыву сосуда и кровоизлиянию, не следует игнорировать жалобы на боли в затылке, появление мушек перед глазами, пелену и мутность взгляда, мешающую сфокусировать зрение — своевременный контроль артериального давления один из лучших методов профилактики», — говорит невролог «СМ-клиники» Артем Барышев.

Однако если ситуация уже произошла, следует обратить внимание на следующие «красные флаги»: